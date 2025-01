Ireo singa UI Top React

Ao amin'ny ecosystem React, ny hafainganam-pandeha, ny scalability ary ny flexibilité no zava-drehetra. Ny tranomboky UI havanana dia afaka manamafy ny zavatra tsara indrindra ataon'ny React: manamora ny fivoarana, manatsara ny fampisehoana ary mamorona traikefan'ny mpampiasa tsy misy olana. Saingy miaraka amin'ny ranomasina safidy, ahoana no hahitanao izay mifanaraka amin'ny filanao?





Amin'ity fampitahana ny tranombokin'ny React UI ity dia hijery mpifaninana dimy ambony isika: Wijmo, NextUI, MUI, DHTMLX for React, ary Kendo UI for React. Ny tsirairay dia mitondra zavatra tsy manam-paharoa amin'ny latabatra, manomboka amin'ny fampisehoana ambony indrindra sy ny fahafaha-manatsara ny fanamboarana sy ny fanohanana matanjaka. Amin'ny farany dia hanana hevitra mazava kokoa ianao hoe iza amin'ireo tranomboky ireo no mifanaraka amin'ny filanao fampandrosoana.

Wijmo avy amin'ny MESCIUS dia manolotra fanangonana matanjaka amin'ny singa UI manohana ny React, Angular ary Vue. Miaraka amin'ny Wijmo's TypeScript foundation , dia hahazo tombony mihoatra noho ny fampisehoana haingana kokoa ianao. Ny fifindrana tsy mitongilana mankany amin'ny React dia ahitana ny fanohanana IntelliSense feno, ny fanaraha-maso ny fahadisoana amin'ny fotoana famolavolana, ary ny endri-javatra maoderina ES6 toy ny fiorenan'ny zavatra marina miaraka amin'ny kilasy CollectionView mahery. Tsy vitan'ny hoe manatsara ny hafainganam-pandehan'ny fampandrosoana izany fa mampihena ny lesoka ihany koa, manamora ny fananganana fampiharana sarotra amin'ny fahatokisana.

Ny singa fototra dia ahitana:

FlexGrid : Grid data matanjaka miaraka amin'ny endri-javatra mandroso toa ny fanovana an-tsipika, fanohanana angon-drakitra ambaratonga, horonana virtoaly, ary fandefasana sela mahazatra.





FlexChart : karazana tabilao mihoatra ny 80 azo zahana, ao anatin'izany ny bar, tsipika, radara, bubble, ara-bola ary tabilao mitambatra. Manolotra famatorana angon-drakitra, zooming, fitsapana hitifitra ary famaky azo zahana.





OLAP PivotGrid : Misintona angona tsy mila fiankinan-doha amin'ny server. Izy io dia fitaovana amin'ny fitaovana fitetika sy dicing, ka mahatonga azy ho tonga lafatra ho an'ny angona lehibe sy ny fampiharana fitsikilovana raharaham-barotra.





FlexMap : Fitaovana fijerena sari-tany matanjaka miaraka amin'ny safidy famandrihana angona geospatial azo zahana toy ny sarintany bubble, sarintany miparitaka ary sarintany choropleth.





Fanaraha-maso ny fidirana : fitambarana singa fampidirana feno, ao anatin'izany ny AutoComplete , Listbox, DatePicker, ComboBox, ary MaskedInput. Tonga miaraka amin'ny endri-javatra mandroso toy ny fatorana angon-drakitra miovaova, ny elanelana min/max, ny elanelan'ny fotoana ary ny pop-up azo zahana.





MultiRow & TransposedGrid : Grid manokana ilaina amin'ny fampisehoana angon-drakitra saro-takarina amin'ny endrika mirindra.





Gauges : singa fandrefesana mandray andraikitra sy azo atao amin'ny fikitihana miaraka amin'ny fanohanana namboarina ho an'ny sarin'ny linear, radial ary bala. Ny endri-javatra dia misy faritra, etikety, vokatry ny aloka, ary ny animation.

Miaraka amin'ny fiankinan-doha aotra sy famolavolana modular , Wijmo dia mamela anao hisafidy ireo singa ilainao, mitazona ny haben'ny fampiharana anao amin'ny ankapobeny. Ity fomba fiasa framework-agnostic ity dia mahatonga an'i Wijmo ho safidy maivana amin'ny fananganana rindranasa React haingana sy azo ekena ary mandray andraikitra.





Wijmo dia naorina miaraka amin'ny modely fanitarana izay ahafahanao manamboatra ny singa tsirairay na mamorona singa vaovao manomboka amin'ny scratch. Tena sarobidy io haavon'ny fahafaham-baraka io rehefa tsy mahafeno fepetra manokana ny vahaolana ivelan'ny talantalana. Azonao atao ny mampifanaraka mora foana ireo singa hifanaraka amin'ny toe-javatra sarotra indrindra, manampy anao hanatitra tsara izay ilain'ny fampiharana na mpampiasa anao tsy misy marimaritra iraisana.

Fanohanana ny mpanjifa sy ny fahazoan-dàlana

Miaraka amin'i Wijmo, tsy mifidy tranomboky UI fotsiny ianao; mahazo mpiara-miasa amin'ny dingana fampandrosoana ianao. Ny antontan-taratasy manankarena sy ny fanohanana Platinum tena mandray andraikitra (anisan'izany ny mailaka, telefaona ary loharano an-tserasera) dia midika fa tsy avela irery ianao rehefa misy olana.





Amin'ny $799 isaky ny developer , Wijmo dia manolotra safidy fanomezan-dàlana miovaova izay mifanaraka amin'ny fanombohana kely sy orinasa efa miorina. Mahazo fitaovana naorin'ny orinasa ianao nefa tsy mila vola fanampiny, ka mahatonga azy io ho fampiasam-bola marani-tsaina ho an'ny ekipa mila fahombiazana, fahaiza-manao ary fanohanana ambony.

NextUI dia tranomboky UI maoderina sy tsara tarehy natao hanolotra fomba fiasa minimalista amin'ny fananganana rindranasa React. Mifantoka amin'ny fahatsorana ny filozofia famolavolana azy, ary ny suite dia manome traikefa voapoizina avy hatrany.

Ny singa dia ahitana:

Button : singa bokotra azo zahana tanteraka miaraka amin'ny habe, fomba ary lohahevitra isan-karazany. Tonga lafatra ho an'ny UI madio sy maoderina, miaraka amin'ny sarimiaina ao anatiny sy ny fiantraikan'ny hover ho an'ny traikefan'ny mpampiasa.





Modal : singa modèle isan-karazany sy mandray andraikitra izay manohana votoaty mavitrika sy fifaneraserana saro-takarina, ka mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny endrika, pop-up, na karazana firotsahana mpampiasa.





Grid : Rafitra rindrankajy mora azo sy mandray andraikitra natao hikarakarana ny fandrindrana azo ampifanarahana amin'ny haben'ny efijery samihafa. Izy io dia manohana ireo teboka fiatoana manokana ho an'ny fanaraha-maso mazava tsara.





Karatra : Karazana karajia manara-penitra natao handaminana votoaty amin'ny fomba manintona. Ny fahatsorany sy ny fahafaha-manaony dia mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny fampisehoana vokatra, lahatsoratra, na fampahalalana momba ny mpampiasa.





Dark Mode : NextUI dia manasongadina ny fanohanan'ny maody maizina mandeha ho azy, mamela ny lohahevitra mirindra mifamadika eo amin'ny maody maivana sy maizina tsy misy fanitsiana fanampiny.

Ny maritrano miorina amin'ny Tailwind dia mamela ny fanamboarana lohahevitra tsy misy ezaka mba hahafahanao mampifanaraka ny estetika amin'ny fampiharana anao amin'ny filana marika. Ny mpamorona aza dia afaka mamorona lohahevitra vaovao tanteraka na manova ny efa misy amin'ny alàlan'ny plugin TailwindCSS , manome fanaraha-maso ambony indrindra amin'ny famolavolana tsy misy fifampiraharahana. NextUI dia fitaovana isan-karazany ho an'ny tetikasa madinika sy saro-pady, fampiharana mavesatra.

Fanohanana ny mpanjifa sy ny fahazoan-dàlana

Amin'ny maha- tetik'asa loharano misokatra azy, ny NextUI dia maimaim-poana ampiasaina ary mahazo tombony avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpamolavola mitombo. Ny tranomboky dia tazonina mavitrika, miaraka amin'ny fanavaozana tsy tapaka sy vondrom-piarahamonina voatokana azo alaina amin'ny alàlan'ny GitHub, Discord, ary Twitter.

MUI dia iray amin'ireo tranomboky UI malaza indrindra ho an'ny React, namboarina manodidina ny Design Material an'ny Google. Izy io dia manome singa maromaro efa vita izay mitambatra amin'ny rafitra Material Design, ka mahatonga azy ho safidy mety ho an'ireo ekipa efa zatra ireo torolalana ireo. Miaraka amin'ny MUI, afaka manangana rindranasa an-tranonkala haingana sy mahasarika ary mandray andraikitra feno ny mpamorona.

Ny singa fototra dia ahitana:

DataGrid Pro : Grid data manankarena amin'ny endri-javatra izay manolotra fanasokajiana, sivana, pagination ary fanovana an-tsipika. Izy io koa dia manohana ny safidy fanondranana amin'ny CSV, Excel, ary PDF, lohahevitra azo zahana, ary fampidirana lalina amin'ny rafitra fanaingoana an'i MUI.





Bokotra : singa bokotra maro samihafa misy karazany maro (soratra, voasoritra, voarakitra) ary safidy fanamboarana ho an'ny loko, kisary ary sary mihetsika.





Dialog : singa maodely mavitrika ho an'ny pop-up sy fifaneraserana amin'ny mpampiasa, miaraka amin'ny fifehezana tanteraka ny fandrindrana, ny fifindrana ary ny hetsika. Mety tsara amin'ny fananganana endrika, fanamafisana ary maro hafa.





Autocomplete : singa fikarohana sy soso-kevitra mahery vaika izay manivana ny angona araka ny karazana mpampiasa, manome ny fametahana angona async, sivana manokana, ary ny fifehezana ny klavier sy ny totozy feno.





Typography : Rafitra typography mora ampiasaina izay ahafahanao mitantana mora foana ny endritsoratra, ny habe ary ny fampifanarahana lahatsoratra mba hamoronana endrika mirindra sy matihanina.





Chips : singa mahafatifaty izay maneho toetra, fifantenana, na hetsika, azo amboarina amin'ny fomba sy fihetsika, tonga lafatra ho an'ny marika, sivana, na tondro sata ao amin'ny fampiharanao.

Ny rafitra lohahevitra mahery vaika an'ny MUI dia ahafahan'ny mpamorona manamboatra ny lafiny rehetra amin'ny famolavolan'ny fampiharana azy, manomboka amin'ny loko sy ny typography ka hatramin'ny aloka sy ny elanelana. Na mampiasa ny Design Material an'ny Google ianao na mamorona loha-hevitrao manokana, ny MUI dia manome fahafaha-manao sy fifehezana ny endrika sy ny endriky ny fampiharanao.





Ny singa toa an'i DataGrid Pro dia mampiasa virtoaly virtoaly sy mavesatra entana mba hitazonana ny zavatra mandeha tsara, na dia miaraka amin'ny angon-drakitra marobe aza. Fanampin'izay, ny fomba fiasa modular an'ny MUI dia midika fa tsy mitondra afa-tsy izay ilainao ianao, manapaka ny haben'ny fonosana ary mitazona haingana sy mamaly ny fampiharanao.

Fanohanana ny mpanjifa sy ny fahazoan-dàlana

Ny MUI dia loharano malalaka sy misokatra , tohanan'ny vondrom-piarahamonina mavitrika sy antontan-taratasy mivelatra. Ho an'ny tranga fampiasana mandroso kokoa, ny MUI X dia manolotra singa avo lenta toa ny DataGrid Pro, mpanamory daty sy ora mandroso, ary fanohanana amin'ny ambaratonga orinasa.

DHTMLX for React dia mifantoka amin'ny fanaterana singa UI mahomby ho an'ny rindranasa saro-pady entin'ny angona. Miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany natao ho an'ny fanodinkodinana angona mavesatra sy ny fandaharam-potoana, ny DHTMLX dia vahaolana matanjaka ho an'ny rindranasa orinasa.

Ny singa fototra dia ahitana:

Grid : Natao ho an'ny rindranasa amin'ny ambaratongan'ny orinasa mila fanodinana angona lehibe. Manolotra endri-javatra mandroso toy ny fanasokajiana, fanivanana ambaratonga maro, fanitsiana an-tsipika, ary fandefasana sela azo zahana.





Kalandrie : singan'ny kalandrie mora ampiasaina amin'ny fandrindrana sy fitantanana hetsika. Izy io dia manohana ny hetsika drag-and-drop, miverimberina, ary fomba fijery maro, ka mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny asa saro-pady na ny fandrindrana ny tetikasa.





Hazo : Manambatra ny grids sy hazo tsara indrindra hanehoana angon-drakitra ambaratonga miaraka amin'ny safidy fanitsiana sy fanasokajiana mandroso. Tsara ho an'ny fitantanana ny rafitra angon-drakitra.





Form : Mpanamboatra endrika miaraka amin'ny fanohanana ny fanamarinana, fampiakarana rakitra ary saha mavitrika.





Layout : Ity fitaovana ity dia ahafahanao mizara ny fampiharanao ho takelaka azo ovaina, ka mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny famoronana interface mora sy azo jerena toy ny dashboard na takelaka admin.





Gantt : Tsy maintsy ananana amin'ny fijerena ny asa sy ny fe-potoana amin'ny fandaharam-potoana ifanakalozan-kevitra. Ny fanaraha-maso ny fiankinan-doha sy ny famakafakana lalana mitsikera dia manampy amin'ny fitazomana ny tetikasa.

Ny DHTMLX dia manasongadina horonana virtoaly ao amin'ny rindran-damina sy fampidirana milamina miaraka amin'ny REST APIs , ka mahatonga azy io ho tsara indrindra amin'ny fitantanana angon-drakitra lehibe nefa tsy miadana. Na dia manolotra safidy fanamboarana sasany aza ny DHTMLX, indrindra ho an'ny lohahevitra sy ny famolavolana amin'ny alàlan'ny CSS, dia tsy mora toy ny tranomboky hafa toa ny MUI na Wijmo izany.





Azonao atao ny manitsy ny lafiny hita maso maro, fa ny fiovana sarotra kokoa, toy ny fanovana ny fitondran-tenan'ny singa na ny fanovana lalina ny drafitra, dia mitaky ezaka bebe kokoa avy aminao.

Fanohanana ny mpanjifa sy ny fahazoan-dàlana

DHTMLX dia natao ho an'ny mpampiasa orinasa, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana ara-barotra manomboka amin'ny $1699 . Misy andrana maimaim-poana 30 andro ary manome fidirana amin'ireo singa sy fanohanana feno. Ny antontan-taratasy dia feno, ary ny safidy fanohanana dia misy ekipa voatokana vonona hanampy amin'ny fampidirana na fanitsiana tsara ireo singa.

KendoUI for React dia tranomboky UI feno manolotra singa mihoatra ny 100 namboarina ho an'ny React. Izy io dia feno endri-javatra hitantana angon-drakitra, endrika ary sary. Miaraka amin'ny fanohanana naorina ho an'ny React Server Components sy ny fifantohana amin'ny fidirana, ny Kendo UI dia momba ny famoahana vahaolana tsy mitongilana sy azo ekena ho an'ny tontolon'ny fandraharahana mitaky.

Ny singa dia ahitana:

Grid : Grid angon-drakitra maro samihafa izay manohana ny fanovana an-tsipika, ny sivana, ny fanakambanana, ny fanasokajiana ary ny fanondranana angona amin'ny Excel, PDF, na CSV. Miaraka amin'ny scrolling virtoaly sy ny fanodinana amin'ny lafiny mpizara, dia mitantana mora foana ny angona lehibe nefa tsy miadana.





Tabilao : Tranomboky fanaovana sariitatra miovaova misy safidy malaza, toy ny Line, Pie, Bar, ary Scatter, miampy karazany mandroso toa ny Funnel sy Heatmaps.





Scheduler : singa manan-danja amin'ny fandaharam-potoana izay mitambatra tsara amin'ny workflows. Izy io dia manohana hetsika miverimberina sy fijerena kalandrie marobe.





Rich Text Editor : tonian-dahatsoratra WYSIWYG izay manamora ny famoronana votoaty. Izy io dia manohana ny fandrafetana lahatsoratra manankarena, fametahana media, ary maodely mahazatra, ka mahatonga azy ho tonga lafatra ho an'ny faritra misy lahatsoratra.





Resadresaka UI : Fifandraisana amin'ny chat azo zahana izay manohana ny chatbots ampiasain'ny AI, ka mahatonga azy io ho fitaovana ilaina amin'ny fanohanan'ny mpanjifa na ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny fotoana tena izy.





TaskBoard : singa fitantanana asa drag-and-drop natao hijerena sy hitantanana ny fizotran'ny asa ao amin'ny solaitrabe Kanban.

Ny fanamboarana dia tsio-drivotra miaraka amin'ny ThemeBuilder sy Figma Kits , izay manamora ny fampifanarahana ny singa UI Kendo amin'ny marikao nefa tsy miditra amin'ny CSS. Ny Kendo UI koa dia manaraka ny fenitra farany azo idirana , toy ny WCAG 2.2 sy WAI-ARIA, raha toa kosa ny endri-javatra toy ny horonan-tsary virtoaly sy ny fikirakirana ny angona eo amin'ny lafiny mpizara dia midika fa na inona na inona haben'ny angonao dia mijanona maivana ny fampiharanao.

Fanohanana ny mpanjifa sy ny fahazoan-dàlana

Kendo UI for React dia vidin'ny $1,149 isaky ny developer , manolotra fidirana amin'ireo endri-javatra premium sy fanohanana ambony indrindra mivantana avy amin'ireo injeniera mpanamboatra fitaovana. Andrana maimaim-poana mandritra ny 30 andro miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika dia misy ihany koa, manamora ny fijerena ny zavatra rehetra atolotr'i Kendo alohan'ny hanaovana izany.

Famaranana

Ny tsirairay amin'ireo tranomboky UI ireo dia mitondra zavatra miavaka eo amin'ny latabatra — NextUI dia momba ny fahatsorana sy ny endrika marevaka, raha toa kosa ny MUI dia mifanentana tsara amin'ireo izay miantehitra amin'ny Material Design. DHTMLX sy Kendo UI dia namboarina ho an'ny rindranasa orinasa, manolotra fitaovana matanjaka amin'ny fitantanana angona sy fandaharam-potoana sarotra.





Saingy rehefa tonga amin'ny vahaolana feno, Wijmo dia safidy miharihary, manolotra ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa. Ny famolavolana modular azy sy ny fiankinan-doha aotra dia midika fa izay ilainao ihany no ampiasainao, mitazona ny fampiharanao ho maivana sy mahomby. Miaraka amin'ny fanitarana mahery vaika, ianao no mifehy, ka azonao atao ny manamboatra na manangana araka izay takian'ny tetikasanao. Wijmo avy amin'ny MESCIUS no safidy tsara indrindra ho an'ny tetikasa mahia sy mavesatra data.