DegenLayer prezanton Blockchain-in e Parë të Përqendruar në Memecoin

**LUXEMBURG, Luksemburg, 21 nëntor 2024/Chainwire/--**DegenLayer, një paketë aplikacionesh e sapolançuar për bllokimin dhe terminalin tregtar të fokusuar në memecoin, ka njoftuar lëshimin e saj të rrjetit testues, duke shënuar një hap kyç drejt nisjes së ardhshme të rrjetit kryesor. Platforma synon të lehtësojë tregtimin dhe krijimin e memecoin me konfigurim zero, duke shfrytëzuar likuiditetin prej 20 miliardë dollarësh brenda ekosistemit Optimism Superchain.





Zhvilluesit e projektit projektojnë të ardhura ditore prej 1 milion dollarë në ETH, duke supozuar një vëllim ditor tregtar DEX prej 200 milion dollarë. Me tarifa të ulëta transaksionesh dhe një ndërfaqe të thjeshtë të përdoruesit, DegenLayer kërkon të sigurojë një portë për përdoruesit e zakonshëm që të angazhohen në tregtimin dhe krijimin e bazuar në blockchain.





Shenja origjinale e projektit $DELAY u lançua në Uniswap javën e kaluar dhe do të renditet në një nga 15 shkëmbimet më të mira të renditura nga CoinGecko javën e ardhshme, duke siguruar akses në token për komunitetin e tyre mbi 10 milionë përdorues.





Projekti mundësohet nga një ekip prej 60+ personash pas sukseseve të dukshme duke përfshirë PunksClub.io rrjeti social CryptoPunk, Music.com (zhvilluar me Pharrell Williams) dhe lojëra AAA si The Witcher 3 dhe Dying Light 2. Ekipi themelues arriti më parë sukses të jashtëzakonshëm me SuperBid, duke e çuar vlerën simbolike nga 0,01 dollarë në 12 dollarë në 2021.





"Rekordi ynë i dëshmuar si në Web3 ashtu edhe në lojëra demonstron aftësinë tonë për të ofruar përvoja bindëse të përdoruesit," thotë Jacob Rylko, bashkë-themelues dhe CEO. "Me DegenLayer, ne po shfrytëzojmë shtrirjen tonë ekzistuese prej 3 milion+ përdoruesve përmes mini-aplikacionit tonë Telegram, Firecoin, për të përshpejtuar miratimin."





Karakteristikat kryesore dhe parashikimet:

"Teknologjia e pompës" inovative me 50% të të ardhurave të alokuara për shpërblimet e përdoruesve viralë, DELAY $ dhe blerjet e memecoin

Programi i referimit viral që projekton shpërndarje shpërblimesh ditore prej 100,000 dollarësh

Integrim pa probleme me bazën e përdoruesve 1B+ të Telegram nëpërmjet një mini aplikacioni

Ndërfaqja e krijimit dhe tregtimit të memecoin me një klikim për përdoruesit jo-kripto

Tarifat e transaksionit nën 0,01 dollarë me kapacitet 2000 TPS





Nisja e DegenLayer përfaqëson një moment historik të rëndësishëm në bërjen e tregtimit të memecoin të aksesueshëm për përdoruesit e zakonshëm, ndërsa shfrytëzon infrastrukturën e vendosur të Optimism, e njëjta gjë që përdoret nga BASE Layer 2 e Coinbase.

Rreth DegenLayer

DegenLayer është një terminal tregtar dhe blockchain Ethereum Layer 2 i krijuar për të bërë tregtimin memecoin të aksesueshëm për përdoruesit e zakonshëm. E ndërtuar mbi teknologjinë Optimism, platforma ofron transaksione me kosto të ulët, me shpejtësi të lartë dhe një ndërfaqe me konfigurim zero për tregtimin dhe krijimin e memecoin. I mbështetur nga një ekip me ekspertizë në Web3, lojëra dhe argëtim, DegenLayer synon të sjellë zgjidhje inovative blockchain në tregun global.





Për më shumë informacion në lidhje me DegenLayer dhe qasjen e tij revolucionare për tregtimin e memecoin, përdoruesit mund të vizitojnë https://degenlayer.wtf . Kërkimet e medias mund të drejtohen te [email protected] .

Kontaktoni

CEO

Jacob Rylko

DegenLayer

[email protected]

Kjo histori u shpërnda si një publikim nga Chainwire nën Programin e Blogimit të Biznesit të HackerNoon. Mësoni më shumë rreth programit këtu