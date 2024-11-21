DegenLayer ናይ መጀመርታ Memecoin Focused Blockchain ኣላልዩ።

**LUXEMBOURG, Luxembourg, November 21st, 2024/Chainwire/--**DegenLayer ዝተባህለ ሓድሽ ዝተጀመረ memecoin focused blockchain & trading terminal app suite ኮይኑ testnet ምዝርጋሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ፣ እዚ ድማ ኣብ ዝመጽእ mainnet ምጅማር ቁልፊ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ መድረኽ ኣብ ውሽጢ ኦፕቲሚዝም ሱፐርቸይን ኢኮሲስተም ዘሎ 20 ቢልዮን ዶላር ፈሳሲ ብምጥቃም፡ ዜሮ ሴትኣፕ ሜምኮይን ንግድን ምፍጣርን ንምምችቻው ዝዓለመ እዩ።
ኣዳለውቲ እቲ ፕሮጀክት፡ መዓልታዊ መጠን ንግዲ ዲኤክስ 200 ሚልዮን ዶላር ከምዝኸውን ብምግማት፡ መዓልታዊ ኣታዊታት 1 ሚልዮን ዶላር ኣብ ኢቲኤች ይግምቱ። ትሑት ክፍሊት ትራንዛክሽንን ስሉጥ ናይ ተጠቃሚ መተሓላለፊን ዘለዎ DegenLayer ንቐንዲ ተጠቀምቲ ኣብ ብሎክቸይን ዝተመርኮሰ ንግድን ምፍጣርን ንኽዋፈሩ ኣፍደገ ንምሃብ ይጽዕር።
ናይቲ ፕሮጀክት መበቆላዊ ቶከን $DELAY ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒስዋፕ ብፍትሓዊ መንገዲ ተጀሚሩ፣ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ድማ ኣብ ሓደ ካብቶም 15 ብሉጻት ብኮይንጀኮ ዝተሰርዑ ምልውዋጣት ክዝርዘር ተዳልዩ ኣሎ፣ እዚ ድማ ነቲ ቶከን ን10 ሚልዮን+ ተጠቀምቲ ማሕበረሰቦም ምብጻሕ ይህብ።
እቲ ፕሮጀክት ብ60+ ሰባት ዝሓቖፈት ጋንታ ድሕሪ ፍሉጣት ዓወታት ሓዊሱ ዝድገፍ እዩ።
"ኣብ ክልቲኡ Web3ን ጸወታን ዘሎና ዝተረጋገጸ ትራክ ሪከርድ፡ ኣገደስቲ ተመኩሮታት ተጠቀምቲ ናይ ምቕራብ ዓቕምና ዘርኢ'ዩ" ይብል ጃኮብ ራይልኮ፡ ሓባራዊ መስራትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን። "ብDegenLayer፡ ነቲ ሕጂ ዘሎና 3 ሚልዮን+ ተጠቀምቲ ብመንገዲ ቴሌግራም ሚኒ-ኣፕና፡ ፋየርኮይን፡ ተጠቒምና ምቕባል ንምቅልጣፍ ንጥቀመሉ ኣለና።"
ምጅማር DegenLayer ንዝተመስረተ ትሕተ ቅርጺ ኦፕቲሚዝም እናተጠቐምካ ንግዲ memecoin ንቐንዲ ተጠቀምቲ ተበጻሒ ንምግባር ርኡይ ምዕራፍ ዝውክል ኮይኑ፡ እዚ ድማ እቲ ብኮይንቤዝ BASE Layer 2 ዝጥቀመሉ እዩ።
ብዛዕባ DegenLayerን ኣብዮታዊ ኣቀራርባኡን ኣብ ንግዲ memecoin ንዝያዳ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ክበጽሑ ይኽእሉ
ዋና ኣካያዲ ስራሕ
ያቆብ ራይልኮ
ደገንላይር
[email protected] ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ