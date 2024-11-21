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DegenLayer ናይ መጀመርታ Memecoin Focused Blockchain ኣላልዩ።@chainwire
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DegenLayer ናይ መጀመርታ Memecoin Focused Blockchain ኣላልዩ።

Chainwire2m2024/11/21
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ኣዝዩ ነዊሕ፤ ንምንባብ

ሓድሽ ዝተጀመረ memecoin focused blockchain & trading terminal app suite ዝኾነ DegenLayer testnet ምዝርጋሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ናይቲ ፕሮጀክት መበቆላዊ ቶከን $DELAY ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒስዋፕ ብፍትሓዊ መንገዲ ተጀሚሩ፡ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ድማ ኣብ ሓደ ካብቶም 15 ብሉጻት ብኮይንጀኮ ደረጃ ዝስራዕ ምልውዋጥ ክዝርዘር ተዳልዩ ኣሎ። DegenLayer ንቐንዲ ተጠቀምቲ ኣብ ብሎክቸይን ዝተመርኮሰ ንግድን ምፍጣርን ንኽዋፈሩ ኣፍደገ ንምሃብ ይጽዕር።
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**LUXEMBOURG, Luxembourg, November 21st, 2024/Chainwire/--**DegenLayer ዝተባህለ ሓድሽ ዝተጀመረ memecoin focused blockchain & trading terminal app suite ኮይኑ testnet ምዝርጋሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ፣ እዚ ድማ ኣብ ዝመጽእ mainnet ምጅማር ቁልፊ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ መድረኽ ኣብ ውሽጢ ኦፕቲሚዝም ሱፐርቸይን ኢኮሲስተም ዘሎ 20 ቢልዮን ዶላር ፈሳሲ ብምጥቃም፡ ዜሮ ሴትኣፕ ሜምኮይን ንግድን ምፍጣርን ንምምችቻው ዝዓለመ እዩ።


ኣዳለውቲ እቲ ፕሮጀክት፡ መዓልታዊ መጠን ንግዲ ዲኤክስ 200 ሚልዮን ዶላር ከምዝኸውን ብምግማት፡ መዓልታዊ ኣታዊታት 1 ሚልዮን ዶላር ኣብ ኢቲኤች ይግምቱ። ትሑት ክፍሊት ትራንዛክሽንን ስሉጥ ናይ ተጠቃሚ መተሓላለፊን ዘለዎ DegenLayer ንቐንዲ ተጠቀምቲ ኣብ ብሎክቸይን ዝተመርኮሰ ንግድን ምፍጣርን ንኽዋፈሩ ኣፍደገ ንምሃብ ይጽዕር።


ናይቲ ፕሮጀክት መበቆላዊ ቶከን $DELAY ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒስዋፕ ብፍትሓዊ መንገዲ ተጀሚሩ፣ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ድማ ኣብ ሓደ ካብቶም 15 ብሉጻት ብኮይንጀኮ ዝተሰርዑ ምልውዋጣት ክዝርዘር ተዳልዩ ኣሎ፣ እዚ ድማ ነቲ ቶከን ን10 ሚልዮን+ ተጠቀምቲ ማሕበረሰቦም ምብጻሕ ይህብ።


እቲ ፕሮጀክት ብ60+ ሰባት ዝሓቖፈት ጋንታ ድሕሪ ፍሉጣት ዓወታት ሓዊሱ ዝድገፍ እዩ። ፓንክስክላብ.io ማሕበራዊ መርበብ ክሪፕቶፓንክ፣ ሙዚቃ.ኮም (ምስ ፋረል ዊልያምስ ዝተማዕበለ)፣ ከምኡ’ውን ከም The Witcher 3ን Dying Light 2ን ዝኣመሰሉ ናይ AAA ጸወታታት።እታ መስራቲት ጋንታ ቅድሚ ሕጂ ብ SuperBid ዘደንቕ ዓወት ኣመዝጊባ፣ ዋጋ ቶከን ካብ $0.01 ናብ $12 ኣብ 2021 ኣውሪዳ።


"ኣብ ክልቲኡ Web3ን ጸወታን ዘሎና ዝተረጋገጸ ትራክ ሪከርድ፡ ኣገደስቲ ተመኩሮታት ተጠቀምቲ ናይ ምቕራብ ዓቕምና ዘርኢ'ዩ" ይብል ጃኮብ ራይልኮ፡ ሓባራዊ መስራትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን። "ብDegenLayer፡ ነቲ ሕጂ ዘሎና 3 ሚልዮን+ ተጠቀምቲ ብመንገዲ ቴሌግራም ሚኒ-ኣፕና፡ ፋየርኮይን፡ ተጠቒምና ምቕባል ንምቅልጣፍ ንጥቀመሉ ኣለና።"


ቁልፊ መለለዪታትን ትንበያታትን፤

  • ፈጠራዊ "ፓምፕ ቴክኖሎጂ" ምስ 50% ኣታዊ ንቫይራል ተጠቃሚ ሽልማት፣ $DELAYን memecoin buybacksን ዝምደብ
  • ቫይራል ሪፈራል ፕሮግራም 100 ሽሕ ዶላር መዓልታዊ ምክፍፋል ሽልማት ዝትንበ
  • ብዘይ ገለ ጸገም ምስ ቴሌግራም 1B+ ተጠቃሚ መሰረት ብመንገዲ ሚኒ ኣፕ
  • ብሓደ ጠውቂ memecoin ምፍጣርን ንግዳዊ መተሓላለፊን ንዘይክሪፕቶ ተጠቀምቲ
  • ናይ ትራንዛክሽን ክፍሊት ትሕቲ $0.01 ምስ 2,000 TPS ዓቕሚ


ምጅማር DegenLayer ንዝተመስረተ ትሕተ ቅርጺ ኦፕቲሚዝም እናተጠቐምካ ንግዲ memecoin ንቐንዲ ተጠቀምቲ ተበጻሒ ንምግባር ርኡይ ምዕራፍ ዝውክል ኮይኑ፡ እዚ ድማ እቲ ብኮይንቤዝ BASE Layer 2 ዝጥቀመሉ እዩ።

ብዛዕባ ደገንላይር

ደገንላይር ንግዳዊ ተርሚናልን Ethereum Layer 2 blockchainን ኮይኑ ንግዲ memecoin ንቐንዲ ተጠቀምቲ ተበጻሒ ንምግባር ዝተዳለወ እዩ። ኣብ ቴክኖሎጂ ኦፕቲሚዝም ዝተሃንጸ እዚ መድረኽ፡ ትሑት ወጻኢታት፡ ልዑል ፍጥነት ዘለዎ ትራንዛክሽንን ንንግድን ምፍጣርን ሜምኮይን ዝኸውን ዜሮ ምድላው መተሓላለፊን የቕርብ። ኣብ Web3, gaming, and entertainment ክእለት ዘለዎ ጉጅለ ዝድገፍ DegenLayer፡ ፈጠራዊ ፍታሕ ብሎክቸይን ናብ ዓለማዊ ዕዳጋ ንምምጻእ ዝዓለመ እዩ።


ብዛዕባ DegenLayerን ኣብዮታዊ ኣቀራርባኡን ኣብ ንግዲ memecoin ንዝያዳ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ክበጽሑ ይኽእሉ https://ደገንላይር.wtf . ናይ ሚድያ ሕቶታት ናብ... [email protected] ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። .

መርከቢ

ዋና ኣካያዲ ስራሕ

ያቆብ ራይልኮ

ደገንላይር

[email protected] ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ ኣብዚ


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ሃንግ ታግስ

purcat-imgweb3 #web3 #degenlayer #chainwire #degenlayer-announcement #memecoin #blockchain-development #crypto-exchange #good-company

እዚ ጽሑፍ ኣብ......

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