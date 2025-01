DegenLayer presenta la primera cadena de blocs centrada en Memecoin

**LUXEMBURG, Luxemburg, 21 de novembre de 2024/Chainwire/--**DegenLayer, una suite d'aplicacions de terminals i terminals comercials centrada en memecoin recentment llançada, ha anunciat el seu llançament de testnet, marcant un pas clau cap al seu proper llançament a la xarxa principal. La plataforma pretén facilitar el comerç i la creació de memecoin de configuració zero, aprofitant la liquiditat de 20.000 milions de dòlars dins de l'ecosistema Optimism Superchain.





Els desenvolupadors del projecte projecten ingressos diaris d'1 milió de dòlars en ETH, suposant un volum de negociació diari de DEX de 200 milions de dòlars. Amb tarifes de transacció baixes i una interfície d'usuari simplificada, DegenLayer busca proporcionar una porta d'entrada perquè els usuaris principals puguin participar en el comerç i la creació basats en blockchain.





El token natiu del projecte $DELAY es va llançar de manera justa a Uniswap la setmana passada i s'inclourà en un dels 15 millors intercanvis classificats per CoinGecko la setmana vinent, proporcionant accés al testimoni a la seva comunitat d'usuaris de més de 10 milions.





El projecte està impulsat per un equip de més de 60 persones darrere d'èxits notables, inclosos PunksClub.io la xarxa social CryptoPunk, Music.com (desenvolupat amb Pharrell Williams) i jocs AAA com The Witcher 3 i Dying Light 2. L'equip fundador anteriorment va aconseguir un èxit notable amb SuperBid, fent que el valor del token va de 0,01 a 12 dòlars el 2021.





"El nostre historial provat tant en Web3 com en jocs demostra la nostra capacitat per oferir experiències d'usuari atractives", diu Jacob Rylko, cofundador i CEO. "Amb DegenLayer, estem aprofitant el nostre abast actual de més de 3 milions d'usuaris a través de la nostra miniaplicació de Telegram, Firecoin, per accelerar l'adopció".





Característiques i projeccions principals:

"Tecnologia de bomba" innovadora amb el 50% dels ingressos destinats a recompenses d'usuaris virals, $ DELAY i recompras de memecoin

Programa de referència viral que projecta distribucions diàries de recompenses de 100.000 dòlars

Integració perfecta amb la base d'usuaris 1B+ de Telegram mitjançant una mini aplicació

Interfície de creació i comerç de memecoin amb un sol clic per a usuaris que no siguin criptogràfics

Comissions de transacció inferiors a 0,01 dòlars amb una capacitat de 2.000 TPS





El llançament de DegenLayer representa una fita important a l'hora de fer que el comerç de memecoin sigui accessible per als usuaris principals alhora que s'aprofita la infraestructura d'Optimisme establerta, la mateixa que utilitza la capa BASE 2 de Coinbase.

Sobre DegenLayer

DegenLayer és un terminal comercial i una cadena de blocs Ethereum Layer 2 dissenyada per fer que el comerç de memecoin sigui accessible als usuaris principals. Basada en la tecnologia Optimism, la plataforma ofereix transaccions de baix cost i alta velocitat i una interfície de configuració zero per al comerç i la creació de memecoin. Amb el suport d'un equip amb experiència en Web3, jocs i entreteniment, DegenLayer pretén aportar solucions de blockchain innovadores al mercat global.





Per obtenir més informació sobre DegenLayer i el seu enfocament revolucionari per al comerç de memecoin, els usuaris poden visitar https://degenlayer.wtf . Les consultes dels mitjans de comunicació es poden dirigir a [email protected] .

Contacte

CEO

Jacob Rylko

DegenLayer

[email protected]

Aquesta història va ser distribuïda com a llançament per Chainwire sota el programa de blocs empresarials de HackerNoon. Més informació sobre el programa aquí