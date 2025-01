DegenLayer introduceert de eerste op memecoins gerichte blockchain

**LUXEMBURG, Luxemburg, 21 november 2024/Chainwire/--**DegenLayer, een onlangs gelanceerde blockchain- en handelsterminal-appsuite gericht op memecoins, heeft zijn testnetrelease aangekondigd, wat een belangrijke stap is naar de aanstaande lancering van het mainnet. Het platform is bedoeld om zero setup memecoin-handel en -creatie te faciliteren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de liquiditeit van $ 20 miljard binnen het Optimism Superchain-ecosysteem.





De ontwikkelaars van het project voorspellen dagelijkse inkomsten van $ 1 miljoen in ETH, uitgaande van een dagelijks DEX-handelsvolume van $ 200 miljoen. Met lage transactiekosten en een gestroomlijnde gebruikersinterface wil DegenLayer een gateway bieden voor reguliere gebruikers om deel te nemen aan blockchain-gebaseerde handel en creatie.





De native token van het project, $DELAY, werd vorige week op Uniswap gelanceerd en zal volgende week worden genoteerd op een van de top 15 CoinGecko-beurzen. Daarmee krijgen de ruim 10 miljoen gebruikers van het project toegang tot de token.





Het project wordt aangestuurd door een team van meer dan 60 personen achter opmerkelijke successen, waaronder PunksClub.io het sociale netwerk CryptoPunk, Muziek.com (ontwikkeld met Pharrell Williams) en AAA-games zoals The Witcher 3 en Dying Light 2. Het oprichtersteam boekte eerder opmerkelijk succes met SuperBid, waardoor de tokenwaarde in 2021 steeg van $0,01 naar $12.





"Onze bewezen staat van dienst in zowel Web3 als gaming toont ons vermogen om overtuigende gebruikerservaringen te leveren," zegt Jacob Rylko, medeoprichter en CEO. "Met DegenLayer maken we gebruik van ons bestaande bereik van 3 miljoen+ gebruikers via onze Telegram mini-app, Firecoin, om de acceptatie te versnellen."





Belangrijkste kenmerken en projecties:

Innovatieve "Pump Technology" waarbij 50% van de inkomsten wordt toegewezen aan virale gebruikersbeloningen, $DELAY en memecoin-terugkopen

Viraal verwijzingsprogramma voorspelt dagelijkse beloningsdistributies van $ 100.000

Naadloze integratie met Telegram's 1 miljard+ gebruikersbestand via een mini-app

Interface voor het maken en verhandelen van memecoins met één klik voor niet-cryptogebruikers

Transactiekosten onder $ 0,01 met een capaciteit van 2.000 TPS





De lancering van DegenLayer is een belangrijke mijlpaal in het toegankelijk maken van memecoinhandel voor reguliere gebruikers, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande Optimism-infrastructuur, dezelfde die wordt gebruikt door Coinbase's BASE Layer 2.

Over DegenLayer

DegenLayer is een handelsterminal en Ethereum Layer 2 blockchain die is ontworpen om memecoin trading toegankelijk te maken voor mainstream gebruikers. Gebouwd op Optimism-technologie, biedt het platform goedkope, snelle transacties en een zero setup interface voor memecoin trading en creatie. Ondersteund door een team met expertise in Web3, gaming en entertainment, streeft DegenLayer ernaar om innovatieve blockchainoplossingen op de wereldwijde markt te brengen.





Voor meer informatie over DegenLayer en zijn revolutionaire aanpak van memecoinhandel kunnen gebruikers terecht op https://degenlayer.wtf . Media-aanvragen kunnen worden gericht aan [email protected] .

