Brenda platformës së AI që ndihmon qeveritë të zbulojnë DeepFakes para se të bëhen virale

Në garën në rritje të armëve midis mashtrimit dixhital dhe verifikimit, qeveritë po e kuptojnë koston e vonesës edhe për disa minuta. DeepFakes, media sintetike e krijuar duke përdorur mësimin e makinerive, janë rritur nga një risi në një kërcënim për sigurinë kombëtare. Një herë përdorur kryesisht për satire dhe argëtim, ato tani janë vendosur për të nxitur dhunën, për të shkatërruar ekonomitë dhe për të minuar institucionet. Ngjitja e sofistikuar e DeepFake ka rënë së bashku me rënien e besimit publik – një çift toksik që e bën dallimin e së vërtetës nga fiction një çështje urgjente, jo preferencë.

A Forensic Framework for Synthetic Truths

Ja teknologjia , një kompani me bazë në SHBA që vepron kryesisht nën radar, ka dalë si një lojtar kyç në kundërshtimin e kësaj kërcënimi.Evolucioni 1.0, një platformë e projektuar për të bërë më shumë se vetëm zbulimin e falsifikimeve; ajo i lidh ato me modele më të gjera të manipulimit.

Ndryshe nga mjetet e zbulimit off-the-shelf, Evolution përfshin analizën DeepFake direkt në rrjedhën e punës të inteligjencës dhe të menaxhimit të rasteve. Sistemi vendos katër agjentë autonomë të inteligjencës artificiale – DF-I për imazhe, DF-V për video, DF-A për audio dhe DF-T për tekst – secili i trajnuar për të disektuar dhe vlerësuar mediat përmes teknikave të specializuara gjyqësore. Këto agjentë shqyrtojnë gjithçka nga rezonanca e zërit deri te curvature e dorës, duke caktuar njëRezultatet e besueshmërisëKjo pasqyron mundësinë e manipulimit sintetik.

“Ne ndërtuam Evolution për të trajtuar DeepFakes jo si anomali, por si sinjale – çelësat që duhet të gjurmohen, të korrelohen dhe të kuptohen.”thotëMaria Pulë, arkitekti kryesor i Evo Tech dhe zëdhënësi publik.“Çdo gënjeshtër është pjesë e një tregimi më të madh, dhe ne i ndihmojmë agjencitë të shohin historinë e plotë.”

The Technology Behind the Curtain

Inteligjenca e platformës nuk qëndron vetëm në zbulim, por në integrim.Analistët mund të planifikojnë skanime të rregullta, të kryejnë kontrolle manuale, ose të zbatojnë kufi specifike të agjentëve bazuar në nevojat operacionale.Sistemi logon çdo vendim, mbivlerësim dhe anomali në një gjurmë të pandryshueshme të auditimit - një zinxhir të provave kritike për operacionet ligjore dhe të inteligjencës.

Për shembull, kur një video e një zyrtarit të lartë ushtarak “pranoi” për keqpërdorim u shfaq gjatë një konflikti rajonal, agjenti DF-V i caktoi një pikë besueshmërie prej 33%, shumë mbi pragun e tolerancës prej 20%.

Forca e Evolution qëndron në këto mbrojtje të shtresuara. Ajo nuk shënon vetëm përmbajtje të dyshimta; ajo e lidh atë me të dhënat historike, entitetet e përbashkëta dhe shenjat e gishtave digjitale të njohura.“Krijimi i një kujtese operacionale të mashtrimit”.

The Numbers Behind the Fear

Sipas analistëve të sigurisë kibernetike, kërcënimi DeepFake është shumëzuar në mënyrë eksponenciale. Në vitin 2019, vetëm 7,964 video DeepFake ishin të njohura për ekzistencë. Deri në vitin 2024, më shumë se 3.5 milionë video, audio dhe dokumente mbartën shenjën e përmbajtjes së gjeneruar nga AI. Industria e mediave sintetike parashikohet të arrijë 33 miliardë dollarë deri në vitin 2030, kryesisht e drejtuar nga propaganda e sponsorizuar nga shteti, përmbajtja mashtruese dhe rrjetet e dezinformimit të automatizuar.

Në vitin 2023, një kompani e madhe multinacionale u shkatërrua nga 25 milionë dollarë pasi një ekzekutiv mori një telefonatë video të rreme nga dikush që dukej se ishte CEO.

Në këtë kontekst, agjencitë po luftojnë për zgjidhje efektive.Dhe për një numër në rritje, Evolution 1.0 i Evo Tech po bëhet firewall dixhital që ata nuk e dinin se kishin nevojë.

Accountability by Design

Një diferencues kyç në qasjen e Evo Tech është struktura e qeverisjes së saj. Platforma zbatoi lejet e bazuara në rol – analistët mund të shohin rezultatet, mbikëqyrësit mund të anashkalojnë pragun dhe administratorët të menaxhojnë cilësimet globale. Çdo ndryshim është i shënuar me kohë, i justifikuar dhe i regjistruar.

“Transparenca është një tipar, jo një përgjegjësi”thotëPulëtë“Nëse do të informoheni për sigurinë kombëtare ose procedurat gjyqësore, ju keni nevojë për një sistem që mund të përballojë kontrollin.”

Ky dizajn parashikon jo vetëm sfida teknike, por edhe sfida etike dhe ligjore.Meqë gjykatat fillojnë të pranojnë mediat digjitale si dëshmi, aftësia për të provuar se si një pjesë e përmbajtjes është shqyrtuar bëhet po aq e rëndësishme sa vetë zbulimi.

Use Cases in the Field

Platforma tashmë është në vendosje të kufizuar në disa sektorë qeveritarë dhe agjenci hetuese. Në një rast, një letër e shkruar me dorë e gjetur në një vend protestash u krahasua me një mostër të shkruar të një aktivisti të njohur me ngjashmëri 84% .Në një tjetër, një mesazh i klonuar i zërit çoi në një hetim të brendshëm që u ri-drejtua kur agjenti i Evo DF-A e ekspozoi atë si një fabrikacion. Këto nuk janë hipotetike – ato janë realitete të përditshme në punën moderne të zbatimit të ligjit dhe të inteligjencës.

Ajo që e dallon Evo Tech është angazhimi i saj për kontekstin. Në vend që të izolojë DeepFakes si çudira teknike, ajo i trajton ato si leads forensike. Kjo qasje holistike është ajo që ka kapur vëmendjen e blerësve të mbrojtjes dhe planifikuesve të sigurisë kombëtare në mbarë botën.

The Future of Truth Infrastructure

Misioni i Evo Tech, megjithëse teknologjikisht ambicioz, është i rrënjosur në një nevojë themelore shoqërore: rivendosja e besimit.

Pulera mbetet e matur në optimizmin e saj.“Ne nuk po pretendojmë të zgjidhim krizën DeepFake, por po ofrojmë një mënyrë për ta bërë të vërtetën sërish funksionale – për t’u dhënë analistëve dhe vendimmarrësve një shans për të luftuar”.

Në një kohë kur çdo artefakt i mediave mund të jetë një armë,Evolucioni 1.0Është një kujtesë se mbrojtja e së vërtetës kërkon më shumë se skepticizëm – kërkon infrastrukturë.

Dhe në këtë epokë të subterfugës digjitale, aftësia përprovëAjo që është e vërtetë mund të bëhet mbrojtja më e fuqishme e të gjithëve.

This piece was published as part of HackerNoon’s Business Blogging Program.

