AIプラットフォームの内部で、政府がウイルスになる前にDeepFakesを検出するのを助ける

デジタル詐欺と検証の間の拡大する武器競争の中で、政府は数分遅れてしまうことのコストを認識しています DeepFakes、機械学習を使用して作成された合成メディアは、ニュースから国家安全保障の脅威に成長しました。かつては主にサティラとエンターテイメントに使用されていたが、今では暴力を煽り、経済を破壊し、機関を破壊するために展開されています。

A Forensic Framework for Synthetic Truths

こちらテクノロジー 米国に拠点を置くAI会社で、主にレーダーの下で活動しているが、この脅威に対抗する上で重要なプレーヤーとして現れた。進化 1.0偽造品を検出するだけでなく、それらをより広範な操作パターンに結びつけることを目的としたプラットフォームです。

屋外の検出ツールとは異なり、Evolution は DeepFake 分析をインテリジェンスおよびケース管理のワークフローに直接組み込んでいます。 システムは、画像のためのDF-I、ビデオのためのDF-V、オーディオのためのDF-A、テキストのためのDF-Tのための4つの自主的なAIエージェントを展開し、それぞれが専門の法医学技術を通じてメディアを解析し評価するように訓練されています。信頼性スコアそれは、合成汚染の可能性を反映している。

「われわれはEvolutionを開発して、DeepFakesを異常ではなく、追跡し、関連付け、理解する必要がある鍵であるシグナルとして扱った」曰くマリア・プーレラエヴォ・テックの主な建築家および公の広報担当者。「すべての偽物は、より大きな物語の一部であり、我々は機関が完全なストーリーを見るのを助ける」

The Technology Behind the Curtain

プラットフォームのインテリジェンスは検出だけでなく、統合にあります。アナリストは定期的なスキャンをスケジュールし、手動のチェックを実行したり、オペレーティングニーズに基づいてエージェント特有の限界を適用したりできます。

たとえば、地域紛争中に軍の高官が「不正行為を告白」したビデオが表面に現れたとき、DF-Vのエージェントはそれに33%の信頼性スコアを割り当て、20%の許容範囲をはるかに上回った。

Evolutionの強みは、これらの層のセキュリティにあります。Evolutionは疑わしいコンテンツを表記するだけでなく、歴史的データ、共有エンティティ、および既知のデジタル指紋に接続します。「欺瞞の記憶を構築する」

The Numbers Behind the Fear

サイバーセキュリティアナリストによると、DeepFakeの脅威は膨大に増加している。2019年には、7964件のDeepFakeビデオしか存在していないことが知られていた。2024年までに、3500万件を超えるビデオ、オーディオ、文書がAIによって生成されたコンテンツの痕跡を背負っていた。合成メディア業界は、2030年までに33億ドルに達すると予測され、主に国家が主導するプロパガンダ、詐欺的なコンテンツ、および自動的な不正情報ネットワークによって推進される。

2023年、大手多国籍企業は、CEOであるように見えた誰かから偽造されたビデオ通話を受けた後、2500万ドルでコントロールされた。

そして、ますます増加する数にとって、Evo TechのEvolution 1.0は、彼らが必要だとは知らなかったデジタルファイアウォールとなっています。

Accountability by Design

Evo Techのアプローチの重要な違いは、そのガバナンス構造です。このプラットフォームは、役割ベースの許可を強制します―アナリストは結果を見ることができ、監督は限界を上回ることができ、管理者はグローバルな設定を管理します。

「透明性は機能であり、責任ではない」曰くパンツで。「国家安全保障や司法手続きに情報を提供するなら、検証に耐えられるシステムが必要だ」

このデザインは、技術的な課題だけでなく、倫理的および法的課題を予測します。裁判所がデジタルメディアを証拠として受け入れ始めるにつれて、コンテンツの一部がどのように検証されたかを証明する能力は、検出そのものと同じくらい重要になります。

Use Cases in the Field

プラットフォームはすでにいくつかの政府部門や調査機関で限定的に展開されています。一例では、抗議サイトで発見された手書きの手紙は、有名な活動家の書面サンプルと84パーセントの類似性と一致しました。もう一例では、クローンされた音声メッセージは、EvoのDF-Aエージェントがそれを偽装として暴露したときに内部調査をリダイレクトした。

エボ・テックが特徴づけているのは、その文脈へのコミットメントである。DeepFakesを技術的に奇妙なものとして孤立させるのではなく、彼らを法医学的なリードとして扱っている。この holistic approach is what has caught the attention of defence buyers and national security planners worldwide.

The Future of Truth Infrastructure

Evo Techの使命は、技術的に野心的なものの、信頼の回復という根本的な社会的必要性に根ざしています。

Puleraは、彼女の楽観主義で測定されている。「われわれはディープファイクの危機を解決するつもりはないが、真実を再び動かす方法を提供しており、アナリストや意思決定者に戦うチャンスを与える」と述べた。

すべてのメディアのアーティファクトが武器になる時代に、進化 1.0真理を守るには、懐疑主義以上の必要があるということを思い出させます - インフラが必要です。

そして、このデジタルサッカーの時代に、能力は証明本当のものは、あらゆるものの最も強力な防衛になるかもしれない。

写真:Evo Tech