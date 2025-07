AI-ийн платформыг туслах Гэрчилгээ DeepFake-ийг вирусыг олж авах өмнө

Дижитал илрүүлэг, баталгаажуулалт хооронд арьсны өрсөлдөх нь эрчимтэй байдаг. DeepFakes, машин суралцах ашиглан үүсгэсэн синтетик хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь шинэчлэлээс үндэсний аюулгүй байдлын эрсдэл болгон өссөн байна. Нэг удаа ихэвчлэн сатир, тавтай морилноор ашиглаж байгаа бол, тэд одоо эрчим хүч үүсгэх, эдийн засгийн хамардаг, байгууллагаг хамардаг. DeepFake софистицийг өсөлтийн нь олон нийтийн итгэл хамардаг. Энэ нь тавтай морилно уу гэж бодож байна.

A Forensic Framework for Synthetic Truths

Энэ нь Tech , АНУ-д суурилсан AI компани нь ихэвчлэн радар дор үйл ажиллагаа явуулж, энэ эрсдэл эсрэг чухал тоглогч гэж үзсэн.Эволюцийн 1.0, платформ нь зүгээр л фальсификат илрүүлэх илүү хийх зорилготой; Энэ нь тэднийг шилдэг манипуляцийн загвартай холбох.

Off-the-shelf илрүүлгийн хэрэгслүүдээс гадна, Evolution DeepFake-ийг шууд мэдрэгч болон хаяг удирдлагын ажлын үйл явц руу анхаарал хандуулдаг. Систем нь зураг, видео, аудио, текстийн DF-A, DF-T -ийг дөрвөн автономын AI-ийн агентлаас суралцаж байна. Эдгээр агентлаас суралцалтын техникийг ашиглан хэвлэл мэдээллийн хэвлэлт илрүүлэх, үнэлгээ хийхэд сургалттай.Баярлалт ScoreЭнэ нь синтетик арилжааны боломжийг харуулж байна.

"We built Evolution to treat DeepFakes not as anomalies, but as signals -- keys that must be traced, correlated, and understood."СэтгэгдэлМария Пулера, Evo Tech-ийн алдартай архитектор, олон нийтийн гуравдагч."Хөргөлтийн бүр илүү том хэлбэрийн нэг хэсэг юм, бид агентлагыг бүрэн түүх үзэхэд тусалдаг."

The Technology Behind the Curtain

Платформны мэдлэг нь зүгээр л олборлолт, түүнээс гадна интеграцид байдаг. Аналитик нь тогтмол сканийг төлөвлөж, гарын авлага хяналт хийх, эсвэл үйл ажиллагааны хэрэгцээг суурилсан агент тусгай хязгаарлалт ашиглаж болно. Систем нь бүх шийдэл, эргэлт, аномалийг байнгын аудитын шугам болгон бүртгүүлэх болно.

Жишээлбэл, бүс нутгийн конфронтын үед алдартай үйл явдлын талаархи алдартай харуулгын видео бичлэгийг харуулсан үед DF-V-ийн агент нь энэ нь 33% -ийн найдвартай үр дүнтэй, 20% -ийн найдвартай үр дүнд ихээхэн дээш байна. Ангилааны хуваалцах артифакт, цаг хугацааны харьцуулалтууд нь фальшив гэж харуулсан. Метадан, харуулгын систем дамжуулан харуулсан эх үүсвэр, дараа нь координатаар гарын авлагатай гарын авлаганы үйл явдлын эх үүсвэр гэж нэрлэдэг.

Evolution-ийн хүч чадал нь эдгээр давхаргатай хамгаалах юм. Энэ нь зүгээр л хатуу агуулгыг харуулдаг биш; Энэ нь түүхэн өгөгдөл, хуваалцсан суралцах, алдартай дижитал даралттай холбогддог. Pulera энэ нь"Арилжааны илрүүлэлтийн мэдрэмжийг бий болгох."

The Numbers Behind the Fear

Cyber Security Analysts-ийн дагуу, DeepFake-ийн эрсдэл нь экспоненцийг нэмэгдэж байна. 2019-д зөвхөн 7,964 DeepFake видеог мэдэгдэж байсан. 2024-д 3.5 сая видео, аудио, өгөгдлийг AI-ийн үүсгэсэн агуулгыг харуулдаг. Синтетик медиа аж ахуйн нэгжийн 2030-д 33 тэрбум доллартай гэж үздэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн улсын дэмжлэгтэй хуваалцлага, хязгааргүй агуулгыг, автоматтай дезинформацийн сүлжээг дэмждэг.

Зохиогчийн эрх © Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Эцэст нь, агентлаас үр дүнтэй шийдлийг хайж байна. Тэгээд ихэнх нь, Evo Tech-ийн Evolution 1.0 нь ихэвчлэн хэрэглэдэг гэж мэддэггүй дижитал firewall болж байна.

Accountability by Design

Evo Tech-ийн арга хэрэгсэл нь гол өөрчлөн юм. платформыг role-based дозволуудыг хэрэглэдэг. Аналитик нь үр дүнд үзэх боломжтой, супервизорууд нь хязгаарлагдмал байдаг, администраторууд нь дэлхий даяар тохиргоог удирдах боломжтой. Бүх өөрчлөлтийг цаг хугацаатай, асуултуудтай, бүртгэгддэг.

"Тэввэртэй байдал нь шинж чанарын юм, ямар ч ач холбогдол биш"СэтгэгдэлХувцаслалтҮйлчилгээ"Хэв та үндэсний аюулгүй байдал, судлалын үйл явцыг мэдэгдэж байгаа бол, та шалгах боломжтой систем хэрэгтэй. "

Энэ загвар нь зөвхөн техникийн ач холбогдол биш, нэрийн болон эрх зүйн ач холбогдолтой байдаг. Судлаачид дижитал хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дохиололтыг хүлээн авахын тулд, агуулгыг хэрхэн шалгахын тулд боломжийг мэдэгдэх талаар чухал ач холбогдолтой болно.

Use Cases in the Field

Энэ платформ нь олон улсын салбарт, судалгааны агентлаас хязгаарлагдмал тохируулгатай байдаг. Нэг тохиолдолд протест газруудаар олж буй гарын үсэг нь 84% -ийн харьцуулахад нэрлэгдсэн үйлчлүүлэгчдийн бичлэгийн дээжтэй харьцуулагдсан. Өнгөрсөн тохиолдолд энэ нь Evo-ийн DF-A-ийн агент нь гарын үсэг болгон илрүүлсэн үед интернетийн судалгааг өөрчлөгдөж болно. Эдгээр нь хипотетик биш - энэ нь орчин үеийн судлах, шинжлэх ухааны үйлчлүүлэгчдийн өдөр тутмын үр дүнд байдаг.

Evo Tech-ийг өөрчлөн болгодог бөгөөд энэ нь контексттай хангалттай юм. DeepFakes-ийг техникийн гайхамшигтай хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэрийн хэлбэ

The Future of Truth Infrastructure

Evo Tech-ийн үйл ажиллагаа, технологийн амжилтын хэдий ч, шинжлэх ухааны үндсэн хэрэгцээтэй байдаг: итгэл шинэчлэх. Үзэлт мэдээллийн вирусны мемидээс хипер-реалистич илрүүлэгчдэд эвдэж байгаа тул энэ нь эсрэг хамгаалах хэрэгсэл нь эвдэж байх ёстой.

Pulera тэдний оптимизм дээр хэмнэх байна.Бид DeepFake-ийг шийдэхыг хүсч байгаа биш юм. Гэхдээ бид мэдээний ажиллуулах арга замыг санал болгож байна - аналитикчид, шийдэл хийхчид нь бооцооны боломжийг олгодог. "

Дараа нь бүх медиа артифакт нь оруулсан байж болох үед,Эволюцийн 1.0Энэ нь мэдээг хамгаалах скептицизмээс дээш шаардлагатай - энэ нь инфраструктур шаардлагатай.

Эдгээр дижитал субтерфьюж эрт нь,ҮйлчилгээЭдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр » Эдүүлбэр »

Энэ нийтлэл HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт хуваалцсан.

Фото зураг: Evo Tech