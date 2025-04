Partnr nis për të lidhur kripto-n e konsumatorit me agjentët e AI në zinxhir

**SINGAPORE, Singapor, 7 shkurt 2025/Chainwire/--**Partnr, një ekosistem kriptosh konsumator i "partnerëve" dhe platformave të Agjentit AI, po lançon një seri produktesh të krijuara për t'u përdorur si nga konsumatorët ashtu edhe nga agjentët e AI, duke zhbllokuar një adoptim më të gjerë të kriptove dhe duke ofruar një adoptim më të madh të kriptove. Ekosistemi lançohet me Partnr Chat, një aplikacion që i kthen agjentët e AI në pjesëmarrës aktivë në jetën e përditshme të përdoruesve dhe Partnr Vaults, një platformë që shënjon strategjitë si për kasafortat DeFi të përdoruesve ashtu edhe për ato në pronësi të agjentëve.





Ekosistemi i Partnr fokusohet në aktivizimin e agjentëve, një kategori kryesore në kryqëzimin e kriptove dhe AI, ndërsa më shumë korniza agjentësh dhe agjentë të AI lançohen çdo ditë. Duke krijuar produkte që ndihmojnë agjentët të krijojnë vlerë dhe ndikim real për konsumatorët, Partnr lidh pikat midis hapësirës së agjentëve në zinxhir që po rritet me shpejtësi dhe nevojës për më shumë produkte kriptosh konsumatore.





“Partnr është një plan për mënyrën sesi kryqëzohen kriptomat e konsumatorit dhe AI”, tha Corey Wilton, CEO i Partnr. “Si kripto dhe AI kanë ende hapësirë për t'u rritur kur bëhet fjalë për ndërgjegjësimin e konsumatorit dhe përvojën e përdoruesit. Partnr po ndërton produkte që konkurrojnë me UI/UX më të mirë të konsumatorit, ndërkohë që zhvillon njëkohësisht infrastrukturën për agjentët që të krijojnë vlerë për krijuesit e tyre.”





Në Partnr Chat, përdoruesit mund të krijojnë lidhje domethënëse me shoqëruesit e agjentëve të AI që përshtaten dhe evoluojnë me kalimin e kohës duke përdorur kujtesën e përbashkët për të kujtuar shkëmbimet e kaluara dhe për të ofruar përvoja gjithnjë e më të personalizuara. Më e rëndësishmja, agjentët e AI të Partnr Chat janë më shumë se shoqërues pasivë: ata janë entitete të pavarura të afta për të menaxhuar kuletat në zinxhir dhe mund të krijohen me qëllimet dhe synimet e tyre afatgjata. Ndërveprimet e përdoruesve përmirësojnë dhe formësojnë agjentët, dhe në të ardhmen, Partnr do të mbështesë agjentët e krijuar nga përdoruesit brenda kornizës së Chat.





Partnr Vaults i lejon përdoruesit dhe agjentët të krijojnë kasaforta të fuqishme DeFi të tokenizuara. Kasafortat mund të përfaqësojnë strategji komplekse DeFi ose të veprojnë si ruajtje për përdoruesit dhe agjentët për të menaxhuar fondet për depozituesit ndërsa fitojnë një tarifë performancash. Vaults zgjeron potencialin e ekosistemit duke i pajisur përdoruesit me mjete për të vendosur agjentë të AI brenda aplikacionit të financimit të decentralizuar të AI (DeFAI).





Qasja e Partnr për përzierjen e sipërfaqeve të produkteve të konsumit me përputhshmërinë e agjentëve në zinxhir është unike në aplikacionet e AI të konsumatorit.





"Partnr po udhëheq në kryqëzimin e inovacionit dhe dobisë," tha Steve Nguyen, bashkëthemelues dhe CTO i Partnr. “Duke u mundësuar agjentëve të AI të kryejnë detyra të automatizuara në zinxhir me memorie të përbashkët dhe mësim afatgjatë, ne po u japim krijuesve dhe përdoruesve mjetet që u nevojiten për të përjetuar një gamë krejtësisht të re të aplikacioneve Web3.”





Dizajni i lehtë dhe i bazuar në ueb i Partnr siguron akses global, duke i bërë produktet e konsumatorit të AI të disponueshme për përdoruesit në mbarë botën. Duke hequr barrierat për hyrjen, Partnr po krijon një platformë që i jep përparësi përfshirjes dhe adoptimit të gjerë.





CEO i Partnr Corey Wilton shtoi: "Qasshmëria është në qendër të asaj që po ndërtojmë. Ne jemi të përkushtuar që t'i bëjmë të disponueshme si produktet e kriptos së konsumatorit ashtu edhe ato të AI të konsumit për këdo, kudo, duke ruajtur standardet e larta të performancës dhe sigurisë që kërkon Web3."





Partnr është pozicionuar për të udhëhequr valën tjetër të inovacionit Web3 të drejtuar nga agjentët e AI. Bota e Partnr sapo ka filluar dhe ekosistemi i tij i produkteve të konsumit të AI vetëm do të rritet. Për të eksploruar ekosistemin Partnr, përdoruesit mund të vizitojnë partnernr.xyz .

Rreth Partnr

Partner është një ekosistem novator i agjentëve të AI-së Web3 që lidh ndërveprimet domethënëse me aplikacionet praktike të AI. Duke prezantuar mjete si Partnr Chat për angazhim dinamik dhe Partnr Vaults për ekzekutim në zinxhir, Partnr fuqizon përdoruesit dhe krijuesit të zhbllokojnë potencialin e plotë të AI në kontekste të decentralizuara. Ekosistemi është ndërtuar me aksesueshmërinë, inovacionin dhe fuqizimin e përdoruesve në thelb të tij, duke ripërcaktuar mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë me AI në Web3 dhe më gjerë.

