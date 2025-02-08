Partnr починає з’єднувати споживчу криптовалюту з мережевими агентами штучного інтелекту

**СІНГАПУР, Сінгапур, 7 лютого 2025 р./Chainwire/--**Partnr, споживча крипто-екосистема «партнерів» і платформ AI Agent, запускає серію продуктів, створених для використання як споживачами, так і агентами AI, розблоковуючи ширше впровадження криптовалюти та надаючи більшу корисність для агентів-компаньйонів. Екосистема запускається з Partnr Chat, додатком, який перетворює агентів штучного інтелекту на активних учасників повсякденного життя користувачів, і Partnr Vaults, платформою, яка токенізує стратегії для сховищ DeFi як для користувачів, так і для агентів.





Екосистема Partnr зосереджена на підтримці агентів, ключовій категорії на перетині криптографії та штучного інтелекту, оскільки кожного дня запускається все більше інфраструктур агентів і агентів штучного інтелекту. Створюючи продукти, які допомагають агентам створювати реальну цінність і вплив на споживачів, Partnr поєднує точки між швидко зростаючим агентським простором у ланцюзі та потребою у більшій кількості споживчих криптопродуктів.





«Partnr — це схема того, як споживацька криптовалюта та штучний інтелект перетинаються», — сказав Корі Вілтон, генеральний директор Partnr. «І криптовалютам, і штучному інтелекту все ще є куди розвиватися, коли мова заходить про обізнаність споживачів і досвід користувачів. Partnr створює продукти, які конкурують з найкращими споживачами UI/UX, одночасно розробляючи інфраструктуру для агентів, щоб створити цінність для своїх творців».





У Partnr Chat користувачі можуть створювати значущі зв’язки з компаньйонами-агентами штучного інтелекту, які адаптуються та розвиваються з часом, використовуючи спільну пам’ять, щоб згадати минулі обміни та забезпечити все більш персоналізований досвід. Найважливіше те, що агенти зі штучним інтелектом Partnr Chat — це більше, ніж пасивні компаньйони: це незалежні організації, здатні керувати гаманцями в ланцюжку, і їх можна створювати з власними довгостроковими цілями та намірами. Взаємодія з користувачем уточнює та формує агентів, і в майбутньому Partnr підтримуватиме агентів, створених користувачами, у рамках чату.





Partnr Vaults дозволяє як користувачам, так і агентам створювати потужні токенізовані сховища DeFi. Сховища можуть представляти складні стратегії DeFi або діяти як депонування для користувачів і агентів для управління коштами для вкладників, заробляючи при цьому комісію за продуктивність. Vaults розширює потенціал екосистеми, надаючи користувачам інструменти для розгортання агентів штучного інтелекту в рамках програми децентралізованого фінансування штучного інтелекту (DeFAI).





Підхід Partnr до змішування поверхонь споживчих продуктів із сумісністю агентів у ланцюзі є унікальним у споживчих додатках ШІ.





«Partnr є лідером на стику інновацій і користі», — сказав Стів Нгуєн, співзасновник і технічний директор Partnr. «Дозволяючи агентам штучного інтелекту виконувати автоматизовані завдання в ланцюжку зі спільною пам’яттю та довгостроковим навчанням, ми даємо творцям і користувачам інструменти, необхідні для використання цілого нового діапазону програм Web3».





Легкий веб-дизайн Partnr забезпечує глобальну доступність, роблячи споживчі продукти ШІ доступними для користувачів у всьому світі. Усуваючи бар’єри входу, Partnr створює платформу, яка надає пріоритет інклюзивності та широкому застосуванню.





Генеральний директор Partnr Корі Вілтон додав: «Доступність є основою того, що ми створюємо. Ми прагнемо зробити споживчі криптографічні та споживчі продукти штучного інтелекту доступними для будь-кого та будь-де, зберігаючи при цьому високі стандарти продуктивності та безпеки, яких вимагає Web3».





Partnr позиціонується як лідер наступної хвилі інновацій Web3 на основі AI Agent. Світ Partnr тільки починається, і його екосистема споживчих продуктів штучного інтелекту буде тільки розвиватися. Щоб дослідити екосистему Partnr, користувачі можуть відвідати partnr.xyz .

Про Партнр

Партнр — це новаторська екосистема агентів AI Web3, яка поєднує значущі взаємодії з практичними програмами AI. Представляючи такі інструменти, як Partnr Chat для динамічної взаємодії та Partnr Vaults для виконання в мережі, Partnr дає користувачам і творцям можливість розкрити весь потенціал ШІ в децентралізованих контекстах. Екосистема побудована на основі доступності, інновацій та розширення можливостей користувачів, що переосмислює те, як люди взаємодіють зі ШІ в Web3 і за його межами.

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Рейчел Макінтош

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Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут



