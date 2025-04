Partnr Yatangije Guhuza Abaguzi Crypto Hamwe Kumurongo wa AI

** SINGAPORE, Singapuru, Ku ya 7 Gashyantare 2025 / Chainwire / - ** Partnr, urusobe rw’ibikoresho by’umuguzi wa AI Agent “abafatanyabikorwa” hamwe n’urubuga, rutangiza urutonde rwibicuruzwa byakozwe kugira ngo bikoreshwe haba ku baguzi ndetse no ku bakozi ba AI, rufungura uburyo bwagutse bwa crypto kandi rutanga akamaro kanini ku bakozi bakorana. Urusobe rw'ibinyabuzima rutangiza hamwe na Partnr Chat, porogaramu ihindura abakozi ba AI mubagize uruhare rugaragara mubuzima bwa buri munsi bwabakoresha, hamwe na Partnr Vaults, urubuga rugaragaza ingamba kubakoresha ndetse nabakozi ba DeFi.





Ibidukikije bya Partnr byibanda kubushobozi bwabakozi, icyiciro cyingenzi kumasangano ya crypto na AI nkibikorwa byinshi byabakozi hamwe nabakozi ba AI bitangizwa buri munsi. Mugukora ibicuruzwa bifasha abakozi gushiraho agaciro nyako ningaruka kubakoresha, Partnr ihuza utudomo hagati yikura ryihuse ryumwanya wumurongo hamwe no gukenera ibicuruzwa byinshi byabaguzi.





Umuyobozi mukuru wa Partnr, Corey Wilton yagize ati: "Partnr ni igishushanyo mbonera cy'uko abaguzi ba crypto na AI bahuza." Ati: “Crypto na AI byombi biracyafite umwanya wo gukura mu bijyanye no kumenya abaguzi n'uburambe bw'abakoresha. Partnr irimo kubaka ibicuruzwa bihatana n’umuguzi mwiza UI / UX mu gihe icyarimwe biteza imbere ibikorwa remezo by’abakozi kugira ngo bihesha agaciro ababikora. ”





Mubiganiro bya Partnr, abayikoresha barashobora gukora imiyoboro ifatika hamwe nabagenzi ba AI bahuza kandi bagahinduka mugihe kinini bakoresheje kwibuka basangiye kugirango bibuke guhanahana amakuru no gutanga ubunararibonye bwihariye. Icy'ingenzi, Abakozi ba AI ba Partnr Chat barenze bagenzi bonyine: ni ibigo byigenga bishoboye gucunga umufuka wumunyururu, kandi birashobora gushirwaho nintego zabo z'igihe kirekire. Imikoreshereze yabakoresha itunganya kandi ikanashiraho abakozi, kandi mugihe kizaza, Partnr izashyigikira abakozi bashizweho nabakozi murwego rwo kuganira.





Partnr Vaults yemerera abakoresha naba agent gukora imbaraga zikomeye za DeFi. Vaults irashobora kwerekana ingamba zikomeye za DeFi cyangwa gukora nka escrows kubakoresha nabakozi gucunga amafaranga kubabitsa mugihe binjiza amafaranga yimikorere. Vaults yongerera ubushobozi urusobe rwibinyabuzima muguha ibikoresho ibikoresho byo gukoresha abakozi ba AI mubikorwa bya AI byegerejwe abaturage (DeFAI).





Uburyo bwa Partnr bwo kuvanga ibicuruzwa byabaguzi hejuru yumurongo wurwego rwumwihariko birihariye mubikorwa bya AI.





Steve Nguyen, umwe mu bashinze hamwe na CTO wa Partnr, yagize ati: "Partnr iyoboye ihuriro ry'udushya n'akamaro." Ati: "Mugushoboza abakozi ba AI gukora imirimo yihuse kumurongo hamwe no kwibuka hamwe no kwiga igihe kirekire, duha abaremye nabakoresha ibikoresho bakeneye kugirango babone uburyo bushya bwa porogaramu za Web3."





Igishushanyo cyoroshye cya Partnr, gishingiye ku mbuga zituma abantu bagera ku isi hose, bigatuma ibicuruzwa bya AI bikoreshwa ku bakoresha ku isi hose. Mugukuraho inzitizi zo kwinjira, Partnr irema urubuga rushyira imbere kutabangikanya no kwaguka kwagutse.





Umuyobozi mukuru wa Partnr, Corey Wilton yongeyeho ati: "Kugerwaho ni byo shingiro ry’ibyo twubaka. Twiyemeje kugeza ku baguzi ba crypto ndetse n’ibicuruzwa bya AI ku muntu uwo ari we wese, aho ariho hose, mu gihe dukomeza amahame yo mu rwego rwo hejuru y’imikorere n’umutekano Web3 isaba."





Partnr ihagaze kugirango iyobore umurongo ukurikira wa AI Agent-itwarwa na Web3 guhanga udushya. Isi ya Partnr iratangiye, kandi ecosystem yayo yibicuruzwa bya AI bizakura gusa. Kugirango ushakishe urusobe rwibinyabuzima, abakoresha barashobora gusura partnr.xyz .

Ibyerekeye Partnr

Partnr ni intangiriro ya Web3 AI agent ecosystem ihuza imikoranire ifatika nibikorwa bya AI bifatika. Mugutangiza ibikoresho nka Partnr Ikiganiro cyo gusezerana kwingirakamaro hamwe na Partnr Vaults kumurongo wuruhererekane, Partnr iha imbaraga abayikoresha nabashizeho gufungura ubushobozi bwuzuye bwa AI murwego rwo kwegereza ubuyobozi abaturage. Urusobe rw'ibinyabuzima rwubatswe no kugerwaho, guhanga udushya, no guha imbaraga abakoresha muri rusange, rusobanura uburyo abantu bakorana na AI kurubuga rwa interineti ndetse no hanze yarwo.

