Partnr lanceert om consumentencrypto te verbinden met on-chain AI-agenten

**SINGAPORE, Singapore, 7 februari 2025/Chainwire/--**Partnr, een consumentencrypto-ecosysteem van AI Agent "partners" en platforms, lanceert een reeks producten die zijn gemaakt voor gebruik door zowel consumenten als AI-agenten, waardoor bredere crypto-acceptatie wordt ontsloten en meer bruikbaarheid wordt geboden voor agentische metgezellen. Het ecosysteem wordt gelanceerd met Partnr Chat, een app die AI-agenten verandert in actieve deelnemers aan het dagelijks leven van gebruikers, en Partnr Vaults, een platform dat strategieën tokeniseert voor zowel door gebruikers als agenten beheerde DeFi-kluizen.





Het ecosysteem van Partnr richt zich op agent enablement, een belangrijke categorie op het kruispunt van crypto en AI, aangezien er elke dag meer agent frameworks en AI-agenten worden gelanceerd. Door producten te creëren die agenten helpen echte waarde en impact te creëren voor consumenten, verbindt Partnr de punten tussen de snelgroeiende on-chain agent-ruimte en de behoefte aan meer consumentencryptoproducten.





"Partnr is een blauwdruk voor hoe consumentencrypto en AI elkaar kruisen", aldus Corey Wilton, CEO van Partnr. "Zowel crypto als AI hebben nog ruimte om te groeien als het gaat om consumentenbewustzijn en gebruikerservaring. Partnr bouwt producten die concurreren met de beste consumenten-UI/UX en ontwikkelt tegelijkertijd infrastructuur voor agenten om waarde te creëren voor hun makers."





In Partnr Chat kunnen gebruikers zinvolle verbindingen vormen met AI-agent-companions die zich aanpassen en evolueren in de loop van de tijd met behulp van gedeeld geheugen om eerdere uitwisselingen te herinneren en steeds persoonlijkere ervaringen te leveren. Cruciaal is dat de AI-agents van Partnr Chat meer zijn dan passieve companions: het zijn onafhankelijke entiteiten die on-chain wallets kunnen beheren en kunnen worden gecreëerd met hun eigen lange termijn doelen en intenties. Gebruikersinteracties verfijnen en vormen de agents en in de toekomst zal Partnr door gebruikers gecreëerde agents ondersteunen binnen het Chat-framework.





Partnr Vaults stelt zowel gebruikers als agenten in staat om krachtige tokenized DeFi-kluizen te creëren. Vaults kunnen complexe DeFi-strategieën vertegenwoordigen of fungeren als escrows voor gebruikers en agenten om fondsen voor deposanten te beheren en tegelijkertijd een prestatievergoeding te verdienen. Vaults breidt het potentieel van het ecosysteem uit door gebruikers te voorzien van tools om AI-agenten te implementeren binnen de gedecentraliseerde AI-financieringsapplicatie (DeFAI).





De aanpak van Partnr om consumentenproductoppervlakken te combineren met on-chain agentcompatibiliteit is uniek in consumenten-AI-toepassingen.





"Partnr is toonaangevend op het snijvlak van innovatie en bruikbaarheid", aldus Steve Nguyen, medeoprichter en CTO van Partnr. "Door AI-agents in staat te stellen geautomatiseerde on-chain taken uit te voeren met gedeeld geheugen en langetermijnleren, geven we makers en gebruikers de tools die ze nodig hebben om een heel nieuw scala aan Web3-applicaties te ervaren."





Het lichtgewicht, webgebaseerde ontwerp van Partnr zorgt voor wereldwijde toegankelijkheid, waardoor consumenten-AI-producten beschikbaar worden voor gebruikers over de hele wereld. Door toetredingsdrempels weg te nemen, creëert Partnr een platform dat inclusiviteit en brede acceptatie vooropstelt.





CEO Corey Wilton van Partnr voegde toe: "Toegankelijkheid staat centraal in wat we bouwen. We zetten ons in om zowel consumentencrypto als consumenten-AI-producten voor iedereen, overal, beschikbaar te maken, terwijl we de hoge normen voor prestaties en beveiliging handhaven die Web3 vereist."





Partnr is gepositioneerd om de volgende golf van AI Agent-gedreven Web3-innovatie te leiden. De wereld van Partnr is nog maar net begonnen en het ecosysteem van consumenten-AI-producten zal alleen maar groeien. Om het Partnr-ecosysteem te verkennen, kunnen gebruikers terecht op onderdeelnr.xyz .

Over Partnr

Onderdeelnr is een baanbrekend Web3 AI-agentecosysteem dat zinvolle interacties verbindt met praktische AI-toepassingen. Door tools als Partnr Chat voor dynamische betrokkenheid en Partnr Vaults voor on-chain-uitvoering te introduceren, stelt Partnr gebruikers en makers in staat om het volledige potentieel van AI in gedecentraliseerde contexten te ontsluiten. Het ecosysteem is gebouwd met toegankelijkheid, innovatie en empowerment van gebruikers als kern, en herdefinieert hoe mensen omgaan met AI in Web3 en daarbuiten.

Contact

Perscontact

Rachel McIntosh

Hoek42

[email protected]

Dit verhaal werd verspreid als een release door Chainwire onder het Business Blogging Program van HackerNoon. Meer informatie over het programma hier