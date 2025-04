Tijaabada Been-abuurka ah ee AI: Joojinta Dhammaan Qalabka AI ee aan isticmaalo maalin

Hello dadka quruxda badan!





Ku soo dhawoow Blog-ga Barnaamijyada iyo Doodles! Maqaalkan, waxaan ku soo bandhigi doonaa natiijooyinka tijaabada been abuurka ah: xannibista dhammaan qalabka AI ee aan isticmaalo oo aan weli u shaqeeyo sidii maalin caadi ah (sida horumariye iyo qoraa farsamo).





Tan iyo markii ChatGPT iyo aaladaha kale ee AI chatbots la sii daayay, waxaan si tartiib tartiib ah u weynay xajinta shaqadayada. Isticmaalka si aad u qorto oo uga saarto koodka, iimaylada, iyo xataa fariimaha gaagaaban, waxay u badan tahay inay keentay dhacdadan. Waxaa ka sii daran, waxaan arkayay qoraallo sheegaya "Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in isticmaalka AI ay hoos u dhigto awooddayada fikirka muhiimka ah." Taasi waxay i walaacisay: wali ma haystaa xirfadihii aan lahaa, ilaa 2020-22 ka hor intaan la sii dayn ChatGPT?





Ma khilaafi karo: Aaladaha AI waxay badbaadiyaan waqti badan waxayna kordhiyaan wax soo saarka. Laakin qiimahee? Haddii aan si tartiib tartiib ah u luminayno awoodda aan ku fikirno oo aan xallino dhibaatooyinka nafteena, waxaan burburinaynaa mid ka mid ah hadiyadaha ugu weyn ee aadanaha.





Si kastaba ha ahaatee, akhrinta tan, ha fahmin: ma necbi AI. Waxaan u maleynayaa inay tahay fikrad la yaab leh oo ay nolosha keeneen barnaamij-yaqaanno, dhammaanteenna si joogto ah ayaan u isticmaalnaa. Xitaa hadda, kordhintayda Grammarly waxay i tusinaysaa habab aan ku wanaajiyo weedhahan anigoo isticmaalaya AI. Waxa kaliya ee aan necebahay waa sida aan ugu tiirsanahay iyaga. Toog, waa in aan maqaal kale ka qoraa arrintan!

Ku saabsan tijaabada

Dib ugu noqo macnaha guud, waxaan ka yara niyad jabay inta aan u isticmaalo AI si aan u qabto shaqadayda waxaanan go'aansaday inaan xannibo qalab kasta oo AI ah maalin . Nasiib wanaag, kuma soo dejin mid ka mid ah barnaamijyadan MacBookga, markaa waxa kaliya ee aan u baahanahay inaan sameeyo waxay ahayd inaan helo kordhinta si aan u xannibo ChatGPT, Claude, Gemini, iyo DeepSeek.





Maqaalkani waxa la qoray isku mar la shaqada , iyo in wejiga tafatirka , Waxaan ogaaday in ay u ekaatay xoogaa ... yaab leh. Waa habka "fekerka" ee maskaxdayda bini'aadamka ah ee nacasnimada ah, sida Sababta ChatGPT. Waxaan halkan idinka codsanayaa inaadan igu xukumin maqaalkan.

Date: Feb 17th, 2025 The to-do list: - Write a script to scrape Bing Search results (for a tutorial on building a scraper). - Review the PR #6 on GitHub. - Improve SEO of my personal site, chenuli.codedoodles.xyz (current SEO score was 85) - If more time's left, design a merch product.

(Liiska yar ee la sameeyo, haa, waxaan ahay madaxayga)

Qorista Qoraal

Ku xoqida shabakada Python waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fudud ee aad qori karto oo inta badan la iska indhatiro. Waxaan ka qoray 3-4 maqaal oo ku saabsan xoqista aalado kala duwan sida TikTok oo leh Apify, laakiin waxay qaadatay oo dhan waxay ahayd isla markiiba ama laba ChatGPT si loo qoro qoraalka:

Write a python script using selenium and chromedriver to scrape "Trending Videos" page on TikTok. Structure: Page consists of a card-like structure which consists of trending videos on TikTok. These are inside a <div> container with the class of tiktok-559e6k-DivItemContainer e1aajktk28 blah blah and blah

Laakiin markan way ka duwan tahay. Waxaan marka hore qori lahaa saldhigga qoraalka, tijaabi, oo u wanaajin lahaa hadba baahida loo qabo.





Waxaan qaatay dhowr daqiiqo inaan go'aan ka gaaro maktabadda aan isticmaalo: Riwaayad-yaqaan, selenium, ama maraq qurux badan. Maraqa quruxda badani waxay u muuqatay ikhtiyaarka ugu fudud uguna fudud sidaas darteed waan raacay.

import requests from bs4 import BeautifulSoup









Ka dib waa inaan qoraa madax anigoo ku dayanaya codsiga browserka dhabta ah, si aan loo xannibin ilaalinta bot (ama CAPTCHA). Xoogaa macquul maaha inaan si sax ah u qoro naftayda, sidaa darteed waxaan furay ChatGPT si aan ikhtiyaari ahayn . Cabsi leh, haa, laakiin waxaa loo xannibay sida ugu wanaagsan.





Muddo dheer ka dib, waxaan Google u isticmaalay codsi muunad ah. Waa maxay naf-badbaadiye.

headers={"User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"}

Markaa waa in aan sameeyaa isku xidhka raadinta sida kuwa Bing isticmaalo. Waa inuu la mid noqdaa Google, waxaan filayaa.









Waa in aan caddeeyaa doorsoomayaasha fasalka (waa waxa aad ugu yeerto in kastoo) si gaar ah loo xoqo.





Bing wuxuu qabtaa shaqo nadiif ah marka ay timaaddo tan. Natiijooyinku waxay ku jiraan qaab-dhismeedka liiska, <ol> , iyada oo shay kasta oo liis ah uu yahay hal natiijo raadin. Taas ayaa wax badan ka dhigaysa mid fudud. Waxaan ka xoqi karaa dhammaan shayada <li> bogga oo ku meelayn karaa hal doorsoome, ka dibna isticmaalaya loop, waxaan si cad u qaabayn karaa cinwaannada iyo isku xidhka. nadiif ah! Ma aha hab caqli-gal ah, laakiin si buuxda uma lumin awooddayda inaan u fekero, ugu yaraan.

completeData = soup.find_all("li",{"class":"b_algo"})

Alla toogto, taasi waa doqonnimo! Kaliya waxay isticmaashaa loop aan loo baahnayn oo sidoo kale dib looma isticmaali karo.





Waxaan kaliya duubi karnaa liiska walxaha laftiisa. Aynu ku darno wax ka qabashada khaladaadka sidoo kale.

for item in soup.find_all("li", class_="b_algo"): title = item.find("h2") link = title.find("a")["href"] if title else "" results.append((title.text if title else "No title", link)) if response.status_code != 200: print("Failed to retrieve search results") return []





Taasi aad ayey uga fiican tahay. Ugu dambeyntii, waxaan ku dari karnaa wareeg kale si aan u qaabeyno oo u daabacno natiijooyinka si waafaqsan.

search_results = scrape_bing("Programming and Doodles") for title, link in search_results: print(f"{title}: {link}")





Laba khalad oo yar yar ka dib, way shaqeysaa!









Taasi waxay dareentay cabsi. Sida waayihii wacnaa.

Dib u eegista PR ee GitHub

Tani waa inaysan qaadan waqti dheer. Waa qoraal dheer oo Python ah.









Markaad eegto PR, koodka ma faragelin hawlaha. Si kastaba ha ahaatee, canaasiirta ma aha kuwo udub dhexaad u ah sida kii asalka ahaa ee aan abuuray. Laakin tani waa markii 2aad ee aan dib u eegis ku sameeyo PR-kan wax ku darsadayna waxa uu u muuqdaa mid cusub. Weydiinta isbeddellada mar kale waxay dareemi doontaa xumaan, aniga qudhaydu waan hagaajin lahaa oo dib u eegis wanaagsan ayaan ku bixin lahaa.





Kormeerka koodka, wuxuu qabtay shaqo wanaagsan. Laakiin sabab qaar ka mid ah, waa inuu ku dhejiyay doorsoome dhegdheg GUI ah. Aan meesha ka saaro.





Humm, weli ma shaqaynayo. Waa in uu jiraa shay ku jira tkinter-ka oo taageeraya curiyayaasha xuddun u ah.





Waxaan xusuustaa ereyga muhiimka ah ee rel, laakiin waa daal in lagu daro dhammaan walxaha. Inta badan natiijooyinka Google-ku waxay muujinayaan si la mid ah.





Oh, mid helay! Waxaan kaliya u isticmaali karnaa grid_columnconfigure. Waad ku mahadsan tahay, bitRAKE on StackOverflow.





Phew, si fiican ayaan u noolaan karaa la'aanteed AI horumariye ahaan 2025.

Horumarinta SEO

Waxaan dhawaan dhisay degel shakhsi ah (ma aha faylalka), laakiin dhibcaha SEO waa xoogaa aad u xun.





Habka aan u maro si aan u horumariyo SEO ayaa had iyo jeer isticmaalaya xogta habaysan (schema markup), natiijooyin qani ah. Haddii aadan ka warqabin, waa nooc ka mid ah xogta badan ee ka caawisa makiinadaha raadinta inay si fiican u fahmaan waxa ku jira, taasoo horseedaysa in la xoojiyey astaamaha natiijada raadinta sida qaybo qani ah, FAQs, iyo qaybaha aqoonta. Haddii boggaaga SEO uusan ahayn 100, awoodsiinta natiijooyinka hodanka ah waxay suurtogal tahay inay ka dhigto 100.





Tani waa wax aan waydiisan lahaa ChatGPT in aan sameeyo; Waxaan qori lahaa waxa ku jira oo waydiisan lahaa inuu isticmaalo syntax sax ah. Waxay si aad ah u yaraynaysaa waqtiga la qaatay, laakiin maadaama ay xannibtay, waxaan mooday inaan anigu qori lahaa.





Ama waan koobi karaa/ku dhejin karaa calaamadaynta schema ee goobtayda ugu weyn, codedoodles.xyz, oo aan beddelo. Waa koodkaygii, si kastaba.









Waxa kale oo aan ku dari karaa qayb FAQ ah. Laakiin waxaan xasuustaa in aan akhriyay in siyaasadda Google ay sheegayso in aanad ku dari karin calaamadaynta schema ee nuxurka aan ka muuqan bogga internetka. Sida cad, mareegahaygu ma laha qayb FAQ ah.





Laakiin taasi way fiican tahay. Weli waxaan ku dari karaa su'aal sida "Waa ayo Chenuli Jayasinghe", jawaabtuna waxay noqon doontaa mid kooban oo ku jirta mareegaha. Guul-guulaysi!









Waxay u egtahay mid fiican. Dhibcuhu waa inuu kor u kacaa ka dib marka la geeyo.









Humm, ma xuma laakiin way sii socon kartaa; website-ka waalidka, codedoodles.xyz wuxuu helay 100 sidaas waa inay tani tahay. Tani waa barta aan ku weydiin lahaa ChatGPT ama DeepSeek talooyin laakiin sug, faa'iido ayaan leeyahay - waxaan hubin karaa codedoodles.xyz's code si aan u ogaado waxa ka dhigaya 100.





Garaaf furan? La sameeyay





Kaarka Twitterka? La sameeyay





Calaamadaynta Schema? Sidoo kale la sameeyay.





Maxaa kale! Aan ku daro ereyo kale oo muhiim ah markaa.





Weli waa isku mid.





Haa, waa inaan seegay sharraxaadaha 'alt' ee sawirrada.





Maya, aniguna waan ku daray. Dang, sidee nacas u noqon karaa? Warbixinta Lighthouse lafteeda ayaa muujinaysa faahfaahinta.





faylka robots.txt waa arintu. Websaydhyada codedoodles.xyz iyo chenuli.codedoodles.xyz waxay isticmaalaan qaab isku mid ah, marka waa inaan awoodaa inaan qabto shaqooyinka koobiga ah. Mar labaad.





Sida waayihii wacnaa.





Haa! Waa 100 hadda.









Taasina waa inay noqotaa. Naqshadeynta baayacmushtarka waxba kuma laha AI chatbots-ka, waanan ka badbaaday shaqada. Waqti aad u akhrido buug, horumariye weyn!

Soo koobid

Malahayga ah in aan ahay doqon, horumariye la'aan AI la'aanteed been bay ahayd, waana ku faraxsanahay taas. In kasta oo fikirkayga muhiimka ah laga yaabo in uu saameeyey (waxa aan sameeyay dhawr khalad oo doqon ah), haddana wax waan samayn karaa. Geedi socodka oo dhami wuxuu qaatay waqti ka dheer sidii caadiga ahayd - gaar ahaan qorista qoraalkaas xoqidda - laakiin waxay dareentay faa'iido badan. Sida inaad ka hesho baaskiilkaaga hore garaashka oo aad ogaato inaadan iloobin sidii aad u raaci lahayd.





Hubaal, waxaan si ikhtiyaari ah u furay ChatGPT dhawr jeer, oo haa, goog-goynta iyo koobiyaynta/ dhejinta ayaa dareemay xoogaa dambi ah. Laakiin hey, taasi waa sida aan u codeynay ka hor 2022, sax? Buux-dhaafka iyo dukumeentiyadu waxay ahaayeen saaxiibadayada ugu fiican, walina waxay u shaqeeyaan si fiican.





Waxa ugu weyn ee la qaadanayo ayaa ah in adeegsiga aaladaha AI ay gabi ahaanba fiican tahay oo la fahmi karo. Laakiin hal mar, samee waxa aan hadda sameeyay: xannibo LLM-yadaas oo isku day in aad laftaadu shaqada qabato. Waxaad dareemi doontaa wax weyn, i rumayso.





Oo fadlan, ha noqon sida ninkan Reddit. Isticmaal maskaxdaada.