Ubushakashatsi bwa AI Pseudo: Guhagarika ibikoresho byose bya AI nkoresha kumunsi

Murakaza neza kuri blog ya Programming na Doodles! Muri iki kiganiro, ngiye kubagezaho ibisubizo bya pseudo-igerageza: guhagarika ibikoresho byose bya AI nkoresha nyamara nkora nko mumunsi usanzwe (nkuwitezimbere numwanditsi wa tekiniki).





Kuva ChatGPT hamwe nibindi biganiro bya AI hamwe nibikoresho byasohotse, twagiye tubura buhoro buhoro akazi kacu. Gukoresha mukwandika no gukuramo kode, imeri, ndetse nubutumwa bugufi, birashoboka ko byavuyemo iki kintu. Ikibabaje kurushaho, nabonye inyandiko zivuga ngo "Ubushakashatsi bwerekana ko gukoresha AI bigabanya ubushobozi bwacu bwo gutekereza." Ibyo byanteye impungenge: Ndacyafite ubumenyi nari mfite, kera muri 2020-22 mbere yuko isohoka rya ChatGPT?





Ntabwo nshobora kubyemera: ibikoresho bya AI bikiza umwanya munini kandi byongera umusaruro. Ariko ni ikihe giciro? Niba dutakaza buhoro buhoro ubushobozi bwo gutekereza no kwikemurira ibibazo ubwacu, tuba twangije imwe mu mpano zikomeye zahawe ikiremwamuntu.





Ariko, gusoma ibi, ntukumve nabi: Ntabwo nanga AI. Ntekereza ko ari igitekerezo gitangaje cyazanywe mubuzima nabashinzwe porogaramu, kandi twese turagikoresha buri gihe. N'ubu, kwaguka kwa Grammarly kunyereka inzira zo kunoza interuro ukoresheje AI. Gusa icyo ntakunda nuburyo turenze urugero kuri bo. Kurasa, Nkwiye kwandika indi ngingo kubyerekeye!

Ibyerekeye ubushakashatsi

Tugarutse kuri contexte, narumiwe buke muburyo nkoresha AI kugirango nkore akazi kanjye maze mfata icyemezo cyo guhagarika ibikoresho byose bya AI kumunsi . Ku bw'amahirwe, nta porogaramu n'imwe nigeze nkuramo kuri MacBook yanjye, bityo icyo nagombaga gukora ni ukubona umugereka wo guhagarika ChatGPT, Claude, Gemini, na DeepSeek.





Iyi ngingo yanditswe icyarimwe hamwe nakazi , kandi mugice cyo guhindura, nasanze bisa nkaho bidasanzwe. N "" gutekereza "inzira yubwonko bwanjye bwabantu bwubusa, nka Impamvu ya ChatGPT. Ndabasabye ko mutancira urubanza muriyi ngingo.

Date: Feb 17th, 2025 The to-do list: - Write a script to scrape Bing Search results (for a tutorial on building a scraper). - Review the PR #6 on GitHub. - Improve SEO of my personal site, chenuli.codedoodles.xyz (current SEO score was 85) - If more time's left, design a merch product.

(urutonde ruto rwo gukora, yego, Ndi umutware wanjye)

Kwandika Inyandiko

Gusiba kurubuga muri Python nimwe muma progaramu yoroshye ushobora kwandika kandi akenshi yirengagizwa. Nanditse ingingo zigera kuri 3-4 zijyanye no gusiba urubuga rutandukanye nka TikTok hamwe na Apify, ariko byose byasabye ni ikibazo cyangwa bibiri kuri ChatGPT kwandika ibyanditswe:

Write a python script using selenium and chromedriver to scrape "Trending Videos" page on TikTok. Structure: Page consists of a card-like structure which consists of trending videos on TikTok. These are inside a <div> container with the class of tiktok-559e6k-DivItemContainer e1aajktk28 blah blah and blah

Ariko iki gihe kiratandukanye. Nabanje kwandika ishingiro ryimyandikire, nkayigerageza, kandi nkayitezimbere nkurikije ibikenewe.





Nakoresheje iminota mike mpitamo isomero ryo gukoresha: Umwanditsi w'amakinamico, selenium, cyangwa isupu nziza. Beautifulsoup yasaga nkibintu byoroshye kandi byoroshye kuburyo najyanye nayo.

import requests from bs4 import BeautifulSoup









Nkwiye noneho kwandika umutwe wigana icyifuzo cya mushakisha nyacyo, kugirango udahagarikwa no kurinda bot (cyangwa CAPTCHA). Ntibishoboka ko nandika ubwanjye neza, nuko mfungura ChatGPT ntabishaka . Biteye ubwoba, yego, ariko byahagaritswe ibyiza.





Nyuma yigihe kinini, nakoresheje Google kubisabwa byintangarugero. Mbega umukiza.

headers={"User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"}

Noneho ndashobora kuba nkwiye gukora ihuza ryishakisha nkiryo Bing ikoresha. Ugomba kuba usa na Google, ndakeka.









Nkwiye kumenya ibyiciro bihinduka (nibyo wita nubwo) kugirango ubisibe kugiti cyawe.





Bing ikora akazi keza iyo bigeze aha. Ibisubizo biri murutonde rwimiterere, <ol> , hamwe na buri kintu cyurutonde nigisubizo kimwe cyo gushakisha. Ibyo bituma ibintu byoroha cyane. Nshobora gusiba ibyo bintu byose <li> kuva kurupapuro nkabiha kuri variable imwe, hanyuma nkoresheje loop, nshobora guhindura neza imitwe hamwe. Isuku! Ntabwo ari uburyo bwa gihanga, ariko sinatakaje rwose ubushobozi bwanjye bwo gutekereza, byibuze.

completeData = soup.find_all("li",{"class":"b_algo"})

Yoo kurasa, ibyo ni ibiragi! Ikoresha gusa loop idakenewe kandi ntishobora no gukoreshwa.





Turashobora guhinduranya urutonde rwibintu ubwabyo. Reka kandi twongereho amakosa yo gukemura.

for item in soup.find_all("li", class_="b_algo"): title = item.find("h2") link = title.find("a")["href"] if title else "" results.append((title.text if title else "No title", link)) if response.status_code != 200: print("Failed to retrieve search results") return []





Nibyiza cyane. Hanyuma, turashobora kongeramo undi muzingo kumiterere no gucapa ibisubizo bikurikije.

search_results = scrape_bing("Programming and Doodles") for title, link in search_results: print(f"{title}: {link}")





Amakosa abiri mato mato nyuma, irakora!









Ibyo numvaga biteye ubwoba. Nkumunsi mwiza ushaje.

Gusubiramo PR kuri GitHub

Ibi ntibigomba gufata igihe kirekire. Ninyandiko ndende ya Python.









Urebye kuri PR, code ntiyigeze ibangamira imikorere. Ariko, ibintu ntabwo bishingiye nkumwimerere naremye. Ariko iyi ni inshuro ya 2 nsubiramo iyi PR kandi uyu muterankunga asa nudushya. Kubaza impinduka byongeye kumva nabi, gusa ndabikosora ubwanjye ntange isubiramo ryiza.





Kugenzura code, yakoze akazi keza. Ariko kubwimpamvu runaka, agomba kuba yarashyizeho impinduka ihamye kuri GUI. Reka nkureho.





Humm, ntacyakora. Hagomba kubaho ikintu muri tkinter gishyigikira ibice.





Ndibuka ijambo ryibanze rya rel, ariko birarambiranye kubyongera kubintu byose. Ibyinshi mubisubizo kuri Google byerekana inzira imwe.





Yoo! Turashobora gukoresha grid_columnconfigure kuri yo. Urakoze, bitRAKE kuri StackOverflow.





Phew, nshobora kubaho neza nta AI nkuwiteza imbere muri 2025.

Gutezimbere SEO

Mperutse kubaka urubuga rwumuntu (ntabwo ari portfolio), ariko amanota ya SEO ni mubi.





Inzira zanjye zo kunoza SEO burigihe ikoresha amakuru yubatswe (schema markup), kubisubizo byiza. Niba utabizi, nuburyo bwa metadata ifasha moteri zishakisha gusobanukirwa neza ibikubiyemo, biganisha kumurongo wibisubizo byubushakashatsi nkibisobanuro bikungahaye, ibibazo, hamwe nubumenyi. Niba urubuga rwa SEO rutari 100, gushoboza ibisubizo bikungahaye byashoboka 100.





Iki nikintu nasaba ChatGPT gukora; Nakwandika ibirimo nkabisaba gukoresha syntax ikwiye. Igabanya cyane igihe cyafashwe, ariko kubera ko cyahagaritswe, natekereje ko nakwandika ubwanjye.





Cyangwa nshobora gukoporora / komatanya igishushanyo mbonera kuva kurubuga rwanjye nyamukuru, codedoodles.xyz, nkabihindura. Ni code yanjye, uko byagenda kose.









Ikirenzeho, nshobora kandi kongeramo igice cyibibazo. Ariko ndibuka ko nasomye ko politiki ya Google ivuga ko udashobora kongeramo ibishushanyo mbonera bitagaragara kurubuga. Biragaragara, urubuga rwanjye ntabwo rufite igice cyibibazo.





Ariko ibyo ni byiza. Nshobora gukomeza kongeramo ikibazo nka "Chenuli Jayasinghe ninde", kandi igisubizo cyaba incamake yibirimo kurubuga. Win-win!









Birasa neza. Amanota agomba kuzamuka nyuma yo koherezwa.









Humm, ntabwo ari bibi ariko irashobora kujya hejuru; urubuga rwababyeyi, codedoodles.xyz yabonye 100 rero ibi bikwiye. Ngiyo ngingo nasaba ChatGPT cyangwa DeepSeek ibyifuzo ariko nkategereza, mfite akarusho - nshobora kugenzura code ya codedoodles.xyz kugirango menye icyayigize 100.





Opengraph? Byakozwe.





Ikarita ya Twitter? Byakozwe.





Igishushanyo mbonera? Byakozwe.





Ubundi se! Reka nongereho andi magambo yingenzi noneho.





Biracyari bimwe.





Yego yego, ngomba kuba narabuze `alt` ibisobanuro byamashusho.





Nibyo, nongeyeho. Dang, nshobora kuba umuswa gute? Raporo ya Lighthouse ubwayo yerekana ibisobanuro birambuye.





dosiye ya robots.txt nikibazo. Urubuga codedoodles.xyz na chenuli.codedoodles.xyz ikoresha imiterere imwe, bityo rero ngomba gukora imirimo imwe yo gukoporora. Na none.





Nkumunsi mwiza ushaje.





Yego! Ubu ni 100.









Kandi ibyo bigomba kuba. Gutegura ibicuruzwa ntaho bihuriye na chatbots ya AI, kandi narokotse akazi. Igihe cyo kujya gusoma igitabo, umuterimbere ukomeye!

Incamake

Igitekerezo cyanjye cyo kuba umuswa, utagira gitabara udafite AI yari ibinyoma, kandi ndabyishimiye. Nubwo ibitekerezo byanjye binenga bishobora kuba byaragize ingaruka (nakoze amakosa make yo kutavuga), ndashobora gukora ibintu. Inzira yose yatwaye igihe kirekire kuruta uko byari bisanzwe - cyane cyane kwandika iyo nyandiko yo gusiba - ariko yumvaga bihesha ingororano. Nko gushakisha igare ryawe rya kera muri garage ukamenya ko utibagiwe uburyo bwo kuyigenderamo.





Kandi rwose, nakinguye ChatGPT kubushake inshuro nke, kandi yego, googling na kopi / paste numvise nicira urubanza. Ariko yewe, niko twanditse code mbere ya 2022, sibyo? Stack Overflow hamwe nibyangombwa byari inshuti zacu magara, kandi biracyakora neza.





Ingingo nyamukuru ni uko gukoresha ibikoresho bya AI ari byiza rwose kandi birumvikana. Ariko rimwe na rimwe, kora ibyo nakoze gusa: funga izo LLM hanyuma ugerageze gukora akazi wenyine. Uzumva ukomeye, nyizera.





Nyamuneka, ntukabe nkuyu musore kuri Reddit. Koresha ubwonko bwawe.