வணக்கம் அழகானவர்களே!





நிரலாக்கம் மற்றும் டூடுல்கள் வலைப்பதிவிற்கு வருக! இந்தக் கட்டுரையில், நான் பயன்படுத்தும் அனைத்து AI கருவிகளையும் தடுப்பது, ஆனால் ஒரு சாதாரண நாளில் (ஒரு டெவலப்பர் மற்றும் தொழில்நுட்ப எழுத்தாளராக) வேலை செய்வது போன்ற ஒரு போலி பரிசோதனையின் முடிவுகளை உங்களுக்கு வழங்கப் போகிறேன்.





இவற்றை உங்கள் இன்பாக்ஸில் நேரடியாகப் பெற குழுசேரவும்: https://codedoodles.substack.com/





ChatGPT மற்றும் பிற AI சாட்பாட்கள் மற்றும் கருவிகள் வெளியிடப்பட்டதிலிருந்து, நாங்கள் படிப்படியாக எங்கள் வேலையின் பிடியை இழந்தோம். குறியீடு, மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகளை எழுதவும் பிழைத்திருத்தவும் இதைப் பயன்படுத்தியதால், இந்த சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கலாம். இன்னும் மோசமாக, "AI ஐப் பயன்படுத்துவது நமது விமர்சன சிந்தனைத் திறனைக் குறைக்கிறது என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது" என்று கூறும் இடுகைகளைப் பார்த்து வருகிறேன். அது என்னை கவலையடையச் செய்தது: ChatGPT வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு 2020-22 இல் எனக்கு இருந்த திறன்கள் இன்னும் என்னிடம் உள்ளதா?





நான் உடன்பட முடியாது: AI கருவிகள் நிறைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகின்றன மற்றும் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கின்றன. ஆனால் என்ன விலை? நாம் மெதுவாக சிந்தித்து பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் திறனை இழந்து கொண்டிருந்தால், மனிதகுலத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பரிசுகளில் ஒன்றை நாம் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.





இருப்பினும், இதைப் படிக்கும்போது, தவறாகப் புரிந்து கொள்ளாதீர்கள்: நான் AI-ஐ வெறுக்கவில்லை. இது நிரலாளர்களால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கருத்து என்று நான் நினைக்கிறேன், மேலும் நாம் அனைவரும் இதை தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறோம். இப்போதும் கூட, எனது Grammarly நீட்டிப்பு AI-ஐப் பயன்படுத்தி இந்த வாக்கியங்களை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகளைக் காட்டுகிறது. எனக்குப் பிடிக்காத ஒரே விஷயம், நாம் அவற்றை அதிகமாக நம்பியிருக்கும் விதம்தான். மறக்க வேண்டாம், இதைப் பற்றி நான் இன்னொரு கட்டுரை எழுத வேண்டும்!

பரிசோதனை பற்றி

சூழலுக்குத் திரும்புகையில், எனது வேலையைச் செய்ய நான் எவ்வளவு AI ஐப் பயன்படுத்துகிறேன் என்பதில் கொஞ்சம் ஏமாற்றமடைந்தேன், மேலும் ஒவ்வொரு AI கருவியையும் ஒரு நாளைக்குத் தடுக்க முடிவு செய்தேன் . அதிர்ஷ்டவசமாக, நான் இந்த பயன்பாடுகளில் எதையும் எனது MacBook இல் பதிவிறக்கம் செய்யவில்லை, எனவே நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ChatGPT, Claude, Gemini மற்றும் DeepSeek ஐத் தடுக்க ஒரு நீட்டிப்பைப் பெறுவதுதான்.





இந்தக் கட்டுரை இந்தப் படைப்போடு ஒரே நேரத்தில் எழுதப்பட்டது , எடிட்டிங் கட்டத்தில், அது கொஞ்சம்... வித்தியாசமாகத் தெரிந்ததை உணர்ந்தேன். இது ChatGPTயின் பகுத்தறிவு போன்ற எனது முட்டாள்தனமான மனித மூளையின் "சிந்தனை" செயல்முறை. இந்தக் கட்டுரையைப் பார்த்து என்னை மதிப்பிட வேண்டாம் என்று நான் இதன்மூலம் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

Date: Feb 17th, 2025 The to-do list: - Write a script to scrape Bing Search results (for a tutorial on building a scraper). - Review the PR #6 on GitHub. - Improve SEO of my personal site, chenuli.codedoodles.xyz (current SEO score was 85) - If more time's left, design a merch product.

(செய்ய வேண்டியவை பட்டியல் ரொம்ப சின்னது, ஆமாம், நானே என் முதலாளி)

ஒரு ஸ்கிரிப்டை எழுதுதல்

பைத்தானில் வலை ஸ்கிராப்பிங் என்பது நீங்கள் எழுதக்கூடிய எளிதான நிரல்களில் ஒன்றாகும், மேலும் இது பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படுவதில்லை. Apify உடன் TikTok போன்ற பல்வேறு தளங்களை ஸ்கிராப் செய்வது குறித்து நான் சுமார் 3-4 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளேன், ஆனால் ஸ்கிரிப்டை எழுத ChatGPT இல் ஒன்று அல்லது இரண்டு குறிப்புகள் மட்டுமே தேவைப்பட்டன:

Write a python script using selenium and chromedriver to scrape "Trending Videos" page on TikTok. Structure: Page consists of a card-like structure which consists of trending videos on TikTok. These are inside a <div> container with the class of tiktok-559e6k-DivItemContainer e1aajktk28 blah blah and blah

ஆனால் இந்த முறை அது வித்தியாசமாக இருக்கிறது. நான் முதலில் ஸ்கிரிப்ட்டின் அடிப்படையை எழுதி, அதை சோதித்துப் பார்த்து, தேவைகளுக்கு ஏற்ப மேம்படுத்துவேன்.





எந்த நூலகத்தைப் பயன்படுத்துவது என்று முடிவு செய்ய சில நிமிடங்கள் செலவிட்டேன்: நாடக ஆசிரியர், செலினியம் அல்லது அழகான சூப். அழகான சூப் எளிதான மற்றும் எளிமையான விருப்பமாகத் தோன்றியதால், நான் அதையே தேர்ந்தெடுத்தேன்.

import requests from bs4 import BeautifulSoup









பின்னர், பாட் பாதுகாப்பு (அல்லது CAPTCHA) மூலம் தடுக்கப்படாமல் இருக்க, உண்மையான உலாவி கோரிக்கையைப் பின்பற்றும் ஒரு தலைப்பை நான் எழுத வேண்டும். அதை நானே துல்லியமாக எழுதுவது கொஞ்சம் சாத்தியமற்றது, அதனால் நான் விருப்பமில்லாமல் ChatGPT ஐத் திறந்தேன். பயமாக இருக்கிறது, ஆம், ஆனால் அது சிறந்த முறையில் தடுக்கப்பட்டது.





ரொம்ப நாளைக்குப் பிறகு, மாதிரி கோரிக்கைக்காக கூகிளைப் பயன்படுத்தினேன். என்ன ஒரு உயிர்காக்கும் கருவி.

headers={"User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"}

அப்புறம் நான் Bing பயன்படுத்துற மாதிரி ஒரு தேடல் இணைப்பை உருவாக்கணும். அது கூகிளைப் போலவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்.









நான் வகுப்பு மாறிகளை (நீங்கள் அப்படித்தான் அழைக்கிறீர்களா) அடையாளம் கண்டு அவற்றை தனித்தனியாகக் சுரண்ட வேண்டும்.





இது விஷயத்தில் Bing ஒரு நேர்த்தியான வேலையைச் செய்கிறது. முடிவுகள் ஒரு பட்டியல் அமைப்பில் உள்ளன, <ol> , ஒவ்வொரு பட்டியல் உருப்படியும் ஒற்றை தேடல் முடிவாகும். இது விஷயங்களை மிகவும் எளிதாக்குகிறது. இந்த <li> உருப்படிகள் அனைத்தையும் பக்கத்திலிருந்து அகற்றி ஒரு மாறிக்கு ஒதுக்க முடியும், பின்னர் ஒரு வளையத்தைப் பயன்படுத்தி, தலைப்புகள் மற்றும் இணைப்புகளை தெளிவாக வடிவமைக்க முடியும். நேர்த்தியானது! ஒரு புத்திசாலித்தனமான முறை அல்ல, ஆனால் குறைந்தபட்சம் நான் சிந்திக்கும் திறனை முழுமையாக இழக்கவில்லை.

completeData = soup.find_all("li",{"class":"b_algo"})

அடடா, அது முட்டாள்தனம்! இது தேவையில்லாத ஒரு வளையத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடியதும் அல்ல.





நாம் உருப்படிகளின் பட்டியலையே லூப் செய்யலாம். மேலும் சில பிழை கையாளுதலையும் சேர்ப்போம்.

for item in soup.find_all("li", class_="b_algo"): title = item.find("h2") link = title.find("a")["href"] if title else "" results.append((title.text if title else "No title", link)) if response.status_code != 200: print("Failed to retrieve search results") return []





அது மிகவும் சிறந்தது. இறுதியாக, நாம் மற்றொரு வளையத்தை வடிவமைத்து அதற்கேற்ப முடிவுகளை அச்சிடலாம்.

search_results = scrape_bing("Programming and Doodles") for title, link in search_results: print(f"{title}: {link}")





பின்னர் இரண்டு சிறிய தொடரியல் பிழைகள், அது வேலை செய்கிறது!









அது அருமையா இருந்துச்சு. பழைய காலத்தைப் போலவே.

GitHub இல் ஒரு PR ஐ மதிப்பாய்வு செய்தல்

இது அதிக நேரம் எடுக்கக்கூடாது. இது ஒரு நீண்ட பைதான் ஸ்கிரிப்ட் மட்டுமே.









PR-ஐப் பார்க்கும்போது, குறியீடு செயல்பாடுகளில் தலையிடவில்லை. இருப்பினும், நான் உருவாக்கிய அசல் ஒன்றைப் போல கூறுகள் மையப்படுத்தப்படவில்லை. ஆனால் இந்த PR-ஐ மதிப்பாய்வு செய்வது இது இரண்டாவது முறை, இந்தப் பங்களிப்பாளர் புதியவராகத் தெரிகிறது. மீண்டும் மாற்றங்களைக் கேட்பது மோசமாக இருக்கும், நானே அதைச் சரிசெய்து நல்ல மதிப்பாய்வை வழங்குவேன்.





குறியீட்டை ஆய்வு செய்ததில், அவர் நன்றாக வேலை செய்துள்ளார். ஆனால் ஏதோ காரணத்திற்காக, அவர் GUI இல் ஒரு ஒட்டும் மாறியை வைத்திருக்க வேண்டும். அதை நீக்குகிறேன்.





ஹ்ம்ம், இன்னும் வேலை செய்யவில்லை. மையப்படுத்தும் கூறுகளை ஆதரிக்கும் ஏதாவது ஒன்று டி-கிண்டரில் இருக்க வேண்டும்.





எனக்கு rel என்ற முக்கிய வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கு, ஆனா அதை எல்லா உறுப்புகளிலும் சேர்ப்பது ரொம்ப சோர்வா இருக்கு. கூகிளில் பெரும்பாலான முடிவுகள் இதே மாதிரிதான் காட்டுது.





ஓ, ஒன்றைக் கண்டுபிடித்தேன்! அதற்கு நாம் grid_columnconfigure ஐப் பயன்படுத்தலாம். நன்றி, StackOverflow இல் bitRAKE.





ப்ச்ச், 2025-ல் ஒரு டெவலப்பராக AI இல்லாமலேயே நான் நன்றாக வாழ முடியும்.

SEO ஐ மேம்படுத்துதல்

நான் சமீபத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட வலைத்தளத்தை (போர்ட்ஃபோலியோ அல்ல) உருவாக்கினேன், ஆனால் அதன் SEO மதிப்பெண் சற்று மோசமாக உள்ளது.





SEO-வை மேம்படுத்துவதற்கான எனது சிறந்த வழி, எப்போதும் சிறப்பான முடிவுகளுக்கு கட்டமைக்கப்பட்ட தரவை (ஸ்கீமா மார்க்அப்) பயன்படுத்துவதாகும். உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், இது தேடுபொறிகள் உங்கள் உள்ளடக்கத்தை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள உதவும் மெட்டாடேட்டாவின் ஒரு வடிவமாகும், இது சிறந்த துணுக்குகள், அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மற்றும் அறிவுப் பலகைகள் போன்ற மேம்பட்ட தேடல் முடிவு அம்சங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. உங்கள் தளத்தின் SEO 100 ஆக இல்லாவிட்டால், சிறந்த முடிவுகளை இயக்குவது அதை 100 ஆக மாற்றும்.





இதைத்தான் நான் ChatGPT-யிடம் கேட்கிறேன்; உள்ளடக்கத்தை எழுதி, சரியான தொடரியலைப் பயன்படுத்தச் சொல்வேன். இது எடுக்கும் நேரத்தை வெகுவாகக் குறைக்கிறது, ஆனால் அது தடுக்கப்பட்டதால், நானே எழுதலாம் என்று நினைத்தேன்.





அல்லது எனது பிரதான தளமான codedoodles.xyz இலிருந்து ஸ்கீமா மார்க்அப்பை நகலெடுத்து/ஒட்டி, அதை மாற்றலாம். எப்படியிருந்தாலும், இது எனது குறியீடுதான்.









மேலும், நான் ஒரு FAQ பகுதியையும் சேர்க்க முடியும். ஆனால், வலைத்தளத்தில் தெரியாத உள்ளடக்கத்திற்கு ஸ்கீமா மார்க்அப்களைச் சேர்க்க முடியாது என்று கூகிளின் கொள்கை கூறுவதாக நான் படித்ததாக நினைவில் உள்ளது. நிச்சயமாக, எனது வலைத்தளத்தில் FAQ பிரிவு இல்லை.





ஆனால் அது பரவாயில்லை. “செனுலி ஜெயசிங்க யார்” போன்ற ஒரு கேள்வியை நான் இன்னும் சேர்க்க முடியும், அதற்கான பதில் வலைத்தளத்தில் உள்ள உள்ளடக்கத்தின் சுருக்கமாக இருக்கும். வெற்றி-வெற்றி!









அருமையா இருக்கு. பயன்படுத்திய பிறகு ஸ்கோர் உயரும்.









ஹ்ம்ம், மோசமில்லை, ஆனால் அது இன்னும் மேலே போகலாம்; தாய் வலைத்தளமான codedoodles.xyz 100ஐப் பெற்றுள்ளது, எனவே இதுவும் வேண்டும். இதுதான் நான் ChatGPT அல்லது DeepSeek-இடம் பரிந்துரைகளைக் கேட்பேன், ஆனால் காத்திருங்கள், எனக்கு ஒரு நன்மை இருக்கிறது - coddoodles.xyz-இன் குறியீட்டை 100 ஆக மாற்றுவதை அறிய நான் சரிபார்க்க முடியும்.





ஓப்பன்கிராஃப்? முடிந்தது.





ட்விட்டர் அட்டையா? முடிஞ்சிடுச்சு.





ஸ்கீமா மார்க்அப்? மேலும் முடிந்தது.





வேறென்ன! அப்புறம் இன்னும் சில முக்கிய வார்த்தைகளைச் சேர்க்கிறேன்.





இன்னும் அப்படியே.





ஆமா, படங்களுக்கான `alt` விளக்கங்களை நான் தவறவிட்டிருக்க வேண்டும்.





இல்லை, நானும் அதைச் சேர்த்திருக்கிறேன். அடடா, நான் எவ்வளவு முட்டாள்தனமாக இருக்க முடியும்? லைட்ஹவுஸ் அறிக்கையே விவரங்களைக் காட்டுகிறது.





robots.txt கோப்புதான் பிரச்சனை. codedoodles.xyz மற்றும் chenuli.codedoodles.xyz வலைத்தளங்கள் ஒரே அமைப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன, எனவே நான் சில நகல்-ஒட்டு வேலைகளைச் செய்ய முடியும். மீண்டும்.





நல்ல பழைய நாட்களைப் போலவே.





ஆமா! இப்போ அது 100.









அதுதான் சரி. பொருட்களை வடிவமைப்பதற்கும் AI சாட்பாட்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை, நான் அந்த வேலையில் இருந்து தப்பித்தேன். ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்க வேண்டிய நேரம் இது, சிறந்த டெவலப்பர்!

சுருக்கமாகக் கூறுவோம்

AI இல்லாமல் முட்டாள்தனமான, உதவியற்ற டெவலப்பராக இருப்பேன் என்ற எனது அனுமானம் தவறானது, அதைப் பற்றி நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். எனது விமர்சன சிந்தனை பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் (நான் சில முட்டாள்தனமான தவறுகளைச் செய்தேன்), என்னால் இன்னும் விஷயங்களைச் செய்ய முடியும். முழு செயல்முறையும் வழக்கத்தை விட அதிக நேரம் எடுத்தது - குறிப்பாக அந்த ஸ்கிராப்பிங் ஸ்கிரிப்டை எழுதுவது - ஆனால் அது அதிக பலனளிப்பதாக உணர்ந்தது. கேரேஜில் உங்கள் பழைய பைக்கைக் கண்டுபிடித்து, அதை எப்படி ஓட்டுவது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடவில்லை என்பதை உணர்ந்தது போல.





சரி, நான் ChatGPT-ஐ சில முறை விருப்பமில்லாமல் திறந்தேன், ஆம், கூகிள் செய்து நகலெடுத்து ஒட்டும்போது கொஞ்சம் குற்ற உணர்வு ஏற்பட்டது. ஆனால், 2022-க்கு முன்பு நாங்கள் அப்படித்தான் குறியீடு செய்தோம், இல்லையா? ஸ்டேக் ஓவர்ஃப்ளோ மற்றும் ஆவணங்கள் எங்கள் சிறந்த நண்பர்கள், அவை இன்னும் சரியாக வேலை செய்கின்றன.





முக்கிய முடிவு என்னவென்றால், AI கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது முற்றிலும் நல்லது மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடியது. ஆனால் எப்போதாவது, நான் செய்ததைச் செய்யுங்கள்: அந்த LLMகளைத் தடுத்து, நீங்களே வேலையைச் செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள். நீங்கள் நன்றாக உணருவீர்கள், என்னை நம்புங்கள்.





தயவுசெய்து, ரெடிட்டில் இந்த நபரைப் போல இருக்காதீர்கள். உங்கள் மூளையைப் பயன்படுத்துங்கள்.