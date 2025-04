AI疑似実験：1日中使用するすべてのAIツールをブロックする

こんにちは、美しい皆さん!





プログラミングと落書きのブログへようこそ! この記事では、私が使用しているすべての AI ツールをブロックしながら、通常の日と同じように作業する (開発者およびテクニカル ライターとして) という疑似実験の結果を紹介します。





ChatGPT やその他の AI チャットボットやツールがリリースされて以来、私たちは徐々に仕事のコントロールを失っていきました。コード、メール、さらにはショート メッセージの作成とデバッグにそれを使用した結果、このような状況になったのでしょう。さらに悪いことに、「研究によると、AI を使用すると批判的思考能力が低下することがわかっています」という投稿を見かけるようになりました。私はそれが心配でした。ChatGPT がリリースされる前の 2020 ~ 22 年に持っていたスキルを今でも持っているのだろうか?





AI ツールは多くの時間を節約し、生産性を向上させます。しかし、その代償はどれほどでしょうか。私たちが自分で考え、問題を解決する能力を徐々に失いつつあるとしたら、人類への最大の贈り物の 1 つを台無しにしていることになります。





ただし、これを読んで誤解しないでください。私は AI を嫌っているわけではありません。AI はプログラマーによって実現された素晴らしい概念であり、私たち全員が日常的に使用していると思います。今でも、Grammarly 拡張機能は AI を使用してこれらの文章を改善する方法を示しています。唯一気に入らないのは、AI に過度に依存している点です。ああ、これについては別の記事を書く必要があります。

実験について

話を元に戻すと、私は仕事で AI をどれだけ使っているかに少しがっかりし、 1 日間すべての AI ツールをブロックすることにしました。幸い、私は MacBook にこれらのアプリを 1 つもダウンロードしていなかったので、 ChatGPT、Claude、Gemini、 DeepSeek をブロックする拡張機能を入手するだけで済みました。





この記事は仕事と並行して書かれており、編集段階で、ちょっと…変な感じになっていることに気付きました。それは、ChatGPT の推論のような、私の愚かな人間の脳の「思考」プロセスです。この記事で私を判断しないようお願いします。

Date: Feb 17th, 2025 The to-do list: - Write a script to scrape Bing Search results (for a tutorial on building a scraper). - Review the PR #6 on GitHub. - Improve SEO of my personal site, chenuli.codedoodles.xyz (current SEO score was 85) - If more time's left, design a merch product.

(やることリストなんて小さい。そう、私は自分の上司だ)

スクリプトの作成

Python での Web スクレイピングは、最も簡単に作成できるプログラムの 1 つですが、見落とされがちです。私は、Apify を使用して TikTok などのさまざまなプラットフォームをスクレイピングする方法について 3 ~ 4 件の記事を書いていますが、スクリプトを作成するのに必要なのは ChatGPT のプロンプトを 1 つまたは 2 つ実行しただけでした。

Write a python script using selenium and chromedriver to scrape "Trending Videos" page on TikTok. Structure: Page consists of a card-like structure which consists of trending videos on TikTok. These are inside a <div> container with the class of tiktok-559e6k-DivItemContainer e1aajktk28 blah blah and blah

しかし今回は違います。まずスクリプトのベースを書き、それをテストし、必要に応じて最適化します。





Playwright、selenium、beautiful soup のどのライブラリを使用するか決めるのに数分かかりました。beautifulsoup が最も簡単でシンプルなオプションのように思えたので、これを使用することにしました。

import requests from bs4 import BeautifulSoup









次に、ボット保護 (または CAPTCHA) によってブロックされないように、実際のブラウザ リクエストを模倣したヘッダーを記述する必要があります。自分で正確に記述するのは少し不可能なので、思わずChatGPT を開いてしまいました。確かに怖いですが、ブロックされてよかったです。





久しぶりにサンプルリクエストに Google を使用しました。本当に助かりました。

headers={"User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"}

そうなると、Bing が使用するような検索リンクを作成する必要があると思います。Google に似たものになるはずです。









クラス変数(そう呼ぶのでしょうか)を識別して、個別にスクレイピングする必要があります。





Bing はこの点に関してはきちんとやってくれます。結果はリスト構造 <ol> で、各リスト項目が 1 つの検索結果です。これで作業がずっと簡単になります。ページからこれらの <li> 項目をすべてスクレイピングして 1 つの変数に割り当て、ループを使用して見出しとリンクを明確にフォーマットできます。すばらしい! 天才的な方法ではありませんが、少なくとも考える能力を完全に失ったわけではありません。

completeData = soup.find_all("li",{"class":"b_algo"})

ああ、それはバカだ!不必要なループを使用するだけで、再利用もできません。





アイテムのリスト自体をループするだけです。そして、エラー処理も追加しましょう。

for item in soup.find_all("li", class_="b_algo"): title = item.find("h2") link = title.find("a")["href"] if title else "" results.append((title.text if title else "No title", link)) if response.status_code != 200: print("Failed to retrieve search results") return []





かなり良くなりました。最後に、別のループを追加して、結果をフォーマットしてそれに応じて印刷することができます。

search_results = scrape_bing("Programming and Doodles") for title, link in search_results: print(f"{title}: {link}")





2 つの小さな構文エラーの後、動作します。









最高でした。まるで古き良き時代に戻ったようです。

GitHub で PR をレビューする

これにはそれほど時間はかかりません。これは単なる長い Python スクリプトです。









PR を見ると、コードは操作を妨げていません。ただし、要素は私が作成した元のもののように中央揃えになっていません。しかし、この PR をレビューするのは 2 回目で、この貢献者は新しいようです。再度変更を求めるのは気が引けるので、自分で修正して良いレビューをしたいと思います。





コードを調べてみると、彼は良い仕事をしています。しかし、何らかの理由で、GUI にスティッキー変数を配置したに違いありません。それを削除しましょう。





うーん、まだ動作しません。tkinter には、要素の中央揃えをサポートするものがあるはずです。





rel キーワードは覚えていますが、すべての要素に追加するのは面倒です。Google の結果のほとんどは同じように表示されます。





ああ、見つかりました! grid_columnconfigure を使用すればいいだけです。StackOverflow の bitRAKE に感謝します。





ふう、2025年には開発者としてAIがなくても十分生きていけるだろう。

SEOの改善

最近、個人のウェブサイト(ポートフォリオではない)を構築したのですが、その SEO スコアはちょっとひどいです。





SEO を改善するために私がいつも使う方法は、リッチ リザルト用の構造化データ (スキーマ マークアップ) を使用することです。ご存知ない方のために説明すると、これはメタデータの一種で、検索エンジンがコンテンツをよりよく理解できるようにし、リッチ スニペット、FAQ、ナレッジ パネルなどの検索結果機能の強化につながります。サイトの SEO が 100 でない場合は、リッチ リザルトを有効にすると 100 になる可能性があります。





これは ChatGPT に依頼する作業です。コンテンツを書き、適切な構文を使用するように依頼します。これにより、所要時間が大幅に短縮されますが、ブロックされているため、自分で書くことにしました。





または、メインサイト codedoodles.xyz からスキーマ マークアップをコピー/貼り付けして変更することもできます。いずれにせよ、これは私のコードです。









さらに、FAQ セクションを追加することもできます。ただし、Google のポリシーでは、Web サイトに表示されないコンテンツにスキーマ マークアップを追加できないと記載されていると読んだことを覚えています。当然、私の Web サイトには FAQ セクションはありません。





でも、それは問題ありません。「Chenuli Jayasinghe とは誰ですか」のような質問を追加でき、その答えは Web サイトのコンテンツの要約になります。双方にとってメリットがあります!









素晴らしいですね。導入後はスコアが上がるはずです。









うーん、悪くはないですが、もっと上まで行けるでしょう。親サイトの codedoodles.xyz は 100 点だったので、こちらも 100 点になるはずです。ここは ChatGPT や DeepSeek にアドバイスを求めるポイントですが、ちょっと待ってください。私には利点があります。codedoodles.xyz のコードをチェックして、なぜ 100 点になったのかを知ることができます。





Opengraph? 完了。





Twitter カード? 完了。





スキーママークアップ?これも完了です。





他に何かありますか?それなら、キーワードをいくつか追加してみましょう。





やはり同じです。





ああ、画像の `alt` 説明を忘れていたようです。





いいえ、私も追加しました。なんて愚かなんでしょう。Lighthouse レポート自体に詳細が表示されます。





robots.txt ファイルが問題です。ウェブサイト codedoodles.xyz と chenuli.codedoodles.xyz は同じ構造を使用しているため、コピー アンド ペースト作業は可能でしょう。繰り返しますが。





まさに古き良き時代のようです。





うん!今は100だよ。









これで終わりです。グッズのデザインは AI チャットボットとはまったく関係ありませんが、私はこの仕事に成功しました。素晴らしい開発者の皆さん、本を読む時間です!

まとめ

AI がなければ愚かで無力な開発者になるという私の思い込みは間違っていました。そのことに満足しています。批判的思考は影響を受けたかもしれませんが (愚かなミスもいくつかしました)、それでも物事を成し遂げることができます。全体のプロセスは通常よりも長くかかりましたが (特にスクレイピング スクリプトの作成)、よりやりがいを感じました。ガレージで古い自転車を見つけて、乗り方を忘れていないことに気付いたときのような感じです。





確かに、ChatGPT を無意識に何度か開いたり、グーグル検索やコピー/貼り付けをするのは少し罪悪感を感じたりしました。でも、2022 年以前はそういう風にコーディングしていたんですよね? Stack Overflow とドキュメントは私たちの親友で、今でも完全に問題なく機能しています。





主なポイントは、AI ツールの使用はまったく問題なく、理解できるということです。しかし、たまには私がやったように、LLM をブロックして自分で作業してみてください。きっと気分が良くなるはずです。信じてください。





そして、Reddit のこの男のようにならないでください。頭を使ってください。