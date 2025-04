ආයුබෝවන් ලස්සන මිනිස්සු!





ක්‍රමලේඛන සහ ඩූඩල් බ්ලොගයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! මෙම ලිපියෙන්, මම ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට යන්නේ ව්‍යාජ අත්හදා බැලීමක ප්‍රතිඵල: මා භාවිතා කරන සියලුම AI මෙවලම් අවහිර කිරීම සහ සාමාන්‍ය දිනකදී මෙන් ක්‍රියා කිරීම (සංවර්ධකයෙකු සහ තාක්ෂණික ලේඛකයෙකු ලෙස).





ChatGPT සහ අනෙකුත් AI චැට්බොට් සහ මෙවලම් නිකුත් කළ දා සිට, අපට ක්‍රමයෙන් අපගේ කාර්යයේ ග්‍රහණය අහිමි විය. කේත, ඊමේල් සහ කෙටි පණිවිඩ ලිවීමට සහ නිදොස් කිරීමට එය භාවිතා කිරීම මෙම තත්වයට හේතු විය. ඊටත් වඩා නරක දෙය නම්, "AI භාවිතා කිරීමෙන් අපගේ විවේචනාත්මක චින්තන හැකියාව අඩු වන බව පර්යේෂණවලින් පෙනී යයි" යනුවෙන් සඳහන් සටහන් මම දැක ඇත්තෙමි. එය මට කනස්සල්ලට කරුණක් විය: ChatGPT නිකුත් කිරීමට පෙර 2020-22 දී මා සතුව තිබූ කුසලතා තවමත් මා සතුව තිබේද?





මට එකඟ වෙන්න බැහැ: AI මෙවලම් ගොඩක් කාලය ඉතිරි කරන අතර ඵලදායිතාව වැඩි කරයි. නමුත් කුමන වියදමකින්ද? අපට සිතීමේ සහ ගැටළු විසඳීමේ හැකියාව ක්‍රමයෙන් අහිමි වෙමින් පවතී නම්, අපි මනුෂ්‍යත්වයට ලැබුණු ශ්‍රේෂ්ඨතම ත්‍යාගවලින් එකක් විනාශ කරමින් සිටිමු.





කෙසේ වෙතත්, මෙය කියවන විට, වරදවා වටහා නොගන්න: මම AI වලට වෛර කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ එය ක්‍රමලේඛකයින් විසින් ජීවයට ගෙන එන ලද විශ්මිත සංකල්පයක්, අපි හැමෝම එය නිතිපතා භාවිතා කරනවා. දැන් පවා, මගේ Grammarly දිගුව AI භාවිතයෙන් මෙම වාක්‍ය වැඩිදියුණු කිරීමට ක්‍රම පෙන්වයි. මම අකමැති එකම දෙය නම් අපි ඒවා මත අධික ලෙස රඳා පවතින ආකාරයයි. වෙඩි තියන්න, මම මේ ගැන තවත් ලිපියක් ලිවිය යුතුයි!

අත්හදා බැලීම ගැන

සන්දර්භයට ආපසු ගියහොත්, මම මගේ වැඩ කිරීමට AI භාවිතා කරන ආකාරය ගැන ටිකක් කලකිරීමට පත් වූ අතර, සෑම AI මෙවලමක්ම දිනකට අවහිර කිරීමට තීරණය කළෙමි . වාසනාවකට මෙන්, මම මෙම යෙදුම් කිසිවක් මගේ MacBook එකට බාගත කර නොතිබූ බැවින්, මට කළ යුතුව තිබුණේ ChatGPT, Claude, Gemini සහ DeepSeek අවහිර කිරීමට දිගුවක් ලබා ගැනීම පමණි.





මෙම ලිපිය කෘතිය සමඟ සමගාමීව ලියා ඇති අතර, සංස්කරණ අදියරේදී, එය ටිකක් ... අමුතු ලෙස පෙනෙන බව මට වැටහුණා. එය ChatGPT හි තර්කනය වැනි මගේ මෝඩ මිනිස් මොළයේ "සිතීමේ" ක්‍රියාවලියයි. මෙම ලිපියෙන් මාව විනිශ්චය නොකරන ලෙස මම මෙයින් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

Date: Feb 17th, 2025 The to-do list: - Write a script to scrape Bing Search results (for a tutorial on building a scraper). - Review the PR #6 on GitHub. - Improve SEO of my personal site, chenuli.codedoodles.xyz (current SEO score was 85) - If more time's left, design a merch product.

(කළ යුතු දේ ලැයිස්තුව ඉතා කුඩායි, ඔව්, මම මගේම ලොක්කා)

පිටපතක් ලිවීම

Python හි වෙබ් සීරීම ඔබට ලිවිය හැකි පහසුම වැඩසටහන් වලින් එකක් වන අතර එය බොහෝ විට නොසලකා හරිනු ලැබේ. Apify සමඟ TikTok වැනි විවිධ වේදිකා සීරීම පිළිබඳව මම ලිපි 3-4 ක් පමණ ලියා ඇත, නමුත් ස්ක්‍රිප්ට් ලිවීමට ChatGPT හි විමසුමක් හෝ දෙකක් පමණක් අවශ්‍ය විය:

Write a python script using selenium and chromedriver to scrape "Trending Videos" page on TikTok. Structure: Page consists of a card-like structure which consists of trending videos on TikTok. These are inside a <div> container with the class of tiktok-559e6k-DivItemContainer e1aajktk28 blah blah and blah

නමුත් මෙවර එය වෙනස්. මම මුලින්ම පිටපතේ පදනම ලියමි, එය පරීක්ෂා කර, අවශ්‍යතා අනුව එය ප්‍රශස්තිකරණය කරමි.





කුමන පුස්තකාලය භාවිතා කළ යුතු දැයි තීරණය කිරීමට මම මිනිත්තු කිහිපයක් ගත කළෙමි: නාට්‍ය රචක, සෙලේනියම් හෝ ලස්සන සුප්. බියුටිෆුල්සූප් පහසුම සහ සරලම විකල්පය ලෙස පෙනුණු නිසා මම එය තෝරා ගත්තෙමි.

import requests from bs4 import BeautifulSoup









ඉන්පසු බොට් ආරක්ෂණය (හෝ CAPTCHA) මගින් අවහිර නොකිරීමට, සැබෑ බ්‍රව්සර් ඉල්ලීමක් අනුකරණය කරමින් ශීර්ෂයක් ලිවිය යුතුය. එය මටම නිවැරදිව ලිවීමට ටිකක් අපහසුයි, ඒ නිසා මම කැමැත්තෙන් තොරව ChatGPT විවෘත කළෙමි. බියජනකයි, ඔව්, නමුත් එය හොඳම දේ සඳහා අවහිර කර ඇත.





ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ, මම සාම්පල ඉල්ලීමක් සඳහා ගූගල් භාවිතා කළා. මොනතරම් ජීවිතාරක්ෂකයෙක්ද!

headers={"User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"}

එහෙනම් මම Bing භාවිතා කරන සෙවුම් සබැඳිය වගේ සෙවුම් සබැඳියක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ Google එකට සමාන වෙන්න ඇති.









ඒවා වෙන වෙනම සීරීමට මම පන්ති විචල්‍යයන් (ඔබ එය හඳුන්වන්නේ එයද) හඳුනාගත යුතුයි.





මේ සම්බන්ධයෙන් Bing ඉතා හොඳ කාර්යයක් කරයි. ප්‍රතිඵල ලැයිස්තු ව්‍යුහයක් තුළ ඇත, <ol> , සෑම ලැයිස්තු අයිතමයක්ම තනි සෙවුම් ප්‍රතිඵලයකි. එය දේවල් බොහෝ පහසු කරයි. මට මේ සියලු <li> අයිතම පිටුවෙන් ඉවත් කර එක් විචල්‍යයකට පැවරිය හැකිය, ඉන්පසු ලූපයක් භාවිතා කිරීමෙන්, මට ශීර්ෂ සහ සබැඳි පැහැදිලිව සංයුති කළ හැකිය. පිළිවෙලට! දක්ෂ ක්‍රමයක් නොවේ, නමුත් අවම වශයෙන් මට සිතීමේ හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වී නැත.

completeData = soup.find_all("li",{"class":"b_algo"})

අනේ මන්දා, ඒක මෝඩ වැඩක්! ඒක අනවශ්‍ය ලූපයක් භාවිතා කරනවා විතරයි, ඒක නැවත භාවිතා කරන්නත් බෑ.





අපිට අයිතම ලැයිස්තුවම ලූප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෝෂ හැසිරවීමත් එකතු කරමු.

for item in soup.find_all("li", class_="b_algo"): title = item.find("h2") link = title.find("a")["href"] if title else "" results.append((title.text if title else "No title", link)) if response.status_code != 200: print("Failed to retrieve search results") return []





ඒක ගොඩක් හොඳයි. අවසාන වශයෙන්, අපට ආකෘතිකරණය කිරීමට තවත් ලූපයක් එකතු කර ඒ අනුව ප්‍රතිඵල මුද්‍රණය කළ හැකිය.

search_results = scrape_bing("Programming and Doodles") for title, link in search_results: print(f"{title}: {link}")





පසුව කුඩා වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෝෂ දෙකක් ඇති විය, එය ක්‍රියාත්මක වේ!









ඒක නියමයි කියලා හිතුනා. පරණ කාලේ වගේමයි.

GitHub හි PR සමාලෝචනය කිරීම

මෙයට වැඩි කාලයක් ගත නොවිය යුතුයි. එය දිගු පයිතන් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් පමණයි.









PR දෙස බලන විට, කේතය මෙහෙයුම් වලට බාධා කර නැත. කෙසේ වෙතත්, මා නිර්මාණය කළ මුල් එක මෙන් මූලද්‍රව්‍ය මධ්‍යගත වී නොමැත. නමුත් මෙය මගේ දෙවන වරට මෙම PR සමාලෝචනය කරන අතර මෙම දායකයා අලුත් බව පෙනේ. නැවත වෙනස්කම් ඉල්ලා සිටීම නරක යැයි හැඟෙනු ඇත, මම එය තනිවම නිවැරදි කර හොඳ සමාලෝචනයක් ලබා දෙන්නෙමි.





කේතය පරීක්ෂා කිරීමේදී, ඔහු හොඳ කාර්යයක් කර ඇත. නමුත් කිසියම් හේතුවක් නිසා, ඔහු GUI මත ඇලෙන සුළු විචල්‍යයක් දමා ඇති. මම එය ඉවත් කරමි.





හ්ම්ම්, තාමත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. tkinter එකේ මධ්‍යගත කිරීමේ අංග සඳහා සහය දක්වන යමක් තිබිය යුතුයි.





මට rel මූල පදය මතකයි, නමුත් එය සියලුම අංග වලට එකතු කිරීම වෙහෙසකරයි. ගූගල් හි බොහෝ ප්‍රතිඵල එකම ආකාරයකින් පෙන්වයි.





ඔහ්, එකක් හොයාගත්තා! අපිට ඒකට grid_columnconfigure එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. StackOverflow එකේ bitRAKE එකට ස්තූතියි.





ෆු, මට 2025 දී සංවර්ධකයෙකු ලෙස AI නොමැතිව හොඳින් ජීවත් විය හැකියි.

SEO වැඩිදියුණු කිරීම

මම මෑතකදී පුද්ගලික වෙබ් අඩවියක් (කළඹක් නොවේ) ගොඩනඟා ගත්තා, නමුත් එහි SEO ලකුණු ටිකක් භයානකයි.





SEO වැඩිදියුණු කිරීමට මගේ ප්‍රධාන ක්‍රමය වන්නේ සෑම විටම පොහොසත් ප්‍රතිඵල සඳහා ව්‍යුහගත දත්ත (schema markup) භාවිතා කිරීමයි. ඔබ නොදන්නේ නම්, එය සෙවුම් යන්ත්‍රවලට ඔබේ අන්තර්ගතය වඩා හොඳින් තේරුම් ගැනීමට උපකාරී වන මෙටාඩේටා ආකාරයකි, එමඟින් පොහොසත් කොටස්, නිතර අසන ප්‍රශ්න සහ දැනුම පැනල් වැනි වැඩිදියුණු කළ සෙවුම් ප්‍රතිඵල විශේෂාංග ඇති වේ. ඔබේ වෙබ් අඩවියේ SEO 100 නොවේ නම්, පොහොසත් ප්‍රතිඵල සක්‍රීය කිරීමෙන් එය 100 බවට පත් විය හැකිය.





මේක මම ChatGPT ගෙන් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා; මම අන්තර්ගතය ලියන අතර නිසි වාක්‍ය ඛණ්ඩය භාවිතා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. එය ගතවන කාලය බෙහෙවින් අඩු කරයි, නමුත් එය අවහිර කර ඇති නිසා, මම එය තනිවම ලියන්න හිතුවා.





නැත්නම් මට මගේ ප්‍රධාන වෙබ් අඩවිය වන codedoodles.xyz වෙතින් schema markup එක copy/paste කරලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඒක මගේ code එක.









එපමණක් නොව, මට නිතර අසන ප්‍රශ්න අංශයක් ද එක් කළ හැකිය. නමුත් ගූගල් ප්‍රතිපත්තියේ සඳහන් වන්නේ වෙබ් අඩවියේ නොපෙනෙන අන්තර්ගතයන් සඳහා යෝජනා ක්‍රම සලකුණු එකතු කළ නොහැකි බවයි. පැහැදිලිවම, මගේ වෙබ් අඩවියේ නිතර අසන ප්‍රශ්න අංශයක් නොමැත.





නමුත් ඒක හොඳයි. මට තවමත් “චෙනුලි ජයසිංහ කවුද” වැනි ප්‍රශ්නයක් එකතු කළ හැකි අතර, පිළිතුර වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතයේ සාරාංශයක් වනු ඇත. ජය-ජය!









නියමයි වගේ. යෙදවීමෙන් පසු ලකුණු ඉහළ යා යුතුයි.









හ්ම්ම්, නරක නැහැ, නමුත් ඒක තවත් ඉහළට යන්න පුළුවන්; මව් වෙබ් අඩවිය වන codedoodles.xyz 100ක් ලබා ගත්තා, ඒ නිසා මේකත් හොඳයි. මම ChatGPT හෝ DeepSeek ගෙන් යෝජනා ඉල්ලන්නේ මේ කාරණය නිසා, නමුත් ඉන්න, මට වාසියක් තියෙනවා - මට coddoodles.xyz කේතය පරීක්ෂා කරලා ඒක 100ක් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්.





ඕපන්ග්‍රැෆ්? ඉවරද?





ට්විටර් කාඩ් එක? ඉවරද?





යෝජනා ක්‍රම සලකුණු කිරීමද? එසේම සිදු කර ඇත.





තව මොනවද! එහෙනම් මම තවත් මූල පද කිහිපයක් එකතු කරන්නම්.





තාමත් එහෙමමයි.





ඔව්, මට රූප සඳහා `alt` විස්තර මග හැරෙන්න ඇති.





නෑ, මමත් ඒක එකතු කළා. ඩැං, මම කොච්චර මෝඩයෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? ලයිට්හවුස් වාර්තාවේම විස්තර තියෙනවා.





robots.txt ගොනුව තමයි ගැටලුව. codedoodles.xyz සහ chenuli.codedoodles.xyz වෙබ් අඩවි දෙකම එකම ව්‍යුහය භාවිතා කරන නිසා, මට පිටපත් කිරීමේ සහ අලවන කාර්යයන් කිහිපයක් කිරීමට හැකි විය යුතුයි. නැවතත්.





හොඳ පැරණි දිනවල මෙන්.





ඔව්! දැන් ඒක 100ක්.









ඒ වගේම ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ. වෙළඳ භාණ්ඩ නිර්මාණය කිරීම AI චැට්බෝට් සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති අතර, මම ඒ කාර්යයෙන් බේරුණා. පොතක් කියවන්න කාලයයි, විශිෂ්ට සංවර්ධකයෙක්!

සාරාංශගත කිරීම

AI නොමැතිව මෝඩ, අසරණ සංවර්ධකයෙකු වීමේ මගේ උපකල්පනය බොරුවක් වූ අතර, මම ඒ ගැන සතුටු වෙමි. මගේ විවේචනාත්මක චින්තනයට එය බලපෑ හැකි වුවද (මම මෝඩ වැරදි කිහිපයක් කළා), මට තවමත් දේවල් කළ හැකිය. මුළු ක්‍රියාවලියටම වෙනදාට වඩා වැඩි කාලයක් ගත විය - විශේෂයෙන් එම සීරීම් පිටපත ලිවීම - නමුත් එය වඩාත් ප්‍රතිලාභදායක බවක් දැනුනි. ගරාජයේ ඔබේ පැරණි බයිසිකලය සොයා ගැනීම සහ ඔබ එය පදින්නේ කෙසේදැයි අමතක කර නැති බව වටහා ගැනීම වැනිය.





ඇත්ත වශයෙන්ම, මම කැමැත්තෙන් තොරව කිහිප වතාවක් ChatGPT විවෘත කළා, ඔව්, ගූගල් කිරීම සහ පිටපත් කිරීම/ඇලවීම ගැන මට ටිකක් වරදකාරී හැඟීමක් ඇති වුණා. නමුත් හේයි, 2022 ට පෙර අපි කේතනය කළේ එහෙමයි නේද? Stack Overflow සහ ලියකියවිලි අපගේ හොඳම මිතුරන් වූ අතර, ඔවුන් තවමත් පරිපූර්ණ ලෙස ක්‍රියා කරයි.





ප්‍රධාන නිගමනය නම් AI මෙවලම් භාවිතා කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳයි සහ තේරුම් ගත හැකි බවයි. නමුත් ඉඳහිට, මම කළ දේ කරන්න: ඒ LLM අවහිර කර ඔබම වැඩ කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබට හොඳක් දැනෙනු ඇත, මාව විශ්වාස කරන්න.





කරුණාකරලා, මේ Reddit එකේ ඉන්න මිනිහා වගේ වෙන්න එපා. ඔයාගේ මොළය පාවිච්චි කරන්න.