CoinList si loo horumariyo suuqa DePIN iyadoo lala kaashanayo DePIN ee ugu horeeya Shabakadda U2U Q4

HO CHI MINH, Vietnam, Noofambar 13-keedii, 2024/Chainwire/-- Dhawaan, CoinList waxa ay samaysay ra'yi ururin ay waydiisay isticmaalayaasha, "Qaybta mashaariicda aad rabto in aad ku aragto CoinList?" iyadoo hoosta ka xariiqaysa xiisaha sii kordhaya ee xalalka kaabayaasha dhaqaalaha ee baahsan.





Taas ka dib, CoinList wuxuu ku dhawaaqay mid xiiso leh iskaashiga leh U2U Network Lakabka 1-aad ee diiradda saaraya DePIN, ee ololaha liiska hore ee gaarka ah.

DePIN - In ka badan isbeddel kaliya. Shabakadda Kaabayaasha Jirka ee Baahsan (DePIN) ayaa u soo baxaysa sidii tignoolajiyada loogu talagalay in lagu beddelo sida kaabayaasha loo maareeyo. Iyada oo la baahinayo adeegyada sida xisaabinta, tamarta, iyo isgaarsiinta, DePIN waxa ay doonaysaa in ay bixiso miisaan, adkeysi, iyo hufnaan kharash ka baxsan nidaamyada dhexe ee sida caadiga ah bixiya.





Hal-abuurnimadani waxay ka dhigan tahay weji cusub oo horukac tignoolajiyadeed-mid balaadhinaya gelitaanka oo u abuuraya fursado bulshooyinka taariikh ahaan laga saaray kobaca dhaqaalaha. Saamaynta DePIN ayaa loo dejiyay inay noqoto mid muhiim ah.





Laga bilaabo Noofambar 2024, waaxda DePIN waxay ku faantaa suuqgeyn weyn oo ka badan $33.6 bilyan, marka loo eego CoinGecko . Maal-gashadayaasha ganacsiga ayaa si isa soo taraya u maalgashanaya mashaariicda DePIN, taasoo muujinaysa xiisaha xooggan ee qaybta. Warbixin 2023 by Messari waxa uu qiimeeyaa awooda suuqa ee DePIN $2.2 tiriliyan, iyada oo saadaasha ay ku gaadhi doonto $3.5 tiriliyan 2028. Ilaa hadda, mashaariicda DePIN waxa ay si wada jir ah u soo ururiyeen in ka badan $1 bilyan oo maalgelin ah, taas oo ka tarjumaysa kalsoonida maalgeliyayaasha ee sii kordheysa ee aaggan.





CoinList , IDO ee ugu sarreeya 1 ee crypto, ayaa qirtay kartida DePIN oo ku biiray suuqa mashaariic badan oo DePIN ah oo lagu guuleystay sida Filecoin , NATIX , Koii, ugu sarreysa , iwm. Ka dib muddadii liisaska guusha ee dhow ee Peaq, CoinList ayaa hadda ku dhawaaqday wada shaqaynteeda cusub ee U2U Network, hormuudka DePIN Layer1 ee Aasiya, olole cusub oo liiska hore ah.

Coinlist x U2U Network: U2U Dhiirrigelinta Mainnet Saga Ololaha

U2U Network, waxaa taageeray Kucoin Ventures , Silsiladda Caasimada , IDG Blockchain , JDI , Cointelegraph , Hantida Crypto Japan, iyo V3V Ventures , waxay u taagan tahay mashruuca kaliya ee DePIN ee loo doortay iskaashiga CoinList ee Q4 2024, calaamad cad oo muujinaysa hal-abuurnimadiisa iyo hogaamintiisa. Shabakadda Lakabka 1-aad ee modular-ka ah, Shabakadda U2U waxay isticmaashaa tignoolajiyada horumarsan ee garaafka acyclic garaaf (DAG) iyo Ethereum Virtual Machine (EVM) waafaqid si ay u bixiso xawaalad degdeg ah iyo dhammaystir degdeg ah.





Shabakadda U2U waxay rabta inay wax ka qabato dabeecadda kala daadsan ee suuqa DePIN, halkaas oo is-dhexgalka buuxa ee codsiyada oo dhan ay naadir tahay. Aragtideedu waa in ay abuurto xal blockchain dhamaystiran ee DePIN. Shabakadda tignoolajiyada gaarka ah ee shabkada waxa ay ogolanaysaa abuurista la beddeli karo, shabakad-hoosaadyo madax-bannaan oo bixiya miisaan iyo dabacsanaan ku habboon codsiyada DePIN. Naqshadani waxay bixisa waxqabad sare, ammaan xoog leh, iyo la qabsi, iyadoo siinaysa horumariyeyaasha agabka lagu dhisayo oo lagu bilaabo DePINs si hufan iyadoo awood u siinaysa isticmaaleyaasha inay ku xidhmaan, wax ku biiriyaan, oo ay kasbadaan mashaariicda DePIN ee kala duwan.





Iskaashiga CoinList ee U2U Network wuxuu ka tarjumayaa sida ay uga go'an tahay horumarinta qaybta DePIN. Wadashaqeyntan waxaa iftiimiyay U2U Dhiirigelinta Mainnet Saga Kahor Ololaha Liisaska Hore, taasoo calaamad u ah tallaabada muhiimka ah ee wadista kobaca iyo qaadashada tignoolajiyada DePIN. Habka lagu kasbado ololahan si aad u hesho $U2U calaamado kahor intaysan suuqa soo galin.





Isticmaalayaasha hadda waxay haystaan fursad ay ku kasbadaan calaamadaha $U2U iyagoo isku xiraya $USDT ee Maaliyadda Owlto si ay u helaan $pUSDT ka dibna $pUSDT ku dhex daraan U2U U2U Staking Pool. Abaal marin lacageed oo dhan 10,000,000 $U2U token ayaa loo qoondeeyay dadaalkan.





Waqtiga: 90 maalmood, laga bilaabo 12-ka Noofambar 2024 ilaa 10ka Febraayo 2025

Macluumaad dheeri ah, isticmaalayaashu waxay booqan karaan: https://mainnetsaga.u2u.xyz/





Marka laga soo tago iskaashiga ay la leedahay CoinList, Shabakadda U2U ayaa qarka u saaran inay bilowdo olole hami leh oo ay la leedahay Bitget, oo ah hormuudka caalamiga ah ee sarrifka cryptocurrency iyo hal-abuuraha Web3. Wadashaqeyntaani waxay calaamad u tahay tallaabo kale oo muhiim ah oo ku jirta hamiga U2U Network si ay u ballaariso gaaritaankeeda iyo saameynteeda gudaha nidaamka deegaanka DePIN. Ku xidhnow shabakada U2U channelskeeda bulsho si aad u hesho faahfaahinta soo socota ee ku saabsan hawshan xiisaha badan.

Mustaqbalku wuu socdaa

Maaddaama farxaddu ay ka dhisto bulshada oo dhan ololeyaasha liiska hore ee U2U Network, liiska la filayo ayaa lagu wadaa in la bilaabo Q4 2024. Iyada oo aragtideeda ah in ay noqoto xal dhamaystiran oo blockchain ah ee DePIN, U2U Network waxay diyaar u tahay inay qaadato booska blockchain by duufaan, keenaya ikhtiraac adag iyo qiimo u leh nidaamka deegaanka iyo isticmaalayaasha si isku mid ah. Marka liisku soo dhawaado, jidka loo maro Shabakadda U2U waxay ballan qaadaysaa fursado xiiso leh iyo wax ku biirinta saamaynta leh ee warshadaha xannibaadda iyo wixii ka dambeeya.

Ku saabsan Shabakadda U2U:

U2U Network waa L1 modular leh tignoolajiyada hoose ee ku habboon DePIN. Taageerayaashooda waxaa ka mid ah Chain Capital, IDG Capital, Cointelegraph, JDI Ventures, Kucoin Venture, V3V Fund, Web3Port, iyo kuwa kale. Mashruucu waxa kale oo uu iskaashi la yeeshay AWS, Klaytn Foundation, IoTex, Waterdrip Capital, Chain Catcher, iwm. KOLs oo maalgeliyay U2U Network waa KongBTC, Romano, ImNotTheWolf, Crypto Buzz, Antony, iwm.





Mainnet waxa ay diyaar u tahay in ka badan 180k ciwaannada jeebka Subnet-ka DePIN ayaa la bilaabay badeecada U2DPN oo leh in ka badan 155K la soo dajistay, 59K nodes wax ku biiriya, iyo 9K DAU 3 bilood gudahood oo la bilaabay. 80 dApps oo ay ka go'an tahay in lagu dhiso silsiladda (EVM-ku habboon) waxay u dhexeysaa codsiyada crypto (Defi, Gamefi, SocialFi, iwm) ilaa xaaladaha dhabta ah ee adduunka (Kaydinta, macdanta xogta, iwm), iyo in ka badan 40 DePIN mashruuca ayaa saxeexay MOU oo hoos imanaya isdhexgalka, 25 mashruuc oo kale oo dhuumaha ah.

Ku saabsan Martigeliyaha VTIS

Shirka Saamaynta Tech ee Vietnam 2024 (VTIS) - Dhacdada Tiknoolajiyada Premier ee Vietnam.

VTIS waa xudunta hal-abuurnimada wax-is-beddelka leh, oo u adeegta sidii "Albaabka suuqa tignoolajiyada soo baxaya ee Vietnam". VTIS waxay isku xidhaa khubarada caalamiga ah, ganacsiyada, maalgashadayaasha, iyo kuwa xiiseeya tignoolajiyada ee qaybaha tignoolajiyada. Diirada saarista mawduucyada 4-Fintech, AI, Blockchain, Gaming, VTIS waxay furi doontaa helitaanka suuqa, iskaashiga, iyo fursadaha maalgashiga ee bilawga. Waxaa martigeliyay SSI iyo Kooxda FPT waxaana soo agaasimay SSID.

Mareegta: Vtis.io





