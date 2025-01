CoinList va développer le marché DePIN avec la première collaboration DePIN avec le réseau U2U ce quatrième trimestre

HO CHI MINH, Vietnam, 13 novembre 2024/Chainwire/--Récemment, CoinList a mené un sondage demandant aux utilisateurs : « Quelle catégorie de projets souhaitez-vous voir le plus sur CoinList ? », soulignant l'intérêt croissant pour les solutions d'infrastructure décentralisées.





Suite à cela, CoinList a annoncé une offre passionnante partenariat avec Réseau U2U , une couche 1 axée sur DePIN, pour une campagne de pré-inscription exclusive.

DePIN - Plus qu'une simple tendance. Le réseau d'infrastructure physique décentralisé (DePIN) émerge comme une technologie visant à modifier la façon dont l'infrastructure est gérée. En décentralisant des services tels que l'informatique, l'énergie et les télécommunications, DePIN cherche à offrir une évolutivité, une résilience et une rentabilité supérieures à ce que les systèmes centralisés offrent généralement.





Cette innovation représente une nouvelle phase du progrès technologique, qui élargit l’accès et crée des opportunités pour les communautés historiquement exclues de la croissance économique. L’impact de DePIN est appelé à être considérable.





En novembre 2024, le secteur DePIN affiche une capitalisation boursière supérieure à 33,6 milliards de dollars, selon CoinGecko Les investisseurs en capital-risque investissent de plus en plus dans les projets DePIN, ce qui indique un fort intérêt pour le secteur. Un rapport de 2023 de Messari évalue le potentiel de marché de DePIN à 2,2 billions de dollars, avec des projections pour atteindre 3,5 billions de dollars d'ici 2028. À ce jour, les projets DePIN ont collectivement levé plus d'un milliard de dollars de financement, reflétant la confiance croissante des investisseurs dans ce domaine.





Liste des pièces de monnaie , la première plateforme IDO en crypto, a reconnu le potentiel de DePIN et a rejoint le marché avec de nombreux projets DePIN réussis tels que Filecoin , NATIX , Koi, péq , etc. Après la récente période de cotation réussie de Peaq, CoinList vient d'annoncer sa nouvelle collaboration avec U2U Network, le leader DePIN Layer1 en Asie, pour une nouvelle campagne de pré-cotation.

Coinlist x U2U Network : Campagne incitative U2U Mainnet Saga

Réseau U2U, soutenu par Entreprises Kucoin , Capitale de la chaîne , La blockchain IDG , JDI , Cointelegraph , Crypto Assets Japon, et Entreprises V3V , est le seul projet DePIN sélectionné pour une collaboration par CoinList au quatrième trimestre 2024, un signe clair de son innovation et de son leadership. En tant que réseau modulaire de couche 1, U2U Network utilise la technologie avancée de graphe acyclique dirigé (DAG) et la compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) pour fournir des transactions rapides et une finalité rapide.





U2U Network vise à remédier à la nature fragmentée du marché DePIN, où l'intégration complète entre les applications est rare. Sa vision est de créer une solution blockchain complète pour DePIN. La technologie de sous-réseau unique du réseau permet la création de sous-réseaux personnalisables et indépendants qui offrent une évolutivité et une flexibilité adaptées aux applications DePIN. Cette conception offre des performances élevées, une sécurité renforcée et une adaptabilité, offrant aux développeurs les outils nécessaires pour créer et lancer des DePIN efficacement tout en permettant aux utilisateurs de se connecter, de contribuer et de gagner de l'argent grâce à divers projets DePIN.





Le partenariat de CoinList avec U2U Network reflète leur engagement commun à faire progresser le secteur DePIN. Cette collaboration est mise en évidence par la campagne de pré-listing U2U Incentivized Mainnet Saga, marquant une étape clé dans la croissance et l'adoption de la technologie DePIN. Avec un moyen de gagner avec cette campagne pour avoir accès aux jetons $U2U avant qu'ils n'arrivent sur le marché.





Les utilisateurs ont désormais la possibilité de gagner des jetons $U2U en faisant un pont entre $USDT sur Owlto Finance pour recevoir $pUSDT, puis en jalonnant $pUSDT dans le pool de jalonnement incitatif U2U. Un pool de récompense de 10 000 000 de jetons $U2U a été alloué à cette initiative.





Calendrier : 90 jours, du 12 novembre 2024 au 10 février 2025

Pour plus d'informations, les utilisateurs peuvent visiter : https://mainnetsaga.u2u.xyz/





Au-delà de son partenariat avec CoinList, U2U Network s'apprête à se lancer dans une campagne ambitieuse avec Bitget, un leader mondial de la bourse de crypto-monnaie et innovateur Web3. Cette collaboration marque une autre étape importante dans la mission d'U2U Network d'étendre sa portée et son influence au sein de l'écosystème DePIN. Restez connecté avec les canaux sociaux d'U2U Network pour les détails à venir sur cette aventure passionnante.

L'avenir continue

Alors que l'enthousiasme grandit au sein de la communauté à la suite des campagnes de pré-introduction en bourse d'U2U Network, la cotation attendue devrait être lancée au quatrième trimestre 2024. Avec sa vision d'être une solution blockchain complète pour DePIN, U2U Network est sur le point de prendre d'assaut l'espace blockchain, apportant une innovation et une valeur solides à son écosystème et à ses utilisateurs. À l'approche de la cotation, la voie à suivre pour U2U Network promet des opportunités passionnantes et des contributions percutantes à l'industrie de la blockchain et au-delà.

À propos du réseau U2U :

Réseau U2U est un L1 modulaire avec une technologie de sous-réseau qui convient parfaitement à DePIN. Parmi leurs bailleurs de fonds figurent Chain Capital, IDG Capital, Cointelegraph, JDI Ventures, Kucoin Venture, V3V Fund, Web3Port et d'autres. Le projet a également conclu des partenariats avec AWS, Klaytn Foundation, IoTex, Waterdrip Capital, Chain Catcher, etc. Les KOL qui ont investi dans U2U Network sont KongBTC, Romano, ImNotTheWolf, Crypto Buzz, Antony, etc.





Le réseau principal est prêt avec plus de 180 000 adresses de portefeuille. Le sous-réseau DePIN a été lancé avec le produit U2DPN avec plus de 155 000 téléchargements, 59 000 nœuds contributeurs et 9 000 DAU en 3 mois de lancement. 80 dApps engagées à s'appuyer sur la chaîne (compatible EVM) vont des applications cryptographiques (Defi, Gamefi, SocialFi, etc.) aux scénarios du monde réel (stockage, exploration de données, etc.), et plus de 40 projets DePIN ont signé un protocole d'accord et sont en cours d'intégration, 25 autres projets sont en cours.

À propos de l'hôte VTIS

Vietnam Tech Impact Summit 2024 (VTIS) – Le premier événement technologique au Vietnam.

VTI est un pôle d'innovations transformatrices, servant de « passerelle vers le marché technologique émergent du Vietnam ». VTIS met en relation des experts mondiaux, des entreprises, des investisseurs et des passionnés de technologie dans tous les secteurs technologiques. En se concentrant sur 4 thèmes - Fintech, IA, Blockchain, Gaming, VTIS débloquera l'accès au marché, les partenariats et les opportunités d'investissement pour les startups. Hébergé par SSI et FPT Group et organisé par SSID.

Site web: Vtis.io





RÉFÉRENCE:

Les meilleures pièces de monnaie de depin par capitalisation boursière (sans date) CoinGecko. Disponible ici (Consulté le 12 novembre 2024).

(Consulté le 12 novembre 2024). Kassab, S. (2023) La carte du secteur DePIN, Messari Crypto News. Disponible ici . (Consulté le 12 novembre 2024).

. (Consulté le 12 novembre 2024). Les 8 projets Depin les plus financés de tous les temps (en millions de dollars américains). Disponible ici . (Consulté le 12 novembre 2024).

Contact

Astrid Dang

Réseau U2U

[email protected]

09081246492

Cet article a été diffusé par Chainwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici .