CoinList gaat de DePIN-markt ontwikkelen met de eerste DePIN-samenwerking met U2U Network in dit vierde kwartaal

HO CHI MINH, Vietnam, 13 november 2024/Chainwire/--Onlangs heeft CoinList een poll gehouden waarin gebruikers werd gevraagd: "Welke categorie projecten wilt u het liefst op CoinList zien?", wat de groeiende interesse in gedecentraliseerde infrastructuuroplossingen onderstreept.





Hierna kondigde CoinList een spannend evenement aan partnerschap met U2U-netwerk , een op DePIN gerichte Layer 1, voor een exclusieve pre-listingcampagne.

DePIN - Meer dan alleen een trend. Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) is in opkomst als een technologie die gericht is op het veranderen van de manier waarop infrastructuur wordt beheerd. Door diensten zoals computing, energie en telecommunicatie te decentraliseren, streeft DePIN ernaar schaalbaarheid, veerkracht en kostenefficiëntie te bieden die verder gaat dan wat gecentraliseerde systemen doorgaans bieden.





Deze innovatie vertegenwoordigt een nieuwe fase van technologische vooruitgang, een die de toegang verruimt en kansen creëert voor gemeenschappen die historisch gezien zijn uitgesloten van economische groei. De impact van DePIN zal naar verwachting aanzienlijk zijn.





Volgens cijfers van het DePIN-fonds bedroeg de marktkapitalisatie in november 2024 meer dan $ 33,6 miljard. MuntGecko . Durfkapitalisten investeren steeds meer in DePIN-projecten, wat duidt op een sterke interesse in de sector. Een rapport uit 2023 van Messari schat het marktpotentieel voor DePIN op $ 2,2 biljoen, met prognoses om tegen 2028 $ 3,5 biljoen te bereiken. Tot op heden hebben DePIN-projecten gezamenlijk meer dan $ 1 miljard aan financiering opgehaald, wat het groeiende vertrouwen van investeerders in dit gebied weerspiegelt.





Muntenlijst , het top 1 IDO-platform in crypto, erkende het potentieel van DePIN en trad toe tot de markt met veel succesvolle DePIN-projecten zoals Bestandsmunt , NATIX , Koi's, pauw , enz. Na de recente succesvolle noteringsperiode van Peaq, heeft CoinList zojuist zijn nieuwe samenwerking aangekondigd met U2U Network, de toonaangevende DePIN Layer1 in Azië, voor een nieuwe pre-listingcampagne.

Coinlist x U2U Network: U2U Incentivized Mainnet Saga-campagne

U2U Network, ondersteund door Kucoin-ondernemingen , Kettingkapitaal , IDG-Blockchain , JDI , Munttelegraaf , Crypto-activa Japan, en V3V-ondernemingen , is het enige DePIN-project dat door CoinList is geselecteerd voor samenwerking in Q4 2024, een duidelijk teken van zijn innovatie en leiderschap. Als modulair Layer 1-netwerk gebruikt U2U Network geavanceerde Directed Acyclic Graph (DAG)-technologie en Ethereum Virtual Machine (EVM)-compatibiliteit om snelle transacties en snelle finaliteit te bieden.





U2U Network richt zich op de gefragmenteerde aard van de DePIN-markt, waar volledige integratie tussen applicaties zeldzaam is. De visie is om een complete blockchain-oplossing voor DePIN te creëren. De unieke subnettechnologie van het netwerk maakt het mogelijk om aanpasbare, onafhankelijke subnetwerken te creëren die schaalbaarheid en flexibiliteit bieden die zijn afgestemd op DePIN-applicaties. Dit ontwerp biedt hoge prestaties, sterke beveiliging en aanpasbaarheid, waardoor ontwikkelaars de tools krijgen om DePIN's efficiënt te bouwen en te lanceren, terwijl gebruikers verbinding kunnen maken, kunnen bijdragen en kunnen verdienen aan verschillende DePIN-projecten.





De samenwerking van CoinList met U2U Network weerspiegelt hun gedeelde toewijding om de DePIN-sector te bevorderen. Deze samenwerking wordt benadrukt door de U2U Incentivized Mainnet Saga Pre-listing Campaign, die een belangrijke stap markeert in het stimuleren van de groei en acceptatie van DePIN-technologie. Met een manier om te verdienen met deze campagne om toegang te krijgen tot $U2U-tokens voordat ze op de markt komen.





Gebruikers hebben nu de mogelijkheid om $U2U-tokens te verdienen door $USDT te overbruggen op Owlto Finance om $pUSDT te ontvangen en vervolgens $pUSDT te staken in de U2U Incentivized Staking Pool. Een beloningspool van 10.000.000 $U2U-tokens is toegewezen aan dit initiatief.





Tijdlijn: 90 dagen, van 12 november 2024 tot 10 februari 2025

Voor meer informatie kunnen gebruikers terecht op: https://mainnetsaga.u2u.xyz/





Naast het partnerschap met CoinList, gaat U2U Network een ambitieuze campagne starten met Bitget, een toonaangevende cryptocurrency exchange en Web3-innovator. Deze samenwerking markeert een andere belangrijke stap in de missie van U2U Network om zijn bereik en invloed binnen het DePIN-ecosysteem uit te breiden. Blijf verbonden via de sociale kanalen van U2U Network voor aankomende details over deze opwindende onderneming.

De toekomst gaat door

Terwijl de opwinding in de community toeneemt door de pre-listing campagnes van U2U Network, staat de verwachte notering gepland voor Q4 2024. Met zijn visie om een uitgebreide blockchainoplossing voor DePIN te zijn, staat U2U Network klaar om de blockchainruimte stormenderhand te veroveren en robuuste innovatie en waarde te brengen voor zijn ecosysteem en gebruikers. Naarmate de notering dichterbij komt, belooft het pad voorwaarts voor U2U Network opwindende kansen en impactvolle bijdragen aan de blockchainindustrie en daarbuiten.

Over U2U Network:

U2U-netwerk is een modulaire L1 met subnettechnologie die perfect past bij DePIN. Hun financiers zijn onder andere Chain Capital, IDG Capital, Cointelegraph, JDI Ventures, Kucoin Venture, V3V Fund, Web3Port en anderen. Het project is ook partnerschappen aangegaan met AWS, Klaytn Foundation, IoTex, Waterdrip Capital, Chain Catcher, etc. KOL's die hebben geïnvesteerd in U2U Network zijn KongBTC, Romano, ImNotTheWolf, Crypto Buzz, Antony, etc.





Mainnet is klaar met meer dan 180K wallet-adressen. DePIN Subnet gelanceerd met U2DPN-product met meer dan 155K downloads, 59K contributor nodes en 9K DAU in 3 maanden na lancering. 80 dApps toegewijd aan bouwen op chain (EVM-compatibel) variëren van crypto-applicaties (Defi, Gamefi, SocialFi, etc.) tot real-world scenario's (opslag, data mining, etc.), en meer dan 40 DePIN-project ondertekende MOU en onder integratie, 25 andere projecten in de pijplijn.

Over de gastheer VTIS

Vietnam Tech Impact Summit 2024 (VTIS) – Het belangrijkste technologie-evenement in Vietnam.

VTI's is een hub voor transformatieve innovaties, die dient als "De toegangspoort tot de opkomende technologiemarkt van Vietnam". VTIS verbindt wereldwijde experts, bedrijven, investeerders en technologieliefhebbers in alle technologische sectoren. Met de focus op 4 thema's - Fintech, AI, Blockchain, Gaming, zal VTIS markttoegang, partnerschappen en investeringsmogelijkheden voor startups ontsluiten. Gehost door SSI en FPT Group en georganiseerd door SSID.

Website: Vtis.io





