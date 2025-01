CoinList entwickelt den DePIN-Markt mit der ersten DePIN-Zusammenarbeit mit U2U Network im vierten Quartal

HO CHI MINH, Vietnam, 13. November 2024/Chainwire/--Kürzlich hat CoinList eine Umfrage unter Benutzern durchgeführt, in der diese gefragt wurden: „Welche Projektkategorie möchten Sie am liebsten auf CoinList sehen?“ Dies unterstreicht das wachsende Interesse an dezentralen Infrastrukturlösungen.





Im Anschluss daran kündigte CoinList eine spannende Partnerschaft mit U2U-Netzwerk , eine auf DePIN fokussierte Ebene 1, für eine exklusive Vorlistungskampagne.

DePIN – Mehr als nur ein Trend. Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) entwickelt sich zu einer Technologie, die darauf abzielt, die Verwaltung von Infrastrukturen zu verändern. Durch die Dezentralisierung von Diensten wie Computern, Energie und Telekommunikation möchte DePIN Skalierbarkeit, Belastbarkeit und Kosteneffizienz bieten, die über das hinausgehen, was zentralisierte Systeme normalerweise bieten.





Diese Innovation stellt eine neue Phase des technologischen Fortschritts dar – eine Phase, die den Zugang erweitert und Chancen für Gemeinschaften schafft, die bisher vom Wirtschaftswachstum ausgeschlossen waren. Die Auswirkungen von DePIN werden erheblich sein.





Ab November 2024 verfügt der DePIN-Sektor über eine Marktkapitalisierung von über 33,6 Milliarden US-Dollar. CoinGecko . Risikokapitalgeber investieren zunehmend in DePIN-Projekte, was auf ein starkes Interesse an dem Sektor hindeutet. Ein Bericht von Messari schätzt das Marktpotenzial für DePIN auf 2,2 Billionen US-Dollar und prognostiziert, dass es bis 2028 3,5 Billionen US-Dollar erreichen wird. Bisher haben DePIN-Projekte insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt, was das wachsende Vertrauen der Anleger in diesen Bereich widerspiegelt.





Münzliste , die führende IDO-Plattform im Kryptobereich, erkannte das Potenzial von DePIN und betrat den Markt mit vielen erfolgreichen DePIN-Projekten wie Filecoin , NATIX , Koii, Pfau usw. Nach der kürzlichen erfolgreichen Listing-Phase von Peaq hat CoinList gerade seine neue Zusammenarbeit mit U2U Network, dem führenden DePIN Layer1 in Asien, für eine neue Vorlistungskampagne bekannt gegeben.

Coinlist x U2U Network: U2U-Incentive-Mainnet-Saga-Kampagne

U2U-Netzwerk, unterstützt von Kucoin Ventures , Kettenkapital , IDG Blockchain , JDI , Cointelegraph , Crypto Assets Japan und V3V Ventures ist das einzige DePIN-Projekt, das von CoinList im 4. Quartal 2024 für die Zusammenarbeit ausgewählt wurde, ein klares Zeichen für seine Innovation und Führungsrolle. Als modulares Layer-1-Netzwerk verwendet U2U Network fortschrittliche gerichtete azyklische Graphentechnologie (DAG) und Kompatibilität mit Ethereum Virtual Machine (EVM), um schnelle Transaktionen und schnelle Endgültigkeit zu gewährleisten.





U2U Network zielt darauf ab, die fragmentierte Natur des DePIN-Marktes anzugehen, wo eine vollständige Integration zwischen Anwendungen selten ist. Seine Vision ist es, eine vollständige Blockchain-Lösung für DePIN zu schaffen. Die einzigartige Subnetztechnologie des Netzwerks ermöglicht die Erstellung anpassbarer, unabhängiger Subnetze, die Skalierbarkeit und Flexibilität bieten, die auf DePIN-Anwendungen zugeschnitten sind. Dieses Design bietet hohe Leistung, starke Sicherheit und Anpassungsfähigkeit und gibt Entwicklern die Tools, um DePINs effizient zu erstellen und zu starten, während Benutzer sich mit verschiedenen DePIN-Projekten verbinden, Beiträge leisten und an ihnen verdienen können.





Die Partnerschaft von CoinList mit U2U Network spiegelt ihr gemeinsames Engagement für die Weiterentwicklung des DePIN-Sektors wider. Diese Zusammenarbeit wird durch die U2U Incentivized Mainnet Saga Pre-Listing-Kampagne hervorgehoben, die einen wichtigen Schritt zur Förderung des Wachstums und der Einführung der DePIN-Technologie darstellt. Mit dieser Kampagne können Sie Geld verdienen und Zugriff auf $U2U-Token erhalten, bevor diese auf den Markt kommen.





Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, $U2U-Token zu verdienen, indem sie $USDT auf Owlto Finance überbrücken, um $pUSDT zu erhalten, und dann $pUSDT im U2U Incentivized Staking Pool einsetzen. Für diese Initiative wurde ein Belohnungspool von 10.000.000 $U2U-Token bereitgestellt.





Zeitrahmen: 90 Tage, vom 12. November 2024 bis zum 10. Februar 2025

Weitere Informationen finden Benutzer unter: https://mainnetsaga.u2u.xyz/





Über die Partnerschaft mit CoinList hinaus wird U2U Network eine ehrgeizige Kampagne mit Bitget starten, einer weltweit führenden Kryptowährungsbörse und Web3-Innovator. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Mission von U2U Network, seine Reichweite und seinen Einfluss innerhalb des DePIN-Ökosystems zu erweitern. Bleiben Sie über die sozialen Kanäle von U2U Network auf dem Laufenden, um weitere Einzelheiten zu diesem spannenden Vorhaben zu erfahren.

Die Zukunft geht weiter

Während die Vorlistungskampagnen von U2U Network in der Community für Aufregung sorgen, soll die erwartete Listung im vierten Quartal 2024 beginnen. Mit seiner Vision, eine umfassende Blockchain-Lösung für DePIN zu sein, ist U2U Network bereit, den Blockchain-Bereich im Sturm zu erobern und seinem Ökosystem und seinen Benutzern gleichermaßen robuste Innovationen und Werte zu bieten. Mit der Annäherung an die Listung verspricht der Weg nach vorn für U2U Network spannende Möglichkeiten und wirkungsvolle Beiträge für die Blockchain-Branche und darüber hinaus.

Über das U2U-Netzwerk:

U2U-Netzwerk ist ein modularer L1 mit Subnetztechnologie, der perfekt zu DePIN passt. Zu seinen Unterstützern zählen Chain Capital, IDG Capital, Cointelegraph, JDI Ventures, Kucoin Venture, V3V Fund, Web3Port und andere. Das Projekt ist auch Partnerschaften mit AWS, Klaytn Foundation, IoTex, Waterdrip Capital, Chain Catcher usw. eingegangen. KOLs, die in U2U Network investiert haben, sind KongBTC, Romano, ImNotTheWolf, Crypto Buzz, Antony usw.





Mainnet ist mit mehr als 180.000 Wallet-Adressen bereit. DePIN Subnet wurde mit dem U2DPN-Produkt mit mehr als 155.000 Downloads, 59.000 Beitragsknoten und 9.000 DAU in 3 Monaten nach dem Start gestartet. 80 dApps, die sich dem Aufbau auf der Kette verschrieben haben (EVM-kompatibel), reichen von Krypto-Anwendungen (Defi, Gamefi, SocialFi usw.) bis hin zu realen Szenarien (Speicher, Data Mining usw.), und über 40 DePIN-Projekte haben eine Absichtserklärung unterzeichnet und befinden sich in der Integration, 25 weitere Projekte sind in der Pipeline.

Über den Host VTIS

Vietnam Tech Impact Summit 2024 (VTIS) – Das führende Tech-Event in Vietnam.

VTIS ist ein Zentrum für transformative Innovationen und dient als „Tor zum aufstrebenden Technologiemarkt Vietnams“. VTIS verbindet globale Experten, Unternehmen, Investoren und Technikbegeisterte aus allen Technologiesektoren. Mit einem Fokus auf 4 Themen – Fintech, KI, Blockchain, Gaming – wird VTIS Marktzugang, Partnerschaften und Investitionsmöglichkeiten für Startups freischalten. Veranstaltet von SSI und FPT Group und organisiert von SSID.

Webseite: Vtis.io





