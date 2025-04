Buugaaga ciyaarta si aad u dooratid xalka badbaadada shabakada saxda ah

Xalalka amniga shabakadu waxay u taagan yihiin maalgashi la taaban karo oo loogu talagalay ururrada kala duwan. Iyada oo khataraha amniga internetka ay noqdaan kuwo aad u adag oo qiimaha jebinta xogta ay leedahay saameyn dakhli urureed oo weyn, doorashada xalka saxda ah ee amniga ayaa muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee, ururo badan ayaa ku degdega iibsashada go'aamada iyada oo aan la qiimeyn sax ah, taasoo horseedaysa caqabadaha fulinta, kharashyada lama filaanka ah, iyo nusqaamaha amniga ee suurtagalka ah.





Markaad maalgelinayso xalalka amniga shabakada, samaynta go'aan xog ogaal ah waxay u baahan tahay qiimayn taxadir leh ee fursadaha jira. Tan waxa ku jira qiimaynta xalalka kala duwan, baadhista jawaab celinta isticmaalayaasha iyo dib u eegista, iyo raacitaanka hababka ugu fiican ee habka qiimaynta.

Sababta Qiimaynta Amniga Shabakadda

1. Yaraynta Khatarta

Qiimaynta saxda ah waxay ka caawisaa ururada inay aqoonsadaan xalalka sida ugu wanaagsan wax uga qabta khatarahooda gaarka ah iyo dayacanka. Urur kastaa wuxuu leeyahay shuruudo gaar ah oo ku salaysan warshadahooda, cabbirkooda, baahiyaha u hoggaansanaanta, iyo kaabayaasha jira. Qiimayn dhamaystiran waxay xaqiijinaysaa in xalka la doortay uu bixiyo difaac dhamaystiran oo ka dhan ah khataraha khuseeya.

2. Kordhinta Qiimaha

Iyadoo qiimaha iibka bilowga ahi uu muhiim yahay, wadarta qiimaha lahaanshaha (TCO) waxaa ku jira hirgelinta, tababarka, dayactirka, iyo casriyaynta suurtagalka ah. Qiimayntu waxay ka caawisaa ururadu inay fahmaan kharashaadkan qarsoon oo ay gaadhaan go'aamo dhaqaale ahaan wanaagsan oo la jaan qaadaya miisaaniyadooda iyo ujeedooyinkooda mustaqbalka fog.

3. Saamaynta Waxqabadka

Xalalka amniga shabakada waxay saameyn karaan waxqabadka shabakada iyo khibrada isticmaalaha. Qiimayntu waxay u ogolaataa ururada inay qiimeeyaan saamaynta hawlaha ganacsiga, hubinta in xalka la doortay uu ilaaliyo dheelitirka la aqbali karo ee u dhexeeya amniga iyo hufnaanta.

4. Awoodaha isdhexgalka

Caadi ahaan, ururadu waxay maamulaan habab iyo codsiyo badan. Qiimayntu waxay caawisaa in la go'aamiyo sida ugu wanaagsan ee xalka amniga shabakada uu ula midoobo kaabayaasha jira, ka hortagga arrimaha ku haboon iyo hubinta hawlgalla'aanta.

5. Miisaanka

Sida ururadu u koraan, baahidooda amni way kobcaysaa. Qiimayntu waxa ay caawisaa in la ogaado xalalka si wax ku ool ah u miisaami kara, iyada oo ka hortagaysa baahida loo qabo beddelaad qaali ah mustaqbalka.

Hababka ugu Wanaagsan ee Qiimaynta Lagu Guulaysanayo

Markaad dejiso baahiyahaaga urur ee laxiriira XDR ama xalka amniga shabakada, waxaa haboon inaad raacdo hab-dhaqanka ugu wanaagsan marka la qiimaynayo liiska alaabta suurtogalka ah.

1. Qeex Shuruudaha iyo Ujeedooyinka

Aasaaska hab-socodka qiimaynta guulaysta wuxuu ku bilaabmaa iyadoo si cad loo qeexayo shuruudaha iyo ujeedooyinka ururkaaga. Tani waxay ku lug leedahay samaynta falanqayn dhamaystiran oo ku saabsan caqabadaha ammaanka shabakadaada hadda iyo diiwaangelinta baahiyaha gaarka ah ee ay tahay in wax laga qabto. La shaqee daneeyayaasha dhammaan waaxyaha si loo aqoonsado shuruudaha u hoggaansanaanta ee khuseeya warshadahaaga iyo gobolkaaga. Deji wax qabad cad oo rajooyin ah oo la jaan qaadaya hawlahaaga ganacsi oo deji caqabado miisaaniyadeed oo macquul ah oo tixgeliya labadaba kharashyada degdega ah iyo kuwa fogba. Intaa waxaa dheer, qeex shuruudaha guusha la taaban karo ee caawin doona cabbirka waxtarka xalalka suurtagalka ah. Marxaladdan qorshaynta bilawga ah waxay abuurtaa qaab qiimayneed oo ujeedo leh waxayna hubisaa in dhammaan qodobbada muhiimka ah la tixgeliyo inta lagu jiro hawsha.

2. Cilmi-baarista iyo Baadhitaanka Bilowga ah

Marka shuruudaha la dejiyo, samee cilmi-baaris dhamaystiran oo ku saabsan xalalka jira iyo iibiyeyaasha. Dib u eeg warbixinnada warshadaha ee la ixtiraamo iyo talooyinka falanqaynta ee ilaha sida PeerSpot si aad u fahanto hogaamiyayaasha suuqa iyo ciyaartoyga soo baxaya. Baadh rikoodhka iibiye kasta, adoo diiradda saaraya taariikhdooda hal-abuurnimo, ka jawaabista shilalka amniga, iyo guud ahaan joogitaanka suuqa. Tixgeli xasilloonida dhaqaale ee iibiyaha iyo jiritaankooda muddada-dheer, maadaama ay tani si toos ah u saamaynayso awooddooda ay ku bixiyaan taageero joogto ah iyo horumarinta alaabta. Ku qiimee sumcadooda taageerada macaamiisha dib u eegista madax banaan ee goobaha sida PeerSpot iyo sidoo kale jawaab celinta warshadaha. Ugu dambeyntii, dib u eeg shahaadooyinkooda amniga iyo awoodaha u hoggaansanaanta si aad u hubiso inay buuxiyeen shuruudahaaga sharciyeed.

3. Qiimaynta Farsamada

Marxaladda qiimaynta farsamada waxa ay ku lug leedahay si qoto-dheer oo loo quusiyo waxyaabaha gaarka ah ee xal kasta oo suurtagal ah. Ka codso tafaasiil farsamo oo faahfaahsan iibiyeyaasha oo u falanqee si waafaqsan shuruudahaaga. Si gaar ah u fiirso sifooyinka iyo awoodaha amniga, adoo hubinaya inay la socdaan moodeelkaaga khatarta ah iyo baahiyaha ilaalinta. Qiimee shuruudaha isdhexgalka adiga oo eegaya sida xalku ugu shaqayn doono kaabayaashaaga iyo qalabkaaga amniga ee jira. Dib u eegis kala doorarka miisaanka si aad u hubiso in xalku la kori karo ururkaaga. Qiimee isdhexgalka maamulka iyo awoodaha warbixinta si aad u fahamto sida xalku u shaqayn doono oo loola socon doono maalin kasta. Qiimayntan farsamo waxa ay gacan ka gaysanaysaa in la ogaado caqabadaha fulinta ee iman kara iyo tixgalinta hawlgelinta.

4. Caddeynta Fikradda (PoC)

Caddaynta fikradda ayaa lagama maarmaan u ah la kulanka sida xalku uga shaqeeyo deegaankaaga gaarka ah. Samee xaalado tijaabo oo gaar ah oo ka tarjumaya kiisaskaaga isticmaalka adduunka dhabta ah iyo shuruudaha amniga shabakada. Deji jawi tijaabo ah oo la kontoroolo oo u milicsada kaabayaashaaga wax soo saarka sida ugu dhow ee suurtogalka ah. Inta lagu jiro PoC, la soco halbeegyada waxqabadka muhiimka ah si aad u fahanto saameynta xalku ku leeyahay shabakadaada iyo nidaamyadaaga. Diiwaangeli arrimo, xaddidaadyo, ama welwel kasta oo soo baxa inta lagu jiro imtixaanka. Ku qiimee fudaydka maamulka adiga oo isticmaalaya hawlo maamul oo guud oo tijaabi awoodaha isdhexgalka ee qalabkaaga iyo hababkaaga jira. Khibradan gacan-ku-oolka ahi waxay ku siinaysaa aragtiyo qiimo leh oo aan laga faa'iidaysan karin dukumentiyada oo keliya.

5. Qiimaynta Iibiyaha

Qiimaynta iibiyuhu waxay muhiim u tahay qiimaynta xalkooda. Dib u eeg ikhtiyaarkooda taageerada, oo ay ku jiraan helitaanka, wakhtiyada jawaabta, iyo hababka kor u kaca. Hubi agabkooda tababarka si aad u hubiso inay si wax ku ool ah ugu suurtagelin karaan kooxdaada inay ka faa'iidaystaan xalka. Qiimee adeegyadooda hirgelinta iyo habka si aad u fahamto sida ay kaaga caawin doonaan hawlgelinta iyo habaynta xalka. Qiimee cusboonaysiintooda iyo habraacooda balastar si aad u hubiso inay la socdaan shuruudaha amnigaaga iyo daaqadaha dayactirka. Tixgeli khariidaddooda badeecada oo arag sida ay ula jaan qaadayso baahiyaha mustaqbalka ee ururkaaga. Xidhiidhka iibiye xoog leh ayaa sameeya farqi marka ay timaado guusha mustaqbalka fog ee xal kasta oo amniga shabakadeed.

6. Qiimaynta Qiimaha

Fahamka saamaynta maaliyadeed ee dhamaystiran waxay u baahan tahay in la eego qiimihii hore ee wax iibsiga. Xisaabi wadarta kharashka lahaanshaha ugu yaraan saddex ilaa shan sano, oo ay ku jiraan shatiga, taageerada, iyo kharashka dayactirka. Tixgeli kharashyada hirgelinta, oo ay ku jiraan qalab kasta oo lagama maarmaan ah, software, ama isbeddelka kaabayaasha. Sababta kharashaadka tababarka kooxdaada si ay u noqdaan kuwo karti u leh xalka cusub. Xisaabi kharashka dayactirka socda iyo kharashaadka taageerada. Qiimee kharashyada cusboonaysiinta ee suurtogalka ah iyo sida ay u saamayn karaan miisaaniyadaada mustaqbalka. Falanqayntan maaliyadeed ee dhamaystiran waxay caawisaa in la hubiyo in xalku ahaado mid waxtar leh inta uu nool yahay.

7. Tixraaca Tixraaca

Jeegaga tix-raacu waxay bixiyaan aragtiyo ku saabsan waxtarka xalka iyo tayada xidhiidhka iibiyaha. La xidhiidh macaamiisha jira, gaar ahaan kuwa ku jira warshadaha la midka ah ama shuruudaha la midka ah. Dib u eeg daraasado kiis iyo sheekooyinka guusha si aad u fahanto sida kuwa kale u hirgeliyeen ugana faa'iidaysteen xalalkooda amniga shabakada Baar dib u eegista warshadaha iyo qiimaynaha madax banaan si aad u ururiso jawaab celin aan eex lahayn. Falanqee faallo celinta isticmaalaha ilo badan si aad u aqoonsato mawduucyada ama walaacyada guud. Tixgeli hawlgelinta la midka ah si aad u fahamto caqabadaha iman kara iyo hababka ugu wanaagsan ee gaarka ah ee kiiskaaga isticmaal.

8. Go'aan Qaadasho

Habka go'aan qaadashada kama dambaysta ahi waa inuu noqdaa mid habaysan oo si wanaagsan loo diiwaangeliyey. Is barbar dhig natiijooyinka qiimaynta dhammaan xalalka amniga shabakada ee suurtogalka ah adoo isticmaalaya shuruudo joogto ah. Qiimee xisaabinta ROI ee ku salaysan falanqaynta kharashkaaga iyo faa'iidooyinka la filayo. Dib u eeg sida xal kastaa ula jaanqaado shuruudaha u hoggaansanaanta iyo ujeedooyinka amniga. Tixgeli jiritaanka muddada fog ee xalka iyo iibiyaha deegaankaaga. U qiimee iibiye kasta inuu yahay shuraako istiraatijiyadeed oo suurtagal ah ka dib iibka hore. Qor sababta ka dambeysa go'aankaaga ugu dambeeya si aad u ilaaliso daah-furnaanta oo aad cudurdaar u siiso daneeyayaasha.

Khaladaadka Qiimaynta Guud ee Laga Fogaado

Sidoo kale raacitaanka hagaha hab-dhaqanka ugu fiican, waxa jira khataro ay tahay in laga digtoonaado inta lagu jiro habka qiimaynta:

1. Diirada saara Kaliya Qiimaha

Iyadoo tixgalinta miisaaniyadu ay muhiim tahay, doorashada ku saleysan qiimaha waxay keeni kartaa ilaalin ku filan ama kharashyo waqti dheer oo sareeya.

2. Imtixaan aan ku filnayn

Ka boodista ama ku degdegista caddaynta marxaladda fikradda waxay u horseedi kartaa arrimo lama filaan ah inta lagu jiro hirgelinta.

3. In la iska indhatiro Saamaynta Isticmaalaha

Ku guuldareysiga in la tixgeliyo saameynta isticmaalayaasha dhamaadka waxay keeni kartaa caabbinta korsashada iyo hoos u dhaca waxtarka amniga.

4. In la iska indho tiro Shuruudaha Is-dhexgalka

Dareen la'aanta baahida isdhexgalka waxay horseedi kartaa dib u dhac ku yimaada fulinta iyo kharashyo dheeraad ah.

5. Dayacaadda Shuruudaha Tababarka

Hoos u dhigida muhiimada tababarka isticmaalayaasha waxay keeni kartaa isticmaalka liidata iyo hoos u dhaca waxtarka amniga.

5 Hoggaanka XDR Xalka in la tixgeliyo

Iyada oo la dejiyay shuruudaha qiimaynta, waa markii aad qiimayn lahayd xalalka kala duwan. Jawaab celinta isticmaaluhu waa qalab muhiim ah, waxayna ku siin kartaa faham gudaha ah ee alaabta la heli karo.

Fortinet FortiGate waxay xoojisaa amniga shabakada, waxay ka hortagtaa gelitaanka aan la ogolayn, waxayna bixisaa difaac adag. Tilmaamaha qiimaha leh waxaa ka mid ah ilaalinta khatarta sare leh, waxqabad la isku halayn karo, iyo is-dhexgal isticmaale-saaxiibtinimo ah. Waxa ay wanaajisaa hufnaanta, habaynta hab-socodka, waxaanay xoojisaa wada shaqaynta, iyada oo bixisa fikrado qiimo leh oo ku saabsan go'aan-qaadasho iyo korriin xog-ogaal ah. Fortinet sidoo kale waxay bixisaa xal-u-adeeg ahaan dab-damiska, FortiGate Next Generation Firewall (NGFW). Xalkan dhammaystiran ee amniga internetka waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahiyo badan oo urureed, isaga oo si aan kala go 'lahayn u dhexgelinaya Fabric Security Fortinet. Waxay bixisaa difaac adag oo ka dhan ah khataraha kala duwan ee gudaha iyo dibadda, oo ay ku jiraan weerarrada, malware, iyo baylahda. NGFW waxaa lagu yaqaanaa sifooyinkeeda sare, sida kormeerka SSL, kontoroolka codsiga, kor u qaadista muuqaalka, iyo nidaamka ka hortagga faragelinta wax ku oolka ah (IPS). IPS-kan waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa aqoonsiga iyo xannibaadda taraafikada xaasidnimada ah iyada oo la socodka iyo hubinta xogta soo socota.









Marka la qiimeeyo Fortinet FortiGate, isticmaalayaashu waxay sheegeen faa'iidooyinka:





Tallaabooyin ammaan oo dhammaystiran, oo ay ku jiraan hawlaha VPN, si loo ilaaliyo shabakadaha khataraha kala duwan.

Waxaa lagu yaqaanaa awoodda ay u leedahay in ay xakamayso gaadiidka culus iyada oo aan waxyeello u geysan xawaaraha ama xasilloonida, hubinta waxqabad la isku halayn karo.

Interface dareen leh ayaa ka dhigaysa maaraynta iyo qaabeynta mid fudud, taasoo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay u socdaan oo ay dejiyaan nidaamka si hufan.





Marka la qiimeeyo FortiGate Next Generation Firewall (NGFW), isticmaalayaashu waxay sheegeen faa'iidooyinka:





FortiGate NGFW waxay bixisaa awoodo ogaanshaha khatarta ah oo adag waxayna si aan kala go 'lahayn ula midowdaa alaabada kale ee Fortinet, sida FortiSwitch iyo FortiMail, abuurista nidaam nabadgelyo oo isku xidhan oo kor u qaadaya ilaalinta guud.

Iyada oo la dhisay-ku-shaqeynta SD-WAN iyo xakamaynta codsiga, FortiGate NGFW waxay wanaajisaa isku xirnaanta waxayna hubisaa waxqabadka joogtada ah, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon maareynta shabakadaha adag, qaybinta si sahlan.





"Waxaan barbardhigay xalalka SD-WAN ee ay bixiyaan shirkadaha sida Cisco Meraki, iyo Palo Alto. Waxaan la dhacsanahay xalalka SD-WAN guud ahaan, laakiin waxaan ku talinayaa in la tixgeliyo iibsashada Fortinet's SD-WAN xalalka, maadaama ay u horseedi karto kayd qiimo badan. Si kastaba ha ahaatee, qorshaynta saxda ah iyo naqshadaynta ayaa muhiim ah ka hor inta aan la dirin si looga fogaado in la galo kharashyo dheeraad ah dib-u-shaqayn awgeed".

- James-Jiang, Falanqeeyaha amniga IT-ga ee shirkad tamarta / tamarta yar ah *.***









" Fortinet FortiGate waxay bixisaa tijaabo daruur ah oo ay ururadu u isticmaali karaan jawi tijaabo ah si ay u qiimeeyaan xalka ka hor inta aan la iibsan. "

- dib u eegis1959201, Maamulaha hawlgalka ee shirkad yar oo adeegyada tignoolajiyada





Netgate pfSense waa qalab badbaado shabakadeed oo xoog badan oo la isku halayn karo oo inta badan loo isticmaalo ujeedooyinka amniga sida firewall iyo VPN ama qaabaynta taraafikada, maamulka shabakada, iyo shaandhaynta shabakada. Waxaa caadi ahaan isticmaala ganacsiyada yaryar iyo adeeg bixiyayaasha la maamulo si ay u ilaaliyaan shabakadaha macaamiishooda oo ay awood ugu yeeshaan gelitaanka fog ee VPN-yada.









Marka la qiimeeyo Netgate pfSense, isticmaalayaashu waxay sheegeen faa'iidooyinka:





Lagu yaqaan xasilloonideeda, dabacsanaanteeda, iyo ku habboonaanta qalabka ballaaran.

Iyada oo ay ku kacayso qiime jaban, pfSense waxay bixisaa qiime aad u fiican, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo sifooyinkeeda dhammaystiran iyo isku halaynta.





Kahor intaanad ballan qaadin shabakad kasta ama qalabka amniga, oo ay ku jiraan Netgate pfSense, waxaan ku talinayaa caddaynta Fikradda si loo hubiyo inay buuxiso baahiyahaaga gaarka ah. Ha isku hallayn kaliya talooyinka dadka kale. Waad ku mahadsan tahay, pfSense waxay bixisaa sawirro muuqaal ah oo la soo dejisan karo, taasoo kuu oggolaaneysa inaad tijaabiso sifooyinkeeda ka hor intaadan iibsan qalabka jirka."

- Scott Whitney, Kaabayaasha & maamulaha shabakada, iskii u shaqeysta.





"Nooca xorta ah ee pfSense wuxuu bixiyaa isku dheelitirka culeyska ama fashilka WAN, kaas oo sidoo kale waxtar leh. Inta badan dab-bararka ganacsigu taas kuma laha habka ugu raqiisan ee qalabka. Daabacaadda bulshada ayaa ka dhigaysa fududahay in la barto sababtoo ah waxaad isku dayi kartaa ka hor intaadan iibsan oo ku dhejinta wax soo saarka."

- Joshua McSpadden, Agaasimaha IT ee shirkad yar oo tignoolajiyada iibisa

Sophos UTM 9 waa xal badbaado iskuxiran oo bixiya ilaalinta shabakada, maaraynta dab-damiska, gelitaanka VPN, shaandhaynta webka, iyo ka hortagga faragelinta, iyada oo siinaya ammaan dhammaystiran ganacsiyada xafiisyada yaryar ilaa ganacsiyada waaweyn.









Marka la qiimeeyo Sophos UTM 9, isticmaalayaashu waxay sheegeen faa'iidooyinka:





Sophos waxay bixisaa awoodo ilaalin oo adag, oo ay ku jiraan ka hortagga khatarta, amniga malware, iyo shaandhaynta shabakadda/codsiga, siinta ammaan dhammaystiran ee shabakadaha.

Iyada oo la adeegsanayo hab-saaxiibtinimo-saaxiibtinimo iyo is-dhexgal dareen leh, Sophos UTM 9 way fududahay in la habeeyo oo la maareeyo, taasoo ka dhigaysa mid la heli karo xitaa kuwa aan lahayn khibrad farsamo oo ballaaran.





"Waxa runtii muhiim u ah qofka leh asal shabakad aasaasi ah waa inuu qaato tababar ku habboon, si uu u barto dhammaan sifooyinka iyo sida loo habeeyo. Alaab kasta oo uu qofku isticmaalo, waa fikrad wanaagsan in la sameeyo tijaabo tijaabo ah. Sophos waxay u ogolaataa badeecadeeda in la qiimeeyo iyada oo aan wax dhaqaale ah laga helin . Waxay siisaa mishiin dalwad ah oo bilaash ah oo loogu talagalay tijaabinta sifooyinka.

- Spiros Konstantinou, Maareeyaha Hawlaha ee VL Toolbox Express Solutions Computer

Check Point NGFW waxay bixisaa ilaalin dhamaystiran oo dab-damiska, maaraynta VPN-yada, iyo hubinta xayndaabyada shabakada ee farsamooyinka ka hortagga khatarta sare leh. Waxaa si weyn loo isticmaalaa si loo ilaaliyo meheradaha, xarumaha xogta, iyo in la hubiyo maamulka taraafikada ee sugan. Check Point waxa kale oo ay bixisaa Harmony SASE (oo hore u ahaan jirtay Perimeter 81), badbaado shabakad ku salaysan daruur iyo xal software-qeexay (SDP) oo loogu talagalay in lagu bixiyo helitaanka aaminka ah ee ilaha daruuraha, xarumaha xogta, iyo jawiga dhismaha. Waxay siisaa madal midaysan oo ururadu ku maareeyaan oo ay sugaan kaabayaasha shabakadooda, iyadoon loo eegin goobta ama nooca agabka.









Marka la qiimeeyo Check Point NGFW, isticmaalayaashu waxay sheegeen faa'iidooyinka:





Check Point NGFW waxay bixisaa awoodo ka hortag khatar sare leh, oo ay ku jiraan ka hortagga faragelinta (IPS), fayraska, iyo ilaalinta adag ee eber-maalin.

Nidaamka maaraynta dhexe waxa uu habeeyaa dejinta siyaasadaha dab-damisyo badan, badbaadinta wakhtiga iyo yaraynta kakanaanta.

Lagu yaqaan taageerada macaamiisha heerka-sare, Check Point waxay xaqiijisaa in ururadu haystaan caawimo khabiir ah marka loo baahdo.





Marka la qiimeeyo Check Point Harmony SASE, isticmaalayaashu waxay sheegeen faa'iidooyinka:





Harmony SASE waxay bixisaa koontarool gelitaan faahfaahsan, taasoo u oggolaanaysa maamulayaasha inay maamulaan oo la socdaan gelitaanka shaqaalaha ee codsiyada gaarka ah. Waxay taageertaa u hoggaansanaanta iyada oo nidaamisa gelitaanka abka iyo mareegaha ee aaladaha ay shirkaddu leedahay, iyadoo kor u qaadaysa amniga iyo u hoggaansanaanta hay'adda.

Ka faa'iidaysiga xogta sirta ku salaysan ee daruuriga ah, Harmony SASE waxay bixisaa awoodo ka hortag ah oo khatar ah, oo ay ku jirto ilaalinta shaandhaynta NSF. Qalabka dab-damiska ee SASE isku-dhafan iyo aaladaha ogaanshaha khatarta waxay xaqiijinayaan jawi shabakadeed oo sugan.

Iyada oo la adeegsanayo is-dhexgal dareen leh iyo calaamad keliya oo aan toos ahayn (SSO) iyadoo la adeegsanayo shahaadooyinka shabakadda Microsoft, Harmony SASE waxay u fududaysaa habka gelitaanka isticmaaleyaasha.





"Talooyinka aan u jeedinayo ururrada tixgelinaya hirgelinta Check Point NGFW waa inay mudnaanta siiyaan xulashada moodooyinka dhammaadka-sare ee waxqabadka iyo amniga ugu wanaagsan. Check Point NGFW waxay siisaa ilaalin adag shabakadaha iyo xogta, taasoo u oggolaanaysa ganacsiyada inay si kalsooni leh u sii wataan hawlahooda."

- David Zaw, oo ah maamulaha Solution Enterprise ee Shirkadda KMD Limited.





"Waxaan ku talin lahaa in si taxadar leh loo ansixiyo dukumeentiyada iyo fulinta jawiga tijaabada ka hor inta aan la hirgelin xalalka NGFW ee wax soo saarka si loo arko faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ka soo baxa kaabayaashaaga."

- Leo Diaz, Taageerada Cloud ee shirkad tignoolajiyadeed yar





Palo Alto Networks VM-Taxane Virtual Firewalls waa warshadda hormuudka ka ah dab-damiska farsamada, oo gaarsiinaysa amniga shabakadda ugu waxtarka badan ee daruur kasta ama jawi macmal ah. Waxay ka ilaalisaa codsiyada hanjabaadaha eber-maalinta ah waxayna tirtirtaa farqiga amniga shabakadda ee la taaban karo oo leh dheelitirnaanta qumman ee amniga, xawaaraha, iyo qiimaha. Xalkan xoogga badan waxa uu joojiyaa hanjabaadaha ka baxsanaya, waxa uu hoos u dhigayaa wakhtiga hawlgelinta 90%, waxa aanu dhimayaa wakhtiga hoos u dhaca ku dhawaad 70%.





Ka faa'iidayso 15-maalmood tijaabo bilaash ah iyo bandhig goobta Suuqa AWS.





Marka la qiimeeyo Palo Alto Networks VM-Series Virtual Firewalls, isticmaalayaashu waxay sheegeen faa'iidooyinka soo socda:

Maaraynta iyo hawlgallada midaysan ee daruuraha badan iyo deegaanka daruuraha isku-dhafan.

Amniga-waqtiga dhabta ah ee AI ku shaqeeya si looga hortago C2 la yaqaan oo aan la garanayn, duritaanka eber-maalin, malware, phishing, iyo hanjabaadaha kale ee soo baxaya.



"Waxaan sameynay dib u eegis ballaaran iyo baaritaanno ballaaran, waxa aan helnay ayaa ah in qiimaha, Palo Alto uu na siiyay fursadaha ugu fiican. Waxay lahayd habka ugu wanaagsan ee sifooyinka amniga. Ma ahayn sheyga ugu jaban laakiin waxa uu ahaa xalka ugu fiican ee ku habboon shuruudayada.” - Jason H., Agaasimaha It at Tavoca Inc.