Seu manual para escolher a solução de segurança de rede certa

Soluções de segurança de rede representam um investimento significativo para organizações de todos os tamanhos. Com as ameaças à segurança cibernética se tornando mais complexas e o custo de uma violação de dados tendo enormes impactos na receita organizacional, escolher a solução de segurança certa é crucial. No entanto, muitas organizações se precipitam em decisões de compra sem a avaliação adequada, levando a desafios de implementação, custos inesperados e potenciais lacunas de segurança.





Ao investir em soluções de segurança de rede, tomar uma decisão informada requer uma avaliação cuidadosa das opções disponíveis. Isso inclui avaliar as várias soluções, pesquisar feedback e avaliações de usuários e seguir as melhores práticas para o processo de avaliação.

Por que a avaliação da segurança da rede é importante

1. Mitigação de Riscos

A avaliação adequada ajuda as organizações a identificar soluções que melhor abordam seus riscos e vulnerabilidades de segurança específicos. Cada organização tem requisitos específicos com base em seu setor, tamanho, necessidades de conformidade e infraestrutura existente. Uma avaliação completa garante que a solução selecionada forneça proteção abrangente contra ameaças relevantes.

2. Otimização de custos

Embora o preço de compra inicial seja importante, o custo total de propriedade (TCO) inclui implementação, treinamento, manutenção e atualizações potenciais. A avaliação ajuda as organizações a entender esses custos ocultos e a tomar decisões financeiramente sólidas que se alinham com seu orçamento e objetivos de longo prazo.

3. Impacto no desempenho

Soluções de segurança de rede podem afetar o desempenho da rede e a experiência do usuário. A avaliação permite que as organizações avaliem o impacto nas operações comerciais, garantindo que a solução escolhida mantenha um equilíbrio aceitável entre segurança e eficiência.

4. Capacidades de integração

Normalmente, as organizações executam vários sistemas e aplicativos. A avaliação ajuda a determinar o quão bem uma solução de segurança de rede se integra à infraestrutura existente, prevenindo problemas de compatibilidade e garantindo uma operação perfeita.

5. Escalabilidade

À medida que as organizações crescem, suas necessidades de segurança evoluem. A avaliação ajuda a identificar soluções que podem ser dimensionadas efetivamente, evitando a necessidade de substituições dispendiosas no futuro.

Melhores práticas para uma avaliação bem-sucedida

Depois de estabelecer suas necessidades organizacionais com relação a uma solução de segurança de rede ou XDR, vale a pena seguir as diretrizes de melhores práticas ao avaliar a lista de produtos possíveis.

1. Definir requisitos e objetivos

A base de qualquer processo de avaliação bem-sucedido começa com a definição clara dos requisitos e objetivos da sua organização. Isso envolve conduzir uma análise completa dos seus desafios atuais de segurança de rede e documentar necessidades específicas que devem ser abordadas. Trabalhe com as partes interessadas em todos os departamentos para identificar os requisitos de conformidade relevantes para o seu setor e região. Defina expectativas claras de desempenho que se alinhem com suas operações comerciais e estabeleça restrições orçamentárias realistas que considerem os custos imediatos e de longo prazo. Além disso, defina critérios de sucesso concretos que ajudarão a medir a eficácia de soluções potenciais. Esta fase inicial de planejamento cria uma estrutura para avaliação objetiva e garante que todos os fatores críticos sejam considerados durante todo o processo.

2. Pesquisa e Triagem Inicial

Uma vez que os requisitos sejam estabelecidos, conduza uma pesquisa abrangente sobre soluções e fornecedores disponíveis. Revise relatórios respeitados do setor e recomendações de analistas de fontes como PeerSpot para entender os líderes de mercado e os participantes emergentes. Examine o histórico de cada fornecedor, focando em seu histórico de inovação, resposta a incidentes de segurança e presença geral no mercado. Considere a estabilidade financeira e a viabilidade de longo prazo do fornecedor, pois isso impacta diretamente sua capacidade de fornecer suporte contínuo e desenvolvimento de produtos. Avalie sua reputação de suporte ao cliente por meio de avaliações independentes em sites como PeerSpot, bem como feedback do setor. Por fim, revise suas certificações de segurança e recursos de conformidade para garantir que atendam aos seus requisitos regulatórios.

3. Avaliação Técnica

A fase de avaliação técnica envolve um mergulho profundo nas especificidades de cada solução potencial. Solicite especificações técnicas detalhadas dos fornecedores e analise-as em relação aos seus requisitos. Preste atenção especial aos recursos e capacidades de segurança, garantindo que eles estejam alinhados com seu modelo de ameaça e necessidades de proteção. Avalie os requisitos de integração examinando como a solução funcionará com sua infraestrutura e ferramentas de segurança existentes. Revise as opções de escalabilidade para garantir que a solução possa crescer com sua organização. Avalie as interfaces de gerenciamento e os recursos de relatórios para entender como a solução será operada e monitorada diariamente. Esta avaliação técnica ajuda a identificar potenciais desafios de implementação e considerações operacionais.

4. Prova de conceito (PoC)

Uma prova de conceito é necessária para experimentar como uma solução funciona em seu ambiente de rede específico. Projete cenários de teste específicos que reflitam seus casos de uso do mundo real e requisitos de segurança de rede. Configure um ambiente de teste controlado que espelhe sua infraestrutura de produção o mais próximo possível. Durante o PoC, monitore as principais métricas de desempenho para entender o impacto da solução em sua rede e sistemas. Documente quaisquer problemas, limitações ou preocupações que surjam durante o teste. Avalie a facilidade de gerenciamento por meio de tarefas administrativas comuns e recursos de integração de teste com suas ferramentas e processos existentes. Essa experiência prática fornece insights valiosos que não podem ser obtidos apenas com a documentação.

5. Avaliação do fornecedor

Avaliar o fornecedor é tão importante quanto avaliar sua solução. Revise suas opções de suporte, incluindo disponibilidade, tempos de resposta e procedimentos de escalonamento. Examine seus recursos de treinamento para garantir que eles possam efetivamente habilitar sua equipe a utilizar a solução. Avalie seus serviços de implementação e metodologia para entender como eles ajudarão você a implantar e configurar a solução. Avalie seus processos de atualização e patch para garantir que eles se alinhem com seus requisitos de segurança e janelas de manutenção. Considere seu roteiro de produto e veja como ele se alinha com as necessidades futuras de sua organização. Um forte relacionamento com o fornecedor faz a diferença quando se trata de sucesso a longo prazo com qualquer solução de segurança de rede.

6. Análise de custos

Entender o impacto financeiro completo requer olhar além do preço de compra inicial. Calcule o custo total de propriedade ao longo de pelo menos três a cinco anos, incluindo taxas de licenciamento, suporte e manutenção. Considere os custos de implementação, incluindo quaisquer alterações necessárias de hardware, software ou infraestrutura. Considere as despesas de treinamento para que sua equipe se torne proficiente com a nova solução. Considere as taxas de manutenção contínuas e os custos de suporte. Avalie os custos potenciais de atualização e como eles podem impactar seu orçamento no futuro. Esta análise financeira abrangente ajuda a garantir que a solução permaneça econômica durante todo o seu ciclo de vida.

7. Verificações de referência

As verificações de referência fornecem insights sobre a eficácia de uma solução e a qualidade do relacionamento com o fornecedor. Entre em contato com clientes existentes, especialmente aqueles em setores semelhantes ou com requisitos comparáveis. Revise estudos de caso e histórias de sucesso para entender como outros implementaram e se beneficiaram de suas soluções de segurança de rede. Examine as avaliações do setor e avaliações independentes para coletar feedback imparcial. Analise o feedback do usuário de várias fontes para identificar temas ou preocupações comuns. Considere implantações semelhantes para entender os desafios potenciais e as melhores práticas específicas para seu caso de uso.

8. Tomada de decisão

O processo de tomada de decisão final deve ser metódico e bem documentado. Compare os resultados da avaliação em todas as soluções potenciais de segurança de rede usando critérios consistentes. Avalie os cálculos de ROI com base na sua análise de custos e benefícios esperados. Revise como cada solução se alinha com seus requisitos de conformidade e objetivos de segurança. Considere a viabilidade de longo prazo da solução e do fornecedor em seu ambiente. Avalie cada fornecedor como uma potencial parceria estratégica após a compra inicial. Documente o raciocínio por trás de sua decisão final para manter a transparência e fornecer justificativa para as partes interessadas.

Armadilhas comuns de avaliação a evitar

Além de seguir um guia de melhores práticas, há algumas armadilhas das quais você deve estar ciente durante o processo de avaliação:

1. Focando apenas no preço

Embora as considerações orçamentárias sejam importantes, escolher com base principalmente no custo pode resultar em proteção inadequada ou despesas mais altas a longo prazo.

2. Testes inadequados

Pular ou apressar a fase de prova de conceito pode levar a problemas inesperados durante a implementação.

3. Ignorando o impacto do usuário

Não considerar o efeito sobre os usuários finais pode resultar em resistência à adoção e redução da eficácia da segurança.

4. Ignorando os requisitos de integração

Atenção insuficiente às necessidades de integração pode levar a atrasos na implementação e custos adicionais.

5. Negligenciar os requisitos de treinamento

Subestimar a importância do treinamento do usuário pode resultar em má utilização e redução da eficácia da segurança.

5 principais soluções XDR a serem consideradas

Com seus critérios de avaliação definidos, é hora de avaliar as diferentes soluções. O feedback do usuário é uma ferramenta importante e pode lhe dar uma compreensão interna dos produtos disponíveis.

O Fortinet FortiGate aprimora a segurança da rede, previne acesso não autorizado e oferece proteção de firewall robusta. Recursos valiosos incluem proteção avançada contra ameaças, desempenho confiável e uma interface amigável. Ele melhora a eficiência, simplifica processos e impulsiona a colaboração, fornecendo insights valiosos para tomada de decisão informada e crescimento. A Fortinet também oferece uma solução de firewall como serviço, o FortiGate Next Generation Firewall (NGFW). Esta solução abrangente de segurança cibernética foi projetada para atender a uma ampla gama de necessidades organizacionais, integrando-se perfeitamente ao Fortinet Security Fabric. Ele oferece proteção robusta contra várias ameaças internas e externas, incluindo ataques, malware e vulnerabilidades. O NGFW é conhecido por seus recursos avançados, como inspeção SSL, controle de aplicativos, aprimoramentos de visibilidade e um sistema eficaz de prevenção de intrusão (IPS). Este IPS desempenha um papel crítico na identificação e bloqueio de tráfego malicioso, monitorando e inspecionando dados recebidos.









Ao avaliar o Fortinet FortiGate, os usuários mencionaram os benefícios de:





Medidas de segurança abrangentes, incluindo funcionalidades de VPN, para proteger redes contra uma ampla gama de ameaças.

Ele é conhecido por sua capacidade de lidar com tráfego pesado sem comprometer a velocidade ou a estabilidade, garantindo um desempenho confiável.

A interface intuitiva facilita o gerenciamento e a configuração, permitindo que os usuários naveguem e configurem o sistema com eficiência.





Ao avaliar o FortiGate Next Generation Firewall (NGFW), os usuários mencionaram os benefícios de:





O FortiGate NGFW oferece recursos robustos de detecção de ameaças e se integra perfeitamente a outros produtos Fortinet, como FortiSwitch e FortiMail, criando um ecossistema de segurança coeso que aprimora a proteção geral.

Com funcionalidade SD-WAN integrada e controle de aplicativos, o FortiGate NGFW otimiza a conectividade e garante desempenho consistente, tornando-o ideal para gerenciar redes complexas e distribuídas com facilidade.





“Eu comparei soluções SD-WAN oferecidas por empresas como Cisco Meraki e Palo Alto. Estou impressionado com as soluções SD-WAN em geral, mas recomendo considerar a compra da solução SD-WAN da Fortinet, pois ela pode levar a economias de custo significativas. No entanto, planejamento e design adequados são cruciais antes da implantação para evitar incorrer em despesas adicionais devido ao retrabalho“.

- James-Jiang, analista de segurança de TI em uma pequena empresa de energia/serviços públicos *.***









“ O Fortinet FortiGate oferece um teste em nuvem que as organizações podem usar em um ambiente de teste para avaliar a solução antes de fazer uma compra. “

- reviewer1959201, Gerente de Operações em uma pequena empresa de serviços de tecnologia





O Netgate pfSense é um poderoso e confiável appliance de segurança de rede usado principalmente para propósitos de segurança como firewall e VPN ou modelagem de tráfego, gerenciamento de rede e filtragem da web. Ele é comumente usado por pequenas empresas e provedores de serviços gerenciados para proteger as redes de seus clientes e habilitar acesso remoto por meio de VPNs.









Ao avaliar o Netgate pfSense, os usuários mencionaram os benefícios de:





Conhecido por sua estabilidade, flexibilidade e ampla compatibilidade de hardware.

Com seu baixo custo, o pfSense oferece excelente valor, especialmente considerando seus recursos abrangentes e confiabilidade.





“Antes de se comprometer com qualquer rede ou hardware de segurança, incluindo o Netgate pfSense, recomendo uma Prova de Conceito para garantir que ele atenda às suas necessidades específicas. Não confie somente nas sugestões de outros. Felizmente, o pfSense oferece imagens virtuais para download, permitindo que você experimente seus recursos antes de comprar o equipamento físico.“

- Scott Whitney, gerente de infraestrutura e rede, autônomo.





“A versão gratuita do pfSense oferece balanceamento de carga ou failover WAN, o que também é útil. A maioria dos firewalls comerciais não tem isso na iteração mais barata do hardware. A edição da comunidade torna isso fácil de aprender porque você pode experimentar antes de comprar e colocá-lo em produção.”

- Joshua McSpadden, Diretor de TI em uma pequena empresa fornecedora de tecnologia

O Sophos UTM 9 é uma solução de segurança de rede versátil que oferece proteção de rede, gerenciamento de firewall, acesso VPN, filtragem da Web e prevenção de intrusão, fornecendo segurança abrangente para empresas, desde pequenos escritórios até grandes corporações.









Ao avaliar o Sophos UTM 9, os usuários mencionaram os benefícios de:





A Sophos oferece recursos de proteção robustos, incluindo prevenção de ameaças, segurança contra malware e filtragem de aplicativos/web, fornecendo segurança abrangente para redes.

Com sua configuração fácil de usar e interface intuitiva, o Sophos UTM 9 é fácil de configurar e gerenciar, tornando-o acessível até mesmo para aqueles sem ampla experiência técnica.





“O que é realmente importante para uma pessoa com apenas um background básico de rede é passar por um treinamento adequado, para que ela possa aprender sobre todos os recursos e como configurá-los. Para qualquer produto que uma pessoa use, é uma boa ideia fazer um teste. A Sophos permite que seu produto seja avaliado sem nenhum compromisso financeiro . Ele oferece uma máquina virtual gratuita para uso doméstico para testar os recursos.

- Spiros Konstantinou, Gerente de Operações da VL Toolbox Express Computer Solutions

O Check Point NGFW fornece proteção abrangente de firewall, gerenciando VPNs e protegendo perímetros de rede com técnicas avançadas de prevenção de ameaças. Ele é amplamente usado para proteger empresas, data centers e garantir gerenciamento de tráfego seguro. O Check Point também oferece Harmony SASE (anteriormente Perimeter 81), uma solução de segurança de rede baseada em nuvem e perímetro definido por software (SDP) projetada para fornecer acesso seguro a recursos na nuvem, data centers e ambientes locais. Ele oferece uma plataforma unificada para organizações gerenciarem e protegerem sua infraestrutura de rede, independentemente da localização ou do tipo de recursos.









Ao avaliar o Check Point NGFW, os usuários mencionaram os benefícios de:





O Check Point NGFW oferece recursos avançados de prevenção de ameaças, incluindo prevenção de intrusão (IPS), antivírus e proteção robusta de dia zero.

O sistema de gerenciamento centralizado simplifica a implantação de políticas em vários firewalls, economizando tempo e reduzindo a complexidade.

Conhecida por seu suporte ao cliente de alto nível, a Check Point garante que as organizações tenham assistência especializada quando necessário.





Ao avaliar o Check Point Harmony SASE, os usuários mencionaram os benefícios de:





O Harmony SASE oferece controle de acesso detalhado, permitindo que os administradores gerenciem e monitorem o acesso dos funcionários a aplicativos específicos. Ele oferece suporte à conformidade regulando o acesso a aplicativos e sites de dispositivos de propriedade da empresa, aprimorando a segurança e a conformidade organizacional.

Aproveitando seus dados de inteligência de ameaças baseados em nuvem, o Harmony SASE fornece fortes recursos de prevenção de ameaças, incluindo proteção contra filtragem NSF. O firewall SASE integrado e as ferramentas de detecção de ameaças garantem um ambiente de rede seguro.

Com uma interface intuitiva e logon único (SSO) perfeito usando credenciais de rede da Microsoft, o Harmony SASE simplifica o processo de login para os usuários.





“Minha recomendação para organizações que consideram implementar o Check Point NGFW é priorizar a seleção de modelos de ponta para desempenho e segurança ideais. O Check Point NGFW oferece proteção robusta para redes e dados, permitindo que as empresas mantenham suas operações com confiança.“

- David Zaw, Diretor de Soluções Empresariais na KMD Company Limited.





“Eu recomendaria validar cuidadosamente a documentação e realizar ambientes de teste antes de implementar soluções NGFW em produção para ver os prós e contras que são gerados em sua infraestrutura.”

- Leo Diaz, Suporte de Nuvem em uma pequena empresa de tecnologia





O Palo Alto Networks VM-Series Virtual Firewalls é o firewall virtual líder do setor, oferecendo a segurança de rede mais eficaz do mundo para qualquer ambiente virtualizado ou de nuvem. Ele protege aplicativos contra ameaças de dia zero e elimina lacunas de segurança de rede virtualizada com o equilíbrio perfeito entre segurança, velocidade e valor. Esta solução poderosa interrompe ameaças evasivas, reduz o tempo de implantação em 90% e diminui o tempo de inatividade em quase 70%.





Aproveite uma avaliação gratuita de 15 dias e uma demonstração no AWS Marketplace.





Ao avaliar os firewalls virtuais da série VM da Palo Alto Networks, os usuários mencionaram os seguintes benefícios:

Gerenciamento e operações unificados em ambientes de nuvem híbrida e multinuvem.

Segurança em tempo real com tecnologia de IA para evitar C2 conhecidos e desconhecidos, injeções de dia zero, malware, phishing e outras ameaças emergentes.



“Fizemos algumas análises e testes extensivos e o que descobrimos é que, pelo preço, a Palo Alto nos deu as melhores opções. Ela tinha o melhor conjunto de recursos de segurança. Não era o produto mais barato, mas era a melhor solução que se encaixava em nossos requisitos.” - Jason H., Diretor de TI na Tavoca Inc.