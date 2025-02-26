Playbook ຂອງທ່ານເພື່ອເລືອກການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍເປັນຕົວແທນການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທຸກຂະຫນາດ. ດ້ວຍໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດກາຍເປັນຄວາມສັບສົນຫຼາຍ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການລະເມີດຂໍ້ມູນມີຜົນກະທົບດ້ານລາຍຮັບອົງການຈັດຕັ້ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ການເລືອກວິທີແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນຫຼາຍຟ້າວເຂົ້າໄປໃນການຕັດສິນໃຈຊື້ໂດຍບໍ່ມີການປະເມີນຜົນທີ່ເຫມາະສົມ, ນໍາໄປສູ່ການທ້າທາຍການປະຕິບັດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ແລະຊ່ອງຫວ່າງຄວາມປອດໄພທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ເມື່ອລົງທຶນໃນການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່. ນີ້ປະກອບມີການປະເມີນການແກ້ໄຂຕ່າງໆ, ການຄົ້ນຄວ້າຄໍາຕິຊົມຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການທົບທວນ, ແລະປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຂະບວນການປະເມີນຜົນ.
ເປັນຫຍັງການປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍຈຶ່ງສຳຄັນ
1. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ການປະເມີນຜົນທີ່ເຫມາະສົມຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງກໍານົດວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພແລະຈຸດອ່ອນສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ລະອົງການມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໂດຍອີງໃສ່ອຸດສາຫະກໍາ, ຂະຫນາດ, ຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່. ການປະເມີນຜົນຢ່າງລະອຽດຮັບປະກັນການແກ້ໄຂທີ່ເລືອກໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ສົມບູນແບບຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຊື້ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນສໍາຄັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO) ປະກອບມີການປະຕິບັດ, ການຝຶກອົບຮົມ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະການຍົກລະດັບທ່າແຮງ. ການປະເມີນຜົນຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງເຂົ້າໃຈຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ແລະການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຫມາະສົມກັບງົບປະມານແລະຈຸດປະສົງໄລຍະຍາວຂອງພວກເຂົາ.
3. ຜົນກະທົບດ້ານການປະຕິບັດ
ການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດເຄືອຂ່າຍແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ການປະເມີນຜົນອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການແກ້ໄຂທີ່ເລືອກຮັກສາຄວາມສົມດຸນທີ່ຍອມຮັບລະຫວ່າງຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບ.
4. ຄວາມສາມາດລວມ
ໂດຍປົກກະຕິ, ອົງການຈັດຕັ້ງດໍາເນີນການຫຼາຍລະບົບແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ການປະເມີນຜົນຊ່ວຍກໍານົດວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍປະສົມປະສານກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແລະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ.
5. ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ
ເມື່ອອົງການຈັດຕັ້ງເຕີບໃຫຍ່, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາພັດທະນາ. ການປະເມີນຜົນຊ່ວຍກໍານົດວິທີແກ້ໄຂທີ່ສາມາດປັບຂະຫນາດໄດ້ປະສິດທິຜົນ, ປ້ອງກັນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນອະນາຄົດ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການປະເມີນຜົນສົບຜົນສໍາເລັດ
ເມື່ອທ່ານໄດ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂອງ XDR ຫຼືເຄືອຂ່າຍ, ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ການປະເມີນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນໄປໄດ້.
1. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການແລະຈຸດປະສົງ
ພື້ນຖານຂອງຂະບວນການປະເມີນຜົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງຄວາມຕ້ອງການແລະຈຸດປະສົງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານແລະບັນທຶກຄວາມຕ້ອງການສະເພາະທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທົ່ວພະແນກເພື່ອກໍານົດຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກໍາແລະພາກພື້ນຂອງທ່ານ. ກໍານົດຄວາມຄາດຫວັງຂອງການປະຕິບັດທີ່ຊັດເຈນທີ່ສອດຄ່ອງກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານແລະສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດງົບປະມານທີ່ແທ້ຈິງທີ່ພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທັນທີແລະໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍານົດເງື່ອນໄຂຜົນສໍາເລັດທີ່ຊັດເຈນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການວັດແທກປະສິດທິຜົນຂອງການແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງ. ໄລຍະການວາງແຜນເບື້ອງຕົ້ນນີ້ສ້າງກອບການປະເມີນຜົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າປັດໄຈສຳຄັນທັງໝົດຈະຖືກພິຈາລະນາຕະຫຼອດຂະບວນການ.
2. ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນ
ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີຢູ່ແລະຜູ້ຂາຍ. ທົບທວນບົດລາຍງານອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຄົາລົບແລະຄໍາແນະນໍາຂອງນັກວິເຄາະຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ PeerSpot ເພື່ອເຂົ້າໃຈຜູ້ນໍາຕະຫຼາດແລະຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ. ກວດເບິ່ງບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງຜູ້ຂາຍແຕ່ລະຄົນ, ສຸມໃສ່ປະຫວັດການປະດິດສ້າງຂອງພວກເຂົາ, ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ເຫດການຄວາມປອດໄພ, ແລະການມີຕະຫຼາດໂດຍລວມ. ພິຈາລະນາຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ຂາຍແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ, ຍ້ອນວ່ານີ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ. ປະເມີນຊື່ສຽງຂອງການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໂດຍຜ່ານການທົບທວນເອກະລາດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ເຊັ່ນ PeerSpot ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄໍາຕິຊົມຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ສຸດທ້າຍ, ທົບທວນຄືນການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບຂອງເຈົ້າ.
3. ການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການ
ໄລຍະການປະເມີນຜົນທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງເລິກເຂົ້າໄປໃນຈຸດສະເພາະຂອງແຕ່ລະການແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການຈາກຜູ້ຂາຍແລະວິເຄາະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໂດຍ ສະ ເພາະ ກັບ ລັກ ສະ ນະ ຄວາມ ປອດ ໄພ ແລະ ຄວາມ ສາ ມາດ, ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ຮູບ ແບບ ການ ຂົ່ມ ຂູ່ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ການ ປົກ ປ້ອງ ຂອງ ທ່ານ. ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງໂດຍການກວດສອບວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຈະເຮັດວຽກກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານແລະເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ. ທົບທວນຄືນທາງເລືອກໃນການຂະຫຍາຍໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການແກ້ໄຂສາມາດເຕີບໂຕຂຶ້ນກັບອົງການຂອງທ່ານ. ປະເມີນການໂຕ້ຕອບການຄຸ້ມຄອງແລະຄວາມສາມາດໃນການລາຍງານເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຈະຖືກປະຕິບັດແລະຕິດຕາມປະຈໍາວັນ. ການປະເມີນດ້ານວິຊາການນີ້ຊ່ວຍກໍານົດສິ່ງທ້າທາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະການພິຈາລະນາການດໍາເນີນງານ.
4. ຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດ (PoC)
ຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບປະສົບການວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໃນສະພາບແວດລ້ອມເຄືອຂ່າຍສະເພາະຂອງທ່ານ. ອອກແບບສະຖານະການທົດສອບສະເພາະທີ່ສະທ້ອນກໍລະນີການນໍາໃຊ້ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ. ຕັ້ງຄ່າສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບທີ່ຄວບຄຸມທີ່ສະທ້ອນໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຜະລິດຂອງເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໃນລະຫວ່າງການ PoC, ຕິດຕາມການວັດແທກການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການແກ້ໄຂຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍແລະລະບົບຂອງທ່ານ. ບັນທຶກບັນຫາ, ຂໍ້ຈໍາກັດ, ຫຼືຄວາມກັງວົນທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ. ປະເມີນຄວາມງ່າຍຂອງການຈັດການຜ່ານວຽກງານບໍລິຫານທົ່ວໄປ ແລະທົດສອບຄວາມສາມາດລວມກັບເຄື່ອງມື ແລະຂະບວນການທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ. ປະສົບການທີ່ເຮັດດ້ວຍມືນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຈາກເອກະສານຢ່າງດຽວ.
5. ການປະເມີນຜູ້ຂາຍ
ການປະເມີນຜູ້ຂາຍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າກັບການປະເມີນການແກ້ໄຂຂອງພວກເຂົາ. ທົບທວນຄືນທາງເລືອກການສະຫນັບສະຫນູນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງການມີຢູ່, ເວລາຕອບສະຫນອງ, ແລະຂັ້ນຕອນການເພີ່ມຂຶ້ນ. ກວດເບິ່ງຊັບພະຍາກອນການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຂອງທ່ານໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ປະເມີນການບໍລິການແລະວິທີການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ແລະກໍາຫນົດຄ່າການແກ້ໄຂ. ປະເມີນຂະບວນການອັບເດດ ແລະການປັບປຸງຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພ ແລະໜ້າຕ່າງການບຳລຸງຮັກສາຂອງທ່ານ. ພິຈາລະນາແຜນທີ່ເສັ້ນທາງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາແລະເບິ່ງວ່າມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດຂອງອົງການຂອງເຈົ້າແນວໃດ. ຄວາມສໍາພັນຂອງຜູ້ຂາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວກັບການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍໃດໆ.
6. ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນຢ່າງສົມບູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງທີ່ຜ່ານມາລາຄາຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ. ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງຫນ້ອຍສາມຫາຫ້າປີ, ລວມທັງໃບອະນຸຍາດ, ການສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະຄ່າທໍານຽມບໍາລຸງຮັກສາ. ພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດ, ລວມທັງຮາດແວ, ຊອບແວ, ຫຼືການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນ. ປັດໄຈໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບທີມງານຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານກັບການແກ້ໄຂໃຫມ່. ບັນຊີສໍາລັບຄ່າທໍານຽມບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະຫນັບສະຫນູນ. ປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍົກລະດັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະວິທີທີ່ພວກມັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ງົບປະມານຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດ. ການວິເຄາະດ້ານການເງິນທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າການແກ້ໄຂຍັງຄົງຄຸ້ມຄ່າຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມັນ.
7. ການກວດສອບເອກະສານອ້າງອີງ
ການກວດສອບເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການແກ້ໄຂແລະຄຸນນະພາບຄວາມສໍາພັນຂອງຜູ້ຂາຍ. ຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼືມີຄວາມຕ້ອງການປຽບທຽບ. ທົບທວນກໍລະນີສຶກສາ ແລະເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ປະຕິບັດ ແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກວດສອບການທົບທວນອຸດສາຫະກໍາແລະການປະເມີນເອກະລາດເພື່ອລວບລວມຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນທີ່ບໍ່ມີອະຄະຕິ. ວິເຄາະຄໍາຕິຊົມຂອງຜູ້ໃຊ້ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງເພື່ອກໍານົດຫົວຂໍ້ທົ່ວໄປຫຼືຄວາມກັງວົນ. ພິຈາລະນາການນໍາໃຊ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສະເພາະກັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຂອງທ່ານ.
8. ການຕັດສິນໃຈ
ຂັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍຄວນຈະເປັນວິທີການ ແລະ ເອກະສານທີ່ດີ. ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນໃນທົ່ວທຸກວິທີແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍທີ່ມີທ່າແຮງໂດຍໃຊ້ເງື່ອນໄຂທີ່ສອດຄ່ອງ. ປະເມີນການຄິດໄລ່ ROI ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດໄວ້. ກວດເບິ່ງວິທີການແກ້ໄຂແຕ່ລະອັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມແລະຈຸດປະສົງຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວຂອງທັງການແກ້ໄຂແລະຜູ້ຂາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານ. ປະເມີນຜູ້ຂາຍແຕ່ລະຄົນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຍຸດທະສາດທີ່ມີທ່າແຮງຫຼັງຈາກການຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ. ບັນທຶກການໃຫ້ເຫດຜົນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍຂອງທ່ານເພື່ອຮັກສາຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະໃຫ້ເຫດຜົນສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂຸມການປະເມີນທົ່ວໄປທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນ
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ມີບາງຂຸມທີ່ຈະຮູ້ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປະເມີນຜົນ:
1. ສຸມໃສ່ລາຄາພຽງແຕ່
ໃນຂະນະທີ່ການພິຈາລະນາງົບປະມານມີຄວາມສໍາຄັນ, ການເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນຕໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປົກປ້ອງບໍ່ພຽງພໍຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວສູງຂຶ້ນ.
2. ການທົດສອບບໍ່ພຽງພໍ
ການຂ້າມຫຼືຟ້າວຜ່ານຫຼັກຖານຂອງໄລຍະແນວຄວາມຄິດສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດ.
3. ການລະເລີຍຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ໃຊ້
ການບໍ່ພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕໍ່ຕ້ານການຮັບຮອງເອົາແລະຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບຄວາມປອດໄພ.
4. ມອງຂ້າມຄວາມຕ້ອງການລວມ
ການເອົາໃຈໃສ່ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຊັກຊ້າການປະຕິບັດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ.
5. ການລະເລີຍຄວາມຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມ
ການປະເມີນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຊ້ຫນ້ອຍລົງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ດີແລະປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມປອດໄພຫຼຸດລົງ.
5 ນໍາພາການແກ້ໄຂ XDR ເພື່ອພິຈາລະນາ
ດ້ວຍເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນຂອງທ່ານທີ່ກໍານົດໄວ້, ມັນເຖິງເວລາທີ່ຈະປະເມີນວິທີແກ້ໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນ, ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເຂົ້າໃຈພາຍໃນຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່.
Fortinet FortiGate
Fortinet FortiGate ປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ, ປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແລະສະຫນອງການປ້ອງກັນໄຟວໍທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຄຸນຄ່າລວມມີການປົກປ້ອງໄພຂົ່ມຂູ່ແບບພິເສດ, ປະສິດທິພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະການໂຕ້ຕອບຜູ້ເປັນມິດ. ມັນປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ປັບປຸງຂະບວນການ, ແລະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຕັດສິນໃຈແລະການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ມີຂໍ້ມູນ. Fortinet ຍັງສະຫນອງການແກ້ໄຂ firewall-as-a-service, FortiGate Next Generation Firewall (NGFW). ການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດແບບຄົບວົງຈອນນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ປະສົມປະສານເຂົ້າກັບຜ້າແພຄວາມປອດໄພ Fortinet ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ມັນສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆພາຍໃນແລະພາຍນອກ, ລວມທັງການໂຈມຕີ, malware, ແລະຊ່ອງໂຫວ່. NGFW ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງຂອງມັນ, ເຊັ່ນ: ການກວດສອບ SSL, ການຄວບຄຸມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ, ແລະລະບົບປ້ອງກັນການບຸກລຸກທີ່ມີປະສິດທິພາບ (IPS). IPS ນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດແລະສະກັດກັ້ນການຈະລາຈອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍການຕິດຕາມແລະກວດກາຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າ.
ເມື່ອປະເມີນ Fortinet FortiGate, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ:
- ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບ, ລວມທັງການທໍາງານ VPN, ເພື່ອປົກປັກຮັກສາເຄືອຂ່າຍຈາກຄວາມກ້ວາງຂອງໄພຂົ່ມຂູ່.
- ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບການຈະລາຈອນທີ່ຮຸນແຮງໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຄວາມໄວຫຼືຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.
- ການໂຕ້ຕອບ intuitive ເຮັດໃຫ້ການຈັດການແລະການຕັ້ງຄ່າງ່າຍ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍາທາງແລະການຕັ້ງຄ່າລະບົບປະສິດທິພາບ.
ເມື່ອປະເມີນ FortiGate Next Generation Firewall (NGFW), ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ:
- FortiGate NGFW ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະປະສົມປະສານກັບຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງ Fortinet, ເຊັ່ນ FortiSwitch ແລະ FortiMail, ສ້າງລະບົບນິເວດຄວາມປອດໄພທີ່ສອດຄ່ອງກັນທີ່ເສີມຂະຫຍາຍການປົກປ້ອງໂດຍລວມ.
- ດ້ວຍຄຸນສົມບັດ SD-WAN ທີ່ມີໃນຕົວແລະການຄວບຄຸມແອັບພລິເຄຊັນ, FortiGate NGFW ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍທີ່ສັບສົນ, ແຈກຢາຍໄດ້ງ່າຍ.
"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຽບທຽບການແກ້ໄຂ SD-WAN ທີ່ສະເຫນີໂດຍບໍລິສັດເຊັ່ນ Cisco Meraki, ແລະ Palo Alto. ຂ້າພະເຈົ້າປະທັບໃຈກັບການແກ້ໄຂ SD-WAN ໂດຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າແນະນໍາໃຫ້ພິຈາລະນາການຊື້ການແກ້ໄຂ SD-WAN ຂອງ Fortinet, ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການວາງແຜນແລະການອອກແບບທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນກ່ອນທີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກໃຫມ່".
- James-Jiang, ນັກວິເຄາະດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານໄອທີຢູ່ບໍລິສັດພະລັງງານ/ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ *.***
“
Fortinet FortiGate ສະເຫນີການທົດລອງຟັງທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບເພື່ອປະເມີນການແກ້ໄຂກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການຊື້.“
- reviewer1959201, ຜູ້ຈັດການປະຕິບັດງານຢູ່ບໍລິສັດບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂະຫນາດນ້ອຍ
Netgate pfSense
Netgate pfSense ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ: ໄຟວໍ ແລະ VPN ຫຼືຮູບຮ່າງການຈະລາຈອນ, ການຈັດການເຄືອຂ່າຍ ແລະການກັ່ນຕອງເວັບ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງເພື່ອປົກປ້ອງເຄືອຂ່າຍຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາແລະເປີດການເຂົ້າເຖິງທາງໄກຜ່ານ VPNs.
ເມື່ອປະເມີນ Netgate pfSense, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ:
- ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຮາດແວຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
- ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, pfSense ສະຫນອງມູນຄ່າທີ່ດີເລີດ, ໂດຍສະເພາະການພິຈາລະນາລັກສະນະທີ່ສົມບູນແບບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງມັນ.
"ກ່ອນທີ່ຈະສັນຍາກັບເຄືອຂ່າຍຫຼືຮາດແວຄວາມປອດໄພໃດໆ, ລວມທັງ Netgate pfSense, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນໍາຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ. ຢ່າອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຄໍາແນະນໍາຂອງຄົນອື່ນ. ໂຊກດີ, pfSense ສະເຫນີຮູບພາບ virtual ທີ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດທົດລອງຄຸນສົມບັດຂອງມັນກ່ອນທີ່ຈະຊື້ອຸປະກອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ."
- Scott Whitney, ຜູ້ຈັດການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ & ເຄືອຂ່າຍ, ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ.
"ສະບັບຟຣີຂອງ pfSense ສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດຫຼືການລົ້ມເຫຼວ WAN, ເຊິ່ງກໍ່ເປັນປະໂຫຍດ. ໄຟວໍທາງການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມີມັນຢູ່ໃນຮາດແວທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດ. ສະບັບຊຸມຊົນເຮັດໃຫ້ມັນ
ງ່າຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພາະວ່າທ່ານສາມາດລອງມັນກ່ອນທີ່ຈະຊື້ມັນແລະວາງມັນເຂົ້າໃນການຜະລິດ."
- Joshua McSpadden, ຜູ້ອໍານວຍການ IT ຂອງບໍລິສັດຜູ້ຂາຍເຕັກໂນໂລຢີຂະຫນາດນ້ອຍ
Sophos UTM 9
Sophos UTM 9 ເປັນການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊິ່ງສະຫນອງການປົກປ້ອງເຄືອຂ່າຍ, ການຈັດການໄຟວໍ, ການເຂົ້າເຖິງ VPN, ການກັ່ນຕອງເວັບໄຊຕ໌ແລະການປ້ອງກັນການບຸກລຸກ, ສະຫນອງຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບທຸລະກິດຈາກຫ້ອງການຂະຫນາດນ້ອຍຈົນເຖິງວິສາຫະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່.
ເມື່ອປະເມີນ Sophos UTM 9, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ:
- Sophos ສະຫນອງຄວາມສາມາດປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ລວມທັງການປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່, ຄວາມປອດໄພ malware, ແລະການກັ່ນຕອງເວັບໄຊຕ໌ / ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ສະຫນອງຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ.
- ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ແລະການໂຕ້ຕອບທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້, Sophos UTM 9 ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຕັ້ງຄ່າແລະຈັດການ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
"ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແທ້ໆສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ມີພື້ນຖານເຄືອຂ່າຍພຽງແຕ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ເຫມາະສົມ, ດັ່ງນັ້ນລາວອາດຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລັກສະນະທັງຫມົດແລະວິທີການກໍານົດພວກມັນ. ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນໃດຫນຶ່ງທີ່ຄົນໃຊ້, ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດສອບ.
Sophos ອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນໂດຍບໍ່ມີການຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທາງດ້ານການເງິນໃດໆ. ມັນສະຫນອງເຄື່ອງ virtual ຟຣີສໍາລັບການທົດສອບການນໍາໃຊ້ເຮືອນຂອງຄຸນນະສົມບັດ."
- Spiros Konstantinou, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຕິບັດງານຢູ່ VL Toolbox Express Computer Solutions
ຈຸດກວດກາ NGFW
Check Point NGFW ສະໜອງການປ້ອງກັນໄຟວໍແບບຄົບວົງຈອນ, ຈັດການ VPNs, ແລະການຮັບປະກັນຂອບເຂດເຄືອຂ່າຍດ້ວຍເຕັກນິກການປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ຂັ້ນສູງ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອປົກປ້ອງທຸລະກິດ, ສູນຂໍ້ມູນ, ແລະຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທີ່ປອດໄພ. Check Point ຍັງສະເໜີໃຫ້ Harmony SASE (ເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Perimeter 81), ໂຊລູຊັ່ນຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍເທິງຄລາວ ແລະ ຊອບແວທີ່ກຳນົດຂອບເຂດ perimeter (SDP) ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສະໜອງຄວາມປອດໄພໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນໃນຄລາວ, ສູນຂໍ້ມູນ ແລະສະພາບແວດລ້ອມໃນບໍລິເວນ. ມັນສະຫນອງເວທີທີ່ເປັນເອກະພາບສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງໃນການຄຸ້ມຄອງແລະຮັບປະກັນໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖານທີ່ຫຼືປະເພດຂອງຊັບພະຍາກອນ.
ເມື່ອປະເມີນ Check Point NGFW, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ:
- Check Point NGFW ສະໜອງຄວາມສາມາດປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ແບບພິເສດ, ລວມທັງການປ້ອງກັນການບຸກລຸກ (IPS), ແອນຕີ້ໄວຣັສ, ແລະການປ້ອງກັນຢ່າງແຂງແຮງ.
- ລະບົບການຈັດການແບບລວມສູນຊ່ວຍປັບປຸງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນທົ່ວ firewalls ຫຼາຍ, ປະຫຍັດເວລາແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນ.
- ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າຊັ້ນນໍາ, Check Point ຮັບປະກັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ.
ເມື່ອປະເມີນ Check Point Harmony SASE, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ:
- Harmony SASE ສະຫນອງການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງລາຍລະອຽດ, ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການແລະຕິດຕາມກວດກາການເຂົ້າເຖິງຂອງພະນັກງານກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ. ມັນສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດຕາມໂດຍການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ app ແລະເວັບໄຊທ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງບໍລິສັດ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມອົງການຈັດຕັ້ງ.
- ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວລັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອີງໃສ່ເມຄຂອງມັນ, Harmony SASE ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ລວມທັງການປ້ອງກັນການກັ່ນຕອງ NSF. SASE firewall ແລະເຄື່ອງມືກວດຫາໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ປະສົມປະສານຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມເຄືອຂ່າຍທີ່ປອດໄພ.
- ດ້ວຍການໂຕ້ຕອບທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ການເຂົ້າສູ່ລະບົບແບບດຽວ (SSO) ແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງເຄືອຂ່າຍ Microsoft, Harmony SASE ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງຜູ້ໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
"ຄໍາແນະນໍາຂອງຂ້ອຍສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ພິຈາລະນາການປະຕິບັດ Check Point NGFW ແມ່ນເພື່ອຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນການຄັດເລືອກແບບຈໍາລອງລະດັບສູງສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄວາມປອດໄພ. Check Point NGFW ສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບເຄືອຂ່າຍແລະຂໍ້ມູນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຮັກສາການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນໃຈ.
- David Zaw, ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍ Enterprise Solution ຂອງບໍລິສັດ KMD ຈໍາກັດ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນໍາໃຫ້ກວດສອບເອກະສານຢ່າງລະມັດລະວັງແລະປະຕິບັດສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດການແກ້ໄຂ NGFW ໃນການຜະລິດເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່ານ."
- Leo Diaz, Cloud Support ຢູ່ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຂະຫນາດນ້ອຍ
Palo Alto Networks VM-Series
Palo Alto Networks VM-Series Virtual Firewalls ເປັນ firewall virtual ຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ສະຫນອງຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນໂລກກັບທຸກ cloud ຫຼື virtualized ສະພາບແວດລ້ອມ. ມັນປົກປ້ອງແອັບພລິເຄຊັນຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ບໍ່ມີວັນແລະລົບລ້າງຊ່ອງຫວ່າງຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ virtualized ດ້ວຍຄວາມສົມດຸນທີ່ສົມບູນແບບຂອງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໄວ, ແລະມູນຄ່າ. ການແກ້ໄຂທີ່ມີພະລັງນີ້ຢຸດເຊົາໄພຂົ່ມຂູ່ evasive, ຫຼຸດຜ່ອນທີ່ໃຊ້ເວລາການປະຕິບັດໂດຍ 90% ແລະຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເວລາເກືອບ 70%.
ທົດລອງໃຊ້ຟຣີ 15 ມື້ ແລະ ສາທິດ ຢູ່ AWS Marketplace.
ເມື່ອປະເມີນ Palo Alto Networks VM-Series Virtual Firewalls, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ໄປນີ້:
- ການຄຸ້ມຄອງແລະການດໍາເນີນງານເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມຄລາວຫຼາຍແລະປະສົມ.
- ຄວາມປອດໄພຕາມເວລາຈິງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ເພື່ອປ້ອງກັນ C2 ທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະບໍ່ຮູ້ຕົວ, ການສັກຢາສູນມື້, ມັລແວ, ຟິດຊິງ ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເກີດໃໝ່ອື່ນໆ.
"ພວກເຮົາໄດ້ມີການທົບທວນຄືນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະບາງການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນແມ່ນວ່າສໍາລັບລາຄາ, Palo Alto ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນມີຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນລາຄາຖືກທີ່ສຸດແຕ່ວ່າມັນເປັນການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ.” - Jason H., ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Tavoca Inc.