Ihr Playbook zur Auswahl der richtigen Netzwerksicherheitslösung

Netzwerksicherheitslösungen stellen für Unternehmen jeder Größe eine erhebliche Investition dar. Da Cybersicherheitsbedrohungen immer komplexer werden und die Kosten einer Datenpanne enorme Auswirkungen auf den Unternehmensumsatz haben, ist die Wahl der richtigen Sicherheitslösung von entscheidender Bedeutung. Viele Unternehmen treffen jedoch voreilige Kaufentscheidungen ohne ordnungsgemäße Bewertung, was zu Implementierungsproblemen, unerwarteten Kosten und potenziellen Sicherheitslücken führt.





Wenn Sie in Netzwerksicherheitslösungen investieren, müssen Sie die verfügbaren Optionen sorgfältig prüfen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Dazu gehört die Bewertung der verschiedenen Lösungen, die Recherche von Benutzerfeedback und -bewertungen sowie die Befolgung bewährter Methoden für den Bewertungsprozess.

Warum die Bewertung der Netzwerksicherheit wichtig ist

1. Risikominimierung

Eine ordnungsgemäße Evaluierung hilft Unternehmen dabei, Lösungen zu finden, die ihre spezifischen Sicherheitsrisiken und Schwachstellen am besten beheben. Jedes Unternehmen hat spezifische Anforderungen, die auf seiner Branche, Größe, seinen Compliance-Anforderungen und seiner vorhandenen Infrastruktur basieren. Eine gründliche Evaluierung stellt sicher, dass die ausgewählte Lösung umfassenden Schutz vor relevanten Bedrohungen bietet.

2. Kostenoptimierung

Der anfängliche Kaufpreis ist zwar wichtig, die Gesamtbetriebskosten (TCO) umfassen jedoch Implementierung, Schulung, Wartung und mögliche Upgrades. Eine Evaluierung hilft Unternehmen, diese versteckten Kosten zu verstehen und finanziell fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit ihrem Budget und ihren langfristigen Zielen übereinstimmen.

3. Auswirkungen auf die Leistung

Netzwerksicherheitslösungen können die Netzwerkleistung und das Benutzererlebnis beeinträchtigen. Durch die Bewertung können Unternehmen die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb beurteilen und sicherstellen, dass die gewählte Lösung ein akzeptables Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Effizienz aufrechterhält.

4. Integrationsmöglichkeiten

In der Regel betreiben Unternehmen mehrere Systeme und Anwendungen. Durch die Evaluierung lässt sich ermitteln, wie gut sich eine Netzwerksicherheitslösung in die vorhandene Infrastruktur integrieren lässt, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

5. Skalierbarkeit

Mit dem Wachstum eines Unternehmens entwickeln sich auch seine Sicherheitsanforderungen weiter. Durch die Evaluierung können Lösungen ermittelt werden, die effektiv skalierbar sind und so künftige kostspielige Ersatzlösungen vermeiden.

Best Practices für eine erfolgreiche Evaluierung

Nachdem Sie Ihren organisatorischen Bedarf in Bezug auf eine XDR- oder Netzwerksicherheitslösung ermittelt haben, lohnt es sich, bei der Bewertung der Liste möglicher Produkte die Best-Practice-Richtlinien zu befolgen.

1. Anforderungen und Ziele definieren

Die Grundlage jedes erfolgreichen Evaluierungsprozesses besteht darin, die Anforderungen und Ziele Ihres Unternehmens klar zu definieren. Dazu gehört eine gründliche Analyse Ihrer aktuellen Herausforderungen in Bezug auf die Netzwerksicherheit sowie die Dokumentation spezifischer Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Arbeiten Sie mit Stakeholdern aus allen Abteilungen zusammen, um die für Ihre Branche und Region relevanten Compliance-Anforderungen zu ermitteln. Legen Sie klare Leistungserwartungen fest, die mit Ihrem Geschäftsbetrieb übereinstimmen, und legen Sie realistische Budgetbeschränkungen fest, die sowohl sofortige als auch langfristige Kosten berücksichtigen. Definieren Sie außerdem konkrete Erfolgskriterien, anhand derer die Wirksamkeit potenzieller Lösungen gemessen werden kann. Diese anfängliche Planungsphase schafft einen Rahmen für eine objektive Bewertung und stellt sicher, dass alle kritischen Faktoren während des gesamten Prozesses berücksichtigt werden.

2. Recherche und Erstscreening

Sobald die Anforderungen festgelegt sind, führen Sie eine umfassende Recherche zu verfügbaren Lösungen und Anbietern durch. Lesen Sie angesehene Branchenberichte und Analystenempfehlungen von Quellen wie PeerSpot, um Marktführer und aufstrebende Akteure zu verstehen. Untersuchen Sie die Erfolgsbilanz jedes Anbieters und konzentrieren Sie sich dabei auf seine Innovationsgeschichte, seine Reaktion auf Sicherheitsvorfälle und seine allgemeine Marktpräsenz. Berücksichtigen Sie die finanzielle Stabilität und langfristige Rentabilität des Anbieters, da dies direkte Auswirkungen auf seine Fähigkeit hat, kontinuierlichen Support und Produktentwicklung bereitzustellen. Bewerten Sie den Ruf seines Kundensupports anhand unabhängiger Bewertungen auf Websites wie PeerSpot sowie anhand von Branchenfeedback. Überprüfen Sie abschließend seine Sicherheitszertifizierungen und Compliance-Funktionen, um sicherzustellen, dass er Ihren gesetzlichen Anforderungen entspricht.

3. Technische Bewertung

In der Phase der technischen Evaluierung werden die Besonderheiten jeder potenziellen Lösung eingehend untersucht. Fordern Sie von den Anbietern detaillierte technische Spezifikationen an und analysieren Sie diese anhand Ihrer Anforderungen. Achten Sie besonders auf Sicherheitsfunktionen und -fähigkeiten und stellen Sie sicher, dass diese mit Ihrem Bedrohungsmodell und Ihren Schutzanforderungen übereinstimmen. Bewerten Sie die Integrationsanforderungen, indem Sie untersuchen, wie die Lösung mit Ihrer vorhandenen Infrastruktur und Ihren Sicherheitstools funktioniert. Überprüfen Sie die Skalierbarkeitsoptionen, um sicherzustellen, dass die Lösung mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Bewerten Sie Verwaltungsschnittstellen und Berichtsfunktionen, um zu verstehen, wie die Lösung täglich betrieben und überwacht wird. Diese technische Bewertung hilft dabei, potenzielle Implementierungsherausforderungen und betriebliche Überlegungen zu identifizieren.

4. Konzeptnachweis (PoC)

Ein Proof of Concept ist notwendig, um zu erfahren, wie eine Lösung in Ihrer spezifischen Netzwerkumgebung funktioniert. Entwerfen Sie spezifische Testszenarien, die Ihre realen Anwendungsfälle und Netzwerksicherheitsanforderungen widerspiegeln. Richten Sie eine kontrollierte Testumgebung ein, die Ihre Produktionsinfrastruktur so genau wie möglich widerspiegelt. Überwachen Sie während des PoC wichtige Leistungsmetriken, um die Auswirkungen der Lösung auf Ihr Netzwerk und Ihre Systeme zu verstehen. Dokumentieren Sie alle Probleme, Einschränkungen oder Bedenken, die während des Tests auftreten. Bewerten Sie die Benutzerfreundlichkeit der Verwaltung durch allgemeine Verwaltungsaufgaben und testen Sie die Integrationsfunktionen mit Ihren vorhandenen Tools und Prozessen. Diese praktische Erfahrung bietet wertvolle Erkenntnisse, die allein durch Dokumentation nicht gewonnen werden können.

5. Lieferantenbewertung

Die Bewertung des Anbieters ist ebenso wichtig wie die Bewertung seiner Lösung. Überprüfen Sie seine Supportoptionen, einschließlich Verfügbarkeit, Reaktionszeiten und Eskalationsverfahren. Untersuchen Sie seine Schulungsressourcen, um sicherzustellen, dass sie Ihr Team effektiv in die Lage versetzen, die Lösung zu nutzen. Bewerten Sie seine Implementierungsdienste und -methodik, um zu verstehen, wie er Sie bei der Bereitstellung und Konfiguration der Lösung unterstützen wird. Bewerten Sie seine Update- und Patch-Prozesse, um sicherzustellen, dass sie Ihren Sicherheitsanforderungen und Wartungsfenstern entsprechen. Betrachten Sie seine Produkt-Roadmap und prüfen Sie, inwieweit sie mit den zukünftigen Anforderungen Ihres Unternehmens übereinstimmt. Eine starke Beziehung zum Anbieter macht den Unterschied, wenn es um den langfristigen Erfolg einer Netzwerksicherheitslösung geht.

6. Kostenanalyse

Um die gesamten finanziellen Auswirkungen zu verstehen, müssen Sie über den ursprünglichen Kaufpreis hinausblicken. Berechnen Sie die Gesamtbetriebskosten für mindestens drei bis fünf Jahre, einschließlich Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren. Berücksichtigen Sie die Implementierungskosten, einschließlich aller erforderlichen Hardware-, Software- oder Infrastrukturänderungen. Berücksichtigen Sie die Schulungskosten für Ihr Team, damit es sich mit der neuen Lösung vertraut machen kann. Berücksichtigen Sie laufende Wartungsgebühren und Supportkosten. Bewerten Sie potenzielle Upgrade-Kosten und wie diese sich in Zukunft auf Ihr Budget auswirken könnten. Diese umfassende Finanzanalyse trägt dazu bei, sicherzustellen, dass die Lösung während ihres gesamten Lebenszyklus kosteneffizient bleibt.

7. Referenzprüfungen

Referenzprüfungen geben Aufschluss über die Wirksamkeit einer Lösung und die Qualität der Lieferantenbeziehung. Kontaktieren Sie bestehende Kunden, insbesondere solche in ähnlichen Branchen oder mit vergleichbaren Anforderungen. Lesen Sie Fallstudien und Erfolgsgeschichten, um zu erfahren, wie andere ihre Netzwerksicherheitslösungen implementiert und davon profitiert haben. Untersuchen Sie Branchenbewertungen und unabhängige Bewertungen, um unvoreingenommenes Feedback zu erhalten. Analysieren Sie Benutzerfeedback aus mehreren Quellen, um gemeinsame Themen oder Bedenken zu identifizieren. Betrachten Sie ähnliche Bereitstellungen, um potenzielle Herausforderungen und Best Practices speziell für Ihren Anwendungsfall zu verstehen.

8. Entscheidungsfindung

Der endgültige Entscheidungsprozess sollte methodisch und gut dokumentiert sein. Vergleichen Sie die Bewertungsergebnisse aller potenziellen Netzwerksicherheitslösungen anhand einheitlicher Kriterien. Bewerten Sie den ROI anhand Ihrer Kostenanalyse und der erwarteten Vorteile. Überprüfen Sie, wie jede Lösung mit Ihren Compliance-Anforderungen und Sicherheitszielen übereinstimmt. Berücksichtigen Sie die langfristige Rentabilität sowohl der Lösung als auch des Anbieters in Ihrer Umgebung. Bewerten Sie jeden Anbieter nach dem ersten Kauf als potenzielle strategische Partnerschaft. Dokumentieren Sie die Gründe für Ihre endgültige Entscheidung, um Transparenz zu gewährleisten und den Beteiligten eine Begründung zu liefern.

Häufige Fehler bei der Bewertung, die Sie vermeiden sollten

Neben der Befolgung eines Best-Practice-Leitfadens gibt es bei der Evaluierung einige Fallstricke, auf die Sie achten sollten:

1. Konzentration ausschließlich auf den Preis

Zwar sind Budgetüberlegungen wichtig, doch eine Auswahl, die in erster Linie auf den Kosten basiert, kann zu unzureichendem Schutz oder höheren langfristigen Ausgaben führen.

2. Unzureichende Tests

Das Überspringen oder Überstürzen der Proof-of-Concept-Phase kann bei der Implementierung zu unerwarteten Problemen führen.

3. Ignorieren der Auswirkungen auf den Benutzer

Werden die Auswirkungen auf die Endbenutzer nicht berücksichtigt, kann dies zu Widerständen bei der Einführung und einer verringerten Sicherheitswirksamkeit führen.

4. Integrationsanforderungen übersehen

Eine unzureichende Berücksichtigung der Integrationsbedürfnisse kann zu Verzögerungen bei der Implementierung und zusätzlichen Kosten führen.

5. Vernachlässigung der Schulungsanforderungen

Wird die Bedeutung der Benutzerschulung unterschätzt, kann dies zu einer schlechten Nutzung und einer verringerten Sicherheitswirksamkeit führen.

5 führende XDR-Lösungen, die Sie in Betracht ziehen sollten

Wenn Sie Ihre Bewertungskriterien festgelegt haben, ist es an der Zeit, die verschiedenen Lösungen zu bewerten. Das Feedback der Benutzer ist ein wichtiges Instrument und kann Ihnen einen Einblick in die verfügbaren Produkte geben.

Fortinet FortiGate verbessert die Netzwerksicherheit, verhindert unbefugten Zugriff und bietet robusten Firewall-Schutz. Zu den wertvollen Funktionen gehören erweiterter Bedrohungsschutz, zuverlässige Leistung und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Es verbessert die Effizienz, rationalisiert Prozesse und fördert die Zusammenarbeit und liefert wertvolle Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen und Wachstum. Fortinet bietet auch eine Firewall-as-a-Service-Lösung, FortiGate Next Generation Firewall (NGFW). Diese umfassende Cybersicherheitslösung wurde entwickelt, um eine breite Palette organisatorischer Anforderungen zu erfüllen und sich nahtlos in das Fortinet Security Fabric zu integrieren. Sie bietet robusten Schutz vor verschiedenen internen und externen Bedrohungen, einschließlich Angriffen, Malware und Schwachstellen. Die NGFW ist bekannt für ihre erweiterten Funktionen wie SSL-Prüfung, Anwendungskontrolle, Sichtbarkeitsverbesserungen und ein effektives Intrusion Prevention System (IPS). Dieses IPS spielt eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Blockierung bösartigen Datenverkehrs, indem es eingehende Daten überwacht und prüft.









Bei der Bewertung von Fortinet FortiGate erwähnten Benutzer folgende Vorteile:





Umfassende Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich VPN-Funktionen, zum Schutz von Netzwerken vor einer Vielzahl von Bedrohungen.

Es ist dafür bekannt, dass es hohen Datenverkehr ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Stabilität bewältigen kann und so eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht die Verwaltung und Konfiguration und ermöglicht Benutzern eine effiziente Navigation und Einrichtung des Systems.





Bei der Bewertung der FortiGate Next Generation Firewall (NGFW) erwähnten Benutzer folgende Vorteile:





FortiGate NGFW bietet robuste Funktionen zur Bedrohungserkennung und lässt sich nahtlos in andere Fortinet-Produkte wie FortiSwitch und FortiMail integrieren, wodurch ein stimmiges Sicherheitsökosystem entsteht, das den Gesamtschutz verbessert.

Dank integrierter SD-WAN-Funktionalität und Anwendungssteuerung optimiert FortiGate NGFW die Konnektivität und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung. Damit eignet es sich ideal für die einfache Verwaltung komplexer, verteilter Netzwerke.





„Ich habe SD-WAN-Lösungen von Unternehmen wie Cisco Meraki und Palo Alto verglichen. Ich bin von SD-WAN-Lösungen im Allgemeinen beeindruckt, empfehle jedoch, den Kauf der SD-WAN-Lösung von Fortinet in Betracht zu ziehen, da dies zu erheblichen Kosteneinsparungen führen kann. Eine ordnungsgemäße Planung und Konzeption vor der Bereitstellung sind jedoch von entscheidender Bedeutung, um zusätzliche Kosten durch Nacharbeiten zu vermeiden.“

- James-Jiang, IT-Sicherheitsanalyst bei einem kleinen Energie-/Versorgungsunternehmen *.***









„ Fortinet FortiGate bietet eine Cloud-Testversion, mit der Unternehmen die Lösung in einer Testumgebung prüfen können, bevor sie einen Kauf tätigen. „

- reviewer1959201, Betriebsleiter bei einem kleinen Technologiedienstleistungsunternehmen





Netgate pfSense ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Netzwerksicherheitsgerät, das hauptsächlich für Sicherheitszwecke wie Firewall und VPN oder Traffic Shaping, Netzwerkmanagement und Webfilterung verwendet wird. Es wird häufig von kleinen Unternehmen und Managed Service Providern verwendet, um die Netzwerke ihrer Kunden zu schützen und Fernzugriff über VPNs zu ermöglichen.









Bei der Bewertung von Netgate pfSense erwähnten Benutzer folgende Vorteile:





Bekannt für seine Stabilität, Flexibilität und umfassende Hardwarekompatibilität.

Mit seinen geringen Kosten bietet pfSense ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere angesichts seiner umfassenden Funktionen und seiner Zuverlässigkeit.





„Bevor Sie sich für Netzwerk- oder Sicherheitshardware wie Netgate pfSense entscheiden, empfehle ich Ihnen einen Proof of Concept, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Vorschläge anderer. Glücklicherweise bietet pfSense herunterladbare virtuelle Images, mit denen Sie die Funktionen ausprobieren können, bevor Sie physische Geräte kaufen.“

- Scott Whitney, Infrastruktur- und Netzwerkmanager, selbstständig.





„Die kostenlose Version von pfSense bietet Load Balancing oder Failover-WAN, was ebenfalls hilfreich ist. Die meisten kommerziellen Firewalls haben das in der günstigsten Iteration der Hardware nicht. Die Community Edition macht es leicht zu erlernen, da Sie es vor dem Kauf ausprobieren können und in die Produktion zu bringen.“

- Joshua McSpadden, IT-Direktor eines kleinen Technologieunternehmens

Sophos UTM 9 ist eine vielseitige Netzwerksicherheitslösung, die Netzwerkschutz, Firewall-Verwaltung, VPN-Zugriff, Webfilterung und Intrusion Prevention bietet und so umfassende Sicherheit für Unternehmen vom kleinen Büro bis zum Großkonzern gewährleistet.









Bei der Evaluierung von Sophos UTM 9 erwähnten Benutzer folgende Vorteile:





Sophos bietet robuste Schutzfunktionen, darunter Bedrohungsprävention, Malware-Schutz und Web-/Anwendungsfilterung, und sorgt so für umfassende Sicherheit für Netzwerke.

Dank der benutzerfreundlichen Einrichtung und der intuitiven Benutzeroberfläche lässt sich Sophos UTM 9 einfach konfigurieren und verwalten und ist somit auch für Benutzer ohne umfassende technische Kenntnisse zugänglich.





„Für jemanden mit grundlegenden Netzwerkkenntnissen ist es wirklich wichtig, eine entsprechende Schulung zu erhalten, damit er alle Funktionen kennenlernt und weiß, wie man sie konfiguriert. Für jedes Produkt, das man verwendet, ist es eine gute Idee, einen Testlauf durchzuführen. Sophos ermöglicht die Evaluierung seines Produkts ohne finanzielle Verpflichtung . Es bietet eine kostenlose virtuelle Maschine zum Testen der Funktionen zu Hause.“

- Spiros Konstantinou, Betriebsleiter bei VL Toolbox Express Computer Solutions

Check Point NGFW bietet umfassenden Firewall-Schutz, verwaltet VPNs und sichert Netzwerkperimeter mit fortschrittlichen Bedrohungspräventionstechniken. Es wird häufig verwendet, um Unternehmen und Rechenzentren zu schützen und ein sicheres Verkehrsmanagement zu gewährleisten. Check Point bietet auch Harmony SASE (ehemals Perimeter 81) an, eine Cloud-basierte Netzwerksicherheits- und Software-Defined-Perimeter-Lösung (SDP), die sicheren Zugriff auf Ressourcen in der Cloud, in Rechenzentren und in lokalen Umgebungen bietet. Es bietet eine einheitliche Plattform für Unternehmen zur Verwaltung und Sicherung ihrer Netzwerkinfrastruktur, unabhängig vom Standort oder der Art der Ressourcen.









Bei der Bewertung von Check Point NGFW erwähnten Benutzer folgende Vorteile:





Check Point NGFW bietet erweiterte Funktionen zur Bedrohungsabwehr, darunter Intrusion Prevention (IPS), Virenschutz und robusten Zero-Day-Schutz.

Das zentralisierte Verwaltungssystem optimiert die Richtlinienbereitstellung über mehrere Firewalls hinweg, spart Zeit und reduziert die Komplexität.

Check Point ist für seinen erstklassigen Kundensupport bekannt und stellt sicher, dass Unternehmen bei Bedarf kompetente Unterstützung erhalten.





Bei der Bewertung von Check Point Harmony SASE erwähnten Benutzer folgende Vorteile:





Harmony SASE bietet eine detaillierte Zugriffskontrolle, mit der Administratoren den Mitarbeiterzugriff auf bestimmte Anwendungen verwalten und überwachen können. Es unterstützt die Compliance, indem es den App- und Website-Zugriff von unternehmenseigenen Geräten aus reguliert und so die Sicherheit und die organisatorische Compliance verbessert.

Harmony SASE nutzt seine Cloud-basierten Bedrohungsdaten und bietet starke Funktionen zur Bedrohungsprävention, einschließlich Schutz vor NSF-Filterung. Die integrierte SASE-Firewall und Bedrohungserkennungstools sorgen für eine sichere Netzwerkumgebung.

Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und nahtlosem Single Sign-On (SSO) unter Verwendung der Netzwerkanmeldeinformationen von Microsoft vereinfacht Harmony SASE den Anmeldevorgang für Benutzer.





„Meine Empfehlung für Unternehmen, die die Implementierung von Check Point NGFW in Erwägung ziehen, ist, vorrangig High-End-Modelle für optimale Leistung und Sicherheit auszuwählen. Check Point NGFW bietet robusten Schutz für Netzwerke und Daten, sodass Unternehmen ihren Betrieb unbesorgt aufrechterhalten können.“

- David Zaw, Direktor für Enterprise Solutions bei der KMD Company Limited.





„Ich empfehle, die Dokumentation sorgfältig zu prüfen und Testumgebungen einzurichten, bevor Sie NGFW-Lösungen in der Produktion implementieren, um die Vor- und Nachteile zu erkennen, die sich in Ihrer Infrastruktur ergeben.“

- Leo Diaz, Cloud-Support bei einem kleinen Technologieunternehmen





Die virtuellen Firewalls der VM-Serie von Palo Alto Networks sind die branchenweit führenden virtuellen Firewalls und bieten die weltweit effektivste Netzwerksicherheit für jede Cloud oder virtualisierte Umgebung. Sie schützen Anwendungen vor Zero-Day-Bedrohungen und beseitigen Sicherheitslücken in virtualisierten Netzwerken mit der perfekten Balance aus Sicherheit, Geschwindigkeit und Wert. Diese leistungsstarke Lösung stoppt evasive Bedrohungen, verkürzt die Bereitstellungszeit um 90 % und reduziert die Ausfallzeit um fast 70 %.





Nutzen Sie eine 15-tägige kostenlose Testversion und Demo auf AWS Marketplace.





Bei der Bewertung der virtuellen Firewalls der VM-Serie von Palo Alto Networks erwähnten Benutzer die folgenden Vorteile:

Einheitliche Verwaltung und Betrieb in Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen.

KI-gestützte Echtzeitsicherheit zur Verhinderung bekannter und unbekannter C2-Angriffe, Zero-Day-Injektionen, Malware, Phishing und anderer neuer Bedrohungen.



„Wir haben einige umfangreiche Überprüfungen und Tests durchgeführt und festgestellt, dass Palo Alto uns in diesem Preissegment die beste Option bietet. Es verfügt über die besten Sicherheitsfunktionen. Es war zwar nicht das billigste Produkt, aber die beste Lösung, die unseren Anforderungen entsprach.“ – Jason H., IT-Leiter bei Tavoca Inc.