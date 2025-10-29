QuickSwap Orbs’ Perpetual Hub Ultra ඇතුළත් කරයි, ආයතනික මට්ටමේ Perps වෙළඳාම පදනම වෙත ගෙන එයි

Tel Aviv, ඊශ් රායලය, ඔක්තෝබර් 28th, 2025 / Chainwire / -- ප්රධාන Layer-3 පද්ධති සැපයුමක් සැපයුම්කරු වන Orbs, අද ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර, DeFi හි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ඇති ප්රතිසංස්කරණ විනිමය එක් වන QuickSwap විසින් Perpetual Hub Ultra, Orbs විසින් ධාවනය කරන බව ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම ඇතුළත් කිරීම ආයතනික මට්ටමේ perpetual futures වෙළඳාම Base වෙත ඉදිරිපත් කරයි, ප්රධාන DEXs හරහා Orbs' modular Layer-3 උපාංගයේ තවත් ප්රධාන ස්ථාපනය. මෙම සම්බන්ධතාවය හරහා, QuickSwap පරිශීලකයින්ට සම්පූර්ණයෙන්ම කළමනාකරණය කරන ලද, මොඩියුලීය Perps Stack තුළ ගැඹුරු වත්කම්, පෞද්ගලිකව අනුකූල කළමනාකරණ කළමනාකරණය කළමනාකරණය කළමනාකරණය කළමනාකරණය කළමනාකරණය කළමනාකරණය කළමනාකරණය කළ හැකිය. Symm.io සමඟ සහයෝගයෙන් නිර්මාණය කරන ලද Perpetual Hub Ultra සාර්ථකව decentralized exchanges සඳහා වත්කම් bootstraps කරයි, ඔවුන් පළමු දින සිට වඩාත් වේගවත් හා හොඳ පරිශීලක අත්දැකීම් සමඟ ආරම්භ කිරීමට ඉඩ සලසයි. Ultra මගින් DEX හි අවශ් ය සියලුම දේ ලබා දෙනු ලැබේ, උසස් තත්ත්වයේ Perps වේදිකාව ආරම්භ කිරීම සඳහා, ආරක්ෂා කිරීම, සකස් කිරීම, oracles සහ වෘත්තීය මට්ටමේ UI ඇතුළත්. එක් වරක් ඇතුළත් වූ විට, Ultra, Binance වැනි ප්රධාන මධ්යස්ථාන විනිමය ඇතුළත් වන onchain සහ offchain මූලාශ්ර වලින් වත්කම් මාර්ගෝපදේශ කිරීමට ඉඩ සලසයි, ප්රොටොකෝල් වලට සංකීර්ණ backend සංවර්ධනයකින් තොරව ගැඹුරු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්රවේශයක් ලබා දෙයි. සම්පූර්ණ perps ආයුධය මොඩියුල සම්පාදන මට්ටමට පැකේජ කිරීමෙන්, Ultra වෙළඳසැල්, සංයෝගකයින් සහ ප්රදේශක මට්ටමේ වෙළඳ නිෂ්පාදන ස්ථානගත කිරීම සඳහා අවම ඉංජිනේරු සම්පාදන සහ වේගවත් වෙළඳපොළට කාලය ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් Orbs හි සාර්ථක Layer-3 ස්ථාපිත කිරීම් පිළිබඳ වාර්තාවක් DeFi පරිසර පද්ධතිය පුරා පෙර Perpetual Hub ස්ථාපිත කිරීම් අනුගමනය කිරීමෙන් වැඩිවෙනවා. Perpetual Hub Ultra සදාකාලික අර්බුදවලට ඉලක්ක මත පදනම් වූ වෙළඳාම ගෙන එයි, අළුත් වෙළඳ ස්ථාන මධ්යම වේදිකාවන්ගේ ප්රතිඵලතාවය සහ ප්රශංසායතාවයට ගැලපෙන අතර decentralization සහ ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ සලසයි. QuickSwap ගැන QuickSwap විශේෂයෙන් Ethereum මත අනෙකුත් විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනිවිද විනි https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ Orbs ගැන Orbs යනු Advanced Onchain Trading සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද Decentralized Layer-3 (L3) Blockchain එකක් වන අතර, Proof-of-Stake එකඟතාවය භාවිතා කිරීමෙන් Orbs අතිරේක මෙහෙයුම් මට්ටමක් ලෙස ක් රියා කරයි. dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub සහ Perpetual Hub වැනි Orbs-ප්රතිරෝධී ප්රොටෝලට් DeFi සහ ස්මාර්ට් කොන්ත්රාත්තුව තාක්ෂණය සීමා කර Onchain වෙළඳාම සඳහා CeFi මට්ටමේ ක්රියාත්මක කිරීම් ඉදිරිපත් කරයි. වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ සම්බන්ධතා හම්මාර් ආයුබෝවන්@orbs.com \n \n මෙම කතාව Chainwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම කතාව Chainwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. වැඩසටහන වැඩසටහන