AI පද්ධතිය ඇතුළත, ආණ්ඩු බලපත්රයන් වෛරසයට පත් වීමට පෙර DeepFakes හඳුනාගැනීමට උපකාරී වේ

ඩිජිටල් වංචා සහ විවේචනය අතර ආයුධ තරඟය වර්ධනය වන අතර, රජය විනාඩි පවා පරක්කු වීම සඳහා වියදම අවබෝධ කර ඇත. DeepFakes, යන්ත්ර ඉගෙනීම භාවිතා කිරීමෙන් නිර්මාණය කරන ලද සංයුක්ත මාධ්ය, නවකතාවක් සිට ජාතික ආරක්ෂක තර්ජනයක් බවට වර්ධනය වී ඇත. ප්රධාන වශයෙන් සාරාංශය හා විනෝදාංශ සඳහා භාවිතා වූ විට, ඔවුන් දැන් දූෂණය ආකර්ෂණය කිරීම, ආර්ථිකය බිඳවැටීම සහ ආයතන අවුල් කිරීම සඳහා ස්ථාපනය කර ඇත.

A Forensic Framework for Synthetic Truths

මෙන්න තාක්ෂණය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පිහිටා ඇති AI සමාගම, බොහෝ විට රේඩාර් යටතේ ක්රියාත්මක වන අතර, මෙම තර්ජනය ප්රතික්ෂේප කිරීම සඳහා ප්රධාන ක්රීඩකයා ලෙස වර්ධනය වී ඇත.සංවර්ධනය 1.0, ව්යාප්තව හඳුනාගැනීමට වඩා වැඩි දෙයක් කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද වේදිකාවක්; එය ඒවා පුළුල් පර්යේෂණ ආකෘතිවලට සම්බන්ධ කරයි.

Off-the-shelf හඳුනාගැනීමේ මෙවලම් වලට වඩා, Evolution DeepFake විශ්ලේෂණය සෘජුවම බුද්ධි සහ නඩු කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙළට ඇතුළත් කරයි. පද්ධතිය ඡායාරූප සඳහා DF-I, වීඩියෝ සඳහා DF-V, ශබ්ද සඳහා DF-A සහ teks සඳහා DF-T යන ස්වයංක්රීය AI නියෝජිතයන් හතරක් ස්ථාපනය කරයි.විශ්වාසනීයත්වය Scoreඑය සංකීර්ණ සංරචකයක් ඇතිවීමේ අවදානමකි.

“We built Evolution to treat DeepFakes not as anomalies, but as signals – traces that must be traced, correlated, and understood” යනුවෙනි.පවසයිමරියා කුසලානය, Evo Tech හි ප් රධාන ආකෘතිය සහ මහජන ප් රකාශකයා.“සෑම ව්යාජයක්ම විශාල කථාවේ කොටසක් වන අතර අපි ආයතනවලට සම්පූර්ණ කතාව දැකීමට උදව් කරනවා.”

The Technology Behind the Curtain

මෙම වේදිකාවේ බුද්ධි අංශය නිරීක්ෂණය පමණක් නොව, ඒකාබද්ධතාවය තුළයි. විශ්ලේෂකයින් සාමාන් ය ස්කෑන් සැලසුම් කළ හැකිය, අත්හදා බැලීම් සිදු කළ හැකිය, හෝ මෙහෙයුම් අවශ්යතා මත පදනම්ව නියෝජිත-පෞද්ගලික මට්ටම් භාවිතා කළ හැකිය.System logs every decision, override, and anomaly into an immutable audit track - a chain of evidence critical for legal and intelligence operations.

උදාහරණයක් ලෙස, ප් රාදේශීය ගැටුමක් තුළ උසස් හමුදා නිලධාරියෙකුගේ වැරදි හැසිරීම සඳහා "සංසා" කරන ලද වීඩියෝව ප් රදර්ශනය කරන විට, DF-V නියෝජිතයා එය 33% විශ්වාසනීයත්ව ප්රතිඵලයක් ලබා දුන් අතර, එය 20% ප්රතිශතයට වඩා වැඩි විය.

Evolution හි ශක්තිය වන්නේ මෙම මට්ටමේ ආරක්ෂාවයි.එය සැකකාරී අන්තර්ගතය පමණක් නොව, එය ඓතිහාසික දත්ත, බෙදාහැරෙන සංවිධාන සහ ප්රසිද්ධ ඩිජිටල් ඇඟිලි පින්තූර සමඟ සම්බන්ධ කරයි.“අපේ ව් යායාම මතකය ගොඩනැගීම”

The Numbers Behind the Fear

සයිබර් ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයින් පවසන්නේ, DeepFake තර්ජනය වර්ධනය වී ඇත. 2019 දී, හුදෙක් 7,964 DeepFake වීඩියෝ දැන සිටියා. 2024 දක්වා, 3.5 මිලියන කට වඩා වැඩි වීඩියෝ, ශබ්ද, සහ ලේඛන AI විසින් නිර්මාණය කරන ලද අන්තර්ගතයේ අඟල් ගෙන ඇත. සංයුක්ත මාධ්ය කර්මාන්තය 2030 දක්වා ඩොලර් බිලියන 33 දක්වා ළඟා වනු ඇත, ප්රධාන වශයෙන් රාජ්ය ප්රවර්ධන, ව්යාජ අන්තර්ගතය සහ ස්වයංක්රීය දෝෂ තොරතුරු ජාලයන් විසින් ධාවනය කර ඇත.

2023 දී, ප්රධාන ජාත්යන්තර සමාගම ඩොලර් මිලියන 25 ක මුදලකින් අහිමි වීඩියෝ ඇමතුමක් ලැබූ අතර, CEO ලෙස පෙනී සිටින කෙනෙකුගෙන් ව්යාප්ත වීඩියෝ ඇමතුමක් ලැබී ඇත.DeepFakes තවදුරටත් අර්ධ තාක්ෂණය නොවේ, ඒවා භූගෝලීය ආකර්ෂණය, ව්යාපාරික විවේචනය සහ අපරාධ උල්ලංඝනය සඳහා මෙවලම් වේ.

මෙම පසුබිම තුළ, නියෝජිතයන් ඵලදායී විසඳුම් සොයමින් සිටින අතර, වර්ධනය වන සංඛ් යාව සඳහා, Evo Tech හි Evolution 1.0 ඔවුන් අවශ්ය බව නොදන්නා ඩිජිටල් ෆයිරොවිල් බවට පත් වී ඇත.

Accountability by Design

Evo Tech හි ප්රවේශයෙහි ප්රධාන වෙනස්කමක් වන්නේ එහි පාලන ව්යුහයයි. වේදිකාව role-based අවසරයන් අනුගමනය කරයි – විශ්ලේෂකයින් ප්රතිඵල දර්ශනය කළ හැකිය, අධීක්ෂකයින් දීමනා අගය කළ හැකිය, සහ පරිපාලකයින් ගෝලීය සැකසුම් කළ හැකිය. සෑම වෙනස් කිරීමක්ම timestamped, justified, and logged.

“අවශ් යතාවයක්, වගකීමක් නොවේ”පවසයිකලිසම"ඔබ ජාතික ආරක්ෂාව හෝ අධිකරණ ක් රියාවලියට දැනුම් දීමට යන්නේ නම්, ඔබ පරීක්ෂණයට විරුද්ධ විය හැකි පද්ධතියක් අවශ්ය වේ."

මෙම සැලැස්ම තාක්ෂණික අභියෝග පමණක් නොව, සදාචාරාත්මක හා නීත්යානුකූල අභියෝගයන් ඉදිරියට ගෙන එයි. අධිකරණවලදී ඩිජිටල් මාධ්ය සාක්ෂි ලෙස පිළිගැනීමට පටන් ගනිමින්, අන්තර්ගතයක් පරීක්ෂා කරන ආකාරය සාක්ෂාත් කරගැනීමේ හැකියාව මතුවීම වැනි වැදගත් බවට පත් වේ.

Use Cases in the Field

මෙම වේදිකාව දැනටමත් රාජ් ය අංශ කිහිපයක සහ පර්යේෂණ ආයතන කිහිපයකදී සීමිතව ස්ථාපනය කර ඇත. එක් අවස්ථාවක දී, ප්රතිචාරක ස්ථානයේදී සොයාගත් අතින් ලියූ ලියුමක් 84% සමානතාවයක් සහිතව ප්රසිද්ධ ක්රියාකාරකයාගේ ලියුම් සාම්පලයට ගැලපෙනු ඇත. වෙනත් අවස්ථාවකදී, ක්ලෝනීය කටයුතුවල පණිවිඩයක් අභ්යන්තර පර්යේෂණයට ප්රවේශ වී ඇති අතර Evo ගේ DF-A නියෝජිතයා එය ව්යාපාරයක් ලෙස ප්රකාශ කරන ලදී.

Evo Tech විශේෂය වන්නේ කොන්ක්ටෙස් වලට ගරු කිරීමයි. DeepFakes හි තාක්ෂණික අසාමාන්යතාවයන් ලෙස තනි කිරීම වෙනුවට, එය ඔවුන්ව අධිකරණ විද් යාත්මක ප්රවේශයන් ලෙස ප්රතිකාර කරයි.

The Future of Truth Infrastructure

Evo Tech හි මෙහෙයුම, තාක්ෂණික වශයෙන් ආකර්ෂණීය වුවද, මූලික සමාජ අවශ්යතාවයට මූලික වේ: විශ්වාසය ආපසු ලබා ගැනීම.

ඇගේ ආශීර්වාදයේ දී Pulera දිගටම මට්ටමක සිටී."අපි DeepFake ප් රශ්නය විසඳීමට ප් රකාශ කරන්නේ නැහැ.එහෙත් අපි සත් යය නැවත ක් රියාත්මක කිරීමට ක්රමයක් ලබා දෙන්නෙමු - විශ්ලේෂකයින් සහ තීරණාත්මක ක්රියාකාරීන් සටන් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමයි."

ඕනෑම මාධ් ය ප් රභේදයක් ආයුධයක් විය හැකි කාලයේදී,සංවර්ධනය 1.0සත් යය ආරක්ෂා කිරීම සකස් වීමෙන් වඩා වැඩි විය යුතු බව මතක් කරමි - එය පද්ධති අවශ්ය වේ.

මෙම ඩිජිටල් අර්බුදයේ දී, හැකියාවසාක්ෂිසැබෑ දේ සියලූ දෙනාගෙන් ශක්තිමත්ම ආරක්ෂාව විය හැකියි.

This piece was published as part of HackerNoon’s Business Blogging Program.

ඡායාරූපය: Evo Tech