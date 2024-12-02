Umutekano uryoshye ugaragaza uburyo bwa mbere bwo guhuriza hamwe no gusubiza

TEL AVIV, ISRAEL, Ku ya 3 Ukuboza 2024 / CyberNewsWire / - Hamwe na Sweet, abakiriya barashobora noneho guhuza gutahura no gusubiza kubisabwa, imizigo y'akazi, n'ibikorwa remezo by'igicu.

Umutekano uryoshye uyumunsi yatangaje ko hasohotse urubuga rwayo rwa Cloud Native Detection and Response platform, igamije guhindura uburyo amashyirahamwe arinda ibicu byabo mugihe nyacyo.

Ihuriro ryiza rirahuza ubushobozi bwo gushakisha no gusubiza (ADR), Igicu Kumenya no Gusubiza (CDR), hamwe na Cloud Workload Protection Platform (CWPP) mubisubizo byuzuye. Ubu buryo bushya butanga ubushobozi butagereranywa bwo kumenya no gusubiza, guhuza ubushishozi kuva murwego rwose rwibicu.

Mubihe aho amatsinda yumutekano ahura nigihe cyo gutura cyiminsi 10 kugirango akemure ibibazo byigicu kubera kubura imiterere, Umutekano mwiza uha imbaraga amashyirahamwe gushyira mubisubizo no kubisubiza kumwanya wambere mubikorwa byabo byo kurinda ibicu, bitanga ubushobozi bwo guhangana niterabwoba nkuko bibaho kandi byemeza ko ibyabaye bitigera biba ukurenga.

Iyo gutahura no gusubiza byacecetse hagati ya porogaramu, imizigo y'akazi, hamwe n'ibikorwa remezo by'igicu, bivamo kumenyesha ibice bisaba amatsinda yumutekano guhuriza hamwe kugirango yumve aho igitero kigeze.

Ati: "Ubushobozi bwo guhuza ibiboneka mu bikorwa byombi ndetse no guhindura ibikorwa remezo byabaye ingenzi mu gukusanya amakuru y’ubucamanza dukeneye. Mugihe cyo kugereranya amasegonda 30 gusa hamwe nubushobozi bwo gusubiza ibyabaye muminota 2-5, Sweet yagabanije igihe cyacu cyo gukemura (MTTR) ku kigero cya 90%, bituma dushobora gusubiza vuba kandi neza. "

Usibye gutahura hamwe no gusubiza hamwe, urubuga rwa Sweet Security rufite ibikoresho byinshi byubushobozi bwibisekuruza bizaza bikoreshwa na GenAI, harimo:

James Berthoty, impuguke mu bicu akaba na nyiri Latio Tech, aherutse kugira icyo avuga ku gisubizo gihuriweho n’umutekano mwiza, avuga,

"Igicu Porogaramu Igaragaza & Igisubizo ni byose bijyanye no guhuza igicu, akazi, hamwe na porogaramu igizwe na storyline imwe kugirango igisubizo kibe mu gicu amaherezo kiba impamo. Kuva kera cyane twanyuzwe no kugaragara hagati yumutungo wingenzi. Biryoshye biri ku murongo wo guhindura ibyo mu guha amakipe ibice byambukiranya imipaka bakeneye mu myaka. ”



