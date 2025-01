Umutekano uryoshye ugaragaza uburyo bwa mbere bwo guhuriza hamwe no gusubiza

TEL AVIV, ISRAEL, Ku ya 3 Ukuboza 2024 / CyberNewsWire / - Hamwe na Sweet, abakiriya barashobora noneho guhuza gutahura no gusubiza kubisabwa, imizigo y'akazi, n'ibikorwa remezo by'igicu.





Umutekano uryoshye uyumunsi yatangaje ko hasohotse urubuga rwayo rwa Cloud Native Detection and Response platform, igamije guhindura uburyo amashyirahamwe arinda ibicu byabo mugihe nyacyo.





Ihuriro ryiza rirahuza ubushobozi bwo gushakisha no gusubiza (ADR), Igicu Kumenya no Gusubiza (CDR), hamwe na Cloud Workload Protection Platform (CWPP) mubisubizo byuzuye. Ubu buryo bushya butanga ubushobozi butagereranywa bwo kumenya no gusubiza, guhuza ubushishozi kuva murwego rwose rwibicu.





Umuyobozi mukuru wa Sweet, Dror Kashti yagize ati: "Itsinda rya Sweet ryakoranye umwete kugira ngo ryubake urubuga rudahuza gusa ibikenewe mu rwego rw'umutekano uyu munsi ahubwo runateganya ibibazo by'ejo."





Ati: "Hamwe n'ubushobozi bwacu bwo kumenya no gusubiza, turaha amashyirahamwe ibikoresho bakeneye kugira ngo ibicu byabo byihute kandi neza kurusha mbere hose."





Mubihe aho amatsinda yumutekano ahura nigihe cyo gutura cyiminsi 10 kugirango akemure ibibazo byigicu kubera kubura imiterere, Umutekano mwiza uha imbaraga amashyirahamwe gushyira mubisubizo no kubisubiza kumwanya wambere mubikorwa byabo byo kurinda ibicu, bitanga ubushobozi bwo guhangana niterabwoba nkuko bibaho kandi byemeza ko ibyabaye bitigera biba ukurenga.





Iyo gutahura no gusubiza byacecetse hagati ya porogaramu, imizigo y'akazi, hamwe n'ibikorwa remezo by'igicu, bivamo kumenyesha ibice bisaba amatsinda yumutekano guhuriza hamwe kugirango yumve aho igitero kigeze.





Shai Sivan, CISO muri Kaltura ati: "Umutekano mwiza wa Cloud Native Detection and Response watubereye impinduka y'imikino."





Ati: "Ubushobozi bwo guhuza ibiboneka mu bikorwa byombi ndetse no guhindura ibikorwa remezo byabaye ingenzi mu gukusanya amakuru y’ubucamanza dukeneye. Mugihe cyo kugereranya amasegonda 30 gusa hamwe nubushobozi bwo gusubiza ibyabaye muminota 2-5, Sweet yagabanije igihe cyacu cyo gukemura (MTTR) ku kigero cya 90%, bituma dushobora gusubiza vuba kandi neza. "





Usibye gutahura hamwe no gusubiza hamwe, urubuga rwa Sweet Security rufite ibikoresho byinshi byubushobozi bwibisekuruza bizaza bikoreshwa na GenAI, harimo:





Igicu gihuriweho

Gucunga intege nke

Igihe cya CSPM

Indangamuntu Kubangamira Kumenya & Igisubizo (ITDR)





James Berthoty, impuguke mu bicu akaba na nyiri Latio Tech, aherutse kugira icyo avuga ku gisubizo gihuriweho n’umutekano mwiza, avuga,





"Igicu Porogaramu Igaragaza & Igisubizo ni byose bijyanye no guhuza igicu, akazi, hamwe na porogaramu igizwe na storyline imwe kugirango igisubizo kibe mu gicu amaherezo kiba impamo. Kuva kera cyane twanyuzwe no kugaragara hagati yumutungo wingenzi. Biryoshye biri ku murongo wo guhindura ibyo mu guha amakipe ibice byambukiranya imipaka bakeneye mu myaka. ”



Andika inama hamwe n'umutekano uryoshye kuri AWS re: Himba 2024 i Las Vegas hano .

Ibyerekeye Umutekano Uryoshye

Inzobere muri Cloud Native Detection & Response (D&R), Umutekano mwiza urinda ibicu mugihe nyacyo. Byashinzwe na IDF yahoze ari CISO, igisubizo cyiza gihuza ubushishozi buturuka kubicu, imizigo y'akazi n'ibikorwa remezo.





Gukoresha ibinure, bishingiye kuri sensor ya eBPF hamwe nisesengura ryimbitse ryimyitwarire, Sweet isesengura ibintu bidasanzwe, itanga ubushishozi bwingenzi kubyabaye, intege nke, hamwe nindangamuntu. Tekinoroji ya GenAI yashizwemo igabanya urusaku kandi itanga ibyifuzo bifatika kubibazo bikomeye, mugihe nyacyo.





Abaterankunga ku giti cyabo, Sweet ishyigikiwe nabafatanyabikorwa ba Evolution Equity Partners, Munich Re Ventures, Glilot Capital Partners, CyberArk Ventures nitsinda ryindobanure ryabashoramari. Kubindi bisobanuro, nyamuneka sura http://sweet.umutekano .

