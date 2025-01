Sweet Security presenta la prima piattaforma unificata di rilevamento e risposta

TEL AVIV, ISRAELE, 3 dicembre 2024/CyberNewsWire/--Con Sweet, i clienti possono ora unificare rilevamento e risposta per applicazioni, carichi di lavoro e infrastrutture cloud.





Dolce sicurezza ha annunciato oggi il rilascio della sua piattaforma unificata Cloud Native Detection and Response, progettata per trasformare il modo in cui le organizzazioni proteggono i loro ambienti cloud in tempo reale.





La piattaforma di Sweet integra le capacità di Application Detection and Response (ADR), Cloud Detection and Response (CDR) e Cloud Workload Protection Platform (CWPP) in un'unica soluzione completa. Questo approccio innovativo offre capacità di rilevamento e risposta senza pari, unificando le informazioni da ogni livello dello stack cloud.





"Il team di Sweet ha lavorato instancabilmente per creare una piattaforma che non solo soddisfa le esigenze dell'attuale panorama della sicurezza, ma anticipa anche le sfide di domani", ha affermato Dror Kashti, CEO di Sweet.





"Grazie alle nostre potentissime capacità di rilevamento e risposta, forniamo alle organizzazioni gli strumenti di cui hanno bisogno per proteggere i loro ambienti cloud in modo più rapido ed efficace che mai".





In un'epoca in cui i team di sicurezza impiegano in media 10 giorni per risolvere gli incidenti nel cloud a causa della mancanza di contesto, Sweet Security consente alle organizzazioni di mettere il rilevamento e la risposta in prima linea nella loro strategia di difesa del cloud, offrendo la possibilità di agire sulle minacce non appena si verificano e garantendo che un incidente non si trasformi mai in una violazione.





Quando il rilevamento e la risposta sono isolati tra i livelli di applicazione, carico di lavoro e infrastruttura cloud, si ottengono avvisi frammentati che richiedono ai team di sicurezza di rimettere insieme per comprendere la portata dell'attacco.





"La piattaforma Cloud Native Detection and Response di Sweet Security ha rappresentato per noi una svolta", ha affermato Shai Sivan, CISO di Kaltura.





"La capacità di unificare la visibilità sia sulle attività delle applicazioni che sui cambiamenti dell'infrastruttura è stata fondamentale per raccogliere i dati forensi di cui avevamo bisogno. Con tempi di rilevamento medi di soli 30 secondi e la capacità di rispondere agli incidenti in 2-5 minuti, Sweet ha ridotto il nostro tempo medio di risoluzione (MTTR) di un impressionante 90%, consentendoci di rispondere più rapidamente e in modo più efficace."





Oltre al rilevamento e alla risposta unificati, la piattaforma di Sweet Security è dotata di una serie di funzionalità di nuova generazione basate su GenAI, tra cui:





Visibilità cloud unificata

Gestione delle vulnerabilità

Tempo di esecuzione CSPM

Rilevamento e risposta alle minacce all'identità (ITDR)





James Berthoty, esperto di cloud e proprietario di Latio Tech, ha recentemente commentato la soluzione unificata di Sweet Security, affermando:





"Cloud Application Detection & Response consiste nel combinare contesti cloud, workload e layer applicativo in un'unica trama per rendere finalmente realtà la risposta agli incidenti nel cloud. Per troppo tempo ci siamo accontentati di una visibilità mediocre sulle nostre risorse più importanti. Sweet è in prima linea nel cambiare questa situazione, offrendo ai team la visibilità cross-layer di cui hanno bisogno da anni".



Informazioni su Sweet Security

Specializzata in Cloud Native Detection & Response (D&R), Sweet Security protegge gli ambienti cloud in tempo reale. Fondata dall'ex CISO dell'IDF, la soluzione di Sweet unifica le informazioni sulle minacce provenienti da applicazioni cloud, carichi di lavoro e infrastrutture.





Sfruttando un sensore snello basato su eBPF e un'analisi comportamentale approfondita, Sweet analizza le anomalie, generando informazioni vitali su incidenti, vulnerabilità e identità non umane. La sua tecnologia basata su GenAI elimina il rumore e fornisce raccomandazioni praticabili sui rischi critici del cloud in tempo reale.





Finanziato privatamente, Sweet è sostenuto da Evolution Equity Partners, Munich Re Ventures, Glilot Capital Partners, CyberArk Ventures e un gruppo d'élite di investitori informali. Per maggiori informazioni, visita http://dolce.sicurezza .

