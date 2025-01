Sweet Security julkistaa ensimmäisen yhtenäisen tunnistus- ja vastausalustan

TEL AVIV, ISRAEL, 3. joulukuuta 2024/CyberNewsWire/--Sweetin avulla asiakkaat voivat nyt yhdistää sovellusten, työkuormien ja pilviinfrastruktuurin havaitsemisen ja reagoinnin.

Sweet Security ilmoitti tänään julkaisevansa yhtenäisen Cloud Native Detection and Response -alustan, joka on suunniteltu muuttamaan tapaa, jolla organisaatiot suojaavat pilviympäristöjään reaaliajassa.

Sweetin alusta yhdistää sovellusten havaitsemisen ja vastauksen (ADR), pilven havaitsemisen ja vastauksen (CDR) ja Cloud Workload Protection Platformin (CWPP) ominaisuudet yhdeksi kattavaksi ratkaisuksi. Tämä innovatiivinen lähestymistapa tarjoaa vertaansa vailla olevat tunnistus- ja vastausominaisuudet yhdistäen oivalluksia pilvipinon jokaiselta tasolta.

"Sweet-tiimi on työskennellyt väsymättä rakentaakseen alustan, joka ei ainoastaan täytä tämän päivän tietoturvaympäristön tarpeita, vaan myös ennakoi huomisen haasteita", sanoi Dror Kashti, Sweetin toimitusjohtaja.

Aikakautena, jolloin tietoturvatiimien keskimääräinen viipymäaika pilvitapahtumien ratkaisemisessa kontekstin puutteen vuoksi on 10 päivää, Sweet Security antaa organisaatioille mahdollisuuden asettaa havaitsemisen ja reagoinnin pilvipuolustusstrategiansa etusijalle, mikä tarjoaa mahdollisuuden toimia uhkien kanssa ne tapahtuvat ja varmistamme, että tapahtumasta ei koskaan tule rikkomusta.

Kun havaitseminen ja reagointi lyhennetään sovellus-, työkuormitus- ja pilviinfrastruktuuritasojen välillä, seurauksena on hajanaisia hälytyksiä, jotka edellyttävät tietoturvatiimien kokoontumista yhteen ymmärtääkseen hyökkäyksen laajuuden.

"Sweet Securityn Cloud Native Detection and Response -alusta on ollut meille pelin muuttaja", sanoi Shai Sivan, Kalturan CISO.

"Mahdollisuus yhtenäistää näkyvyys sekä sovellustoiminnan että infrastruktuurimuutosten välillä on ollut ratkaisevan tärkeää tarvitsemamme rikosteknisen tiedon keräämisessä. Keskimäärin vain 30 sekunnin havaitsemisajat ja kyky reagoida tapahtumiin 2–5 minuutissa, Sweet on lyhentänyt keskimääräistä resoluutiota (MTTR) vaikuttavalla 90 prosentilla, minkä ansiosta voimme reagoida nopeammin ja tehokkaammin."

Yhtenäisen havaitsemisen ja vasteen lisäksi Sweet Securityn alusta on varustettu sarjalla seuraavan sukupolven ominaisuuksia, jotka toimivat GenAI:lla, mukaan lukien:

James Berthoty, pilviasiantuntija ja Latio Techin omistaja, kommentoi äskettäin Sweet Securityn yhtenäistä ratkaisua ja totesi,

"Cloud Application Detection & Response on kyse pilvi-, työkuormitus- ja sovelluskerroskontekstien yhdistämisestä yhdeksi tarinaksi, jotta pilvessä tapahtuva reagointi lopulta toteutuisi. Liian kauan olemme olleet tyytyväisiä tärkeimpien omaisuuteemme keskinkertaiseen näkyvyyteen. Sweet on eturintamassa muuttamassa tilannetta antamalla joukkueille tasojen välistä näkyvyyttä, jota he ovat tarvinneet vuosia."