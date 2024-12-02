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Sweet Security представляет первую унифицированную платформу обнаружения и реагированияк@cybernewswire
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Sweet Security представляет первую унифицированную платформу обнаружения и реагирования

к CyberNewswire3m2024/12/02
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Слишком долго; Читать

Платформа Cloud Native Detection and Response от Sweet Security объединяет информацию об угрозах из облачных приложений, рабочих нагрузок и инфраструктуры. Платформа Sweet оснащена набором возможностей следующего поколения, которые работают на базе GenAI.
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ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ, 3 декабря 2024 г./CyberNewsWire/--Благодаря Sweet клиенты теперь могут унифицировать обнаружение и реагирование для приложений, рабочих нагрузок и облачной инфраструктуры.


Сладкая безопасность сегодня объявила о выпуске своей единой платформы Cloud Native Detection and Response, призванной преобразовать способ защиты организациями своих облачных сред в режиме реального времени.


Платформа Sweet объединяет возможности Application Detection and Response (ADR), Cloud Detection and Response (CDR) и Cloud Workload Protection Platform (CWPP) в одно комплексное решение. Этот инновационный подход обеспечивает непревзойденные возможности обнаружения и реагирования, объединяя идеи из каждого уровня облачного стека.


«Команда Sweet неустанно трудилась над созданием платформы, которая не только отвечает потребностям сегодняшнего ландшафта безопасности, но и предвосхищает проблемы завтрашнего дня», — сказал Дрор Кашти, генеральный директор Sweet.


«Благодаря нашим расширенным возможностям обнаружения и реагирования мы предоставляем организациям инструменты, необходимые для защиты их облачных сред быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде».


В эпоху, когда из-за отсутствия контекста специалисты по безопасности сталкиваются с необходимостью устранения инцидентов в облаке в среднем в течение 10 дней, Sweet Security позволяет организациям поставить обнаружение и реагирование на первый план своей стратегии защиты облака, предоставляя возможность реагировать на угрозы по мере их возникновения и гарантируя, что инцидент никогда не перерастет в нарушение.


Когда обнаружение и реагирование разрознены между уровнями приложений, рабочей нагрузки и облачной инфраструктуры, это приводит к появлению разрозненных оповещений, которые требуют от групп безопасности объединения данных для оценки масштаба атаки.


«Облачная платформа обнаружения и реагирования Sweet Security стала для нас переломным моментом», — сказал Шай Сиван, директор по информационной безопасности компании Kaltura.


«Возможность унифицировать видимость как для активности приложений, так и для изменений инфраструктуры имела решающее значение для сбора необходимых нам криминалистических данных. Благодаря среднему времени обнаружения всего в 30 секунд и возможности реагировать на инциденты в течение 2–5 минут Sweet сократила наше среднее время разрешения (MTTR) на впечатляющие 90%, что позволило нам реагировать быстрее и эффективнее».


Помимо унифицированных функций обнаружения и реагирования, платформа Sweet Security оснащена набором возможностей нового поколения на базе GenAI, в том числе:


  • Единая видимость облака
  • Управление уязвимостями
  • Время выполнения CSPM
  • Обнаружение и реагирование на угрозы конфиденциальности (ITDR)


Джеймс Бертоти, эксперт по облачным технологиям и владелец Latio Tech, недавно прокомментировал унифицированное решение Sweet Security, заявив:


«Cloud Application Detection & Response — это объединение контекстов уровня облака, рабочей нагрузки и приложения в единую сюжетную линию, чтобы сделать реагирование на инциденты в облаке, наконец, реальностью. Слишком долго мы довольствовались посредственной видимостью наших самых важных активов. Sweet находится на переднем крае изменения этого, предоставляя командам видимость между уровнями, которая им была нужна годами».


Забронируйте встречу с Sweet Security на AWS re:Invent 2024 в Лас-Вегасе здесь .

О компании Sweet Security

Специализируясь на Cloud Native Detection & Response (D&R), Sweet Security защищает облачные среды в режиме реального времени. Решение Sweet, основанное бывшим CISO IDF, объединяет информацию об угрозах из облачных приложений, рабочих нагрузок и инфраструктуры.


Используя тонкий датчик на основе eBPF и глубокий поведенческий анализ, Sweet анализирует аномалии, генерируя важные сведения об инцидентах, уязвимостях и нечеловеческих идентификациях. Его технология, основанная на GenAI, отсекает шум и предоставляет действенные рекомендации по критическим облачным рискам в реальном времени.


Sweet, финансируемый частным образом, поддерживается Evolution Equity Partners, Munich Re Ventures, Glilot Capital Partners, CyberArk Ventures и элитной группой бизнес-ангелов. Для получения дополнительной информации посетите http://sweet.security .

Контакт

Элизабет Сафран

Looking Glass Public Relations для Sweet Security

[email protected]

Эта история была распространена в качестве релиза Cybernewswire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь



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