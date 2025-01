Sweet Security onthul eerste verenigde opsporing- en reaksieplatform

TEL AVIV, ISRAEL, 3 Desember 2024/CyberNewsWire/--Met Sweet kan klante nou opsporing en reaksie verenig vir toepassings, werkladings en wolkinfrastruktuur.





Sweet Sekuriteit het vandag die vrystelling van sy verenigde Cloud Native Detection and Response-platform aangekondig, wat ontwerp is om die manier waarop organisasies hul wolkomgewings in reële tyd beskerm te transformeer.





Sweet se platform integreer die vermoëns van toepassingsopsporing en -reaksie (ADR), wolkopsporing en -reaksie (CDR) en wolkwerkladingsbeskermingsplatform (CWPP) in een omvattende oplossing. Hierdie innoverende benadering lewer ongeëwenaarde opsporing- en reaksievermoëns, wat insigte van elke laag van die wolkstapel verenig.





"Die Sweet-span het onvermoeid gewerk om 'n platform te bou wat nie net aan die behoeftes van vandag se sekuriteitslandskap voldoen nie, maar ook die uitdagings van môre verwag," het Dror Kashti, uitvoerende hoof van Sweet, gesê.





"Met ons superaangejaagde opsporing- en reaksievermoëns, voorsien ons organisasies van die gereedskap wat hulle nodig het om hul wolkomgewings vinniger en doeltreffender as ooit tevore te beveilig."





In 'n era waar sekuriteitspanne 'n gemiddelde verblyftyd van 10 dae in die gesig staar om wolkvoorvalle op te los weens 'n gebrek aan konteks, bemagtig Sweet Security organisasies om opsporing en reaksie op die voorpunt van hul wolkverdedigingstrategie te plaas, wat die vermoë bied om op bedreigings op te tree as dit gebeur en om te verseker dat 'n voorval nooit 'n oortreding word nie.





Wanneer opsporing en reaksie tussen toepassing-, werklading- en wolkinfrastruktuurvlakke gestop word, lei dit tot gefragmenteerde waarskuwings wat vereis dat sekuriteitspanne saamwerk om die omvang van die aanval te verstaan.





"Sweet Security se Cloud Native Detection and Response-platform was 'n speletjie-wisselaar vir ons," sê Shai Sivan, CISO by Kaltura.





“Die vermoë om sigbaarheid oor beide toepassingsaktiwiteit en infrastruktuurveranderinge te verenig, was deurslaggewend in die insameling van die forensiese data wat ons benodig. Met gemiddelde opsporingstye van net 30 sekondes en die vermoë om binne 2-5 minute op voorvalle te reageer, het Sweet ons gemiddelde tyd tot resolusie (MTTR) met 'n indrukwekkende 90% verminder, wat ons in staat stel om vinniger en doeltreffender te reageer."





Benewens verenigde opsporing en reaksie, is Sweet Security se platform toegerus met 'n reeks volgende generasie vermoëns wat deur GenAI aangedryf word, insluitend:





Eenvormige wolksigbaarheid

Kwesbaarheidsbestuur

Looptyd CSPM

Identiteitsbedreigingopsporing en -reaksie (ITDR)





James Berthoty, wolkkenner en eienaar van Latio Tech, het onlangs kommentaar gelewer op Sweet Security se verenigde oplossing en gesê:





“Wolktoepassingsopsporing en -reaksie gaan alles oor die kombinasie van wolk-, werklading- en toepassingslaagkontekste in 'n enkele storielyn om insidentreaksie in die wolk uiteindelik 'n werklikheid te maak. Ons is te lank tevrede met middelmatige sigbaarheid van ons belangrikste bates. Sweet is op die voorpunt om dit te verander deur spanne die kruislaagsigbaarheid te gee wat hulle al jare nodig het.”



Bespreek 'n vergadering met Sweet Security by AWS re:Invent 2024 in Las Vegas hier .

Oor Sweet Security

Sweet Security, wat spesialiseer in Cloud Native Detection & Response (D&R), beskerm wolkomgewings intyds. Sweet se oplossing, wat deur die IDF se voormalige CISO gestig is, verenig bedreigingsinsigte van wolktoepassings, werkladings en infrastruktuur.





Met behulp van 'n skraal, eBPF-gebaseerde sensor en diepgaande gedragsanalise, ontleed Sweet anomalieë, wat belangrike insigte oor voorvalle, kwesbaarhede en nie-menslike identiteite genereer. Die GenAI-geïnfuseerde tegnologie sny deur die geraas en lewer uitvoerbare aanbevelings oor kritieke, intydse wolkrisiko's.





Sweet word privaat gefinansier en word gerugsteun deur Evolution Equity Partners, Munich Re Ventures, Glilot Capital Partners, CyberArk Ventures en 'n elite-groep engelbeleggers. Vir meer inligting, besoek gerus http://sweet.security .

