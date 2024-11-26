Hura Coze: Isosiyete ya HackerNoon yicyumweru

Howdy Hackers,
Murakaza neza kubindi Bigo biranga icyumweru . Buri cyumweru, turerekana isosiyete ishimishije, duhereye kububiko bwa tekinoroji ya Tech Company , ibyo bisiga ikimenyetso cyiza mubijyanye nikoranabuhanga ryisi yose hamwe numutima nubwenge bwabakoresha. Ububiko bwihariye bwa HackerNoon butondekanya ibigo S&P 500 hamwe nabatangiye umwaka.
Muri iki cyumweru, amaso yose ari kuri Coze , urubuga rwo guteza imbere porogaramu ya AI kubakoresha urwego rwubuhanga bwose. Waba utangiye cyangwa ufite uburambe bwo gutangiza gahunda, Coze igushoboza kwiteza imbere no gukoresha porogaramu zikoresha AI muburyo butekanye, umutekano, kandi ufite inshingano. Hamwe na Coze, urashobora guha ibikoresho bots ibikoresho, ubuhanga, ubumenyi, kwibuka, nibindi byinshi. Ubwoko bwa agent-agent buragufasha kandi kubaka bots nyinshi zikorana hamwe.
Coze irenze urubuga rwo kubaka abakozi bakomeye ba AI muminota mike 10-itanga kandi isoko aho abakoresha bashobora gutangaza no kuvumbura bots zakozwe nabandi mumuryango wa Coze. Urashobora kubona byoroshye abakozi cyangwa amacomeka ukeneye mugushungura ukoresheje imikoreshereze, imikorere, imiyoboro yo gutangaza, cyangwa gushakisha gusa izina.
Byongeye kandi, Coze yemerera abakoresha gutangaza abakozi mumiyoboro itandukanye kugirango bahuze nababumva. Imiyoboro ishyigikiwe irimo porogaramu zigendanwa hamwe nubutumwa bwohereza ubutumwa nka Telegramu, Cici, Slack, nibindi byinshi - shakisha urutonde rwuzuye rwimiyoboro ishyigikiwe, hamwe nuburambe bwabakoresha kuri buri kimwe, hano .
Coze yishimiye gutera inkunga amarushanwa yo kwandika # ai-chatbot atumira abakunzi ba AI bose, abiteza imbere, n'abanditsi kubaka ibiganiro byihariye bya AI kuri Coze kugirango barase amadolari arenga 7000. Kuva amarushanwa yatangira muri Kanama, inkuru zigera kuri 60 # ai-chatbot zatanze ibisobanuro birenga 70.000. Abitabiriye amahugurwa bifashishije ibikoresho byihariye bya Coze kugirango bateze imbere ibiganiro byihariye bya AI byuzuza imanza zitandukanye. Bimwe mu byingenzi byagaragaye harimo umufasha w’ishoramari rya crypto @ emmanuelaj, generator ya resitora ya bennykillua, umwarimu w’indimi z’amahanga wa kevinstubbs, umunyamakuru wa Illeolami wo muri Nijeriya , n'ibindi byinshi.
Ikiganiro cya AI kirimo kuba igice cyingenzi mubuzima bwacu bwa digitale. Ariko igihe kinini cyane, imbaraga zo gukora AI zagarukiye kuri bake ariko ubu umwenda ukururwa inyuma. Hamwe na Coze, urashobora gushushanya no kubaka AI kuganira kubintu byose ushobora gukoresha hejuru.
Ibyo aribyo byose muri iki cyumweru, bantu!
Komeza guhanga, Gumana Igishushanyo.
Ikipe ya HackerNoon