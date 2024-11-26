Coze ile Tanışın: Haftanın HackerNoon Şirketi

Merhaba Hackerlar,





Haftanın Şirketi özelliğine hoş geldiniz. Her hafta, Teknoloji Şirketi Veritabanımızdan , küresel teknoloji manzarasında ve kullanıcılarının kalplerinde ve zihinlerinde olumlu bir iz bırakan heyecan verici bir şirketi öne çıkarıyoruz. Bu benzersiz HackerNoon veritabanı, S&P 500 şirketlerini ve yılın en iyi girişimlerini aynı şekilde sıralıyor.





Bu hafta, tüm gözler her beceri seviyesindeki kullanıcı için bir AI uygulama geliştirme platformu olan Coze'da . İster yeni başlayan olun ister programlama deneyiminiz olsun, Coze güvenli, emniyetli ve sorumlu bir şekilde üretken AI uygulamaları geliştirmenizi ve dağıtmanızı sağlar. Coze ile özel botları araçlar, beceriler, bilgi, bellek ve daha fazlasıyla donatabilirsiniz. Çoklu ajan modu ayrıca sorunsuz bir şekilde birlikte çalışan birden fazla bot oluşturmanıza olanak tanır.

Coze ile tanışın: #EğlenceliGerçek

Coze, 10 dakika gibi kısa bir sürede güçlü AI ajanları oluşturmak için bir platformdan daha fazlasıdır; ayrıca kullanıcıların Coze topluluğundaki diğer kişiler tarafından oluşturulan botları yayınlayabileceği ve keşfedebileceği bir pazar yeri de sunar. Kullanım senaryolarına, işlevlere, yayın kanallarına göre filtreleyerek veya sadece isme göre arayarak ihtiyacınız olan ajanları veya eklentileri kolayca bulabilirsiniz.





Ayrıca Coze, kullanıcıların hedef kitleleriyle etkileşime girmek için farklı kanallarda aracılar yayınlamasına olanak tanır. Desteklenen kanallar arasında Telegram, Cici, Slack ve daha fazlası gibi mobil uygulamalar ve mesajlaşma platformları bulunur; desteklenen kanalların tam listesini ve her biri için kullanıcı deneyimi içgörülerini burada keşfedin.





Coze 🤝 HackerNoon Teknoloji Topluluğu





Coze, tüm AI meraklılarını, geliştiricilerini ve yazarlarını Coze'de 7000$'ın üzerinde ödül kazanma şansı için kişiselleştirilmiş AI sohbet robotları oluşturmaya davet eden devam eden #ai-chatbot yazma yarışmasına gururla sponsorluk yapıyor. Yarışmanın Ağustos ayındaki lansmanından bu yana yaklaşık 60 #ai-chatbot hikayesi 70.000'den fazla sayfa görüntülemesi üretti. Katılımcılar, çeşitli kullanım durumlarını karşılayan benzersiz AI sohbet robotları geliştirmek için Coze'nin özel araçlarından yararlandı. Bazı önemli noktalar arasında @emmanuelaj'ın kripto yatırım asistanı , @bennykillua'nın tarif oluşturucusu , kevinstubbs'ın yabancı dil öğretmeni , Illeolami'nin Nijeryalı haber muhabiri ve çok daha fazlası yer alıyor.

Yapay zeka sohbet robotları dijital hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Ancak uzun süredir, yapay zekayı şekillendirme gücü birkaç kişiyle sınırlıydı ancak şimdi perde geri çekildi. Coze ile aklınıza gelebilecek her türlü kullanım durumu için yapay zeka sohbet robotları tasarlayabilir ve oluşturabilirsiniz.





Bu haftalık bu kadar arkadaşlar!

Yaratıcı Kalın, İkonik Kalın.

HackerNoon Ekibi











