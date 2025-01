Incontra Coze: Azienda della settimana di HackerNoon

Ciao hacker,





Benvenuti a un'altra rubrica Company of the Week . Ogni settimana, mettiamo in evidenza un'azienda entusiasmante, dal nostro Tech Company Database , che sta lasciando un segno positivo nel panorama tecnologico globale e nei cuori e nelle menti dei suoi utenti. Questo database unico di HackerNoon classifica le aziende S&P 500 e le migliori startup dell'anno.





Questa settimana, tutti gli occhi sono puntati su Coze , una piattaforma di sviluppo di applicazioni AI per utenti di tutti i livelli di competenza. Che tu sia un principiante o abbia esperienza di programmazione, Coze ti consente di sviluppare e distribuire applicazioni AI generative in modo sicuro, protetto e responsabile. Con Coze, puoi dotare i bot personalizzati di strumenti, competenze, conoscenze, memoria e altro ancora. La modalità multi-agente ti consente inoltre di creare più bot che lavorano insieme senza problemi.

Incontra Coze: #FunFact

Coze è più di una semplice piattaforma per creare potenti agenti AI in appena 10 minuti: offre anche un marketplace in cui gli utenti possono pubblicare e scoprire bot creati da altri nella community di Coze. Puoi trovare facilmente gli agenti o i plugin di cui hai bisogno filtrando per scenari di utilizzo, funzioni, canali di pubblicazione o semplicemente cercando per nome.





Inoltre, Coze consente agli utenti di pubblicare agenti su diversi canali per interagire con il loro pubblico. I canali supportati includono app mobili e piattaforme di messaggistica come Telegram, Cici, Slack e altro ancora: esplora l'elenco completo dei canali supportati, insieme a approfondimenti sull'esperienza utente per ciascuno di essi, qui .





Coze 🤝 Comunità tecnologica di HackerNoon





Coze sponsorizza con orgoglio il concorso di scrittura #ai-chatbot in corso che invita tutti gli appassionati di intelligenza artificiale, gli sviluppatori e gli scrittori a creare chatbot AI personalizzati su Coze per vincere premi per oltre $ 7000. Dal lancio del concorso ad agosto, circa 60 storie #ai-chatbot hanno generato oltre 70.000 visualizzazioni di pagina. I partecipanti hanno sfruttato gli strumenti specializzati di Coze per sviluppare chatbot AI unici che soddisfano vari casi d'uso. Alcuni punti salienti includono l'assistente per gli investimenti in criptovalute di @emmanuelaj, il generatore di ricette di @bennykillua, il tutor di lingue straniere di kevinstubbs, il reporter di notizie nigeriano di Illeolami e molto altro.

I chatbot AI stanno diventando una parte essenziale delle nostre vite digitali. Ma per troppo tempo, il potere di plasmare l'AI è stato limitato a pochi, ma ora il sipario è stato tirato indietro. Con Coze, puoi progettare e costruire chatbot AI per qualsiasi caso d'uso tu possa pensare.





