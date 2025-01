Maak kennis met Coze: HackerNoon Bedrijf van de Week

Hallo hackers,





Welkom bij een nieuw onderdeel van Company of the Week . Elke week belichten we een spannend bedrijf uit onze Tech Company Database , dat een positieve stempel drukt op het wereldwijde technologielandschap en de harten en geesten van zijn gebruikers. Deze unieke HackerNoon-database rangschikt zowel S&P 500-bedrijven als de beste startups van het jaar.





Deze week zijn alle ogen gericht op Coze , een AI-applicatieontwikkelingsplatform voor gebruikers van alle niveaus. Of u nu een beginner bent of programmeerervaring hebt, Coze stelt u in staat om generatieve AI-applicaties op een veilige, beveiligde en verantwoorde manier te ontwikkelen en implementeren. Met Coze kunt u aangepaste bots uitrusten met tools, vaardigheden, kennis, geheugen en meer. De multi-agentmodus stelt u ook in staat om meerdere bots te bouwen die naadloos samenwerken.

Maak kennis met Coze: #FunFact

Coze is meer dan alleen een platform voor het bouwen van krachtige AI-agents in slechts 10 minuten: het biedt ook een marktplaats waar gebruikers bots kunnen publiceren en ontdekken die zijn gemaakt door anderen in de Coze-community. U kunt eenvoudig de agents of plugins vinden die u nodig hebt door te filteren op gebruiksscenario's, functies, publicatiekanalen of door gewoon op naam te zoeken.





Daarnaast stelt Coze gebruikers in staat om agenten te publiceren op verschillende kanalen om contact te maken met hun publiek. Ondersteunde kanalen zijn mobiele apps en berichtenplatforms zoals Telegram, Cici, Slack en meer. Bekijk hier de volledige lijst met ondersteunde kanalen, samen met inzichten in de gebruikerservaring voor elk kanaal.





Coze 🤝 HackerNoon Tech-community





Coze sponsort met trots de lopende #ai-chatbot schrijfwedstrijd die alle AI-enthousiastelingen, ontwikkelaars en schrijvers uitnodigt om gepersonaliseerde AI-chatbots te bouwen op Coze voor een kans op meer dan $ 7000 aan prijzen. Sinds de start van de wedstrijd in augustus hebben ongeveer 60 #ai-chatbot-verhalen meer dan 70.000 paginaweergaven gegenereerd. Deelnemers hebben gebruikgemaakt van Coze's gespecialiseerde tools om unieke AI-chatbots te ontwikkelen die voldoen aan verschillende use cases. Enkele hoogtepunten zijn @emmanuelaj's crypto-investeringsassistent , @bennykillua's receptengenerator , kevinstubbs' vreemdetalenleraar , Illeolami's Nigeriaanse nieuwsverslaggever en nog veel meer.

AI-chatbots worden een essentieel onderdeel van ons digitale leven. Maar te lang was de macht om AI vorm te geven beperkt tot een paar, maar nu is het doek gevallen. Met Coze kunt u AI-chatbots ontwerpen en bouwen voor elk denkbaar gebruiksscenario.





