С 13 марта 2024 года, когда Палата представителей США приняла законопроект о запрете популярной социальной сети TikTok по всей стране, в Интернете распространяются теории заговора относительно этого запрета.





Материнской компании TikTok, ByteDance, головной офис которой находится в Китае, дали шесть месяцев на поиск нового покупателя, чтобы избежать удаления приложения из магазинов приложений США. Последняя попытка TikTok подать иск в пятницу провалилась, когда Верховный суд постановил, что закон не нарушает Первую поправку.





И вот так, шесть месяцев пролетели в мгновение ока. Столкнувшись с запретом в воскресенье, 19 января 2025 года, TikTok решил добровольно закрыть свой сервис для пользователей из США. Apple и Google Play немедленно удалили приложение, оставив пользователей, открывших TikTok, с горьким прощальным сообщением.





Белый дом Байдена заявил, что обеспечение соблюдения запрета будет возложено на будущую администрацию Трампа. Со своей стороны, избранный президент Дональд Трамп поклялся «спасти» TikTok. Верный своему слову, Трамп продлил срок действия запрета на 75 дней после вступления в должность.





170 миллионов пользователей TikTok в США обрадовались доступу к своему любимому приложению.





Несмотря на то, что запрет длился всего 12 часов, он вызвал глобальную панику. Для миллионов людей платформа была больше, чем приложением; это была карьера, творческий выход и сообщество. Хаос заставил паникующих пользователей позвонить по номеру 911 , что побудило чиновников призвать общественность прекратить злоупотреблять линиями экстренной помощи, поскольку это отвлекает ресурсы от реальных кризисов. Кроме того, влиятельные лица и экстремисты по всему политическому спектру предположили, что запрет был инициирован теневыми группами со скрытыми целями, а не только проблемами безопасности.

Теория шпионского заговора

Согласно законопроекту о запрете, главная проблема TikTok заключается в том, что он принадлежит так называемому «иностранному противнику», что представляет угрозу национальной безопасности. Чиновники СШАнеоднократно высказывали опасения , что китайское правительство может использовать TikTok для шпионажа за американцами или тайного влияния на общественное мнение путем усиления или подавления определенного контента.





Паранойя оправдана, утверждают они, из-за законов Китая, требующих от организаций помогать в сборе разведданных. Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что программное обеспечение TikTok может позволить китайскому правительству получить доступ к устройствам американцев.





Сенатор-республиканец Джош Хоули из Миссури страстно поддержал эти опасения в своей пламенной речи:

«Если у вас сейчас на телефоне установлен TikTok, он может отслеживать ваше местоположение, читать ваши текстовые сообщения, следить за нажатиями клавиш. Он имеет доступ к записям вашего телефона. Это не просто угроза национальной безопасности — это угроза личной безопасности».





Канадско-американский венчурный капиталист Чамат Палихапития внес свой вклад в спор вокруг X , заявив, что единогласное решение Верховного суда о сохранении запрета, поддержанное двухпартийным большинством, свидетельствует о том, что «США определили, что TikTok является шпионским ПО иностранного субъекта».





Эта теория вызвала бурные дебаты среди пользователей X. Некоторые поддержали Палихапитию, согласившись, что TikTok действительно может быть шпионским ПО. Один из сторонников доказал:

«Я искренне не понимаю борьбы за сохранение TikTok в США. Это буквально китайская шпионская программа, которую Китай даже не позволяет использовать своим детям. Это оружие, наносящее вред нашим детям. Все еще пытаюсь найти аргументы в пользу сохранения его в сети — если только это не то, что некоторые богатые спонсоры Республиканской партии могут крупно проиграть».





Другие согласились с этим, назвав платформу «угрозой безопасности», в то время как скептики отреагировали на это, заявив, что нет никаких весомых доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Теория заговора сионистов

Еще одна дикая теория, захватившая воображение определенных уголков Интернета, заключается в утверждении, что «еврейское лобби» хочет контролировать TikTok. Инфлюенсер и стример Хаз Аль-Дин, также известный как Infrared, предположил, что запрет TikTok вообще не связан с Китаем, а скорее с передачей «контроля Израилю в интересах «сионистского лобби»».





Аналогичным образом влиятельный антисемит Винсент Джеймс воспользовался X, чтобы поделиться со своими почти 60 000 подписчиками тем, что «евреи хотят полного контроля над информацией».





Это утверждение вписывается в более широкую версию о том, что Израиль якобы использует свое предполагаемое влияние, чтобы добиться запрета TikTok и подавления пропалестинского контента.





В качестве «доказательств» сторонники теории заговора указывают на данные OpenSecrets , где перечислены пожертвования от AIPAC (Американо-израильского комитета по связям с общественностью) конгрессмену-республиканцу Майку Галлахеру, который возглавлял законопроект о TikTok. Сторонники теории утверждают, что это доказательство того, что Израиль и Моссад влияют на решения правительства США относительно TikTok. Они подчеркивают, что спонсор законопроекта якобы получил «значительные пожертвования от сионистов».





Нет никаких доказательств, связывающих AIPAC с разработкой законопроекта. Антисемит Стью Питерс безосновательно утверждает, что за анти-TikTok-законом стоят «сионистские вымогательские команды», утверждая, что это потому, что платформа позволяет пользователям задавать вопросы Израилю. В своих видео Питерс призывает к уничтожению сионизма. К счастью, его охват на Rumble ограничен, всего несколько тысяч подписчиков, а его видео редко превышают 500 просмотров.

Кто контролирует информацию, тот контролирует мир

Мы подробно изложили известные теории заговора о закрытии TikTok, начиная от сионистского влияния и заканчивая страхами китайского шпионажа. Несмотря на их популярность, доказательств, подтверждающих эти утверждения, мало, поскольку не было доказано, что TikTok делится данными с китайским коммунистическим правительством. Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки прекрасно это подытожил:





«Большинство причин, по которым правительство запретило это, были основаны на обвинениях, а не на доказательствах».





Но как насчет реальных данных из реальных опросов?





Исследование, проведенное Институтом Алленсбаха в Германии, показывает, что информационная экосистема TikTok может способствовать скептицизму и усиливать теории заговора. Немцы, использующие TikTok для новостей, менее склонны рассматривать Китай как диктатуру, критиковать вторжение России в Украину или доверять вакцинам по сравнению с потребителями традиционных СМИ. В то время как 57% читателей газет считают Китай диктатурой, только 28,1% пользователей TikTok согласны с этим. Пользователи TikTok также менее склонны верить, что Китай и Россия распространяют дезинформацию, и более подозрительно относятся к своим правительствам. Влияние иностранных держав на социальные сети неоспоримо, что подчеркивает поговорку:





«Кто контролирует информацию, тот контролирует мир».





Вопрос не в том, кто контролирует приложение, а в том, кто контролирует то, как мы воспринимаем потребляемую нами информацию.