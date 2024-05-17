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Я понимаю — и понимаю, — что #юристы обеспокоены #нормативным и этическим аспектом использования #ИИ. Наш профессиональный долг — помогать пользователям ИИ соблюдать #регулирование, а также основополагающую #этику (поскольку даже если этика не является нормой, часто неэтичное использование приводит к неэтичному использованию).





Тем не менее, что мне не совсем понятно, так это эта надуманная регуляторная озабоченность сверху . Я понимаю искреннюю озабоченность снизу . То, что те немногие привилегированные умы, которые разрабатывают ИИ, принимают меры предосторожности в отношении направлений и производных этой технологии, присуще научному и технологическому развитию. То, что эти предосторожности (снизу) должны быть больше, гораздо больше, неизмеримо больше, учитывая разрабатываемый объект, тоже логично, разумно и необходимо. Ибо мы сталкиваемся с первой технологией, которая может развиваться либо под защитой своего создателя-человека, либо сама по себе, к отношениям агентности , к автономному разуму и, как таковому, независимому от нас; или так же зависим от нас, как я от тебя, или ты от своего кузена.





В этом смысле мы не можем упускать из виду тот факт, что мы до сих пор не знаем – и, возможно, никогда не узнаем – когда и как случилось, что обезьяна однажды посмотрела на свои руки и сказала себе:





А вот и я.





Среди различных гипотез, пытающихся объяснить этот переход от бытия к существованию , от инстинкта к сознанию и, следовательно, к воле, имеется то, что я называю гипотезой «это просто произошло» . То, что вещи происходят случайно или просто происходят, не является объяснением, которое обычно удовлетворяет людей. Но это такое же хорошее объяснение или такое же плохое (это вопрос эпистемологического вкуса), как и «Эй, просто потому что!» что отец предлагает сыну, когда тот задает энный вопрос в цепочке вопросов о трюизме мира:





Картофель фри — это картофель фри, потому что это жареный картофель фри.





Вот и все. Как «все», остальное — загадка . Тайна (понимаемая во всех ее измерениях и сферах, включая религиозную), необходимая в нашей жизни. Более того, я верю, что без тайны люди не были бы людьми: они были бы чем-то другим — спасибо, Икер и компания .





Эта гипотеза о том, что только что произошло, просто означает, что сознание (не того гомункула, который наказывает нас за якобы хорошие или плохие поступки, а самопознания бытия, существования) есть необходимый плод (иначе и быть не могло) когнитивное накопление . По-другому: повышение интеллекта (в широком смысле) у субъекта, не обладающего самосознанием, просто происходит так, что в данный момент этот субъект становится самосознательным, самосознательным, решительным и ответственным. . Именно тогда обслуживаются агентские отношения. И я думаю, что наступит момент, когда ответ ИИ на очень классную подсказку будет таким:





Простите, кто вы, черт возьми, такой?





Независимо от того, сколько или мало пунктов имеет эта гипотеза — я полностью за — чтобы стать официальным объяснением того, что произошло раньше, факт заключается в том, что в отсутствие объяснения она ставится как dies incertus an et quando , если Самосознание ИИ произойдет, если не просто dies incertus quando — мои деньги именно на этом. Согласно тому, что я называю «теорией баланса» — которую я обычно применяю для выбора между возможными вариантами действий — можно так много потерять, если не принять меры предосторожности, что мы были бы дураками, если бы не приняли (все) меры предосторожности.





Что возвращает меня к началу:





Хорошо, но меры предосторожности со стороны кого?





Потому что: кто регулирует регулятор? Мы живем в мире, способном организовать музыкальный фестиваль на причудливые темы — и я воздержусь… — безумно аплодировать им, одновременно очерняя поющую богиню с самого Олимпа. И этот мир, #проснувшийся мир, меня очень беспокоит тем, что он хочет регулировать ИИ — и уже регулирует его… Что ж, я держу пари — и я не проигрываю — что он не хочет его регулировать, и по сути не регулирует это, с той же искренней заботой снизу. #Деньги и #власть, которые идут рука об руку с таким «изобретением», не укладываются в голове.





Так что Они , любители власти и денег, как не было других, сверху не только подсовывают нам эту эгалитарную и завистливую идеологию, самую декадентскую идеологию в истории, ведущую к концу цивилизации (не к концу цивилизации, какой мы ее знаем) : конец цивилизации); Еще они нам подсовывают совершенную систему контроля над гражданами, чтобы превратить их сначала в подданных, а потом в вассалов:





Масса вассалов, неотличимых от рабских миньонов.







