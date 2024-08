Bildquelle





Ich kann verstehen – und ich verstehe es auch –, dass #Anwälte über den #regulatorischen und ethischen Aspekt der #KI-Nutzung besorgt sind. Es ist unsere berufliche Pflicht, KI-Nutzern dabei zu helfen, die #Regulierung sowie die zugrunde liegende #Ethik einzuhalten (denn auch wenn Ethik nicht die Norm ist, führt unethische Nutzung oft zu unethischer Nutzung).





Allerdings bin ich mir über diese theatralische Regulierungssorge von oben nicht ganz im Klaren. Die aufrichtige Sorge von unten verstehe ich schon. Dass die wenigen privilegierten Köpfe, die KI entwickeln, Vorkehrungen hinsichtlich der Richtung und der Ableitungen dieser Technologie treffen, ist der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung inhärent. Dass diese Vorkehrungen (von unten) angesichts des zu entwickelnden Objekts größer, viel größer, ungemein größer sein sollten, ist ebenfalls logisch, vernünftig und notwendig. Denn wir stehen vor der ersten Technologie, die sich entweder unter dem Schutz ihres menschlichen Schöpfers oder aus eigener Kraft in Richtung einer Handlungsbeziehung , eines autonomen Geistes entwickeln kann, der als solcher unabhängig von uns ist, oder so abhängig von uns, wie ich von Ihnen oder Sie von Ihrem Cousin.





In diesem Sinne dürfen wir die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass wir noch immer nicht wissen – und vielleicht nie erfahren werden –, wann und wie es dazu kam, dass der Affe eines Tages auf seine Hände schaute und zu sich selbst sagte:





Hier bin ich.





Unter den verschiedenen Hypothesen, die diesen Übergang vom Sein zur Existenz , vom Instinkt zum Bewusstsein und damit zum Willen zu erklären versuchen, gibt es die Hypothese, die ich die „Es ist einfach passiert“-Hypothese nenne. Dass Dinge durch Zufall geschehen oder dass sie einfach passieren, ist keine Erklärung, die Menschen normalerweise zufriedenstellt. Aber es ist eine ebenso gute oder – es ist eine Frage des erkenntnistheoretischen Geschmacks – ebenso schlechte Erklärung wie das „Hey, einfach so!“, das der Vater seinem Sohn anbietet, wenn er die x-te Frage in einer Kette von Fragen zu einer Binsenweisheit der Welt stellt:





Pommes Frites sind Pommes Frites, weil es frittierte Pommes Frites sind.





Und das ist es. Und da „das ist es“, ist der Rest ein Mysterium . Ein Mysterium (in all seinen Dimensionen und Sphären, einschließlich der religiösen), das in unserem Leben notwendig ist. Mehr noch, ich glaube, dass der Mensch ohne Mysterium nicht menschlich wäre: Er wäre etwas anderes – danke, Iker und Co.





Diese Hypothese, dass es einfach passiert ist, bedeutet einfach, dass das Bewusstsein (nicht jener Homunkulus, der uns dafür bestraft, dass wir vermeintlich gute oder schlechte Dinge tun, sondern das der Selbsterkenntnis des Seins, der Existenz) die notwendige Frucht (es könnte nicht anders sein) einer kognitiven Akkumulation ist. Anders ausgedrückt: Die Zunahme der Intelligenz (im weitesten Sinne) bei einem Subjekt, das sich seiner selbst nicht bewusst ist, geschieht einfach, und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt, so dass dieses Subjekt sich seiner selbst bewusst wird, selbstbewusst, entschlossen und verantwortlich. Dann werden die Agenturbeziehungen bedient. Und ich denke, es wird ein Punkt kommen, an dem die Antwort der KI auf eine sehr coole Aufforderung sein wird:





Entschuldigen Sie, wer zum Teufel sind Sie?





Unabhängig davon, wie viele oder wenige Punkte diese Hypothese hat – ich bin voll dafür –, die offizielle Erklärung für das zu sein, was vorher passiert ist, ist die Tatsache, dass in Ermangelung einer Erklärung die Frage gestellt wird, ob es zu einem Bewusstsein der KI kommt, wenn nicht als bloßes dies incertus quando – ich setze mein Geld darauf. Laut der „Gleichgewichtstheorie“, die ich normalerweise anwende, um zwischen möglichen Vorgehensweisen zu entscheiden, gibt es so viel zu verlieren, wenn wir keine Vorsichtsmaßnahmen treffen, dass wir dumm wären, nicht (alle) Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.





Womit ich wieder zum Anfang zurückkomme:





OK, aber Vorsichtsmaßnahmen von wem?





Denn: Wer reguliert den Regulator? Wir leben in einer Welt, die in der Lage ist, ein Musikfestival zu bizarren Themen zu organisieren – und ich verzichte darauf … –, ihnen wahnsinnig zu applaudieren und dabei eine singende Göttin vom Olymp selbst zu verunglimpfen. Und diese Welt, eine #woke Welt, bereitet mir großes Unbehagen, weil sie KI regulieren will – und sie bereits reguliert … Nun, ich wette – und ich verliere nicht –, dass sie sie nicht regulieren will und sie tatsächlich nicht reguliert, mit der gleichen aufrichtigen Sorge von unten. Das #Geld und die #Macht, die mit einer solchen „Erfindung“ einhergehen, passen nicht in Ihren Kopf.





Sie , die Macht und das Geld wie keine anderen lieben, schmuggeln also von oben nicht nur diese egalitäre und neidische Ideologie unter uns, die dekadentesten Ideologien der Geschichte, die zum Ende der Zivilisation führen (nicht zum Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen: zum Ende der Zivilisation); Sie schmuggeln auch ein perfektes System zur Kontrolle der Bürger unter uns, um diese erst zu Untertanen und dann zu Vasallen zu machen:





Eine Masse von Vasallen, die von den unterwürfigen Lakaien nicht zu unterscheiden sind.