



Любые мнения, выраженные ниже, являются личным мнением автора и не должны служить основой для принятия инвестиционных решений, а также не могут быть истолкованы как рекомендация или совет по участию в инвестиционных сделках.





Первое мая





Первое мая





Первое мая





Некоторые из вас, дегенераты, кричали «Первомайский день», наблюдая, как рынки криптовалют блевали с середины апреля до настоящего времени. Было так много боли, что бумажные руки, гоняющиеся за инерцией, словно Ирен Чжао заявили, что они «покончили» с криптовалютой. Как будто… она послушно вернется, размещая ловушки криптовалютной жажды, как только Биткойн в короткие сроки снова начнет двигаться вверх и вправо.





Ценовое действие произошло так, как я ожидал. Налоговый сезон в США, беспокойство по поводу того, что будет делать ФРС, сокращение вдвое продаж биткойнов и замедление роста активов биткойн-ETF в США под управлением (AUM) объединились за предыдущие две недели, что привело к столь необходимой чистке рынка. Следующий этап туристы проведут на пляже… если смогут себе это позволить. Мы, заядлые ублюдки, будем хранить и, если возможно, накапливать больше наших любимых криптовалютных резервных активов, таких как Биткойн и Эфир, и/или дерьмовых монет с высокой бета-версией, таких как Solana, Dog Wif Hat и, осмелюсь сказать, Dogecoin (монета OG Doggie).





Это не должно быть полностью детальное эссе по глобальной макроэкономике, политике и криптовалютам. Скорее, я хочу подчеркнуть, почему Казначейство США, Федеральная резервная система (ФРС) и программа помощи Republic First Bank предоставляют бумажную ликвидность или путь к увеличению бумажной ликвидности сейчас и в ближайшем будущем. Я быстро пройдусь по нескольким таблицам, которые подкрепляют мою глупость.

Сокращение QT = QE

Когда среднестатистический маппет приравнивает количественное смягчение (QE) к печатанию денег и инфляции, это создает проблемы для элит. Поэтому им необходимо изменить номенклатуру и метод обеспечения наркоманов, то есть бумажную финансовую систему, ее источник денежного героина. Снижение темпов вывода активов из баланса ФРС в соответствии с их программой количественного ужесточения (QT) звучит благотворно. Но не заблуждайтесь: снижая ставку QT с $95 млрд до $60 млрд в месяц, ФРС, по сути, добавляет $35 млрд в месяц долларовой ликвидности. Когда вы объединяете проценты по резервным остаткам, выплаты RRP и процентные выплаты по долгу Казначейства США, сокращение QT увеличивает объем стимулов, предоставляемых глобальным рынкам активов каждый месяц.





На этой неделе ФРС объявила, что сократит QT на вышеупомянутые суммы на своем заседании в мае 2024 года. Используя удобный график, рассмотрим ситуацию с долларовой ликвидностью до и после встречи.





До Размер объекта Оценить ПА Ежемесячная сумма (млрд долл. США) Расходы в процентах NA NA $88,27 ИОРБ 3271,706 5,40% $14,72 Рекомендуемая розничная цена 438.148 5,30% 1,94 доллара США QT NA NA -$77,59 Общий



$27,34





Обратите внимание, что строка QT представляет собой фактическую среднемесячную сумму сокращения в 2024 году на основе Еженедельный баланс ФРС . Как видите, ФРС не достигла месячной цели в 95 миллиардов долларов. Возникает вопрос, составляет ли цель 60 миллиардов долларов в месяц и не достигнет ли ФРС и этой цели. Недовыполнение целевых темпов позитивно для долларовой ликвидности.





После Размер объекта Оценить ПА Ежемесячная сумма (млрд долл. США) Расходы в процентах NA NA $88,27 ИОРБ 3271,706 5,40% $14,72 Рекомендуемая розничная цена 438.148 5,30% 1,94 доллара США QT NA NA -$60,00 Общий



$44,93 Увеличение $лик в месяц 64,32%









«Высокие» процентные ставки, которые требуют от ФРС и Казначейства США стимулирования выплаты процентов богатым людям, в сочетании со снижением темпов QT, являются еще более стимулирующими.





Пожалуйста прочти " Кайт или доска », чтобы понять, что означает каждая позиция.





Вот что задумал бета-куколд, парень с полотенцами Пауэлл. А как насчет его доминанты, Плохой Гурл Йеллен?

Объявление Казначейства США о ежеквартальном возврате средств (QRA)

Поскольку США находятся в муках финансового доминирования, заявления Плохой Девочки Йеллен более важны, чем заявления любого другого чиновника денежно-кредитной политики. Каждый квартал Казначейство США публикует QRA, чтобы ориентировать рынок на количество и тип долга, который должен быть выпущен для финансирования правительства.





Перед QRA за 2К24 у меня были вопросы:





Будет ли Йеллен занимать больше или меньше, чем в прошлом квартале, и почему? Каков срок погашения долга, который будет выпущен? Каким будет целевой баланс общего счета казначейства (TGA)?





Вопрос 1:

В течение квартала с апреля по июнь 2024 года Казначейство планирует занять 243 миллиарда долларов в виде частного чистого рыночного долга, предполагая, что на конец июня остаток денежных средств составит 750 миллиардов долларов. [2] Оценка заимствований на 41 миллиард долларов выше, чем было объявлено в январе 2024 года, в основном из-за более низких денежных поступлений, что частично компенсируется более высоким остатком денежных средств на начало квартала. [3]





Источник: КРА





Это нехорошо, если вы являетесь держателем казначейских облигаций. Предложений будет больше, а налоговые поступления не впечатляют, несмотря на бурный рост экономики США и сильные рынки. Это ускоряет темпы потрясений на рынке облигаций и заметно повышает долгосрочные ставки. Ответом Йеллен на это станет некая форма контроля над кривой доходности, и именно тогда Биткойн начнет свое восхождение по цене до 1 миллиона долларов.





Вопрос 2:





Учитывая текущие бюджетные прогнозы, Министерство финансов рассчитывает в ближайшие дни увеличить размеры аукционов по 4-, 6- и 8-недельным векселям, чтобы обеспечить достаточную ликвидность для удовлетворения наших недельных потребностей в денежных средствах примерно в конце мая. Затем, в преддверии даты неудерживаемых и корпоративных налогов 15 июня, Казначейство планирует провести небольшое сокращение размеров аукционов по краткосрочным векселям в период с начала до середины июня. Впоследствии, в течение июля, Министерство финансов ожидает возвращения размеров аукционов краткосрочных векселей к уровням, близким к максимумам февраля и марта, или близким к ним.





Источник: КРА





Йеллен необходимо увеличить выпуск краткосрочных векселей, потому что рынок не сможет справиться с этим, если она переместит свой BSD на длинный конец кривой. Дополнительным преимуществом выпуска большего количества банкнот является то, что он истощает RRP, что добавляет долларовую ликвидность в систему. Чтобы понять почему, пожалуйста, прочитайте « Плохая девчонка ».





Вопрос 3:





В течение квартала с июля по сентябрь 2024 года Казначейство планирует занять $847 млрд в виде частного чистого рыночного долга, предполагая, что на конец сентября остаток денежных средств составит $850 млрд.





Источник: КРА





Целевой баланс TGA составляет 850 миллиардов долларов. В настоящее время он составляет 941 миллиард долларов, что соответствует сокращению примерно на 90 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев. Чтобы понять почему, пожалуйста, прочитайте « Плохая девчонка ».





Влияние этого QRA является умеренно положительным для долларовой ликвидности. Это не такая уж громкая новость, как объявление в ноябре 2023 года, которое привело к резкому взлету цен на облигации, криптовалюты и облигации. Но со временем это поможет медленно накачивать наши сумки.

Первый Республиканский Банк

Вы когда-нибудь слышали об этом крохотном банке? Я этого не делал, пока они не обанкротились. Тот факт, что обанкротился еще один банк, не относящийся к категории «Слишком большой, чтобы обанкротиться» (TBTF), не заслуживает внимания. Но что важно, так это реакция финансовых мандаринов, отвечающих за Pax Americana.





Правительство США (через FDIC) страхует депозиты в любом банке США на сумму до 250 000 долларов США. Когда банк терпит крах, незастрахованные вкладчики должны быть обнулены. Однако это политически неприемлемо в год выборов, особенно если власть имущие постоянно заверяют общественность в том, что банковская система здорова.





Вот отрывок из Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) :





По состоянию на 31 января 2024 года общий размер активов Republic Bank составлял около 6 миллиардов долларов, а общий объем депозитов составлял 4 миллиарда долларов. По оценкам FDIC, потери Фонда страхования вкладов (DIF), связанные с банкротством Republic Bank, составят 667 миллионов долларов. FDIC определила, что по сравнению с другими альтернативами приобретение Republic Bank Фултон-банком является наименее дорогостоящим решением для DIF, страхового фонда, созданного Конгрессом в 1933 году и управляемого FDIC для защиты депозитов в банках страны.





Чтобы понять, что произошло простым языком, необходимо читать между строк.





Фултон согласился купить Republic First и обеспечить возмещение ущерба всем вкладчикам только в том случае, если FDIC внесет некоторую сумму денег. Страховка FDIC дала Фултону 667 миллионов долларов, так что все вкладчики Republic First были оплачены. Почему страховой фонд используется для всех вкладов, хотя некоторые вклады не были застрахованы?





Причина в том, что если бы все вклады не были покрыты, то началось бы массовое изъятие вкладов из банков. Любой крупный вкладчик банка, не входящего в состав TBTF, немедленно перевел бы деньги в банк TBTF, который имеет полную государственную гарантию всех вкладов. Впоследствии тысячи банков обанкротились по всей стране. Это нехороший результат в демократической республике, где выборы проводятся каждые два года. Как только общественность узнает, что банкротства банков на 100% вызваны политикой ФРС и Казначейства США, некоторым идиотам, которым переплачивают, придется найти настоящую работу.





Вместо того, чтобы страдать на избирательных участках, ответственные лица, по сути, теперь гарантируют все депозиты в банковской системе США. Это скрытое добавление в размере 6,7 триллионов долларов, поскольку именно такую сумму составляют незастрахованные депозиты. Об этом сообщает ФРС Сент-Луиса .





Это приводит к печатанию денег, поскольку в страховом фонде FDIC нет 6,7 триллионов долларов. Возможно, им нужно спросить совета у CZ, потому что фонды — это не SAFU. Как только фонд будет исчерпан, FDIC займет деньги у ФРС, которая напечатает деньги для погашения кредита.





Как и в случае с другими политиками скрытой печати денег, обсуждаемыми в этом эссе, сегодня не происходит массового вливания ликвидности. Однако теперь мы с полной уверенностью знаем, что к балансу ФРС добавлены триллионы условных обязательств, которые будут финансироваться за счет печатных денег.

Купи в мае, уходи!

Медленное добавление миллиардов долларов ликвидности каждый месяц будет с этого момента ослаблять негативное движение цен. Хотя я не ожидаю, что криптовалюта сразу полностью осознает инфляционный характер недавних монетарных заявлений США, я ожидаю, что цены достигнут дна, сбиваются и начинают медленно расти.





Когда лето в северном полушарии вступит в полную силу, крипто-куклы будут наслаждаться предварительным богатством во всех обычных горячих точках. Я вижу тебя в DC10, Скорпиосе, Чилтерне… Я вижу тебя в игре. Я, конечно, не буду нянчиться с Биткойном, хотя мог бы действовать в два шага. Недавняя сильная рвота дает прекрасную возможность снять с меня ставку. USDe и тратить синтетические доллары на шиткоины с высокой бета-версией.





Я покупаю монеты Solana и Doggie для импульсных торговых позиций. Для долгосрочных позиций в шиткойнах я увеличиваю свои ассигнования в Pendle* и буду определять другие токены, которые «продаются». Я буду использовать остаток мая, чтобы увеличить свою известность. А затем пришло время установить это, забыть об этом и подождать, пока рынок оценит инфляционный характер недавних заявлений о денежно-кредитной политике США.





同志们好





Китай нельзя забывать. Китайский юань будет девальвирован, но не по отношению к доллару США; скорее, это будет против золота и Биткойна. Позже этим летом я объясню эту теорию в подробном эссе.





Для тех из вас, кому нужны пункты моих прогнозов, вот вам:





Достиг ли Биткойн локального минимума на отметке $58 600 в начале этой недели? Да

Каков ваш прогноз цены? Ралли до уровня выше 60 000 долларов, а затем ценовое движение в диапазоне от 60 000 до 70 000 долларов до августа.

Являются ли недавние заявления ФРС и Казначейства скрытой формой печатания денег? Да.





Яхтзи!!





Отказ от ответственности: я являюсь советником и инвестором Pendle и получил токены Pendle в качестве компенсации за свои консультационные услуги.



