ИИ дороже, чем вы думаете

Искусственный интеллект и машинное обучение были в моде в последнее десятилетие, но за последние год или два шумиха вокруг ИИ выросла до невообразимого уровня.





Хотя искусственный интеллект способен выполнять широкий спектр задач, таких как распознавание и отслеживание объектов на фотографиях и видео, генерация текста, похожего на человеческий, извлечение информации и экстраполяция больших объемов данных и многое другое, это не волшебная таблетка для каждого. недуг. Системы искусственного интеллекта, хотя и широко распространены, все же не могут идеально подходить для решения конкретной проблемы.





Одной из основных причин, по которой компании отказываются от ИИ, является стоимость. Искусственные системы могут показаться вездесущими, создавая ощущение, что их легко и доступно создать, но это далеко от истины.





Даже самое простое приложение системы на базе искусственного интеллекта требует значительных затрат времени и денег, и не всегда очевидно, насколько на самом деле сложны искусственные системы.





В этой статье я стремлюсь помочь предприятиям более точно оценить стоимость разработки ИИ, а также оценить, действительно ли ИИ сэкономит деньги в долгосрочной перспективе.





Стоимость разработки ИИ

Одно из главных заблуждений относительно ИИ заключается в том, что из-за его популярности он доступен по цене и легко достижим. Программное обеспечение искусственного интеллекта, несмотря на широкое использование во многих бизнес-операциях, сложно разрабатывать и требует много времени и, следовательно, денег.





Крайне важно заранее как можно точнее рассчитать стоимость разработки ИИ, чтобы не тратить время на поиск команды разработчиков ИИ и не разочаровываться, когда общая стоимость проекта не соответствует вашему бюджету.





Расчет проекта разработки не является основным этапом в процессе оценки стоимости разработки ИИ. На мой взгляд, гораздо важнее подсчитать, сколько денег потребуется для выполнения задачи, которую вы сейчас хотите автоматизировать, используя ручной труд.





На первый взгляд может показаться, что автоматизация определенной задачи является наиболее разумным подходом, хотя на самом деле внедрение системы искусственного интеллекта для замены человеческого труда чаще всего обходится слишком дорого и не так эффективно по сравнению с человеческим трудом.









Рассчитать текущую стоимость

Прежде чем искать разработчиков ИИ, вы должны понять свои бизнес-процессы и четко представить, сколько стоит выполнение задачи, которую вы хотите автоматизировать с помощью ИИ.





Например, сложная система наблюдения с искусственным интеллектом, которая подсчитывает, сколько клиентов посещает магазин за день, на первый взгляд может показаться хорошей идеей: процесс подсчета является автоматическим, и искусственный интеллект может не только подсчитывать людей в магазине, но и отслеживать их покупки или общее поведение. Поддавшись ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, владелец бизнеса может рассмотреть возможность разработки такой системы, чтобы получить представление о своих бизнес-операциях.





Однако стоимость разработки искусственного интеллекта для обработки видео в реальном времени для обнаружения объектов, вероятно, будет намного дороже, особенно если ваш бизнес невелик, чем найм дополнительного сотрудника, который будет выполнять те же задачи за гораздо меньшие деньги.





С другой стороны, некоторые задачи могут потребовать гораздо больше человеческого труда. Например, компания, работающая с большим количеством документов, может столкнуться с тем, что более 50 сотрудников ежедневно сортируют сотни бумажных документов, ищут нужную информацию и вручную вносят ее в системы.





Стоимость труда более 50 сотрудников в долгосрочной перспективе значительно превышает стоимость разработки системы оптического распознавания символов на базе искусственного интеллекта для автоматической обработки документов. Даже с учетом первоначальных затрат на разработку системы решение ИИ остается более разумным вариантом для бизнеса с точки зрения денег.





Этот шаг может показаться очевидным, но многие владельцы бизнеса, похоже, полностью его пропускают, поддавшись шумихе вокруг ИИ. ИИ остается сложной технологией, разработка которой довольно дорога и требует большого количества данных, большого количества испытаний и много времени. Хотя ИИ превосходит людей в выполнении определенных задач и может показаться идеальным выбором для определенного бизнес-сценария, он может не иметь экономического смысла даже в долгосрочной перспективе.





Расчет стоимости рабочей силы, необходимой для выполнения определенной задачи, — это первый шаг в разработке любого проекта искусственного интеллекта для бизнеса.





Оценить объем проекта

Некоторые системы искусственного интеллекта меньше и менее сложны, чем другие, и понимание того, где находится ваш проект в этом спектре, — лучший способ получить точную оценку стоимости проекта. Вот несколько вопросов, которые следует задать себе, чтобы понять масштаб проекта:





Определите цель проекта

Определите точную цель системы искусственного интеллекта, будь то поиск конкретной информации в документе, обнаружение лесных пожаров или распознавание лиц для процесса адаптации. Лучше определить цель как можно точнее, например, «ИИ для определения того, подписан ли документ и кем» вместо «ИИ для автоматической обработки документов».





Определите тип ИИ

Распознавание и классификация объектов, распознавание текста, обработка естественного языка, анализ данных — все они различаются по типу моделей искусственного интеллекта и их сложности. Определение того, какой тип модели ИИ требуется вашему проекту, поможет оценить общую сложность проекта и, следовательно, его стоимость.





Оцените набор данных

Набор данных — краеугольный камень любого проекта ИИ. Набор данных используется для обучения и тестирования моделей машинного обучения и часто является одной из самых трудоемких и сложных частей проекта.





Наборы данных — это не маленькие коллекции изображений: чтобы получить точные результаты, вам необходимо включить сотни, а лучше тысячи изображений, видео, аудиозаписей, отсканированных документов и т. д. Прикиньте, есть ли у вас уже набор данных, например, архив отсканированных документов. документы или видео с камер наблюдения, а если нет, оцените время, необходимое для сбора необходимых данных.





Рассчитать стоимость проекта

Точный расчет стоимости любого проекта искусственного интеллекта может выполнить только профессиональная компания-разработчик искусственного интеллекта, которая оценит ваш проект и потребности вашего бизнеса, протестирует и выберет модели машинного обучения, чтобы получить максимальную точность, и предоставит вам разбивку по различным этапам разработки.

Существуют определенные рекомендации по затратам на проекты ИИ. Вот сколько времени потребуется на проект в зависимости от его сложности:





На разработку крошечного проекта искусственного интеллекта с очень ограниченной функциональностью и прогнозирующим искусственным интеллектом, например, модели, которая определяет закономерности в прошлых событиях и делает прогнозы о будущих событиях, требуется не менее 100 часов .

. Небольшой проект искусственного интеллекта, включая распознавание и классификацию объектов, начинается с 20:00 до 25:00 .

. Более крупные проекты ИИ могут легко растянуться на несколько лет .





Почасовая ставка любого проекта является основным показателем при расчете суммы денег, которую потребует проект. Умножив это число на количество часов, потраченных на проект, вы можете получить оценку стоимости проекта.





Доля разработчиков ИИ сильно варьируется в зависимости от региона, квалификации разработчика и его опыта. Обязательно изучите стоимость проектов ИИ в вашем регионе (или в регионе, где вы планируете передать разработку на аутсорсинг), чтобы получить более точную оценку стоимости вашего проекта.





Для примера я рассчитаю приблизительную стоимость проекта ИИ на основе средней ставки разработчика ИИ. По данным Salary.com, средняя почасовая ставка разработчика ИИ составляет около 50 долларов.





Давайте посмотрим на часы, которые я перечислил ранее для различных проектов ИИ. Например, очень небольшой проект ИИ с простой моделью обнаружения закономерностей и прогнозирования событий занимает не менее 100 часов. Умножив это число на среднюю ставку застройщика, получим $5000 — примерную стоимость проекта такого типа.





Выполнение этого очень простого расчета с остальными почасовыми оценками, которые я перечислил ранее, дает следующие цифры:





Очень небольшой проект искусственного интеллекта с простой моделью обнаружения закономерностей и прогнозирования событий. стоит минимум 5000$,

Небольшой проект искусственного интеллекта с моделью обнаружения объектов начинается от 100 000 долларов США.

Крупный проект искусственного интеллекта с несколькими запусками стоимостью 200 000 долларов США.





Существуют приблизительные оценки, но они могут стать отправной точкой для оценки стоимости вашего проекта ИИ. Имейте в виду, что почасовая ставка разработчиков ИИ зависит от региона и округа и может варьироваться, существенно влияя на общую стоимость разработки. Дополнительные затраты, такие как почасовая ставка менеджера проекта, серверов и т. д., также составляют общую стоимость проекта.





Оцените дополнительные затраты

Хотя дополнительные затраты не являются основной частью общих инвестиций, их важно учитывать при оценке того, стоит ли система искусственного интеллекта для вашего бизнеса.





Многие специальные программы работают в облаке, а это означает, что вам придется платить ежемесячную или ежегодную плату за аренду серверов. Эти затраты обычно достаточно малы, чтобы не оказывать большого влияния на общую стоимость разработки, но системы ИИ в этом отношении отличаются. Для эффективной работы систем искусственного интеллекта требуются серверы с мощными графическими процессорами, а они, как правило, дороже, что увеличивает стоимость ежемесячного обслуживания системы.





Если вы хотите разработать сложную систему искусственного интеллекта или систему искусственного интеллекта, которая будет использоваться десятками сотрудников, вам необходимо обеспечить техническую поддержку, которая будет направлять пользователей в систему и исправлять любые ошибки или сбои, которые могут возникнуть в системе.





Еще одна важная стоимость, которую следует учитывать, — это стоимость дополнительных разработок. В процессе эксплуатации системы у вас может возникнуть потребность в дополнительном функционале. Например, вам может потребоваться начать обработку новых типов документов или обнаружить больше объектов на видео. Эти дополнения могут оказаться дорогостоящими, поэтому их необходимо учитывать при расчете общего бюджета проекта.





Стоимость ИИ против человеческого труда

После того, как вы примерно оцените стоимость рассматриваемой системы ИИ, сравните ее с деньгами, которые вы сейчас тратите на выполнение той же задачи. Вы можете быть удивлены, но чаще всего цена человеческого труда намного дешевле, чем цена системы искусственного интеллекта, изготовленной на заказ.





Даже несмотря на всю шумиху вокруг ИИ, важно сохранять хладнокровие и отсутствие шумихи, когда речь идет о разработке ИИ. Каким бы заманчивым это ни было, внедрение ИИ не всегда является разумной идеей с экономической точки зрения.