Tiger Lake lansează unificarea Postgres și Lakehouse pentru analiza în timp real și AI

Aplicațiile moderne devin din ce în ce mai dinamice, mai inteligente și mai în timp real. Tablourile de bord se reîmprospătează cu telemetria de intrare. Sistemele de monitorizare răspund la schimbarea liniilor de bază. Agenții iau decizii în context, nu în izolare. Fiecare depinde de aceeași cerință fundamentală: capacitatea de a uni evenimentele live cu starea istorică profundă. Cu toate acestea, datele rămân fragmentate. Sistemele de operare, construite pe Postgres, se ocupă de ingestie și servire. Sistemele analitice, construite pe lac, se ocupă de îmbogățire și modelare. Conectarea lor înseamnă îmbinarea fluxurilor, a conductelor și a locurilor de muncă personalizate - fiecare introducând latență, fragilitate și costuri. Rezultatul este un patchwork de sisteme care se luptă să ofere imaginea completă, să nu mai vorbim de a face acest lucru în timp real. Această fragmentare nu încetinește doar echipele - limitează ceea ce dezvoltatorii pot construi.Nu puteți furniza tablouri de bord în timp real cu adâncime istorică sau agenți terestri în context operațional proaspăt atunci când datele sunt împărțite în funcție de proiectare. Această diviziune arhitecturală nu mai este durabilă. Acum, în beta publică, introduce o nouă buclă de date - continuă, bidirecțională și profund integrată - între Postgres și lachouse. Lacul Tiger Lacul Tiger Introducerea Tiger Lake: date în timp real, sisteme full-context Tiger Lake elimină nevoia de conducte externe, cadre complexe de orchestrare și middleware proprietare. Este construit direct în Tiger Cloud și integrat cu Tiger Postgres, motorul nostru de producție Postgres pentru sarcini de lucru tranzacționale, analitice și agentice. Arhitectura utilizează standarde deschise de la capăt la capăt: Tabelele Apache Iceberg stocate în Amazon S3 Tables pentru integrarea lacului Replicarea continuă din tabelele Postgres sau hipertabele în Iceberg Streaming de ingestie înapoi în Postgres pentru serving cu latență scăzută și operațiuni Îndreptarea interogărilor de la Postgres la Iceberg pentru roluri eficiente Aceste capacități sunt încorporate.Ceea ce a necesitat anterior funcțiile Flink, programatoarele DAG și adezivul personalizat funcționează acum nativ. Comportamentul de streaming și compatibilitatea schemei sunt proiectate în sistem de la început. Pentru a înțelege modul în care Tiger Lake reface arhitectura de date, vă ajută să și să ia în considerare modul în care evoluează atunci când contextul în timp real devine un principiu de design de bază. Revizuirea modelului de medalii Revizuirea modelului de medalii Puteți să vă gândiți la ea ca la o : operational medallion architecture Bronz: Datele brute aterizează în S3 susținut de Iceberg. Argint: Datele curățate și validate sunt replicate în Postgres. Aur: agregatele sunt calculate în Postgres pentru servire în timp real, apoi transmise înapoi la Iceberg pentru analiza caracteristicilor. Fluxurile de lucru tradiționale Bronz-Argint-Aur au fost construite pentru sistemele de loturi. Tiger Lake permite un flux continuu în care îmbogățirea și servirea au loc în timp real. Această schimbare transformă o conductă excesiv de complexă într-o buclă de date dinamică și mai simplă în timp real.Contextul și datele se mișcă liber între sisteme. Toate datele rămân native, actualizate și interogabile cu SQL standard. Tiger Lake acceptă o singură cale de scriere care alimentează aplicațiile în timp real, tablourile de bord și lacurișul, folosind arhitectura care se potrivește cel mai bine dezvoltatorului. Utilizatorii pot scrie date la Postgres, apoi au datele și roll-up-urile corespunzătoare sincronizate automat la lacurișul lor; dimpotrivă, utilizatorii care alimentează deja date brute în lacuriș pot aduce automat la Postgres pentru servire operațională. "Am strâns împreună Kafka, Flink și codul personalizat pentru a transmite date de la Postgres la Iceberg. Kevin Otten, director de arhitectură tehnică la Speedcast. "Lacul Tiger înlocuiește toate acestea cu infrastructura nativă. "Am strâns împreună Kafka, Flink și codul personalizat pentru a transmite date de la Postgres la Iceberg. Kevin Otten, director de arhitectură tehnică la Speedcast. Kevin Otten, director de arhitectură tehnică la Speedcast. "Lacul Tiger înlocuiește toate acestea cu infrastructura nativă. De la arhitectură la rezultate Tiger Lake permite sistemele în timp real care au fost anterior prea complexe pentru a funcționa sau prea scumpe pentru a construi. Dashboard-uri pentru clienți Tablourile de bord pot acum combina metricile live cu agregatele istorice într-o singură interogare. Nu este nevoie de stivele duble sau de informații permanente. Tiger Lake acceptă ingestia de înaltă putere la scară de producție, alimentând conducte care vizualizează miliarde de rânduri în timp real. Totul trăiește într-un singur sistem, actualizat continuu și instantaneu interogabil. "Cu Tiger Lake, am unificat în cele din urmă datele noastre în timp real și istorice." Maxwell Carritt, inginer IoT de la Pfeifer & Langen. "Acum fluxăm fără probleme de la Tiger Postgres la Iceberg, oferind analiștilor noștri puterea de a explora, modela și acționa asupra datelor din S3, Athena și TigerData." "Cu Tiger Lake, am unificat în cele din urmă datele noastre în timp real și istorice." Maxwell Carritt, inginer IoT de la Pfeifer & Langen. Maxwell Carritt, inginer IoT de la Pfeifer & Langen. "Acum fluxăm fără probleme de la Tiger Postgres la Iceberg, oferind analiștilor noștri puterea de a explora, modela și acționa asupra datelor din S3, Athena și TigerData." Sisteme de monitorizare Cu o singură sursă de adevăr și o buclă de date continuă, alertarea devine mai rapidă și mai fiabilă. Inginerii pot rula o singură interogare SQL pentru a inspecta împreună telemetria proaspătă și incidentele istorice - îmbunătățind viteza de sortare, reducând pozitivele false și rămânând concentrați asupra a ceea ce contează. Simplificarea planului de date îmbunătățește, de asemenea, reziliența sistemului.Tiger Lake permite sistemelor de monitorizare să funcționeze pe aceeași coloană vertebrală operațională live, unde Iceberg oferă adâncime istorică, iar Tiger Postgres oferă acces cu latență scăzută. agenţi Tiger Lake face posibilă împământare fără infrastructură suplimentară. Dezvoltatorii pot încorpora activitatea recentă a utilizatorilor și istoricul interacțiunilor pe termen lung direct în Postgres. Nu este nevoie de orchestrare, de gestionare a drift-ului vectorului sau de conducte personalizate AI. Imaginați-vă că un agent de asistență primește o nouă anchetă. Marele corp de cazuri de asistență istorică rămâne în Iceberg, în timp ce Tiger Lake a creat încorporări automate de bucăți și vectori în Postgres. Acum căutarea vectorială împotriva bazei de date operaționale poate răspunde rapid la întrebările de chat AI, asigurându-se în același timp că încorporările rămân proaspete și actualizate fără conducte de orchestrare complexe. În acest sens, Tiger Lake este, de asemenea, un element cheie în ceea ce numim Agentic Postgres, o fundație Postgres pentru sisteme inteligente care învață, decid și acționează. „Cu Tiger Lake, credem că TigerData pune o bază solidă pentru transformarea Postgres în motorul operațional al lacului deschis pentru aplicații.” a declarat Ken Yoshioka, CTO, Lumia Health. "Ne permite flexibilitatea de a ne dezvolta rapid startup-ul biotehnologic cu o infrastructură concepută atât pentru analiză, cât și pentru AI agentică." „Cu Tiger Lake, credem că TigerData pune o bază solidă pentru transformarea Postgres în motorul operațional al lacului deschis pentru aplicații.” a declarat Ken Yoshioka, CTO, Lumia Health. a declarat Ken Yoshioka, CTO, Lumia Health. "Ne permite flexibilitatea de a ne dezvolta rapid startup-ul biotehnologic cu o infrastructură concepută atât pentru analiză, cât și pentru AI agentică." Companii precum Speedcast, Lumia Health și Pfeifer & Langen construiesc deja sisteme analitice full-context și în timp real cu Tiger Lake. Aceste arhitecturi alimentează telemetria industrială, fluxurile de lucru agentice și operațiunile în timp real, toate dintr-o platformă unificată, continuă de streaming. Beta publică disponibilă pe Tiger Cloud Tiger Lake este acum disponibil în beta publică , platforma noastră gestionată pentru aplicații în timp real și sisteme analitice. Acesta acceptă streamingul continuu de la Tiger Postgres la Amazon S3 Tables susținute de Iceberg folosind formate deschise. Tigrul norului Tigrul norului În curând: Intelligence Round-Trip Mai târziu în această vară: Căutați cataloagele Iceberg direct din cadrul Postgres. Explorați, alăturați-vă și raționați peste lac și date operaționale folosind SQL. Toamna 2025: fluxuri de lucru de călătorie completă: adăugați-vă la Postgres, îmbogățiți-vă în Iceberg și transmiteți automat rezultatele. Cum se construiește Tiger Lake Nu există orchestrare complexă sau integrări manuale: Creați un recipient pentru tabelele compatibile cu Iceberg S3. Furnizați permisiuni ARN pentru Tiger Cloud. Activați sincronizarea tabelelor în Tiger Postgres: ALTER TABLE my_hypertable SET (\n tigerlake.iceberg_sync = true\n);\n Viitorul arhitecturii de date este în timp real, contextual și deschis Tiger Lake introduce un nou tip de arhitectură. este continuă prin design, scalabilă în mod implicit și optimizată pentru aplicații care necesită context complet și date complete în timp real. Datele operaționale intră în lac pentru îmbogățire și modelare. Înțelegerile îmbogățite revin în Postgres pentru o funcționare cu latență scăzută.Aplicațiile și agenții completează ciclul, răspunzând cu precizie și viteză. Credem că acesta este fundamentul pentru ceea ce urmează: Sisteme care unifică cazurile de utilizare operațională și analiza internă Arhitecturi care reduc complexitatea în loc să o compenseze Sarcini de lucru care nu sunt doar reactive, ci bazate pe înțelegere Nu ar trebui să alegeți între context și simplitate. Nu ar trebui să patch împreună sisteme care nu au fost niciodată concepute pentru a lucra împreună. Împreună cu arhitectura de stocare de generație următoare și instrumentele noastre de inteligență artificială native Postgres, Tiger Lake formează coloana vertebrală a Agentic Postgres. Aceasta este o fundație construită pentru încărcăturile de lucru inteligente care învață, simulă și acționează. Încearcă astăzi pe şi verificaţi-l pe Pentru a începe. Tigrul norului Lacul Tiger Docs Tigrul norului Lacul Tiger Docs - în Mike