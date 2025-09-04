Η Tiger Lake ξεκινά την ενοποίηση των Postgres και Lakehouse για ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και AI

Οι σύγχρονες εφαρμογές γίνονται πιο δυναμικές, πιο έξυπνες και πιο σε πραγματικό χρόνο. Οι πίνακες παρακολούθησης ανανεώνονται με την εισερχόμενη τηλεμετρία. Τα συστήματα παρακολούθησης ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες γραμμές βάσης. Οι πράκτορες λαμβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο, όχι σε απομόνωση. Τα δεδομένα παραμένουν κατακερματισμένα. Τα λειτουργικά συστήματα, που χτίστηκαν στο Postgres, χειρίζονται την κατάποση και την εξυπηρέτηση. Τα αναλυτικά συστήματα, που χτίστηκαν στο κτίριο της λίμνης, χειρίζονται τον εμπλουτισμό και τη μοντελοποίηση. Η σύνδεση τους σημαίνει τη σύνδεση ρευμάτων, αγωγών και προσαρμοσμένων εργασιών - το καθένα εισάγοντας καθυστέρηση, ευθραυστότητα και κόστος. Αυτός ο κατακερματισμός δεν επιβραδύνει μόνο τις ομάδες - περιορίζει αυτό που οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν.Δεν μπορείτε να παραδώσετε πίνακες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο με ιστορικό βάθος ή επίγειους πράκτορες σε νέο επιχειρησιακό πλαίσιο όταν τα δεδομένα χωρίζονται από το σχεδιασμό. Αυτό το αρχιτεκτονικό χάσμα δεν είναι πλέον βιώσιμο. Τώρα στη δημόσια beta, εισάγει ένα νέο κύκλωμα δεδομένων - συνεχές, αμφίδρομο και βαθιά ενσωματωμένο - μεταξύ του Postgres και του lakehouse. Λίμνη Τίγρης Λίμνη Τίγρης Εισαγωγή στη λίμνη Tiger: δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, συστήματα πλήρους πλαισίου Η Tiger Lake εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικούς αγωγούς, πολύπλοκα πλαίσια ορχήστρας και ιδιόκτητο μεσαίο λογισμικό. είναι ενσωματωμένη απευθείας στο Tiger Cloud και ενσωματώνεται με την Tiger Postgres, την παραγωγική μας μηχανή Postgres για φορτία εργασίας συναλλαγών, ανάλυσης και πράκτορα. Η αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί ανοιχτά πρότυπα από το τέλος στο τέλος: Οι πίνακες Apache Iceberg αποθηκεύονται σε πίνακες Amazon S3 για την ενσωμάτωση της λίμνης Συνεχής αναπαραγωγή από πίνακες Postgres ή υπερ-πίνακες σε Iceberg Η ροή της πρόσληψης πίσω στο Postgres για εξυπηρέτηση χαμηλής καθυστέρησης και λειτουργίες Κατεβάζοντας τα ερωτήματα από το Postgres στο Iceberg για αποτελεσματικά rollups Αυτές οι δυνατότητες είναι ενσωματωμένες.Αυτό που απαιτούσε προηγουμένως οι εργασίες Flink, οι προγραμματιστές DAG και η προσαρμοσμένη κόλλα τώρα λειτουργούν έμφυτα.Η συμπεριφορά ροής και η συμβατότητα σχήματος έχουν σχεδιαστεί για να εισέλθουν στο σύστημα από την αρχή. Για να κατανοήσετε πώς η Tiger Lake αναδιαμορφώνει την αρχιτεκτονική δεδομένων, βοηθά να και εξετάστε πώς εξελίσσεται όταν το πλαίσιο σε πραγματικό χρόνο γίνεται βασική αρχή σχεδιασμού. Ανακαλύψτε το μοντέλο Medallion Ανακαλύψτε το μοντέλο Medallion Μπορείτε να το σκεφτείτε ως ένα : operational medallion architecture Χάλκινο: Τα ακατέργαστα δεδομένα προσγειώνονται στο Iceberg-backed S3. Ασημένιο: Τα καθαρισμένα και επικυρωμένα δεδομένα αναπαράγονται στο Postgres. Χρυσός: Οι συγκεντρώσεις υπολογίζονται στο Postgres για την παροχή σε πραγματικό χρόνο και στη συνέχεια μεταδίδονται πίσω στο Iceberg για ανάλυση χαρακτηριστικών. Οι παραδοσιακές ροές εργασίας Bronze–Silver–Gold κατασκευάστηκαν για συστήματα παρτίδων. Η Tiger Lake επιτρέπει μια συνεχή ροή όπου ο εμπλουτισμός και η διανομή πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η αλλαγή μετατρέπει έναν υπερβολικά πολύπλοκο αγωγό σε μια δυναμική και απλούστερη ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Το πλαίσιο και τα δεδομένα κινούνται ελεύθερα μεταξύ των συστημάτων. Τα λειτουργικά και αναλυτικά στρώματα παραμένουν συνδεδεμένα χωρίς περιττές εργασίες ή διπλή υποδομή. Όλα τα δεδομένα παραμένουν μητρικά, ενημερωμένα και αναζητήσιμα με το πρότυπο SQL. Το Tiger Lake υποστηρίζει μια ενιαία διαδρομή γραφής που τροφοδοτεί τις εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο, τα dashboards και το lakehouse, χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική που ταιριάζει καλύτερα στον προγραμματιστή. Οι χρήστες μπορούν να γράψουν δεδομένα στο Postgres, στη συνέχεια να έχουν τα κατάλληλα δεδομένα και rollups αυτόματα συγχρονισμένα με το lakehouse τους. αντίθετα, οι χρήστες που τροφοδοτούν ήδη τα ακατέργαστα δεδομένα στο lakehouse μπορούν να τα φέρουν αυτόματα στο Postgres για επιχειρησιακή εξυπηρέτηση. «Συγκεντρώσαμε το Kafka, το Flink και τον προσαρμοσμένο κώδικα για να μεταδώσουμε δεδομένα από την Postgres στο Iceberg. δήλωσε ο Kevin Otten, Διευθυντής Τεχνικής Αρχιτεκτονικής της Speedcast. «Η Tiger Lake αντικαθιστά όλα αυτά με την εγχώρια υποδομή. Είναι η αρχιτεκτονική που θα θέλαμε να είχαμε από την πρώτη μέρα». «Συγκεντρώσαμε το Kafka, το Flink και τον προσαρμοσμένο κώδικα για να μεταδώσουμε δεδομένα από την Postgres στο Iceberg. δήλωσε ο Kevin Otten, Διευθυντής Τεχνικής Αρχιτεκτονικής της Speedcast. δήλωσε ο Kevin Otten, Διευθυντής Τεχνικής Αρχιτεκτονικής της Speedcast. «Η Tiger Lake αντικαθιστά όλα αυτά με την εγχώρια υποδομή. Είναι η αρχιτεκτονική που θα θέλαμε να είχαμε από την πρώτη μέρα». Από την αρχιτεκτονική στα αποτελέσματα Η Tiger Lake επιτρέπει συστήματα σε πραγματικό χρόνο που ήταν προηγουμένως πολύ περίπλοκα για να λειτουργήσουν ή πολύ ακριβά για να κατασκευαστούν. Προσανατολισμός πελατών Dashboards Οι πίνακες παρακολούθησης μπορούν πλέον να συνδυάζουν ζωντανές μετρήσεις με ιστορικά σύνολα σε ένα ενιαίο ερώτημα. Δεν υπάρχει ανάγκη για διπλές στοίβες ή σταθερές γνώσεις. Η Tiger Lake υποστηρίζει πρόσληψη υψηλής ροής σε κλίμακα παραγωγής, παρέχοντας αγωγούς που απεικονίζουν δισεκατομμύρια σειρές σε πραγματικό χρόνο. «Με την Tiger Lake, έχουμε τελικά ενοποιήσει τα δεδομένα μας σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά δεδομένα». δήλωσε ο Maxwell Carritt, επικεφαλής μηχανικός IoT στην Pfeifer & Langen. «Τώρα ρέουμε απρόσκοπτα από την Tiger Postgres στο Iceberg, δίνοντας στους αναλυτές μας τη δύναμη να εξερευνήσουν, να μοντελοποιήσουν και να ενεργήσουν σε δεδομένα σε S3, Athena και TigerData». «Με την Tiger Lake, έχουμε τελικά ενοποιήσει τα δεδομένα μας σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά δεδομένα». δήλωσε ο Maxwell Carritt, επικεφαλής μηχανικός IoT στην Pfeifer & Langen. δήλωσε ο Maxwell Carritt, επικεφαλής μηχανικός IoT στην Pfeifer & Langen. «Τώρα ρέουμε απρόσκοπτα από την Tiger Postgres στο Iceberg, δίνοντας στους αναλυτές μας τη δύναμη να εξερευνήσουν, να μοντελοποιήσουν και να ενεργήσουν σε δεδομένα σε S3, Athena και TigerData». Συστήματα παρακολούθησης Με μια ενιαία πηγή αλήθειας και μια συνεχή ροή δεδομένων, οι ειδοποιήσεις γίνονται ταχύτερες και πιο αξιόπιστες.Οι μηχανικοί μπορούν να εκτελέσουν ένα ερώτημα SQL για να ελέγξουν πρόσφατα τηλεμετρία και ιστορικά συμβάντα μαζί - βελτιώνοντας την ταχύτητα ταξινόμησης, μειώνοντας τα ψευδώς θετικά και παραμένοντας επικεντρωμένοι σε αυτό που έχει σημασία. Η απλούστευση του επιπέδου δεδομένων βελτιώνει επίσης την ανθεκτικότητα του συστήματος. η Tiger Lake επιτρέπει στα συστήματα παρακολούθησης να λειτουργούν στην ίδια ζωντανή επιχειρησιακή σπονδυλική στήλη, όπου το Iceberg παρέχει ιστορικό βάθος και η Tiger Postgres παρέχει πρόσβαση χαμηλής καθυστέρησης. πράκτορες Η Tiger Lake καθιστά δυνατή τη γείωση χωρίς πρόσθετη υποδομή. Οι προγραμματιστές μπορούν να ενσωματώσουν πρόσφατες δραστηριότητες χρηστών και ιστορικό μακροπρόθεσμης αλληλεπίδρασης απευθείας στο Postgres. Δεν υπάρχει ανάγκη για ορχήστρα, διαχείριση διαρροής φορέων ή προσαρμοσμένους αγωγούς AI. Φανταστείτε ότι ένας πράκτορας υποστήριξης λαμβάνει μια νέα έρευνα.Ο μεγάλος όγκος ιστορικών περιπτώσεων υποστήριξης παραμένει στο Iceberg, ενώ η Tiger Lake δημιούργησε αυτοματοποιημένες ενσωματώσεις τμημάτων και φορέων στο Postgres.Τώρα η εικονική αναζήτηση κατά της επιχειρησιακής βάσης δεδομένων μπορεί να απαντήσει γρήγορα σε ερωτήσεις συνομιλίας AI, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ενσωματώσεις παραμένουν φρέσκες και ενημερωμένες χωρίς πολύπλοκους αγωγούς ορχήστρας. Με αυτόν τον τρόπο, η Tiger Lake είναι επίσης ένα βασικό δομικό στοιχείο σε αυτό που ονομάζουμε Agentic Postgres, ένα ίδρυμα Postgres για έξυπνα συστήματα που μαθαίνουν, αποφασίζουν και ενεργούν. «Με την Tiger Lake, πιστεύουμε ότι η TigerData θέτει ένα ισχυρό θεμέλιο για να μετατρέψει την Postgres στον επιχειρησιακό κινητήρα της ανοικτής λίμνης για εφαρμογές.» δήλωσε ο Ken Yoshioka, CTO, Lumia Health. «Μας επιτρέπει την ευελιξία να αναπτύξουμε γρήγορα τη βιοτεχνολογική μας εκκίνηση με υποδομή σχεδιασμένη τόσο για την ανάλυση όσο και για την πρακτική τεχνητή νοημοσύνη». «Με την Tiger Lake, πιστεύουμε ότι η TigerData θέτει ένα ισχυρό θεμέλιο για να μετατρέψει την Postgres στον επιχειρησιακό κινητήρα της ανοικτής λίμνης για εφαρμογές.» δήλωσε ο Ken Yoshioka, CTO, Lumia Health. δήλωσε ο Ken Yoshioka, CTO, Lumia Health. «Μας επιτρέπει την ευελιξία να αναπτύξουμε γρήγορα τη βιοτεχνολογική μας εκκίνηση με υποδομή σχεδιασμένη τόσο για την ανάλυση όσο και για την πρακτική τεχνητή νοημοσύνη». Εταιρείες όπως η Speedcast, η Lumia Health και η Pfeifer & Langen χτίζουν ήδη πλήρως συνδεδεμένα και σε πραγματικό χρόνο αναλυτικά συστήματα με την Tiger Lake.Αυτές οι αρχιτεκτονικές τροφοδοτούν τη βιομηχανική τηλεμετρία, τις ροές εργασίας του πράκτορα και τις λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, όλα από μια ενιαία πλατφόρμα συνεχούς ροής. Διαθέσιμο σε δημόσια beta στο Tiger Cloud Το Tiger Lake είναι πλέον διαθέσιμο σε δημόσια beta , η διαχειριζόμενη πλατφόρμα μας για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο και αναλυτικά συστήματα. υποστηρίζει τη συνεχή ροή από το Tiger Postgres στο Amazon S3 Tables που υποστηρίζεται από το Iceberg χρησιμοποιώντας ανοιχτές μορφές. Το σύννεφο της τίγρης Το σύννεφο της τίγρης Έρχεται σύντομα: Round-Trip Intelligence Αργότερα αυτό το καλοκαίρι: Αμφισβητήστε τους καταλόγους Iceberg απευθείας από το Postgres. Εξερευνήστε, συμμετάσχετε και σκεφτείτε σε όλη τη λίμνη και τα επιχειρησιακά δεδομένα χρησιμοποιώντας SQL. Φθινόπωρο 2025: Πλήρεις ροές εργασίας ταξιδιού: εισάγετε το Postgres, εμπλουτίστε το Iceberg και επαναφέρετε αυτόματα τα αποτελέσματα. Πώς να εγκαταστήσετε τη λίμνη Tiger Δεν υπάρχει σύνθετη ορχήστρα ή χειροκίνητη ολοκλήρωση: Δημιουργήστε ένα δοχείο για πίνακες S3 συμβατούς με το Iceberg. Παροχή δικαιωμάτων ARN στο Tiger Cloud. Ενεργοποιήστε τον συγχρονισμό πίνακα στο Tiger Postgres: ALTER TABLE my_hypertable SET (\n tigerlake.iceberg_sync = true\n);\n Το μέλλον της αρχιτεκτονικής δεδομένων είναι σε πραγματικό χρόνο, πλαίσιο και ανοιχτό Η Tiger Lake εισάγει ένα νέο είδος αρχιτεκτονικής. είναι συνεχής από το σχεδιασμό, κλιμακώσιμη από προεπιλογή και βελτιστοποιημένη για εφαρμογές που χρειάζονται πλήρη πλαίσιο και πλήρη δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Τα επιχειρησιακά δεδομένα εισέρχονται στη λίμνη για εμπλουτισμό και μοντελοποίηση. Οι εμπλουτισμένες γνώσεις εισέρχονται πίσω στο Postgres για χαμηλή καθυστέρηση. οι εφαρμογές και οι πράκτορες ολοκληρώνουν τον κύκλο, ανταποκρινόμενοι με ακρίβεια και ταχύτητα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το θεμέλιο για το τι θα ακολουθήσει: Συστήματα που ενώνουν επιχειρησιακές περιπτώσεις χρήσης και εσωτερική ανάλυση Αρχιτεκτονικές που μειώνουν την πολυπλοκότητα αντί να τη συνθέτουν Εργασιακά φορτία που δεν είναι μόνο αντιδραστικά αλλά βασισμένα στην κατανόηση Δεν θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στο πλαίσιο και την απλότητα. Δεν θα πρέπει να επισκευάσετε μαζί συστήματα που δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για να συνεργαστούν. Μαζί με την αρχιτεκτονική αποθήκευσης επόμενης γενιάς και τα εργαλεία AI που προέρχονται από την Postgres, η Tiger Lake αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Agentic Postgres. Δοκιμάστε το σήμερα Και ελέγξτε το Για να ξεκινήσει. Το σύννεφο της τίγρης Λίμνη Τίγρης Docs Το σύννεφο της τίγρης Λίμνη Τίγρης Docs - την Mike