Tudo o que você precisa saber sobre a fusão do Ethereum

É a contagem regressiva!!!





O Ethereum Merge é a maior novidade no espaço criptográfico no momento. Todo mundo está falando sobre isso, até o Google está em contagem regressiva para “The Merge” com um Doodle.





O Ethereum está pronto para esta atualização – uma das maiores atualizações do setor. Isso pode mudar tudo.





Então, o que é essa fusão e o que ela fará? Isso significa que você precisa mover seu ETH? O preço do Ethereum aumentará?

Nesta peça, explicarei o que é o Merge e como se espera que afete a rede Ethereum.

O que é a fusão Ethereum?

Pense nisso como a versão de próxima geração do Ethereum. A própria Fundação Ethereum explica todo o processo com esta analogia:





“Imagine que o Ethereum é uma nave espacial que ainda não está pronta para uma viagem interestelar. A comunidade construiu um novo motor e um casco endurecido com a Beacon Chain.

Depois de testes significativos, está quase na hora de trocar o novo motor pelo antigo em pleno voo. Isso fundirá o novo motor mais eficiente com a nave existente, pronta para avançar alguns anos-luz e conquistar o universo.”





A atualização migrará a rede de seu modelo de consenso Proof-of-Work (PoW) para um modelo Proof-of-Stake (PoS). (Explicarei tudo sobre PoW e PoS em breve).





Isso tornará o Blockchain 99% mais eficiente em termos de energia e reduzirá drasticamente sua pegada de carbono. Ele também preparará o Ethereum Blockchain para futuras atualizações projetadas para tornar o Blockchain escalável e mais rápido.





A fusão está definida para acontecer em duas etapas: Bellatrix e Paris. Bellatrix é a atualização da rede no consenso da rede, que já aconteceu no dia 6 de setembro.

O próximo passo, Paris, é a transição da rede de Proof-of-Work para Proof-of-Stake. Esta etapa será acionada quando o Limite de Dificuldade Total atingir TTD (Dificuldade Total do Terminal), que é daqui a algumas horas.





Antes de continuarmos, vamos falar sobre Proof-of-Work e Proof-Stake e como eles funcionam. Assim, você pode entender melhor o que está acontecendo.

Prova de trabalho vs. Prova de aposta

Proof-of-Work e Proof-of-Stake são mecanismos de consenso para verificar transações e adicionar novos blocos ao Blockchains.





Os blockchains os usam para concordar com coisas como a ordem das transações, evitando que os usuários gastem em dobro. Cada transação pode ter apenas um único hash/nonce que validará a transação e criará um novo bloco. (Para entender corretamente este processo, você tem que entender como funciona um Blockchain ).





A prova de trabalho envolve computadores correndo para resolver problemas computacionais complexos, encontrar esse hash/nonce e validar transações. Esse processo é chamado de “mineração” e cada computador participante é um “mineiro”.





É semelhante à mineração regular; no entanto, desta vez você está procurando criptomoedas online. O minerador que primeiro resolve o problema complexo e encontra o nonce/hash é recompensado com um novo token criptográfico (pense nisso como ganhar ouro!).





É chamado de prova de trabalho porque você usa ativos do mundo real para confirmar bloqueios e é recompensado com unidades de criptomoedas. Na realidade, o PoW requer enormes quantidades de eletricidade e energia do computador.





Por outro lado, Proof-of-Stake (PoS) não possui mineradores; envolve validadores ou empilhadores. Em vez de competir com hardware poderoso, os validadores ou interessados contribuem com seu capital (os criptoativos) em troca de uma chance de validar novas transações.





Você pode pensar no PoS como um modelo de consenso que consome menos energia. Também reduz o risco de centralização por mineradores com mais recursos.

O que o Ethereum Merge fará?

De acordo com a Fundação Ethereum:





“A fusão representa a junção da camada de execução existente do Ethereum (a Mainnet que usamos hoje) com sua nova camada de consenso de prova de participação, a Beacon Chain.”





A camada Genesis (Proof-of-Work) atual é a blockchain Ethereum que conhecemos – ela contém todas as transações que aconteceram desde julho de 2015. Genesis exige que os mineradores validem cada transação por meio de um processo de uso intensivo de energia (Proof-of-Work).





O problema é que esse processo consome muita energia e produz toneladas de emissões de carbono.





Atualmente, o Ethereum consome até 112TWh/ano de energia , comparável ao consumo anual de energia da Holanda. A pegada de carbono é de 53 MT/ano, semelhante à pegada de carbono de Hong Kong.





O processo consome muita energia e é caro, exigindo que os mineradores tenham hardware sofisticado e caro por causa da concorrência.





Ao passar para um consenso de prova de participação, a rede Ethereum elimina a mineração intensiva em energia. A Beacon Chain, uma camada de Proof-of-Stake, substituirá o Genesis e substituirá os mineradores por validadores.





A estimativa sugere que, após a fusão, a rede Ethereum reduzirá seu consumo de energia em 99,95%, reduzindo o consumo de energia para 0,01TWh/ano.

O que é a Cadeia Beacon?

A Beacon Chain é a camada Proof-of-Stake ou “camada” de consenso no Ethereum. Está em funcionamento desde novembro de 2022 como uma cadeia separada ao lado da Ethereum Mainnet. A Beacon Chain usa validadores em vez de mineradores para validar transações e formar novos blocos.





Na prática, você aposta algumas moedas ETH para ativar o software validador e executa o software do nó para se tornar um validador. O software do nó processa novas transações e cria novos blocos no Blockchain. Por sua vez, você obtém uma porcentagem da taxa de gás após validar as transações com suas moedas apostadas.





O Merge combinará a cadeia Beacon com a camada de execução existente, tornando-a o novo mecanismo de consenso. Isso também significará o fim da prova de trabalho na rede.

Quando a fusão acontecerá?

A fusão acontecerá em breve - em apenas algumas horas. A etapa é definida para começar quando o Limite de Dificuldade Total atingir TTD (Dificuldade Total do Terminal), que é daqui a algumas horas.





O que acontecerá após a fusão?

Os validadores executarão as mesmas funções que os mineradores. Mas agora, em vez de competir com hardware poderoso e consumo de energia, os validadores apostam seu ETH como garantia. De acordo com o próprio Ethereum:





O Merge representa a mudança oficial para o uso da Beacon Chain como o motor da produção de blocos. A mineração não será mais o meio de produzir blocos válidos.

Em vez disso, os validadores de proof-of-stake assumem esse papel e serão responsáveis por processar a validade de todas as transações e propor blocos.”





Aqui está um resumo rápido do que acontecerá após a fusão:





O sistema Beacon Chain proof of stake se funde com a Ethereum Mainnet.

O fim da prova de trabalho na rede Ethereum

Isso reduzirá o consumo de energia Ethereum em 99,5%

Ele prepara o Ethereum Blockchain para o próximo conjunto de atualizações

Existem atualizações adicionais para seguir a fusão?

Sim. A fusão é a Fase 1 das principais atualizações que chegarão ao Ethereum Blockchain nos próximos anos. Espera-se que essas atualizações resolvam o problema de escalabilidade do Blockchain. Os Upgrades são divididos em 3 fases:





A Cadeia Beacon (Fase 0)

A fusão

Fragmentação





As atualizações são comumente chamadas de The Merge, The Surge, The Verge, The Purge e The Splurge.





Após todas essas atualizações, espera-se que a rede Ethereum se torne mais segura, escalável e sustentável. Escalabilidade e segurança significam que a rede pode suportar melhor Metaverse e Web 3.

Como a fusão afetará o preço do Ethereum?

A Ethereum Foundation esclareceu que a fusão não afetará diretamente o preço da Ethereum.





Mas existem várias especulações sobre como a atualização afetará o preço do Ethereum. Você deve esperar que o preço de mercado do Ethereum reaja às notícias.





Portanto, vários traders, incluindo Arthur Hayes, estão otimistas e esperam que o preço suba após a fusão. Arthur Hayes é o CEO da BitMex, uma plataforma de negociação de criptomoedas. Ele prevê que o Ethereum deve atingir US$ 3.000 até dezembro.





Aviso: Por favor, note que estas são apenas especulações. DYOR antes de tomar decisões comerciais.

Perguntas frequentes sobre a fusão

A fusão reduzirá as taxas de gás?

Não, de acordo com a Fundação Ethereum:





“A fusão é uma mudança de mecanismo de consenso, não uma expansão da capacidade da rede e não resultará em taxas de gás mais baixas.”

A fusão afetará a velocidade da transação?

Não. De acordo com a Ethereum:





“A “velocidade” de uma transação pode ser medida de algumas maneiras, incluindo o tempo para ser incluído em um bloco e o tempo para finalização.

Ambas as mudanças ligeiramente, mas não de uma forma que os usuários percebam.”

O Eth2 substituirá o ETH?

Não. Após a fusão, não haverá duas redes diferentes. Eth2 será eliminado gradualmente e se tornará Eth. A comunidade adotou os termos Eth 1 e Eth 2 para limitar a confusão dentro da comunidade.





Eth1 – a camada de execução

Eth2 – a camada de consenso





Você pode ler mais sobre a nomenclatura aqui .

Como a fusão reduzirá a pegada de carbono da Ethereum?

AO fazer a transição para um modelo de consenso Proof-of-Stake, o Merge reduzirá significativamente o recurso para validar

Como a fusão afetará a rede Ethereum? Preciso atualizar meu ETH para Eth2?

Para usuários criptográficos em geral, o Merge não afetará a rede. Nada acontecerá com suas moedas Eth e você não precisa fazer nada.





Portanto, tenha cuidado com golpes que exigirão que você atualize para ETH2. Não há token ETH2 e você não precisa atualizar nenhum token. A Fundação Ethereum lança um aviso:





“À medida que nos aproximamos da fusão da rede principal Ethereum, você deve estar em alerta máximo para golpes que tentam tirar vantagem dos usuários durante essa transição. Não envie seu ETH para qualquer lugar na tentativa de “atualizar para ETH2”. Não há token “ETH2” e não há mais nada que você precise fazer para que seus fundos permaneçam seguros.”