Mọi thứ bạn cần biết về hợp nhất Ethereum

Đó là lần đếm ngược cuối cùng!!!





Hợp nhất Ethereum là tin tức lớn nhất trong không gian tiền điện tử ngay bây giờ. Mọi người đều đang nói về nó, ngay cả Google cũng đang đếm ngược đến “Sự hợp nhất” với một Doodle.





Ethereum được thiết lập cho bản nâng cấp này - một trong những bản nâng cấp lớn nhất trong ngành. Nó có thể thay đổi mọi thứ.





Vì vậy, Hợp nhất này là gì, và nó sẽ làm gì? Điều này có nghĩa là bạn phải di chuyển ETH của mình? Giá Ethereum sẽ tăng?

Trong phần này, tôi sẽ giải thích Hợp nhất là gì và nó dự kiến sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mạng Ethereum.

Hợp nhất Ethereum là gì?

Hãy coi nó là phiên bản Ethereum thế hệ tiếp theo. Ethereum Foundation tự giải thích toàn bộ quá trình với sự tương tự này:





“Hãy tưởng tượng Ethereum là một con tàu vũ trụ chưa hoàn toàn sẵn sàng cho một chuyến du hành giữa các vì sao. Cộng đồng đã chế tạo một động cơ mới và một thân tàu cứng bằng Beacon Chain.

Sau khi thử nghiệm quan trọng, đã đến lúc thay động cơ mới cho chuyến bay giữa cũ. Điều này sẽ hợp nhất động cơ mới, hiệu quả hơn vào con tàu hiện có, sẵn sàng đưa vào một số năm ánh sáng nghiêm trọng và đưa vào vũ trụ ”.





Bản nâng cấp sẽ di chuyển mạng từ Mô hình đồng thuận Proof-of-Work (PoW) sang Mô hình Proof-of-Stake (PoS). (Tôi sẽ giải thích tất cả về PoW và PoS ngay sau đây).





Điều này sẽ làm cho Blockchain tiết kiệm năng lượng hơn 99% và giảm đáng kể lượng khí thải carbon của nó. Nó cũng sẽ chuẩn bị cho Blockchain Ethereum cho các nâng cấp trong tương lai được thiết kế để làm cho Blockchain có thể mở rộng và nhanh hơn.





Hợp nhất được thiết lập để xảy ra qua hai bước: Bellatrix và Paris. Bellatrix là bản nâng cấp mạng trên sự đồng thuận của mạng, đã xảy ra vào ngày 6 tháng 9.

Bước tiếp theo, Paris, là chuyển đổi mạng từ Proof-of-Work sang Proof-of-Stake. Bước này sẽ được kích hoạt khi Ngưỡng tổng độ khó đạt đến TTD (Tổng độ khó cuối), tức là sau một vài giờ kể từ bây giờ.





Trước khi chúng ta tiếp tục, hãy nói về Proof-of-Work và Proof-Stake và cách chúng hoạt động. Vì vậy, bạn có thể hiểu những gì đang diễn ra tốt hơn.

Proof-of-Work Vs. Proof-of-Stake

Proof-of-Work và Proof-of-Stake là cơ chế đồng thuận để xác minh các giao dịch và thêm các khối mới vào Blockchains.





Các blockchain sử dụng chúng để đồng ý về những thứ như thứ tự giao dịch, ngăn người dùng chi tiêu gấp đôi. Mỗi giao dịch chỉ có thể có một băm / nonce duy nhất sẽ xác thực giao dịch và tạo một khối mới. (Để hiểu đúng quy trình này, bạn phải hiểu cách thức hoạt động của một chuỗi khối ).





Proof-of-work liên quan đến việc các máy tính chạy đua để giải quyết các vấn đề tính toán phức tạp, tìm hash / nonce này và xác thực các giao dịch. Quá trình đó được gọi là “khai thác” và mỗi máy tính tham gia là một “người khai thác”.





Nó tương tự như khai thác thông thường; tuy nhiên, lần này bạn đang đào tiền điện tử trực tuyến. Người khai thác đầu tiên giải quyết vấn đề phức tạp và tìm thấy nonce / hash sẽ được thưởng bằng một mã thông báo tiền điện tử mới (hãy nghĩ điều này giống như việc trúng vàng!).





Nó được gọi là bằng chứng công việc vì bạn sử dụng tài sản trong thế giới thực để xác nhận các khối và được thưởng bằng các đơn vị tiền điện tử. Trong thực tế, PoW yêu cầu một lượng điện năng khổng lồ và năng lượng máy tính.





Mặt khác, Proof-of-Stake (PoS) không có công cụ khai thác; nó liên quan đến trình xác nhận hoặc trình xếp chồng. Thay vì cạnh tranh với phần cứng mạnh mẽ, người xác thực hoặc người lập công góp vốn của họ (tài sản tiền điện tử) để đổi lấy cơ hội xác thực các giao dịch mới.





Bạn có thể coi PoS là một mô hình đồng thuận ít tốn năng lượng hơn. Nó cũng làm giảm nguy cơ tập trung hóa bởi các thợ đào có nhiều tài nguyên hơn.

Hợp nhất Ethereum sẽ làm gì?

Theo Quỹ Ethereum:





“Hợp nhất đại diện cho sự gia nhập của lớp thực thi hiện có của Ethereum (Mainnet mà chúng ta sử dụng ngày nay) với lớp đồng thuận bằng chứng cổ phần mới của nó, Beacon Chain.”





Lớp Genesis (Proof-of-Work) hiện tại là chuỗi khối Ethereum mà chúng ta biết - nó chứa tất cả các giao dịch đã xảy ra từ tháng 7 năm 2015. Genesis yêu cầu các thợ đào xác thực từng giao dịch thông qua một quy trình sử dụng nhiều năng lượng (Proof-of-Work).





Vấn đề là quá trình này tiêu tốn rất nhiều điện năng và tạo ra hàng tấn khí thải carbon.





Hiện tại, Ethereum tiêu thụ lượng điện năng lên đến 112TWh / năm , tương đương với mức tiêu thụ năng lượng hàng năm của Hà Lan. Lượng khí thải carbon ở mức 53 tấn / năm, tương tự như lượng khí thải carbon của Hồng Kông.





Quá trình này tiêu tốn nhiều năng lượng và tốn kém, đòi hỏi các thợ đào phải có phần cứng phức tạp và đắt tiền vì sự cạnh tranh.





Bằng cách chuyển sang đồng thuận Proof-of-stake, mạng Ethereum loại bỏ việc khai thác sử dụng nhiều năng lượng. Beacon Chain, một lớp Proof-of-Stake, sẽ thay thế Genesis và chuyển đổi các công cụ khai thác để xác nhận.





Ước tính cho thấy rằng sau khi Hợp nhất, mạng Ethereum sẽ giảm tiêu thụ năng lượng 99,95%, giảm mức tiêu thụ năng lượng xuống còn 0,01TWh / năm.

Beacon Chain là gì?

Beacon Chain là lớp Proof-of-Stake hoặc "lớp" đồng thuận trên Ethereum. Nó đã hoạt động kể từ tháng 11 năm 2022 dưới dạng một chuỗi riêng biệt cùng với Ethereum Mainnet. Beacon Chain sử dụng trình xác thực thay vì trình khai thác để xác thực các giao dịch và hình thành các khối mới.





Trên thực tế, bạn đặt cược một số đồng ETH để kích hoạt phần mềm xác thực và chạy phần mềm nút để trở thành trình xác thực. Phần mềm nút xử lý các giao dịch mới và tạo ra các khối mới trên Blockchain. Đổi lại, bạn sẽ nhận được phần trăm phí gas sau khi xác thực các giao dịch với số tiền đã đặt cọc của bạn.





Hợp nhất sẽ kết hợp chuỗi Beacon với lớp thực thi hiện có, biến nó thành công cụ đồng thuận mới. Nó cũng sẽ báo hiệu sự kết thúc của bằng chứng công việc trên mạng.

Khi nào sự hợp nhất sẽ xảy ra?

Hợp nhất sẽ sớm diễn ra - chỉ trong vài giờ nữa. Bước này được thiết lập để bắt đầu khi Ngưỡng tổng độ khó đạt đến TTD (Tổng độ khó cuối), tức là sau một vài giờ kể từ bây giờ.





Điều gì sẽ xảy ra sau khi hợp nhất?

Người xác nhận sẽ thực hiện các chức năng tương tự như Người khai thác. Nhưng giờ đây, thay vì cạnh tranh bằng việc tiêu thụ phần cứng và năng lượng mạnh mẽ, các nhà xác nhận đặt cược ETH của họ làm tài sản thế chấp. Theo chính Ethereum:





Hợp nhất đại diện cho việc chính thức chuyển sang sử dụng Beacon Chain làm động cơ sản xuất khối. Khai thác sẽ không còn là phương tiện sản xuất các khối hợp lệ.

Thay vào đó, các trình xác thực bằng chứng cổ phần đảm nhận vai trò này và sẽ chịu trách nhiệm xử lý tính hợp lệ của tất cả các giao dịch và các khối đề xuất ”.





Dưới đây là bảng phân tích nhanh về những gì sẽ xảy ra sau khi Hợp nhất:





Hệ thống bằng chứng cổ phần Beacon Chain hợp nhất với Ethereum Mainnet.

Sự kết thúc của Proof-of-work trên mạng Ethereum

Nó sẽ giảm tiêu thụ năng lượng Ethereum đến 99,5%

Nó chuẩn bị cho chuỗi khối Ethereum cho đợt nâng cấp tiếp theo

Có các nâng cấp tiếp theo để thực hiện theo hợp nhất không?

Đúng. Hợp nhất là Giai đoạn 1 của những nâng cấp lớn đối với Ethereum Blockchain trong những năm tới. Những nâng cấp này dự kiến sẽ giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của Blockchain. Nâng cấp được chia thành 3 giai đoạn:





Chuỗi báo hiệu (Giai đoạn 0)

Hợp nhất

Mài





Các nâng cấp thường được gọi là The Merge, The Surge, The Verge, The Purge và The Splurge.





Sau tất cả những nâng cấp này, mạng Ethereum dự kiến sẽ trở nên an toàn hơn, có thể mở rộng và bền vững hơn. Khả năng mở rộng và bảo mật có nghĩa là mạng có thể hỗ trợ Metaverse và Web 3 tốt hơn.

Việc Hợp nhất sẽ ảnh hưởng đến Giá Ethereum như thế nào?

Ethereum Foundation đã làm rõ rằng Hợp nhất sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến giá Ethereum.





Nhưng có một số suy đoán về cách nâng cấp sẽ ảnh hưởng đến giá Ethereum. Bạn nên mong đợi giá thị trường của Ethereum sẽ phản ứng với tin tức.





Vì vậy, một số nhà giao dịch, bao gồm Arthur Hayes, lạc quan và kỳ vọng giá sẽ tăng sau khi Hợp nhất. Arthur Hayes là Giám đốc điều hành của BitMex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử. Ông dự đoán rằng Ethereum sẽ đạt $ 3000 vào tháng 12.





Cảnh báo: Xin lưu ý rằng đây chỉ là suy đoán. DYOR trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Câu hỏi thường gặp về Hợp nhất

Hợp nhất sẽ giảm Phí khí đốt?

Không, theo Ethereum Foundation:





“Hợp nhất là một sự thay đổi cơ chế đồng thuận, không phải là mở rộng năng lực mạng lưới và sẽ không dẫn đến phí gas thấp hơn”.

Hợp nhất sẽ ảnh hưởng đến tốc độ giao dịch?

Không. Theo Ethereum:





“Tốc độ” của một giao dịch có thể được đo lường theo một số cách, bao gồm cả thời gian được đưa vào một khối và thời gian để hoàn tất.

Cả hai thay đổi này đều có chút thay đổi, nhưng không theo cách mà người dùng sẽ nhận thấy ”.

Eth2 sẽ thay thế ETH?

Không. Sau khi Hợp nhất, sẽ không có hai mạng khác nhau. Eth2 sẽ lệch pha và trở thành Eth. Cộng đồng đã thông qua các điều khoản Eth 1 và Eth 2 để hạn chế sự nhầm lẫn trong cộng đồng.





Eth1 - lớp thực thi

Eth2 - lớp đồng thuận





Bạn có thể đọc thêm về cách đặt tên nơi đây .

Hợp nhất sẽ làm giảm lượng khí thải carbon của Ethereum như thế nào?

BẰNG cách chuyển đổi sang mô hình đồng thuận Proof-of-Stake, The Merge sẽ giảm đáng kể nguồn lực để xác thực

Việc hợp nhất sẽ ảnh hưởng đến mạng Ethereum như thế nào? Tôi có phải nâng cấp ETH của mình lên Eth2 không?

Đối với người dùng tiền điện tử nói chung, việc Hợp nhất sẽ không ảnh hưởng đến mạng. Sẽ không có gì xảy ra với đồng Eth của bạn và bạn không phải làm bất cứ điều gì.





Vì vậy, hãy cẩn thận với những trò gian lận sẽ yêu cầu bạn nâng cấp lên ETH2. Không có mã thông báo ETH2 và bạn không phải nâng cấp bất kỳ mã thông báo nào. Quỹ Ethereum đưa ra một cảnh báo:





“Khi chúng tôi tiếp cận The Merge of Ethereum Mainnet, bạn nên cảnh giác cao độ đối với những trò gian lận đang cố gắng lợi dụng người dùng trong quá trình chuyển đổi này. Không gửi ETH của bạn đến bất kỳ nơi nào với nỗ lực “nâng cấp lên ETH2”. Không có mã thông báo “ETH2” và bạn không cần phải làm gì thêm để tiền của mình vẫn an toàn. ”