Tout ce que vous devez savoir sur la fusion Ethereum

C'est le compte à rebours final!!!





La fusion Ethereum est la plus grande nouvelle dans l'espace crypto en ce moment. Tout le monde en parle, même Google compte à rebours jusqu'à "The Merge" avec un Doodle.





Ethereum est prêt pour cette mise à niveau - l'une des plus grandes mises à niveau de l'industrie. Cela peut tout changer.





Alors, qu'est-ce que cette fusion et que fera-t-elle? Cela signifie-t-il que vous devez déplacer votre ETH ? Le prix d'Ethereum va-t-il augmenter ?

Dans cet article, j'expliquerai ce qu'est la fusion et comment elle devrait affecter le réseau Ethereum.

Qu'est-ce que la fusion Ethereum ?

Considérez-le comme la version de nouvelle génération d'Ethereum. La Fondation Ethereum elle-même explique tout le processus avec cette analogie :





"Imaginez Ethereum est un vaisseau spatial qui n'est pas tout à fait prêt pour un voyage interstellaire. La communauté a construit un nouveau moteur et une coque renforcée avec la Beacon Chain.

Après des tests importants, il est presque temps de remplacer à chaud le nouveau moteur par l'ancien en plein vol. Cela fusionnera le nouveau moteur plus efficace dans le vaisseau existant, prêt à mettre de sérieuses années-lumière et à conquérir l'univers.





La mise à niveau migrera le réseau de son modèle de consensus Proof-of-Work (PoW) vers un modèle Proof-of-Stake (PoS). (Je vous expliquerai tout sur PoW et PoS bientôt).





Cela rendra la Blockchain 99% plus économe en énergie et réduira considérablement son empreinte carbone. Il préparera également la Blockchain Ethereum pour les futures mises à niveau conçues pour rendre la Blockchain évolutive et plus rapide.





La fusion se fera en deux étapes : Bellatrix et Paris. Bellatrix est la mise à niveau du réseau sur le consensus du réseau, qui s'est déjà produite le 6 septembre.

La prochaine étape, Paris, est la transition du réseau de Proof-of-Work à Proof-of-Stake. Cette étape sera déclenchée lorsque le seuil de difficulté totale atteindra TTD (Terminal Total Difficulty), soit dans quelques heures.





Avant de continuer, parlons de Proof-of-Work et Proof-Stake et de leur fonctionnement. Ainsi, vous comprendrez mieux ce qui se passe.

Preuve de travail Vs. Preuve de participation

La preuve de travail et la preuve de participation sont mécanismes de consensus pour vérifier les transactions et ajouter de nouveaux blocs aux Blockchains.





Les blockchains les utilisent pour s'entendre sur des choses comme l'ordre des transactions, empêchant les utilisateurs de doubler les dépenses. Chaque transaction ne peut avoir qu'un seul hash/nonce qui validera la transaction et créera un nouveau bloc. (Pour bien comprendre ce processus, vous devez comprendre comment fonctionne une Blockchain ).





La preuve de travail implique des courses d'ordinateurs pour résoudre des problèmes de calcul complexes, trouver ce hachage/nonce et valider les transactions. Ce processus est appelé "minage" et chaque ordinateur participant est un "mineur".





C'est similaire à l'exploitation minière régulière; cependant, vous creusez en ligne pour trouver des crypto-monnaies cette fois. Le mineur qui résout en premier le problème complexe et trouve le nonce/hachage est récompensé par un nouveau jeton crypto (pensez à cela comme frapper de l'or !).





C'est ce qu'on appelle la preuve de travail, car vous utilisez des actifs du monde réel pour confirmer les blocs et êtes récompensé par des unités de crypto-monnaies. En réalité, PoW nécessite d'énormes quantités d'électricité et de puissance informatique.





D'autre part, Proof-of-Stake (PoS) n'a pas de mineurs ; il s'agit de validateurs ou d'empileurs. Au lieu de rivaliser avec du matériel puissant, les validateurs ou les jalonneurs apportent leur capital (les actifs cryptographiques) en échange d'une chance de valider de nouvelles transactions.





Vous pouvez considérer le PoS comme un modèle de consensus moins énergivore. Cela réduit également le risque de centralisation par les mineurs disposant de plus de ressources.

Que fera la fusion Ethereum ?

Selon la Fondation Ethereum :





"La fusion représente la jonction de la couche d'exécution existante d'Ethereum (le réseau principal que nous utilisons aujourd'hui) avec sa nouvelle couche de consensus de preuve de participation, la chaîne Beacon."





La couche Genesis (preuve de travail) actuelle est la blockchain Ethereum que nous connaissons - elle contient toutes les transactions qui ont eu lieu depuis juillet 2015. Genesis exige que les mineurs valident chaque transaction via un processus énergivore (preuve de travail).





Le problème est que ce processus consomme beaucoup d'énergie et produit des tonnes d'émissions de carbone.





Actuellement, Ethereum consomme jusqu'à 112 TWh/an d'électricité , ce qui est comparable à la consommation énergétique annuelle des Pays-Bas. L'empreinte carbone est de 53 MT/an, similaire à l'empreinte carbone de Hong Kong.





Le processus est énergivore et coûteux, obligeant les mineurs à disposer d'un matériel sophistiqué et coûteux en raison de la concurrence.





En passant à un consensus de preuve de participation, le réseau Ethereum élimine l'exploitation minière à forte intensité énergétique. La Beacon Chain, une couche Proof-of-Stake, remplacera Genesis et remplacera les mineurs par des validateurs.





L'estimation suggère qu'après la fusion, le réseau Ethereum réduira sa consommation d'énergie de 99,95 %, réduisant la consommation d'énergie à 0,01 TWh/an.

Qu'est-ce que la chaîne Beacon ?

La Beacon Chain est la couche Proof-of-Stake ou « couche » de consensus sur Ethereum. Il fonctionne depuis novembre 2022 en tant que chaîne distincte aux côtés du réseau principal Ethereum. La Beacon Chain utilise des validateurs au lieu de mineurs pour valider les transactions et former de nouveaux blocs.





En pratique, vous misez des pièces ETH pour activer le logiciel de validation et exécutez le logiciel de nœud pour devenir un validateur. Le logiciel du nœud traite les nouvelles transactions et crée de nouveaux blocs sur la Blockchain. À son tour, vous obtenez un pourcentage des frais d'essence après avoir validé les transactions avec vos pièces mises en jeu.





La fusion combinera la chaîne Beacon avec la couche d'exécution existante, ce qui en fera le nouveau moteur de consensus. Cela signifiera également la fin de la preuve de travail sur le réseau.

Quand la fusion aura-t-elle lieu ?

La fusion se produit bientôt - dans quelques heures seulement. L'étape est configurée pour démarrer lorsque le seuil de difficulté totale atteint TTD (difficulté totale terminale), soit dans quelques heures.





Que se passera-t-il après la fusion ?

Les validateurs rempliront les mêmes fonctions que les mineurs. Mais maintenant, au lieu de rivaliser avec du matériel puissant et des consommations d'énergie, les validateurs mettent en jeu leur ETH en garantie. Selon Ethereum lui-même :





La fusion représente le passage officiel à l'utilisation de la chaîne Beacon comme moteur de production de blocs. Le minage ne sera plus le moyen de produire des blocs valides.

Au lieu de cela, les validateurs de preuve de participation assument ce rôle et seront responsables du traitement de la validité de toutes les transactions et de la proposition de blocs.





Voici une ventilation rapide de ce qui se passera après la fusion :





Le système de preuve de participation Beacon Chain fusionne avec le réseau principal Ethereum.

La fin du Proof-of-work sur le réseau Ethereum

Cela réduira la consommation d'énergie d'Ethereum de 99,5%

Il prépare la Blockchain Ethereum pour la prochaine série de mises à jour

Y a-t-il d'autres mises à niveau pour suivre la fusion ?

Oui. La fusion est la phase 1 des mises à niveau majeures à venir de la blockchain Ethereum dans les années à venir. Ces mises à niveau devraient résoudre le problème d'évolutivité de la Blockchain. Les mises à niveau sont divisées en 3 phases :





La chaîne Beacon (Phase 0)

La fusion

Partage





Les mises à niveau sont communément appelées The Merge, The Surge, The Verge, The Purge et The Splurge.





Après toutes ces mises à niveau, le réseau Ethereum devrait devenir plus sécurisé, évolutif et durable. L'évolutivité et la sécurité signifient que le réseau peut mieux prendre en charge Metaverse et Web 3.

Comment la fusion affectera-t-elle le prix d'Ethereum ?

La Fondation Ethereum a précisé que la fusion n'aura pas d'impact direct sur le prix d'Ethereum.





Mais il y a plusieurs spéculations sur la façon dont la mise à niveau affectera le prix Ethereum. Vous devez vous attendre à ce que le prix du marché d'Ethereum réagisse aux nouvelles.





Ainsi, plusieurs commerçants, dont Arthur Hayes, sont optimistes et s'attendent à ce que le prix augmente après la fusion. Arthur Hayes est le PDG de BitMex, une plateforme de trading de crypto. Il prédit qu'Ethereum devrait atteindre 3000 $ d'ici décembre.





Avertissement : Veuillez noter que ce ne sont que des spéculations. DYOR avant de prendre des décisions commerciales.

FAQ sur la fusion

La fusion réduira-t-elle les frais de gaz ?

Non, selon la Fondation Ethereum :





"La fusion est un changement de mécanisme de consensus, pas une expansion de la capacité du réseau, et n'entraînera pas de baisse des frais de gaz."

La fusion affectera-t-elle la vitesse de transaction ?

Non. Selon Ethereum :





« La « vitesse » d'une transaction peut être mesurée de plusieurs façons, y compris le temps d'inclusion dans un bloc et le temps de finalisation.

Ces deux modifications sont légèrement modifiées, mais pas d'une manière que les utilisateurs remarqueront. »

Eth2 remplacera-t-il ETH ?

Non. Après la fusion, il n'y aura plus deux réseaux différents. Eth2 va disparaître et devenir Eth. La communauté a adopté les termes Eth 1 et Eth 2 pour limiter la confusion au sein de la communauté.





Eth1 – la couche d'exécution

Eth2 – la couche consensus





Vous pouvez en savoir plus sur la dénomination ici .

Comment la fusion réduira-t-elle l'empreinte carbone d'Ethereum ?

EN passant à un modèle de consensus Proof-of-Stake, The Merge réduira considérablement les ressources nécessaires pour valider

Comment la fusion affectera-t-elle le réseau Ethereum ? Dois-je mettre à niveau mon ETH vers Eth2 ?

Pour les utilisateurs généraux de crypto, la fusion n'affectera pas le réseau. Rien n'arrivera à vos pièces Eth, et vous n'avez rien à faire.





Alors, faites attention aux arnaques qui vous obligeront à passer à ETH2. Il n'y a pas de jeton ETH2 et vous n'avez pas besoin de mettre à niveau un jeton. La Fondation Ethereum lance un avertissement :





"Alors que nous approchons de la fusion d'Ethereum Mainnet, vous devriez être en état d'alerte pour les escroqueries essayant de profiter des utilisateurs pendant cette transition. N'envoyez pas votre ETH n'importe où dans une tentative de "mise à niveau vers ETH2". Il n'y a pas de jeton "ETH2", et vous n'avez rien de plus à faire pour que vos fonds restent en sécurité.