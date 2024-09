Todo um novo mundo digital: os museus estão mortos?

A própria pergunta de que os NFTs podem um dia substituir os museus parece algo que ninguém jamais faria em voz alta. Os museus são a base de algumas das cidades mais famosas do mundo.





Não há como algo que se resume a um pedaço de código substituir a experiência de caminhar pelos longos corredores do Louvre ou do Smithsonian – a sensação de seus pés contra o piso de ladrilhos, misturando-se com os outros turistas e olhando maravilhados nas magníficas obras de arte. Ou será?





Mas não faz muito tempo que os museus eram considerados um completo desperdício de espaço. Era absurdo pensar que as obras de arte pudessem ser apreciadas pela pessoa comum. Reis e rainhas pensavam que a arte não era para plebeus. Pensar de outra forma era simplesmente inacreditável! A bela arte foi criada para a nobreza e, como tal, a arte foi mantida em coleções particulares, longe de qualquer um, exceto do olho mais perspicaz.





Na verdade, os museus mais importantes do mundo só começaram a abrir no século XVIII. O British Museum foi inaugurado em 1753. O Louvre em 1793. O Museo del Prado em 1819 e o Metropolitan em Nova York em 1870.





Sob esse prisma, os museus não são as instituições eternas que a maioria das pessoas pensa neles e, portanto, pode haver uma interrupção potencial à medida que novas tecnologias são amplamente adotadas.





E nenhuma outra tecnologia teve o tipo de impacto que os NFTs tiveram na arte e no espaço colecionável. Os colecionáveis baseados em blockchain estão mudando completamente a forma como a sociedade valoriza a propriedade.

Todo um novo mundo digital

A reação inicial que a maioria das pessoas tem ao olhar para NFTs em seus telefones é: 'Prefiro ver a coisa real. E eu entendo. Quem não gostaria de ver a Estátua de Davi pessoalmente em vez de uma foto dela no telefone?





Leva apenas dois segundos para pesquisar uma imagem no Google, mas as pessoas fazem fila por horas para dar uma olhada na vida real. A imagem pesquisada no Google não causa espanto, admiração ou tira o fôlego. Mas diante das feições esculpidas, os olhos de David olhando para longe, não se pode deixar de sentir algo que vai além dos limites do tempo e da beleza.





Mas as pessoas que pensam que esta é a única maneira de ver a arte não entendem para onde a tecnologia blockchain, AI e NFT está indo e como o metaverso vai abalar a forma como interagimos e operamos no mundo até o âmago.





Vamos inverter a questão por um momento e imaginar um futuro semelhante a Star Trek. Por que você iria querer viajar para algum lugar, fazer fila e comprar um ingresso para ver algo que levaria apenas alguns minutos para ver dentro do metaverso? A experiência seria exatamente a mesma. Não haveria literalmente nenhuma diferença.





Na verdade, a experiência do metaverso pode até ser melhor, pois você poderá tocar na Estátua de Davi ou até mesmo colocá-la em seu quarto.





Já existe uma corrida armamentista para controlar o metaverso inexplorado. E se Mark Zuckerberg, NVIDIA , os gêmeos Winklevoss ou outra pessoa irão construí-lo e controlá-lo, os NFTs certamente serão uma parte importante. Você poderá ver enormes coleções realistas de NFTs, assim como você pode ver a Estátua de David.





Você poderá entrar no metaverso, pagar a entrada em um espaço virtual com criptomoeda e ver alguns dos NFTS mais famosos que ajudaram a moldar o espaço e fizeram parte da história do NFT. (Imagem mostrando uma coleção do Bored Ape Yacht Club em exibição como parte da ascensão dos NFTs?)





Os detratores dos NFTs dizem que a arte não é nada especial. Para alguns, é como ver um Pollock original – porque, convenhamos: a diferença entre um Pollock e um respingo de tinta pode ser interpretada como sendo apenas o próprio Pollock. A questão é que a arte está aberta à interpretação e se alguém pode encontrar valor em uma pintura de Jackson Pollock , por que não pode encontrar valor em um NFT?





Não importa de que lado da cerca você esteja, estamos apenas no começo da tecnologia blockchain e quem pode dizer aonde isso nos levará ou como pode acabar? Ninguém sabe – nem mesmo Mark Zuckerberg, mas eu, pelo menos, estou animado para descobrir.

Museus podem sobreviver adotando NFTs e o metaverso

Os museus não precisam ser obsoletos. Eles podem usar a tecnologia blockchain a seu favor. De fato, algumas coleções de arte e museus renomados já tomaram a iniciativa.





A Galeria Uffizi em Florença vendeu recentemente uma versão digital de "Doni Tondo" de Michelangelo como um NFT; O Museu Hermitage de São Petersburgo anunciou seu plano de leiloar sua coleção de obras-primas como NFTs, enquanto o Museu Britânico espera vender mais de uma centena de suas obras de Hokusai como NFTs.





Esses exemplos mostram que alguns podem ver o potencial e a oportunidade apresentados pelos NFTs – mesmo para instituições mais antigas. A chave para os museus se adaptarem a esse novo cenário é aproveitar as vantagens das propriedades únicas dos NFTs – escassez comprovada, propriedade e proveniência. Isso permite que essas instituições mostrem melhor sua coleção para clientes e entusiastas da arte.





Mais importante, permite que os museus de arte prosperem em meio à incerteza de um futuro digital, adotando a tecnologia que o está mudando.





Não é uma questão de saber se os NFTs se tornarão um atrativo tão grande para os entusiastas da arte quanto os museus, mas quando. O mundo da arte está mudando e, com ele, a maneira como os museus operam deve mudar. Os NFTs fornecem uma maneira para essas instituições abraçarem o mundo digital enquanto mantêm suas tradições.





Ao usar NFTs, os museus de arte podem criar novas experiências para seus clientes e dar aos entusiastas da arte uma melhor compreensão de suas coleções. Eles podem então monetizar suas coleções de maneiras que não eram possíveis antes.

Pensamentos finais

Em vez de adotar uma abordagem avessa ao risco, os museus sobreviverão à ameaça de serem derrubados pelos NFTs e pelo metaverso apenas adotando o que a tecnologia blockchain tem a oferecer. Foi-se o tempo em que os museus eram os únicos detentores do nosso património artístico e cultural.





Os NFTs permitem uma experiência digital completa que permitirá aos amantes da arte se sentirem profundamente conectados à obra de arte como se ela estivesse bem na frente deles no mundo físico. O mundo da arte está mudando e essas veneráveis instituições também precisam sobreviver.





Hussein Hallak