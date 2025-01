Streamr e JDI anunciam parceria estratégica com Terminal Multi-Miner para mineração doméstica

ZUG, Suíça, 3 de dezembro de 2024/Chainwire/--A Streamr, rede de dados descentralizada em tempo real, e a JDI, líder em fabricação e capital de risco em redes de infraestrutura física descentralizadas (DePIN), estão se unindo para transformar a mineração doméstica por meio do lançamento do Terminal Multi-Miner.





Este novo dispositivo de mineração combina recursos de mineração de múltiplos tokens com participação de protocolo descentralizado, fornecendo uma nova maneira para os usuários se envolverem com o DePIN e a economia descentralizada no conforto de suas casas.

Terminal Multi-Miner: um novo portal para mineração em casa

O Terminal Multi-Miner da JDI suporta múltiplas criptomoedas, incluindo $DATA, $ANYONE e outros projetos que são adicionados por meio de atualizações futuras. Sua estrutura modular de “lego de mineração” permite que os usuários personalizem suas configurações para eficiência e flexibilidade, criando uma maneira direta de se envolver com o DePIN.





O modelo Terminal T2, com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2025, permitirá mineração multitoken sem interrupções, apresentando integração com projetos como a Streamr Network. Com o Terminal T2, os usuários podem receber $DATA enquanto contribuem para o protocolo Streamr, simplificando a participação no ecossistema.

Nova acessibilidade no DePIN

O Terminal Multi-Miner foi projetado com usuários comuns em mente para tornar a tecnologia avançada de criptomineração mais acessível. Sua funcionalidade plug-and-play foi projetada para reduzir barreiras técnicas e permitir que mais indivíduos participem do DePIN e da mineração de cripto.





“Somos fãs da tecnologia Streamr há algum tempo, especialmente de sua capacidade sem servidor — e estamos animados para explorar como alavancaremos isso em vários casos de uso de propagação de dados na Terminal Multi-Miner Network”, disse Yiming Wang, fundador da JDI.





“Juntos, Terminal e Streamr fornecerão uma experiência de mineração única e centrada no usuário para Web3.”





Engajando-se com a rede Streamr e minerando $DATA

O token $DATA da Streamr Network desempenha um papel fundamental no Terminal Multi-Miner. Como uma das opções de mineração disponíveis, $DATA permite que os usuários participem ativamente da Streamr Network tornando-se nós que dão suporte à sua infraestrutura de transmissão de dados peer-to-peer.





“Nossa colaboração com a JDI e a Terminal representa um importante passo à frente para o DePIN e redes de dados descentralizadas”, disse Matthew Fontana, CEO da Streamr.





“Ao fornecer uma maneira simples e acessível de participar do Streamr e de outros protocolos Web3, estamos ajudando a tornar o DePIN mais descentralizado e escalável, essencial para garantir seu sucesso a longo prazo.”





Uma parceria construída com base na experiência

A JDI, com um forte histórico em fabricação de hardware para redes descentralizadas, deu suporte a comunidades como DIMO e Helium, implantando mais de 500.000 dispositivos.





A Streamr, uma "original DePIN" fundada em 2017, complementa essa expertise com sua infraestrutura e ferramentas P2P escaláveis, que contam com a confiança de mais de 20 projetos DePIN, incluindo Flux, Arkreen e Minima.





O Terminal Multi-Miner é apenas o começo do que a Streamr e a JDI pretendem alcançar juntas para tornar o DePIN uma realidade.

Sobre Streamr

Streamr está construindo o protocolo de dados em tempo real para a web descentralizada. Sua rede P2P escalável, de baixa latência e segura permite transmissão de dados e monetização em escala.





Ao alimentar aplicativos para projetos DePIN e além, o Streamr visa descentralizar pipelines de dados e criar novas oportunidades para inovação orientada por dados. Para saber mais, os usuários podem visitar streamr.rede .

Sobre a JDI Global Group Limited

Fundada em 2016, a JDI é líder em manufatura e capital de risco, especializada em redes de infraestrutura física descentralizadas.





Com investimentos em projetos como Grass, Ator e Geodnet, e hardware para redes como DIMO e Helium, a JDI está moldando o futuro da Web3 e redes sem fio descentralizadas. Para saber mais, os usuários podem visitar jdiglobal.xyz .

