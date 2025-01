Streamr en JDI kondig strategiese vennootskap aan met terminale multi-mynwerker vir tuismynbou

ZUG, Switserland, 3 Desember 2024/Chainwire/--Streamr, die gedesentraliseerde intydse datanetwerk, en JDI, 'n vervaardigingsleier en waagkapitaal in gedesentraliseerde fisiese infrastruktuurnetwerke (DePIN), span saam om tuisgebaseerde mynbou te transformeer deur die bekendstelling van die Terminal Multi-Miner.





Hierdie nuwe mynbou-toestel kombineer multi-token mynbou vermoëns met gedesentraliseerde protokol deelname, wat 'n nuwe manier bied vir gebruikers om betrokke te raak by DePIN en die gedesentraliseerde ekonomie vanuit die gemak van hul huise.

Terminale multi-mynwerker: 'n nuwe poort na tuisgebaseerde mynbou

Die Terminal Multi-Miner van JDI ondersteun verskeie kripto-geldeenhede, insluitend $DATA, $ENIGE, en ander projekte wat deur toekomstige opdaterings bygevoeg word. Die modulêre "mynbou-lego"-raamwerk stel gebruikers in staat om hul opstellings aan te pas vir doeltreffendheid en buigsaamheid, wat 'n eenvoudige manier skep om met DePIN te skakel.





Die Terminal T2-model, geskeduleer vir bekendstelling in Q1 2025, sal naatlose multi-token-mynbou moontlik maak, met integrasie met projekte soos die Streamr Network. Met Terminal T2 kan gebruikers $DATA ontvang terwyl hulle bydra tot die Streamr-protokol, wat deelname aan die ekosisteem vereenvoudig.

Nuwe toeganklikheid in DePIN

Die Terminal Multi-Miner is ontwerp met alledaagse gebruikers in gedagte om gevorderde kripto-mynboutegnologie meer toeganklik te maak. Die plug-and-play-funksie is ontwerp om tegniese hindernisse te verlaag en meer individue toe te laat om aan DePIN- en kripto-mynbou deel te neem.





"Ons is al 'n geruime tyd aanhangers van Streamr-tegnologie, veral hul afsonderlike vermoë - en ons is opgewonde om te verken hoe ons dit sal benut teen veelvuldige dataverspreidingsgebruiksgevalle oor die Terminal Multi-Miner Network," sê Yiming Wang, stigter van JDI.





"Saam sal Terminal en Streamr 'n unieke, gebruikergesentreerde mynervaring vir Web3 lewer."





Betrek met die Streamr-netwerk en ontgin $DATA

Die $DATA-token van die Streamr-netwerk speel 'n sleutelrol in die Terminal Multi-Miner. As een van die beskikbare mynopsies, stel $DATA gebruikers in staat om aktief aan die Streamr-netwerk deel te neem deur nodusse te word wat sy eweknie-data-uitsaai-infrastruktuur ondersteun.





"Ons samewerking met JDI en Terminal verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe vir DePIN en gedesentraliseerde datanetwerke," sê Matthew Fontana, uitvoerende hoof van Streamr.





"Deur 'n eenvoudige, toeganklike manier te verskaf om aan Streamr en ander Web3-protokolle deel te neem, help ons om DePIN meer gedesentraliseerd en skaalbaar te maak, krities om die langtermynsukses daarvan te verseker."





'n Vennootskap gebou op kundigheid

JDI, met 'n sterk rekord in hardeware-vervaardiging vir gedesentraliseerde netwerke, het gemeenskappe soos DIMO en Helium ondersteun en meer as 500 000 toestelle ontplooi.





Streamr, 'n 'DePIN-oorspronklike' wat in 2017 gestig is, vul hierdie kundigheid aan met sy skaalbare P2P-infrastruktuur en gereedskap, wat deur meer as 20 DePIN-projekte vertrou is, insluitend Flux, Arkreen en Minima.





Die Terminal Multi-Miner is net die begin van wat Streamr en JDI saam wil bereik om DePIN 'n hoofstroomrealiteit te maak.

Oor Streamr

Streamr bou die intydse dataprotokol vir die gedesentraliseerde web. Sy skaalbare, lae-latency en veilige P2P-netwerk maak data-uitsaai en monetisering op skaal moontlik.





Deur toepassings vir DePIN-projekte en verder aan te dryf, beoog Streamr om datapyplyne te desentraliseer en nuwe geleenthede vir datagedrewe innovasie te skep. Om meer te wete te kom, kan gebruikers besoek streamr.netwerk .

Oor JDI Global Group Limited

JDI, wat in 2016 gestig is, is 'n vervaardigings- en waagkapitaalleier wat spesialiseer in gedesentraliseerde fisiese infrastruktuurnetwerke.





Met beleggings in projekte soos Grass, Ator en Geodnet, en hardeware vir netwerke soos DIMO en Helium, vorm JDI die toekoms van Web3 en gedesentraliseerde draadlose netwerke. Om meer te wete te kom, kan gebruikers besoek jdiglobal.xyz .

Kontakte

Hoof Kommersiële Beampte

Mark Little

Streamr

[email protected]

VP van Vennootskap

Andre Zhang

JDI

[email protected]

Hierdie storie is versprei as 'n vrystelling deur Chainwire onder HackerNoon se Business Blogging Program. Kom meer te wete oor die program hier