Streamr en JDI kondigen strategische samenwerking aan met Terminal Multi-Miner voor thuismining

ZUG, Zwitserland, 3 december 2024/Chainwire/--Streamr, het gedecentraliseerde realtime datanetwerk, en JDI, een toonaangevende fabrikant en durfkapitalist in gedecentraliseerde fysieke infrastructuurnetwerken (DePIN), bundelen hun krachten om thuismijnbouw te transformeren door de lancering van de Terminal Multi-Miner.





Dit nieuwe miningapparaat combineert de mogelijkheden van multi-token mining met deelname aan gedecentraliseerde protocollen. Zo krijgen gebruikers een nieuwe manier om vanuit huis met DePIN en de gedecentraliseerde economie te werken.

Terminal Multi-Miner: een nieuwe gateway naar thuisgebaseerde mining

De Terminal Multi-Miner van JDI ondersteunt meerdere cryptocurrencies, waaronder $DATA, $ANYONE en andere projecten die worden toegevoegd via toekomstige updates. Het modulaire "mining lego"-framework stelt gebruikers in staat om hun instellingen aan te passen voor efficiëntie en flexibiliteit, wat een eenvoudige manier creëert om met DePIN te werken.





Het Terminal T2-model, waarvan de lancering gepland staat voor Q1 2025, maakt naadloze multi-token mining mogelijk, met integratie met projecten zoals het Streamr Network. Met Terminal T2 kunnen gebruikers $DATA ontvangen terwijl ze bijdragen aan het Streamr-protocol, wat deelname aan het ecosysteem vereenvoudigt.

Nieuwe toegankelijkheid in DePIN

De Terminal Multi-Miner is ontworpen met alledaagse gebruikers in gedachten om geavanceerde crypto-miningtechnologie toegankelijker te maken. De plug-and-play-functionaliteit is ontworpen om technische barrières te verlagen en meer individuen in staat te stellen deel te nemen aan DePIN en crypto mining.





"We zijn al een tijdje fan van Streamr-technologie, vooral van hun serverloze capaciteit. We zijn enthousiast om te ontdekken hoe we dit kunnen inzetten voor meerdere use cases voor dataverspreiding in het Terminal Multi-Miner Network", aldus Yiming Wang, oprichter van JDI.





“Samen zullen Terminal en Streamr een unieke, gebruikersgerichte mining-ervaring voor Web3 leveren.”





Betrokkenheid bij het Streamr-netwerk en het minen van $DATA

Het $DATA-token van het Streamr Network speelt een sleutelrol in de Terminal Multi-Miner. Als een van de beschikbare miningopties stelt $DATA gebruikers in staat om actief deel te nemen aan het Streamr Network door nodes te worden die de peer-to-peer data broadcasting-infrastructuur ondersteunen.





"Onze samenwerking met JDI en Terminal vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts voor DePIN en gedecentraliseerde datanetwerken", aldus Matthew Fontana, CEO van Streamr.





"Door een eenvoudige, toegankelijke manier te bieden om deel te nemen aan Streamr en andere Web3-protocollen, helpen we DePIN meer gedecentraliseerd en schaalbaar te maken, wat cruciaal is voor het verzekeren van het succes op de lange termijn."





Een partnerschap gebaseerd op expertise

JDI heeft een sterke staat van dienst in de productie van hardware voor gedecentraliseerde netwerken en heeft gemeenschappen zoals DIMO en Helium ondersteund door meer dan 500.000 apparaten te implementeren.





Streamr, een 'DePIN-origineel' opgericht in 2017, vult deze expertise aan met zijn schaalbare P2P-infrastructuur en -tools, waarop meer dan 20 DePIN-projecten vertrouwen, waaronder Flux, Arkreen en Minima.





De Terminal Multi-Miner is slechts het begin van wat Streamr en JDI samen willen bereiken om DePIN tot een realiteit te maken.

Over Streamr

Streamr bouwt het realtime dataprotocol voor het gedecentraliseerde web. Het schaalbare, lage latentie en veilige P2P-netwerk maakt data-uitzending en monetisering op schaal mogelijk.





Door applicaties voor DePIN-projecten en meer aan te sturen, wil Streamr datapijplijnen decentraliseren en nieuwe kansen creëren voor datagestuurde innovatie. Voor meer informatie kunnen gebruikers terecht op streamr.netwerk .

Over JDI Global Group Limited

JDI, opgericht in 2016, is een toonaangevend bedrijf in de productie- en durfkapitaalsector dat zich specialiseert in gedecentraliseerde fysieke infrastructuurnetwerken.





Met investeringen in projecten als Grass, Ator en Geodnet, en hardware voor netwerken als DIMO en Helium, vormt JDI de toekomst van Web3 en gedecentraliseerde draadloze netwerken. Voor meer informatie kunnen gebruikers terecht op jdiglobal.xyz .

